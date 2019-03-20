Как вырастить ребёнка счастливым?

Вот уже седьмой год в мире отмечается Международный день счастья. Он сегодня, 20 марта 2019 года. В этот день мы хотим ответить на вопрос, волнующий каждого родителя: как сделать так, чтобы твой ребенок вырос счастливым человеком?

Каждый родитель хочет вырастить своего ребёнка счастливым… А еще мы тревожимся о будущем чада, боимся упустить что-то важное в воспитании и возводим дисциплину в культ. Чувствуем себя виноватыми, что не дали самое лучшее, и хотим потешить родительские амбиции детскими успехами… В результате счастье ребенка незаслуженно уходит на второй план. Что же нужно, чтобы воспитать счастливого человека? Предлагаем девять базовых «ингредиентов», без которых, на наш взгляд, эту задачку трудно решить.

Безоценочная любовь и принятие

Любовь — самый главный ресурс, который могут дать ребёнку родители, отсутствие любви — самая трудновосполнимая потеря.

Пожалуй, большинство родителей любит своих детей, тем не менее, многие дети не чувствуют себя любимыми. Почему? Да потому, что взрослые не всегда умеют выражать любовь так, чтобы ребёнок смог её ощутить. Потому что иногда нарочно строжатся, «чтобы не сел на шею». Потому что забывают говорить главные слова из-за постоянной усталости.

Что делать: Почаще обнимать, говорить, что любите ребёнка. Выучить родной язык любви вашего чада. Любить и сочувствовать даже тогда, когда дитятко капризничает, не слушается, получает двойки, создаёт кучу проблем и не соответствует родительским ожиданиям. Не поощрять любовью за успехи и хорошее поведение. Не делать из доброго отношения к ребёнку разменную монету, которую можно пожертвовать с барского плеча, а можно отобрать за непослушание. (При этом вам могут не нравиться конкретные поступки — и говорить об этом в корректной форме можно и нужно).

Уважение к ребёнку как к личности

Даже у маленького человека есть право на свои желания. И ему очень важно, чтобы его слушали и слышали. Чтобы доверяли делать тот выбор, до которого он дорос. Чтобы позволяли ошибаться и самому нести ответственность за свои ошибки.

Если родители ограничивают свободу, если выбор повсеместно заменяет принуждение, то у ребёнка мало шансов вырасти счастливым. Ведь трудно повзрослеть, искренне чего-то захотеть или найти дело по душе, когда за тебя уже всё решили взрослые.

Что делать: Исключить фразы, дискриминирующие ребёнка по возрасту: «Помолчи, мал ещё», «Вырастешь — спасибо скажешь, а пока делай, что говорят» и т. п. Позволять принимать решения, соответствующие его возможностям. Верить в ребенка и поощрять самостоятельность. С уважением относиться к интересам чада, какими бы неожиданными или пустыми они ни казались. Вместо категоричных запретов обсуждать с сыном или дочерью возможные последствия тех или иных поступков и оставлять право выбора (вместе с ответственностью) за ними. С интересом слушать про детские мечты и фантазии.

Семейный уют

Для счастья очень важно ощущение семьи. Не пафосное и не приторно-сладкое («Семья — главное в нашей жизни, для нее можно всем пожертвовать»), а нормальное, человеческое: с теплотой и искренностью, с взаимным доверием и поддержкой, с правом оставаться самим собой в кругу близких.

Что делать: Напоминать ребенку, что в любой трудной ситуации он может прийти к родителям за помощью. Придумать те повседневные и праздничные ритуалы, которые будут радовать и вас, и детей. Главное, почувствовать, что подходит именно вам, тогда семейный уют выйдет не шаблонным, а настоящим. Не расстраиваться, что ваша семья не похожа на идеальную картинку из рекламы майонеза: не важно, сколько в ней человек — двое или пятнадцать, главное — чтобы всем хватало любви и счастья.

Общие дела и игры

Для маленького человека очень-очень важно быть рядом со своим взрослым и делать что-то вместе. Играть, читать, рисовать, дурачиться, мечтать, работать по дому, размышлять о жизни. И не расставаться надолго. С таким фундаментом проще верить в себя и расти счастливым.

Что делать: Находить силы, чтобы поиграть с малышом и поговорить по душам с подростком. Да, все мы занятые люди, да, жизнь — непростая штука. Но при желании всё-таки можно выкроить время для своего ребенка. Главное, прожить это «время вместе» по-настоящему , а не потратить на то, чтобы отвезти детку на кружок или проверить уроки. Лучше приготовить вкусный ужин в четыре руки, отправиться на прогулку, построить домик, посадить цветок, слепить снеговика… За этими делами ребенок не только многому научится и усвоит родительские ценности. Он почувствует, каково это: быть счастливым.

Любопытство и творчество

Каждому малышу интересно, как устроен мир. Он смотрит на жизнь широко открытыми глазами и впитывает новую информацию, как губка. Он пытается что-нибудь разобрать на части и собрать что-то новое из самых неожиданных предметов. Он не боится пробовать и умеет быть настойчивым, если что-то не получается. А если получается, он радуется любым результатам. Природа от рождения наделила человека этими качествами, такими важными для счастливой жизни, для успешной учебы, для профессиональной и творческой самореализации. Главное, их сохранить.

Что делать: Отвечать на тысячу вопросов маленьких почемучек, позволять исследовать мир любыми безопасными способами. Подпитывать интерес к новому, подсовывать свежие идеи, книги, игры, поездки, материалы для творчества. Вместе сочинять сказки и песенки. Наблюдать за природой. Не критиковать то, что делает ребенок, поощрять его инициативу. Показывать своим примером, как получать удовольствие от деятельности и творчества.

Умение общаться

Обычно счастливые люди успешно строят отношения с окружающими. А для этого надо научиться осознавать свои чувства и управлять ими. Когда хорошо понимаешь себя, ты в состоянии встать на позицию другого и договориться.

Что делать: Развивать эмоциональный интеллект. Позволять ребенку испытывать негативные чувства, показывать, как их можно проявлять в приемлемой форме. Помочь ребенку завести друзей. Демонстрировать пример уважительных отношений с родственниками, друзьями, соседями, учителями. Подростков стоит научить общаться с представителями разных организаций — магазинов, банков, поликлиник и т. д.

Бережное отношение к себе

Важный навык счастливого человека — бережно относиться к себе. Конечно, можно настраивать ребенка на бесконечную конкурентную борьбу на пределе сил. Можно даже сказать, что ломовая лошадь, везущая на себе всё, — образец добродетели. Но точно ли вы желаете своему чаду такого будущего? Не лучше ли научить ребенка разумно пользоваться своими ресурсами, вовремя восполнять их, не доводя себя до истощения?

Что делать: Учить ребенка прислушиваться к своему состоянию, ставить себе реалистичные цели (объяснять, что невозможно за один день или за одну неделю успеть всё). Разумно планировать и работу, и отдых, выделять время не только на труды, но и на праздную лень. Прививать здоровые привычки — есть вкусную и полезную еду, достаточно спать и двигаться, вовремя обращаться к докторам. Вместе найти то, что подпитывает ресурсы ребенка — это может быть общение или одиночество, тишина или музыка, спорт, рисование или ничегонеделание.

Умение постоять за себя

Чтобы вырасти счастливым, важно с первых дней жизни чувствовать себя в безопасности. А для этого малышам нужно, чтобы рядом был человек, на которого можно опереться, который и сам не обидит и от других опасностей защитит. Ребенку очень повезло, если его родитель не боится ни детских истерик, ни косых взглядов со стороны; не считает мир враждебным и в состоянии справляться с проблемами и отстаивать свои интересы. Со временем дети таких родителей вырастают в таких же сильных уверенных людей, которые не позволят использовать себя и не погрязнут в зависимости от окружающих.

Что делать: Твердо отстаивать собственные границы, в том числе, когда на них посягает любимое чадо. Справляться со страхами, рассказывать ребенку, как вам это удается. Признавать, что и у вас бывают неприятности, но вы умеете их преодолевать. Не запугивать ребенка, не делить с ним свои тревоги, не перекладывать на него ответственность за свои взрослые проблемы. Защищать от буллинга. Научить распознавать чужие манипуляции и противостоять им.

Счастливый родитель

Счастливый родитель подает своим детям прекрасный пример. Он заражает отпрысков оптимизмом. Он делится энергией и хорошим настроением, которых у него в избытке. Он не станет жертвовать собой ради детей, а потом выставлять им пожизненный счет за эти ненужные жертвы. Он вряд ли накричит ни с того, ни с сего. А вот придумать веселую игру и поддержать в трудную минуту очень даже может.

Проблема только одна: никто из живых людей не может быть круглосуточно счастливым. Но ведь мы и не стремимся к идеалу, правда? Достаточно хотя бы понемногу идти вперед, взращивая внутри это теплое и трудноуловимое чувство — счастье.

А на ваш взгляд, что нужно, чтобы воспитать человека счастливым? Чего вам не хватало в детстве и что бы вы хотели непременно сделать для своего ребенка?

Фото: https://www.pexels.com