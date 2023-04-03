Родительский невроз: как избавиться от чувства вины

Сегодня в обществе принято считать, что "хорошие" родители должны читать книги по воспитанию и всесторонне развивать ребенка, а еще постараться не травмировать его психику. Родители принимают эту модель, но если им не удается соответствовать образу "хорошего родителя", ответственность давит, гложет чувство вины - и вот он, невроз!

Как выглядит «невроз хорошего родителя»

Многие современные родители беспокоятся, хорошо ли они воспитывают своих детей. Они очень ответственны и часто переживают, не верят в себя, спрашивают советов друзей и психологов. Жизнь с ребенком превращается в прогулку по минному полю. Хотя, казалось бы, мы просто-напросто стараемся вырастить его здоровым и успешным.

Книги по детской психологии в наше время очень популярны, так что мамы и папы слишком много знают о том, как можно причинить вред собственному ребенку. Еще лет тридцать назад родители не подозревали, как легко нанести травму малышу или вырастить невротика, если “неправильно” себя вести. Сегодня они начинают чувствовать вину перед ребенком и накручивать себя буквально по любому поводу: малыш часто плачет, плохо адаптируется к садику, устает в школе, не любит читать...

Откуда взялся “невроз хорошего родителя”

Веками люди не задумывались, правильно ли они воспитывают детей. Они просто заботились о них, как это было принято в их социальном слое. Почему же сегодня появился этот родительский невроз?

С одной стороны, у нас стало больше свободного времени и сил, которые мы посвящаем любимым детям: ведь мы живем в относительно благополучном мире, где не нужно выживать. Немудрено, что мы больше думаем о том, как сделать детей счастливыми.

С другой стороны, появилась масса книг по психологии, которые рассказывают о невероятной важности детского опыта для всей дальнейшей жизни. Они предлагают ценные воспитательные методики, которые часто противоречат друг другу, - тут есть отчего прийти в замешательство.

А еще вместе с развитием общества и технологий меняется культура человеческих отношений. Новые поколения мам и пап не хотят перенимать модели воспитания, которые использовали их мамы или бабушки. Современным родителям приходится искать подходящие педагогические приемы самостоятельно - и это ощущается как большая ответственность.

В чем вред родительского чувства вины

Во-первых, родитель-перфекционист сам себя изводит постоянными сомнениями. Во-вторых, такой напряженный и встревоженный родитель негативно воздействует на своих близких. Его тревожность легко передается другим членам семьи, и дети не очень хорошо себя чувствуют рядом с недовольными и неуверенными родителями.

Невротичный родитель почти никогда не ведет себя с детьми естественно. Он постоянно оценивает ребенка, смотрит на него - и сверяется с некими нормами и эталонами. Мама или папа просто не успевает задуматься: а что же сейчас чувствует ребенок, что ему нужно? Между родителем и ребенком словно вырастает стеклянная стена, которая каждому из них мешает установить душевный контакт и ощутить обыкновенную радость общения, мешает расслабиться и почувствовать себя счастливыми людьми, а не заложниками ситуации.

Как выйти из “невроза хорошего родителя”

С одной стороны, внимание к процессу воспитания - это хорошо. Но с другой стороны, если мы слишком много думаем об этом, невротизируются все: и дети, и взрослые. Важно найти «золотую середину» между беспечностью в воспитании - и крайним стремлением к совершенству.

Чтобы избавиться от чувства вины перед ребенком, признайте относительную нормальность этой вины. Да, это неприятное явление, но сегодня оно очень распространено. Для сегодняшних родителей нормально чувствовать себя немного неуверенными, ведь они живут в стремительно меняющемся мире и вынуждены вырабатывать собственную стратегию воспитания. Признав естественность родительского невроза, мы сможем снизить его давление.

Перестаньте на 100% доверять психологическим доводам. Психологи сами напоминают: психология все еще не является наукой. Только в отдельных сферах она довольно точно описывает законы развития - это работа мозга, механизмы памяти и внимания. Но в ситуации с воспитанием детей психология совершенно ненаучна! Лучше признать: ваш ребенок - это ваши гены и ваши семейные модели, так что в этой сфере стоит довериться собственному разуму и интуиции.

Перестаньте думать, что вы полностью контролируете развитие ребенка. Это не так. Мы не знаем, к каким последствиям приведет то или иное событие. Есть дети, которым уделяли мало внимания, - но они выросли сильными личностями. Есть дети, которые с рождения имели все самое лучшее, - и во взрослом возрасте у них часто бывают серьезные проблемы. Воспитание человека - это таинственный, похожий на танец или приключение процесс. Здесь нужно доверять себе и быть внимательным к ребенку.

Уважайте зарождающуюся личность ребенка. Каждый ребенок появляется с особой нервной организацией, потом на нее накладывается уникальный опыт развития. Ребенок понемногу формирует свою личность каждый день и каждый час. Именно его собственные решения формируют его характер - даже если эти решения приняты бессознательно. Поэтому психологи и говорят: личность формируется только “изнутри”. Повлиять на это можно только опосредованно - создавать интересную ”питательную среду”, подавать хороший пример, “заражать” своим интересом и поддерживать.

Не старайтесь избавить ребенка от повседневных сложностей. Любой рост и развитие связаны с преодолением трудностей. Даже сосание груди - стресс для младенца, ведь раньше он не делал ничего, чтобы насытиться. И в каждом здоровом ребенке достаточно сил для преодоления повседневного стресса, такое преодоление делает его сильнее. Но любой организм готов избегать стресс, если есть доступные способы. Когда родители стараются ограждать ребенка от “лишних” трудностей, ребенок легко соглашается на это - и лишается ценного опыта преодоления, самостоятельного принятия решений. Ребенку нужны обыкновенные трудности, так что поддерживайте детей и не беспокойтесь, что им приходится нелегко.

Замечайте хорошее, хвалите ребенка и себя. Часто родители сосредоточены на проблемах - и не видят успехов ребенка. А стоило бы сместить фокус! Например, ребенок плохо привыкает к детскому саду и каждое утро встречает капризами и нытьем. Зато он с удовольствием сочиняет истории, отлично подбирает цвета в рисунках и поделках и терпеливо лепит из пластилина огромные здания. Замечайте, какие занятия и темы увлекают малыша, и поддерживайте его: интересуйтесь, помогайте, хвалите. И себя не забывайте погладить по головке за то, что ваш сын или дочка чем-то увлекается и в чем-то развивается - значит, вы создали для этого условия. Так вы поможете ребенку найти настоящее ресурсную нишу, которая будет давать уверенность и развивать способности. А сложности бывают у всех детей - и все дети с ними мало-помалу справляются.

Найдите по-настоящему интересные занятия для себя. Часто родительская тревожность усиливается по той простой причине, что мама или папа не реализует собственные желания, амбиции и интересы. Мы так сильно переключаемся на ребенка, что теряем влечение к другим занятиям и целям. У этого процесса есть неприятные последствия: вы пытаетесь добывать радостные переживания, в основном, “из ребенка”, он становится вашим главным “стимулятором”. Чтобы не попасть в эту ловушку, уделите внимание себе и вспомните, что вас по-настоящему зажигало, пока не появился малыш. Найдите те занятия и вещи, которые наполняют вас интересом к жизни, заставляют чувствовать осмысленность и счастье. Рисуйте, шейте, учитесь новому, читайте, знакомьтесь с людьми, планируйте и реализуйте большие и маленькие проекты. В жизни много тонизирующих источников счастья, кроме детей, важно подключиться к ним и разрабатывать эту “золотую жилу”.

Родительский невроз часто проходит с опытом, если мама и папа не зацикливаются на переживаниях за ребенка. Разрешите себе расслабиться, доверьтесь своему природному чутью - тогда вы будете внимательными и открытыми для детей, но без тревоги. А в семью придет больше радости, спокойствия и простого удовольствия от жизни с ребенком.