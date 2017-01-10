Если ребенок не любит купаться

Купание — неотъемлемая часть нашего быта. Купаться и приятно, и полезно, вот только почему-то некоторые дети этого совершенно не понимают. Что характерно, упираться и скандалить при виде ванны с водой может как двухмесячный малыш, так и вполне себе сознательный подросток. А каким суровым испытанием порой становится мытье головы! Увещевать и пытаться помыть грязнулю стараются всей семьей, но получается не всегда.

Если у вас нет таких проблем с ребенком, можете считать себя редким везунчиком. Как правило, через детское нежелание приобщаться к банным процедурам проходят все родители, раньше или позже. Большинство ребят «перерастают» этот момент, однако иногда он затягивается уж очень надолго.

Тем временем, решение данной проблемы зачастую фактически плавает на поверхности. Давайте посмотрим, почему дети чаще всего не любят купаться, и как можно помочь им полюбить этот важный гигиенический процесс.

Ищем причину

Когда ребенок систематически не хочет мыться, скорее всего он чего-то боится или ему что-то сильно не нравится. Выявить проблему и устранить ее источник — первое, что стоит попытаться сделать. Ребенка постарше, конечно, можно просто спросить. С малышами сложнее — придется искать и пробовать.

Наиболее часто у детей возникают следующие неприятности при купании:

* Самое очевидное — страх воды. Дети боятся попадания воды в нос, глаза, уши. Максимальной формой такого страха является боязнь захлебнуться. Если это не сформировавшаяся фобия, помочь просто — наливать неполную ванну, при мытье головы давать ребенку закрыть лицо небольшим полотенцем. Продвинутый вариант — специальный резиновый козырек для купания. Продается этот полезный аксессуар в детских магазинах, стоит символически и выглядит как гибрид кокошника и панамки. Носить можно с 3 месяцев до 6 лет — размер регулируется по мере роста головы.

* Скользкая ванна. Да, это для вас она кажется достаточно небольшой емкостью, ребенку там просторно, и как следствие — боязно, особенно падать. Решается специальным резиновым ковриком, который крепится на дно ванны. Есть и другие приспособления покрупнее, вроде детских стульев и подставок для купания.

* Дискомфортная температура. Слишком горячо, слишком холодно — все по-разному ощущают эти показатели, и вода, кажущаяся вам вполне подходящей, маленького ребенка может сильно не устраивать. Если не уверены в температуре того что льется из-под крана — можно приобрести термометр для ванны, следить, чтобы вода была около 37 градусов, и регулировать в зависимости от реакции малыша.

* Неприятные средства гигиены. Шампунь «со слезами», кусачие мочалки и так далее. Здесь все, конечно, элементарно. Специальные щадящие шампуни и гели для купания, мягкая мочалка и уютное полотенце — лучшие друзья детей в ванной. Сильно ароматизированные средства малышам не рекомендуются в принципе, детям постарше можно позволить выбрать себе шампунь и мыло в магазине самостоятельно — это станет дополнительным стимулом пойти купаться с охотой.

* Душ. Многие дети нормально воспринимают воду в ванне и боятся душа. В этом случае лучше не усугублять, а заменить любым другим сосудом. Ребята охотно дружат с ковшиками и детскими лейкам — пусть играют с ними, поливают себя, привыкают, а там и голову можно будет попробовать промыть при помощи любимой детской тары.

* Любой негатив со стороны родителей. Малыши чуют, как волнуются купающие их мамы, ребята постраше нервничают, если загонять их ванну криками, тапками и угрозами. Будьте терпеливы, спокойны, но настойчивы — и тогда ребенку будет гораздо проще принимать процедуру купания.

Играем в ванной

Игры в ванной всегда пользуются большой популярностью у детей — ваша задача найти то самое, что отвлечет вашего ребенка от неприятных мыслей о купании и настроит на позитивный лад.

Выбор специальных игрушек сейчас просто огромен: от классических резиновых уточек до самостоятельно плавающих роборыбок. Более того, вовсе необязательно использовать только их — в ванну можно принести любимые ребенком игрушки, изначально не предназначенные для купания. Кроме плюшевых, электроники и других боящихся воды предметов, все остальное может плавать с ребенком и вдохновлять его на игры в новой обстановке.

Особый интерес для детей представляют разные сосуды — чашки, банки и прочая тара. Переливать воду из одного в другое малыши могут бесконечно. Здесь еще можно упомянуть водяные пистолеты (только придется убирать одежду, полотенца и тапочки из зоны обстрела). Также в ванной может быть занимательно пускать мыльные пузыри или даже рисовать — продаются специальные безопасные краски для кафеля. Да, рисовать в ванной!

И, разумеется, пена. Причем не только она — вы удивитесь, сколько всего кроме традиционного мыльного раствора можно залить или засыпать в воду вместе с ребенком. Всевозможные бомбочки, кристаллы для ванны «с треском» и разноцветные мыльные фигурки. Любое такое средство подогреет интерес к купанию, вот только не забывайте уточнять состав этих радостей для ванны — во избежание лишней химии и вредных веществ.

Хитрости и мотивация

В попытке приучить ребенка к купанию родители идут на самые разные тактические уловки. Основная их цель — отвлечь малыша либо развить привычку взаимодействовать с водой. Например, можно вместе с ребенком устроить ванну для плюшевых игрушек или помыть голову кукле (иногда вместо кукол достается папам). Или поставить тазик с водой в комнате ребенка и стимулировать игры с тем, что плавает, вроде корабликов, или наоборот — тонет.

Само купание стоит превратить для ребенка в приятный ритуал. Можно включать нравящуюся ребенку музыку, после ванны посулить просмотр мультфильма или чтение любимой книги. Некоторые родители купаются вместе с детьми (только с малышами, и родителю перед этим необходимо принять душ отдельно), придумывают веселые игры и всячески развлекают чадо во время банных процедур.

Отдельно стоит поговорить о мотивации — ребенка стоит вдохновлять своим примером и приучать к чистоте систематически. Какой приглядный малыш смотрит из зеркала! Как комфортно быть чистым и приятно пахнуть! Это работает. Постепенно, но верно — главное, чтобы мысль о пользе чистого состояния всегда была на виду и подкреплялась родительскими комментариями.

О том, как плохо быть грязным, стоит тоже поговорить. Пример Мойдодыра классический и опробован уже не одним поколением. Школьнику стоит рассказать, какие обидные прозвища и отношение непременно заработает неопрятный ученик в классе. И никакого внимания от противоположного пола, разумеется. Впрочем, неприятие мытья подростками — тема отдельного разговора, скажем только, что наиболее эффективным будет как раз-таки дельный комментарий от представителя противоположного пола. На какие чудеса способно стремление нравиться тому, кто нравится!

Ребенку помладше стоит подробно рассказать, чем чревато пренебрегать личной гигиеной, какие опасные микробы и неприятные болезни могут развиться, если долго не мыться. А еще можно подарить книжку по личной гигиене или показать мультфильм на эту тему — мы как раз отобрали несколько для этого случая.

Бессменный начальник умывальников в красках расскажет, что ждет немытых трубочистов:

Источник: Союзмультфильм

Смешарики наглядно объясняют, зачем мыть руки перед едой (грязный Крош — весьма показательный отрицательный пример!):

Источник: TVSmeshariki

Еще один эпизод «Смешариков» на эту тему. Точнее, это уже «Пин-код». Познавательно и весело про личную гигиену в серии «Мыльная опера на все времена»:

Источник: TVSmeshariki

Лунтик поначалу не очень верит в грязь, которую не видно, но о пользе мытья рук узнает и он:

Источник: Лунтик

И наконец — о Царевне-замарашке и судьбе немытых девочек:

Источник: Teremok TV

Терпения вам и чистых детей!

Источник и фото: Tlum.Ru