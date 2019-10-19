4 простых правила воспитания ребенка. Советы психологов

Одна из самых распространенных семейных проблем – конфликты между детьми и родителями. За 2019 год в Московскую службу психологической помощи с такими жалобами обратились 12 631 человек. Из них родители – 55%, а дети – 45%. Зачастую причина конфликтов – неумение правильно выразить свою любовь. О том, как проявлять любовь к ребенку, рассказывают психологи Марина Голубцова и Неля Пилипко.

Не скупитесь на любовь

Психологи отмечают, что важно проявлять любовь с первых дней жизни малыша. Не стоит бояться избаловать ребенка излишним вниманием. Чаще обнимайте кроху, целуйте, носите на руках, пойте колыбельные песни.

«Младенец до двух лет нуждается в прикосновениях и тактильном контакте с родителями гораздо больше, чем трехлетка или взрослеющий дошкольник. Так формируется его уверенность в себе, понимание, что рядом защита и опора – его любящие родители. В этот период очень важно передать ребенку базовое чувство безопасности», – отмечает Марина Голубцова.

Родители по-разному проявляют свою нежность к детям в зависимости от возраста. Но чем старше становится ребенок, тем сложнее это делать. Часто подростки начинают отдаляться от родителей, ласку называют «телячьими нежностями».

Обычно девочки-подростки тянутся больше к мамам, мальчики же начинают это отвергать. Но потребность в физическом контакте остается. Поэтому возня, борьба, похлопывание по плечу, шутливые потасовки и толкания позволяют мальчику демонстрировать растущую силу и ловкость, а также чувствовать мужскую поддержку отца.

«Во время объятий активно выделяется гормон окситоцин, который наполняет нас радостью и укрепляет эмоциональную привязанность между членами семьи. И подростки в этом очень нуждаются. Люди, которых чаще обнимают и поддерживают, на 32% реже болеют простудой», – добавила психолог.

Больше хвалите, меньше запрещайте

Специалисты советуют чаще хвалить и благодарить детей, поощрять даже за простые повседневные дела.

«Важно хвалить не только за достигнутые успехи, но за усилия, труд, старания, которые он приложил. Родительское слово может укрепить в ребенке веру в свои силы, взрастить в нем силу воли, трудолюбие, организованность, упорство. И наоборот – родительское нетерпение, раздражение и критика могут отбить охоту к любому делу», – рассказывает Неля Пилипко.

Даже запрещая что-то ребенку или устанавливая свои правила, проявляйте любовь. Да, запрет может вызвать недовольство малыша. Но если вы уверены, что поступаете правильно, нужно быть последовательными.

«Важно выдерживать негативные эмоции ребенка, сохранять спокойствие. И обязательно объяснять причину отказа (запрета). Разговаривать с детьми о том, чем опасно то, от чего его хотят оградить», – отмечает психолог.

Однако запретов и требований не должно быть слишком много. Вводя новое ограничение, нужно ослабить или отменить одно из предыдущих, из более раннего возраста.

Не игнорируйте

Большая ошибка родителей – строгий взгляд как средство контроля над детьми. Тяжело воспринимает ребенок и привычку родителей не смотреть в глаза.

«Для каждого ребенка очень мучительно, когда родители специально и сознательно избегают смотреть на него. Это действует на него угнетающе. Еще тяжелее воспринимается родительское игнорирование, молчание», – отмечает психолог.

Желательно поддерживать в доме доброжелательную атмосферу. Повышение голоса – крайняя мера, а не привычная манера общения между членами семьи.

Уважайте и интересуйтесь

Обрести уважение детей мы можем лишь тогда, когда сами проявляем уважение и интерес к ним. Не учите, а будьте примером для подражания.

«Если вы хотите, чтобы ребенок держал свое слово, сами сдерживайте обещания, которые ему дали. Помогайте малышу, и пусть он помогает вам в ответ. Находите время, чтобы побыть вместе. Не заменяйте общение подарками. Так вы будете отдаляться все больше», – рассказывает психолог.

Материал предоставлен Пресс-службой Департамента труда

и социальной защиты населения города Москвы.