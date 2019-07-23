Как привить ребенку любовь к чтению

Часто родители сетуют: ребёнок не любит читать. Сделать из ребенка читателя - цель благая, и мы собрали советы психологов и писателей на эту тему.

Чтение - почти “святое” занятие, к которому родители мечтают пристрастить детей. И не зря: читающий человек больше знает о мире, лучше соображает, у него есть особый источник удовольствия на всю жизнь, ему легче войти в круг образованных и успешных людей. Так как же привить ребёнку любовь к чтению.

Не давите: у книги много конкурентов

Чтение сегодня - совсем не то, каким оно было в нашем детстве. Мы читали почти вынужденно: среди всех доступных удовольствий 20-30 лет назад книга была где-то в ТОП-3. Сегодня у детей огромный выбор развлечений помимо чтения: мультики, лего, компьютерные игры, кукольные домики и модный спортивный инвентарь.

Из этого следует пара практических выводов.

1. Книги должны быть интересными, красивыми, приносящими радость, чтобы выдержать конкуренцию. Это мы “на безрыбье” могли читать томительного Жюля Верна, а современный ребенок бросит непонятную книгу и переключится на Майнкрафт.

Поэтому в нежный период, когда человек только втягивается в самостоятельное чтение, подбирайте для него интересные книги. Советуйтесь с ним, прислушивайтесь к его мнению, поощряйте чтение книжных серий, даже если вы сожгли бы их темным вечером у помойки, будь ваша воля. Если сын или дочка привыкнет получать радость из книг - постепенно они познакомятся с более классическими и “высокодуховными” образцами.

2. Не навязывайте чтение. Ребенку очень легко “утечь” в другие приятные занятия, если чтение вдруг покажется давящим и скучным. Не заставляйте дочитывать нудный рассказ, не ставьте условия (“Пока не прочитаешь 10 страниц, гулять не пойдешь”). Старайтесь заинтересовать, увлчь, пусть чтение будет связано с позитивными эмоциями.

Помогите научиться читать по-настоящему

Часто дети не находят удовольствия в книгах, потому что они научились только технике чтения: связывать буквы в слова и узнавать знакомые слова в тексте, видеть смысл фраз и даже запоминать прочитанное. Этот уровень чтения - технический, информационный.

Следующий уровень чтения - это связка между текстом и воображением. На этом уровне ребенок начинает живо представлять все, о чем читает, в его фантазиях возникают образы - мультики в собственной голове. “Мама мыла раму”, - какая мама? моя? или подруги Вики? она мыла раму тряпочкой, вода была налита в наше красное ведерко, а на маме были желтые перчатки, но главное, чтобы мама не выпала в открытое окно! - так за простым текстом раскрывается целая драма, полная чувств.

При таком чтении ребенок начинает по-своему представлять и интерпретировать текст, у него появляются вопросы, книга становится стартовой площадкой для полета собственной фантазии и собственного исследования. Этот творческий процесс стимулирует развитие и приносит много удовольствия, так что выйдя на этот уровень, дети начинают любить чтение.

Чтобы ребенок не застрял на “техническом” уровне и перешел к уровню творческому, помогите ему включить фантазию. На это работают книги с хорошими картинками, выразительное эмоциональное чтение вслух и небольшие обсуждения прочитанных книжек. Расскажите, как вы представляете героев: какого-нибудь мышонка Пика - как он ходит на своих маленьких лапках и на кого из ваших знакомых похож. Зарядите чтение эмоциями, фантазируйте вместе с ребенком - это ключ к успеху.

Создайте привычку - потребность в чтении

Чтобы появилась привычка читать, чтение должно приносить удовольствие. Самый простой стародавний способ этого добиться - читать детям. Читайте им перед сном, за едой, в дороге. Читайте то, что нравится им, и то, что нравится вам. Читайте с выражением, в теплой обстановке, чтобы чтение ассоциировалось у них с чем-то добрым, милым, дающим радость жизни. Если дети уже научились хорошо читать - читайте по очереди, соревнуясь в озвучивании героев.

Чтение детям чем-то похоже на ГВ. В одних семьях взрослые читают малышам, пока те не научатся сами листать книжки с картинками и понемногу читать коротенькие рассказы. В других семьях читают вслух, пока ребенок не откажется от этого: “Мам, классная книжка, дай я сам почитаю”, - скажет 12-летний подросток.

Еще один способ создать привычку - это ритуал выбора книг. Если у вас дома большая красивая библиотека, вы с малышом подходите к полкам, перебираете книги: что бы сейчас почитать? Другой вариант - вы берете ребенка с собой в книжный магазин и говорите: “Я хочу купить книги для себя, и ты можешь выбрать себе новые книжки”.

Пусть повозится у полок, посидит в кресле, полистает томики и выберет пару-тройку для домашнего чтения. Дети получают особое удовольствие, когда мы доверяем им, как большим: выбрать книгу в магазине или блюда из меню в кафе. То же самое можно проделать в городской библиотеке или у полки буккроссинга.

Помогите расширить кругозор

Часто дети не любят читать, потому что им мешает небольшой словарный запас и недостаточно широкий кругозор. Они просто не понимают, о чем идет речь, картина не складывается, нарастает скука. Прочитал пару страниц - и уже устал. Вспомните, как вы читали статьи на иностранном языке - примерно то же самое чувствуют дети, если не понимают текста.

Кругозор зависит от того, о чем ребенок разговаривает с родителями и друзьями или какие разговоры подслушивает, какие фильмы смотрит. Умненький малыш может знать полсотни названий динозавров, но встретив в тексте слова “пряла ему пряжу” - растеряется.

Как помочь человеку? Останавливайтесь на “сложных” словах во время чтения вслух, спрашивайте, знает ли он их значение - и поясняйте непонятное. Ставьте ему образовательные записи про Чевостика или Вику-путешественницу, смотрите передачи о природе и исследованиях.

Собирайте хорошую детскую библиотеку, чтобы ребенок мог полистать книги о птицах, растениях, рыбах, профессиях и космосе. Играйте в словесные игры в духе: назови пять кондитерских изделий, назови десять российских городов.

Выбирайте книги для чтения

Часто школьная программа требует читать непростые рассказы и повести, которые у современных детей вызывают много вопросов: например, “Му-му” Тургенева или цикл нравоучительных рассказов для детей Льва Толстого. Порой дети рыдают от прочитанного или не стесняются в своих рецензиях: “Герасим тупой!”, “Тарас Бульба - просто зашквар!” Стоит ли беречь их от “травмирующей” литературы?

С одной стороны, надо учитывать ту самую “конкуренцию удовольствий”, о которой мы говорили в начале статьи. У современных детей есть вполне здоровая привычка - претендовать на интересные и милые сердцу развлечения. Всего 1-2 поколения назад ребята читали “что под руку попало” и привыкали к разным жанрам, стилям и переживаниям от прочитанного.

С другой стороны, сегодня мы живем в “позитивном” мире, который старательно маскирует страдание и избегает травм. В нем не принято говорить о смерти, болезни, нужде и несправедливости - только немногочисленные волонтеры и активисты заявляют об этом, чтобы помочь людям, животным или природе. Психологи отмечают: все реже родители читают детям классические сказки, которые часто бывают страшными, да и сами народные сказки издаются в более адаптированных, милых и мирных вариантах. Детская психика не проходит тренировку разными тревожными образами и ситуациями, поэтому на описание печальных событий реагирует остро.

При этом психологи говорят: такая тренировка важна для детей. В сказках всегда есть напряжение и угроза безопасности, которые надо пережить. Слушая страшную сказку, ребенок может пугаться, прятаться под одеяло, но сказка продолжается - и вот малыш уже выглядывает из своего укрытия. Так он привыкает, что страшное и трудное - случается, но жизнь все равно идет вперед, и потом обязательно будет что-то хорошее, особенно если не опускать руки. Он учится сопереживанию, неизбежности потерь и смерти, учится преодолевать страх.

Конечно, “страшное” чтение нужно дозировать и выбирать, зная своего ребенка. Для одного страшной будет сказка про Серую шейку, которую оставили одну в холодной полынье, для другого - сказка про Жихарку, Котика-братика и Бабу-Ягу, которая питается пухленькими детками. Выбирайте книги, а еще - обсуждайте их после чтения, чтобы помочь ребенку сделать верные выводы.

Читайте детям, помогайте им открывать для себя хорошие книги. И пусть это улучшит не только интеллект и эрудицию, но и ваши отношения :)