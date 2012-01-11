Впечатлительные дети. Шпаргалка для родителей

Слово «впечатлительный» означает - очень восприимчивый, легко и живо поддающийся впечатлениям, остро реагирующий. Детей, к которым подходит это определение, можно легко напугать, какие-либо события они принимают близко к сердцу, волнуются и переживают чаще остальных сверстников. И, как правило, многие их переживания связаны с чувством страха. Ребятишки боятся нападения, заболевания, темноты, сказочных персонажей, животных, стихии, огня или войны, смерти, то есть того, что прямо или косвенно угрожает жизни.

Как помочь впечатлительному ребенку, чтобы ему было уютно в окружающем его мире? Нам поможет Ирина Полякова, семейный психолог, которая ответит на вопросы родителей.

- Если ребенок впечатлительный, можно ему читать сказки, где деревья, избушки говорят, смотрят, слышат? После таких сказок-ужастиков дочка боится оставаться дома… (Ирина Седова)

- Даже если не читать сказок, где деревья говорят, дети придумают их сами. Бояться, наверное, не стоит, надо только подумать о дозе таких сказок. Они должны присутствовать в жизни детей, но не так часто. Ребенок впоследствии вырастает и забывает, что ему читали страшные сказочные истории. Просто на тот период, то, о чем рассказывалось в книге, было для него очень важным. Он пережил это, он смог с этим справиться.

Что касается зарубежных сказок, они зачастую жестокие… Тем не менее, вполне допустимы для чтения. В этих сказках, к примеру, для племени каннибалов съесть человека – нормальное явление. Для нас же, русских - страшное убийство, которое может произвести на ребенка ужасное впечатление. Это говорит о том, что у нас разные культурные традиции, соответственно, восприятие неодинаковое.

А вообще у любых сказок есть множество функций, о которых большинство родителей не догадываются. Например, сказки способствуют развитию в ребенке понимания внутреннего мира людей, являются способом снятия тревоги и воспитания уверенности в себе. Сказки – необходимый элемент духовной пищи детей. Погружаясь в сказочный мир, ребенок погружается в глубины своей души, в которой творится хаос. Блуждая в этом дремучем лесу, знакомясь с разнообразными персонажами своей психики, малыш осваивает это скрытое от его сознания пространство. И когда он возвращается из путешествия обратно в реальный мир, он чувствует себя более уверенным в своих силах, в том, что сам сможет справиться с теми трудностями, которые подстроит ему жизнь.

- Моя супруга – художник и сына (ему два года) воспитывает под стать себе – тонкую и впечатлительную натуру. Меня, как мужчину, это не устраивает. Скажите, если я буду брать его в баню, походы, это закалит его характер? (Дмитрий Панов)

- Конечно, для мальчика пример отца – это важное дело. Если брать его в походы, строить дом, ходить вместе в баню, это возможно и поможет. Только не стоит возлагать больших надежд на то, что он будет такой же, как папа. Пока рано видеть в малыше двух лет мужчину, как этого хочет папа. Папе нужно немного подождать, пока подрастет сын, и продолжить свое благое дело позже.

Действительно некоторым родителям сын иногда кажется недостаточно мужественным, а дочь временами больше похожа на пацаненка… Не нужно вменять это ребенку в вину или, тем более, ругать его. Родительская задача – показать детям мир во всем многообразии возможностей. Если дочка предпочитает носиться по двору в окружении мальчишек, учите ее шить и готовить. Только не в приказном порядке – есть способы, основанные на доверии и взаимопонимании. А папа при желании может заинтересовать инфантильного мальчика техникой, спортом или рыбалкой.

- Сын каждое лето ездил летом к бабушке в другой город, но так случилось, что бабушка умерла. Как рассказать ребенку об этом? (Кристина Слащева)

- Ребенку нужно говорить правду. И самое главное, что родители не должны бояться переживаний сына или дочки. Мы не можем в течение жизни оградить детей от переживаний, происшествий, бед. Но мы можем научить их все это переживать, находясь рядом с ними.

Самый распространенный ответ на этот вопрос: «Все мы когда-то умрем...» Но мне кажется, для ребенка это объяснение самое жуткое. Как же объяснить, чтобы не испугать маленького? Мама может сказать, к примеру: «Я не собираюсь умирать, я молодая, и папа молодой, мы здоровы и проживем много-много лет». А по поводу смерти бабушки ответ будет уместен, соответственно, такой: «Бабушка была старенькая, болела, сердечко не выдержало и остановилось…»

Детям до 8-10 лет – и уж тем более нервным и ранимым – лучше не видеть своими глазами усопших и не присутствовать на похоронах. Это может оказаться настолько непосильным переживанием, что их потом даже могут мучить навязчивые страхи. Это не значит, что при детях вообще не следует упоминать про умерших родственников. Конечно, следует, ведь, кроме всего прочего, это тоже дает надежду на «жизнь после жизни»: если человека вспоминают, значит, он не покинул нас окончательно.

- Моему ребенку 2,5 года, он очень активный, не всегда можем с ним справиться. Сын часто бывает неуправляемым, особенно перед сном. И приходится его припугивать монстром, к примеру. Я понимаю, что пугать детей плохо, но все же… Какой выход у родителей в этой ситуации? (Алла Коробейникова)

- На обычного спокойного ребенка вряд ли этот монстр повлияет. Но сразу скажу, что запугивание проблему не решит. Если гиперактивный малыш, о котором идет речь, мало спит, много двигается, не дает вам покоя, то следует обратиться к специалистам.

Тем не менее, активность карапуза можно унять. С ним нужно проводить больше времени, не оставлять его одного. Главное – правильное обращение. Не надо усаживать ребенка: он может слушать сказку и на ходу. Не нужно ставить в угол, для него это ужасное наказание. Физически наказывать тоже бесполезно. Ругань, крики, подзатыльники на гиперактивных детей не действуют. Наоборот, они будут вести себя еще хуже.

Мальчикам надо предоставить возможность выплескивать энергию, но в то же время приучать их к осмысленным двигательным занятиям: плаванию, танцам, бегу, игре в мяч.

Переключение внимания также важно. А если вы хотите удержать внимание сына, используйте простые поощрения, к примеру, сладости. Награда должна быть символической, но она нужна. Гиперактивный ребенок не умеет предвидеть последствия своих поступков. А если хорошие дела подкрепляются поощрениями, ребенок на условно-рефлекторном уровне усваивает правильные модели поведения. Причем он должен чувствовать, что взрослый как бы играет с ним в хорошее поведение. Постепенно от материальных поощрений надо переходить к словесным. Гиперактивные дети плохо управляемые, но чувствительные. Они способны понять, что обидели кого-то, раскаяться. Апеллируя к их природной доброте, используя в качестве стимула ласку, нужно приучать их к поведению, принятому в обществе.

- У меня стеснительный и ранимый ребенок. Дочка играет только со мной, на площадке предпочитает играть одна. Может расплакаться по любому поводу. Я сама была такой. Хотелось, чтобы девочка (ей 3,5 года) не была такой, но не знаю, что для этого нужно сделать. (Наталья Крылова)

- Ребенок имеет врожденные особенности, которые передались ему по наследству. Еще есть мама, которая сама ранимая и впечатлительная и эту тревожную информацию транслирует дочери. Трудно представить, что девочка будет расти с такой мамой смелой и решительной. В этом нет ничего страшного. Для таких детей существуют специальные психотерапевтические группы, где создаются особые условия общения, при которых ребятишки в безопасной обстановке под присмотром психологов, контактируя с другими детьми, проигрывают те ситуации, в которых они не могут оказаться в реальной жизни. Это помогает, дети начинают легче общаться. Попробуйте обратиться в психологический центр с подобными группами.

А теперь послушаем, что говорят сами дети. Вот как ответили они на вопрос: «Что пугает вас и что восхищает?»

* Я боюсь грозы, страшно очень, кажется, будто лампочка перегорит и упадет.

Я восхищаюсь лесом и люблю ходить гулять туда вместе с родителями.

* Мне страшно, когда у кого-нибудь произошла какая-то травма. Или кто-то пострадал из-за чего-то. Я очень боюсь пауков, у них много лап и они могут к тебе заползти.

Меня восхищают некоторые животные. А еще хорошие оценки, которые я получаю по какому-то предмету.

* Я боюсь темноты, так как мне кажется, что есть оборотни и приведения.

Родители восхищают, потому что с ними всегда весело, они добрые, с ними можно поделиться своими вопросами.

* Я боюсь пожаров.

Восхищает фигурное катание, я им занимаюсь, и мне этот спорт очень нравится.

* Меня пугает высота. Боюсь, когда высота 6 метров и надо прыгать в воду, страшно.

Восхищают меня лошади, а также подарки, которые мне дарят.

Итак, какова задача родителей, которые воспитывают впечатлительного ребенка? Надо находиться со своим чадом рядом, насколько возможно, разделять с ним впечатления, которые удивили или напугали его, обязательно выслушивать… и самим ничего не бояться!