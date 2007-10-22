Чтение без увлечения или почему ребенок не хочет читать

Сын спрашивает отца:

- Папа, а за сколько ты сможешь

прочитать «Войну и мир»?

Отец отвечает:

- Думаю, баксов за сто, сынок...

В том анекдоте отец мальчика не слишком принципиально подошел к вопросу. Многие современные родители с грустью констатируют, что их дети не возьмутся за книгу ни за какие коврижки.

Нечитающий ребенок вызывает чувство тревоги у тех, кто его любит. Не случайно в голове родственников рисуются страшные картины: не приняли учиться в гимназию, отстает от сверстников, не поступил в ВУЗ, не получил престижной специальности и пр.

Оптимизма ради стоит заметить, что, вырастая, многие нечитавшие дети лидируют в бизнесе и хорошо выстраивают свои отношения с окружающими. Разве что преуспевающими филологами им не стать .

Впрочем, мудрые родители понимают, что дело не только в успехе. Помните, как мы жадно «глотали» крапивинские новеллы, прячась с фонариком под одеялом? Мама не разрешала, потому что время перевалило за полночь. Но разве можно было остановиться? А теперь наше чадо почему-то лишает себя такого наслаждения.

Ну и конечно, не хлебом единым жив человек… Не будем повторять штампы о «сокровищнице мирового духа…» и пр.

Что провоцирует ребенка на нелюбовь или равнодушное отношение к чтению?

Нечитающие родители.

Причем не просто нечитающие, а пренебрегающие КНИГАМИ. Если малыш с рождения видит спину папы, уткнувшегося в монитор компьютера, и маму, обложившуюся журналами «Лиза» - психологи и педагоги утверждают, что привить его любовь к книге будет проблематично. Не думайте, что если Вы увлеченно читаете дамский форум, ребенок воспылает любовью к Некрасову.

Неверный способ обучения чтению.

Если не вдаваться в методические подробности, могу только предостеречь ответственных родителей от побуквенного обучения ребенка чтению. Помните, в начальной школе нас учили правильно называть буквы алфавита? «Ка», «Эль», «Эм», «Эн» и т.д. Мама была отличницей и помнит со школьной скамьи, что нет буквы «Рэ», а есть буква «Эр». И старательно учить малыша называть буквы по имени. А потом недоумевает, почему детка не может узнать слово, прочитав «ЭМ… А… ЭМ… А». Мама нервничает, ребенок с гневом отшвыривает книгу.

В эту же категорию попадает азбука с картинками («М» - машина и пр). Потенциально опасна такая азбука для малыша с тонким слухом. В частности, буква «М» может обозначать два звука [м] (твердый) и [м’] (мягкий). Привыкнув ассоциировать букву «м» с «машиной» (где звук [м] твердый), ребенок может споткнуться на чтении слова «мяч» (где звук [м] мягкий).

Умерьте на время свой благородный пыл и почитайте основы методик обучения чтению. Обязательно найдите материал, где описываются не только преимущества, но и недостатки метода. И выберете то, что подходит вашему ребенку и… по душе вам (Мама тоже должна заниматься с удовольствием!) Наиболее действенные методики – по «складам» (кубики Зайцева) и метод целых слов (Г. Доман).

Неверный выбор книги.

Сегодня я имела удовольствие познакомиться с книгой, предназначенной для «первого чтения». Слова там были разбиты на слоги (у меня через минуту зарябило в глазах от дефисов). Кроме того, слова зрительно казались длиннее (и страшнее), чем они есть. Но самое главное – это подбор лексики. Как вы думаете, надолго ли хватит четырех-/пятилетку, если первая книжка будет изобиловать, к примеру, эпитетами «вос-хи-ти-тель-ный» и «пе-ре-пон-ча-тый»? К сожалению, магазинные полки сейчас пестрят сомнительными шедеврами детской литературы.

Насилие.

Не уговаривайте и тем более не заставляйте ребенка читать, если в этот момент он хочет поиграть со своей железной дорогой. Не допускайте раздраженных и гневных интонаций. Не ругайте ребенка за ошибки. Если их слишком много, сдержите свой педагогический пыл и не исправляйте каждую.

Чтение должно ассоциироваться с удовольствием!

Как добиться того, чтобы ребенок испытывал удовольствие и радость от чтения?

Больше радуйтесь успехам ребенка, не скупитесь на похвалу и нежность – малышу очень важна Ваша поддержка в этом нелегком деле.

Отнеситесь ответственно к выбору книги.

Хорошо, если в ней крупные буквы и яркие картинки. Но не только это важно. Если произведение вам не знакомо, не поленитесь прочитать несколько строчек (желательно вслух). Тяжелый ритм, небрежно подобранные рифмы, отсутствие динамики в сюжете – все это я встречала в книжках для своего двухлетнего малыша. Если ваш ребенок постарше, то в большинстве случаев действует принцип: если интересно читать маме, то будет интересно и ребенку. Я до сих пор с огромным удовольствием перечитываю истории о Вини-Пухе.

Создавайте книги сами!

Эту идею предлагает Сесиль Лупан, автор замечательной книги о раннем развитии ребенка «Поверь в свое дитя». Если фотоаппарат всегда с вами, сделайте несколько ярких снимков вашего малыша в различных ситуациях (не портреты). Вклейте фотографии в альбом и придумайте по ним историю про ваше чадо с динамичным сюжетом. Запишите ее крупными буквами. Читайте вместе с ребенком – он будет в восторге .

Для детей постарше, которые умеют складывать буквы и слоги в слова, но читают с неохотой, есть очень интересные советы от кандидата психологических наук Юркевич Виктории Соломоновны. Она предлагает несложные и яркие методы (цитируем по ее работе «Чтобы ребенок любил читать...»).

Метод Кассиля

Выбирается интереснейший текст с ярким сюжетом и родитель читает ему, вдруг останавливаясь на самом интересном месте, а потом у отца (матери, у всех домашних) категорически уже нет времени на чтение ребенку. Ребенок без особого энтузиазма берется за книгу, в надежде, что кто-то сжалится, и прочитает ему, убили все-таки или нет главного героя. Домашние тут же расхваливают ребенка за желание читать, и читают с ним вместе - строчку ты, две строчки я. И так далее.

Метод Искры Даунис (детского психолога)

Однажды ребенок просыпается и находит под подушкой письмо от Карлсона, где он всего в двух крупных строчках сообщает ему, что хочет с ним дружить, а подарок для него находится там-то и там-то. На следующее утро еще одно письмо, где уже про подарок ни слова, а говорится, что он хотел оставить ему билеты в цирк, но видел, как он дергал кошку за хвост, а она визжала. И потому билеты в цирк откладываются. С каждым днем письма длиннее, а читаются быстрее.

Метод древнего народа (который еще называют Народом Книги)

Ребенку разрешают читать, только когда он хорошо себя ведет, и в награду не только дают возможность прочитать несколько строчек (или даже полстранички), но даже пекут специальное печенье в виде книжечки, которое ребенок получает в ознаменование радостного момента. Чтение- радость и праздник. И это ребенок должен знать каждый раз, когда берется за книгу. Если ребенок плохо себя ведет, книгу читать нельзя. Родился этот метод, когда дети начинали читать Книгу (священную книгу)…»

Читайте ребенку и вместе с ребенком!

Если вы думаете, что, читая ребенку, вы отбиваете у него потребность читать самому, вы ошибаетесь. Читайте ежедневно. Исследования показали, что хорошо читающим детям родители читали примерно час в неделю, то есть по 10 минут в день. Читайте с выражением, подражайте голосам персонажей, смейтесь с малышом, а главное, говорите с ребенком о прочитанном. Останавливайтесь и просите ребенка угадать, что произошло дальше. Рисуйте вместе иллюстрации к книге, придумывайте продолжения истории, обсуждайте поступки героев. Но не превращайте обсуждения в занудные нотации: «Почему Машенька потерялась? Потому что бабушку с дедушкой не слушала. Вот ты, Славочка, сегодня тоже не слушался маму с папой и поэтому…».

Все наши рекомендации можно свести к трем словам: будьте терпеливы, позитивны и вдумчивы. Слушайте своего ребенка и себя. Выбирайте то, что подойдет вашему малышу.

Успехов!

На иллюстрациях к статье книжки читали наши детки: Антон (мамаLeda), Алиса (мама Ле), Злата (мама Мега), Вета (мама Љва), Ярослава (мама Ptica_we ), Леонид (мама lyuchia), Гриша (мама Arisha) и Уля (мама рарУля).