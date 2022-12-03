Учимся общаться. Запретные темы для разговоров

Коммуникабельность и умение находить общий язык – относится сегодня к soft skills («мягкие» навыки) и ценится повсеместно – во дворе, в школе, в личной жизни, бизнесе. Cюда же можно отнести small talk (легкая беседа) и нетворкинг (умение заводить полезные знакомства), которые приравниваются к искусству, потому что способны порою творить чудеса.

Однако в каждой культуре есть запретные темы, говорить на которые считается нежелательным. Особенно тяжело разобраться с такими понятиями детям, которым, с одной стороны, внушается, что быть общительным хорошо, с другой – не нужно болтать лишнего.

Давайте порассуждаем, как учить детей общаться, каковы последствия разговоров на запретные темы и какие есть исключения из правил.

Чужие тайны, неприятные факты о других

Переписка, обмен аудиосообщениями и видео в мессенджерах и соцсетях детьми ведется очень активно. А значит, им нужно уяснить некоторые правила безопасности.

Например, не рассказывать ничего личного и не высылать свои фото малознакомым людям, ими могут воспользоваться посторонние во вред ребёнку. И запомнить нужно раз и навсегда, что неэтично пересылать свою переписку с кем-либо третьим лицам, так же как и чужое фото.

То же самое касается и офлайн-разговоров: не стоит распространяться о чужих проблемах, тайнах и нелицеприятных вещах, даже если никто и не просил держать это в тайне.

Если постоянно нарушать эти правила, одноклассники и друзья будут доверять все меньше, кому понравится, если любую мелочь этот школьник делает достоянием общественности. Значит, при разговоре с ним нужно держать ухо востро, не известно что и как он воспримет и передаст окружающим. В итоге круг друзей будет сужаться.

В то же время с ребёнком нужно обговорить ситуации, о которых лучше сообщить взрослым. Если в переписке постоянно содержатся оскорбления, угрозы, призывы сделать нечто странное – стоит вмешаться родителям. Или когда ребенок делает вывод по сообщениям, что его другу нужна психологическая помощь и т.д., об этом тоже нужно посоветоваться со взрослыми, чтобы они вовремя приняли меры.

Хвастаться деньгами и успехами

Хвалиться материальным положением своих родителей, количеством карманных денег, дорогими путешествиями или гаджетами, конечно, моветон. Так настоящих друзей не завести. Как следствие, появятся товарищи, которым важна только материальная обеспеченность ребенка, а не он сам, его интересы и мысли. Как только снизится количество карманных денег, так у «друзей» резко пропадет интерес, и дружба сойдет на нет.

А вот с рассказом о своих успехах ситуация не такая однозначная. Ребенку иногда хочется просто поделиться радостью, или чтобы его оценили по достоинству, узнали о нем больше. Да, в нашей культуре рассказ об успехах может быть воспринят, как хвастовство. Но в определенных обстоятельствах такое упоминание вполне может быть оправдано.

Например, если ребенок победил во внешкольных конкурсах и соревнованиях. Если добился успеха в какой-то области, где долго трудился. Это ситуации успеха, которые важны для самооценки ребенка. Конечно, есть дети, которые начинают зазнаваться, но обычно это быстро проходит, так как реакция сверстников быстро «охладит пыл».

Задел на будущее детям: хорошо бы научиться чувствовать подходящие время, место и обстоятельства, когда можно и нужно рассказать о своих успехах.

Планы на будущее, мечты

Все долгосрочные планы и заветные мечты лучше держать в секрете. И ровесники, и некоторые взрослые могут намеренно или ненамеренно «подрезать крылья», посмеявшись или усомнившись в возможностях детеныша. Или, возможно, если у него изменятся планы, его станут считать фантазером или хвастуном, у которого ничего не получилось. Или ветреным человеком, у которого постоянно меняются желания.

Лучше научить ребёнка делиться с тем, кому доверяешь и в чьей поддержке уверен.

Когда предлагают сделать что-то, что не соотносится с жизненной позицией и долгосрочными планами, достаточно сказать что-то типа: «Спасибо, это не мое» или «Спасибо, у меня немного другие приоритеты и планы».

Но детям стоит также знать, что в жизни бывает всё. В том числе удачное стечение обстоятельств. История знает случаи, когда «дверь в мечту» открывалась непостижимым образом, с помощью обычной приятной болтовни с малознакомым человеком. Получается, что жизнь сложнее и шире правил...

Говорить о других плохо

Если ребенок постоянно всех критикует, то, возможно, стоит понаблюдать, не перенял ли он эту модель поведения от кого-то из близких? Не слишком ли часто дома критикуют его самого? Быть может, пора остановить критикана, подвести к зеркалу и спросить: «А что бы эти твои знакомые сказали об этом мальчике или девочке?» Позицию «Я+, Ты–», так же как и «Я –, Они –» нужно корректировать, стремиться к «Я+, Они +». С таким подходом легче жить и проще заводить друзей.

С вечно критикующими и недовольными детьми не очень-то хотят дружить, такого ребенка начнут сторониться, избегать общения. Подсознательно все думают: «Ты критикуешь других, значит, так же можешь покритиковать и меня».

Родителей должна тревожить ситуация, когда ребенок видит лишь плохое в других, сравнивая с ними себя «а вот я не такой». В каждом человеке можно найти как положительные, так и отрицательные для других черты. Если заметили такую линию поведения, возьмите за правило вместе с ребёнком анализировать ситуацию, и каждый раз искать и хорошее в других, и что-то, что хотелось бы изменить в себе.

К тому же, в рассказах ребенка может содержаться полезная информация для анализа и наблюдения за его школьной жизнью или его реакциями на те или иные поступки. Возможно, однажды слушая чадо, вы поймете, что пора вмешаться. Ребенок в силу возраста может некоторые вещи недопонимать.

Добрые дела

Конечно, постоянно кичиться ими не стоит. Но обмолвиться об этом однажды – чем плохо? Во-первых, это добавит новый штрих к сложившемуся образу ребенка среди ровесников. Его больше узнают как личность. Во-вторых, может быть, кого-то его рассказ даже вдохновит на нечто подобное. Например, семья занимается спасением бездомных кошек или помогает бабушке с 1-го этажа, или ездит с мастер-классами в детский дом. Волонтерство и благотворительность все больше входит в жизнь обычных людей.

Однако нужно понимать, что рассказ о своих добрых делах не к месту может вызвать недоумение. А если ребенок будет слишком активно призывать следовать его примеру, то рискует получить в ответ раздражение и недовольство. Некоторые могут начать сторониться школьника, интересы которого лежат в плоскости, которая в силу возраста или воспитания другим детям не понятна.

Говорить о прошлых отношениях

Если подросток постоянно говорит о бывшей(ем), значит, в его душе отношения еще не закончились. Или еще вариант: пытается набить себе цену, выглядеть опытнее и старше в глазах других. Серцееду (или сердеедке) стоит объяснить, что личные отношения не та тема для разговора, которую обсуждают направо и налево со всеми желающими, кто-то передаст эту информацию в невыгодном для рассказчика свете - и вот уже пострадала репутация ребёнка.

Самое опасное - рассказывать о прошлых отношениях объекту своего нового интереса. Вместо того, чтобы поразить своей опытностью и крутизной, можно добиться совершенно противоположного эффекта. Ведь что видит потенциальный партнер? Что «рассказчик» не очень умен (раз пытается таким образом самоутвердиться) или не готов пока к новой любви, или вел себя, судя по рассказу, не лучшим образом.

Рассказывать о своих проблемах, в том числе своей семьи

Сложности, проблемы, конфликты случаются у всех, в том числе в кругу семьи. Рассказывать обо всем этом на каждом шагу не стоит. Это может восприниматься, как детская наивность или глупость, или как нытьё и слабость. Делиться личными подробностями о членах семьи (например, что папа храпит, мама наращивает ресницы, а младший брат влюблен в соседку) с одноклассниками или малознакомыми людьми тоже под запретом. Просто задайте ребёнку вопрос «А зачем?». И вместе поразмышляйте, что на самом деле нужно ребёнку. Привлечь внимание? Найдите другие способы и темы для разговоров.

Но порою нам всем действительно нужна помощь. Всегда быть стойким оловянным солдатиком – плохая идея. Бывают и в жизни ребёнка тяжелые жизненные ситуации, о которых учителю лучше знать, чтобы на какой-то период он не требовал от ребенка слишком многого.

Кстати, эту тяжесть в силу отсутствия опыта дети не всегда могут оценить. И да, чаще всего они замалчивают проблемы, предпочитая терпеть и слышать ругань в свой адрес за невнимательность, снижение оценок и т.д. Но учиться в полную силу, когда ресурсы на пределе, вряд ли удастся.

Навык говорить о своих проблемах и просить помощи у детеныша обязательно должен быть. В том числе у незнакомых людей. Например, ребенок потерял телефон, деньги, идет полгорода пешком и заблудился, а попросить помощи у окружающих стесняется.

Получается, что правильному общению нужно и можно учиться. И научить ребёнка избегать подводных камней, и при этом полноценно общаться - задача взрослых. Собственный пример - один из главных способов в такой науке.