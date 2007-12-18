Как стать «хорошими» родителями?

Консультант — Надежда Мурашкина,

психолог высшей категории, руководитель школы «Надежда»

Наверняка многие из нас были свидетелями «некорректного» обращения взрослых по отношению к собственным детям. И наверняка говорили себе: уж я-то не буду кричать на своего малыша, наказывать и грозно сидеть над ним, пока не заснет. А на практике оказывается, что быть «примерным» родителем совсем не легко…

Даже самые спокойные и терпеливые родители порой ощущают свою беспомощность и, как следствие, испытывают чувство гнева, раздражение, злость. Как справиться с этими чувствами, как не допустить агрессии по отношению к собственному ребенку?

Если ребенок довел вас до истерики, и вы чувствуете, что не можете себя контролировать и готовы накричать или ударить, скажите себе «Стоп!». Если совсем не осталось душевных сил — выйдите из комнаты. И постарайтесь успокоиться. Представьте себе в ярких красках, что было бы, если бы вы не сдержались. А если вы дали волю своим эмоциям, то поставьте себя на место маленького человека, который сейчас оглашает квартиру обиженным ревом. Представьте только, какой ужас испытывает ребенок, когда над ним нависает разъяренный взрослый!

Найти компромисс

Вам кажется, что ваш ребенок порой нарочно выводит вас из себя. На самом деле (так чаще и бывает) он хочет вам что-то объяснить, но не может — в силу нехватка словарного запаса или по какой-то иной причине. Невозможность понять собственного малыша — одна из основных проблем, с которыми сталкиваются многие родители. А отсюда и конфликты, и гнев…

Нередко мамы жалуются, что «мой ребенок не хочет со мной заниматься». А с няней или репетитором он с охотой берется за кубики или книжки. В этой ситуации можете себе, как маме, поставить «двойку». Когда специалисты-психологи начинают выяснять причину, оказывается, что маму «бесит, когда он не понимает». В то время как педагог (в силу своей профессии) терпелив, дает возможность ребенку сделать ошибки и исправить их. Причем многие мамы и папы копируют поведение своих родителей, сами о том не подозревая, — они уже забыли, что когда-то их также «учили» складывать числа и грамотно писать.

Каждой маме кажется, что ее ребенок самый лучший. Это, кстати, так и есть. И ей непременно хочется, чтобы малыш схватывал все налету, быстро и правильно выполнял задания. Но ведь ребенка надо всему научить, все показать и рассказать. А для этого маме нужно немало потрудиться.

Нередко ребенок начинает капризничать, когда вы находитесь в общественных местах — в магазине, например. Он привлекает к себе внимание окружающих и заставляет маму сделать то, что ему нужно. Ему нужны зрители, которые его поддержат. И которые всегда поддерживают: неодобрительными взглядами, ненужными комментариями: «Что за мать, успокоить не может…», «Да купите вы ему…». В этой ситуации от мамы требуется проявить мужество, не обращать внимания на мнение окружающих — вы знаете свой бюджет, знаете своего ребенка и понимаете, чем вызвана такая реакция любимого чада. Если вы поддадитесь ребенку, он это запомнит и всегда будет так реагировать на ваш отказ. Спокойно рассчитайтесь в кассе и направляйтесь к выходу. Ребенок наблюдает: мама не обращает на него внимания. Он обязательно встанет и побежит следом — его истерику как будто «выключили».

Кстати, с детьми можно и нужно договариваться перед походом в магазин, что вы будете сегодня покупать, а что — нет. Между прочим, уже в четыре года ребенок вполне может понять, что некоторые покупки не предусмотрены семейным бюджетом. В этом случае он будет знать, почему именно на этой неделе он не получит очередную машинку и будет к этому готов. И тогда вам не придется в магазине краснеть за своего ребенка, орущего и катающегося по полу на глазах у шокированной публики.

Психологи советуют: как можно больше общайтесь со своими детьми. Чем больше вы общаетесь, тем больше он вас понимает. А значит, вы понимаете друг друга и можете прийти к компромиссу. Даже если ребенок своей истерикой опозорил вас на весь двор, с ним нужно поговорить (естественно, когда он успокоится): «Дорогой, мне не нравится, когда ты так себя ведешь. Когда ты так делаешь, мне очень неприятно и совсем не хочется ни играть с тобой, ни разговаривать …» Только ни в коем случае нельзя бросаться фразами типа «Ты плохой!», «Я тебя тете отдам!» и т.п. Это уже будет эмоциональное насилие, которое порождает страхи в душе малыша.

Как быть, если…

Конечно, мы не роботы, в жизни бывает всякое. И если вы понимаете, что в какой-то момент можете не сдержаться от проявлений агрессии по отношению к ребенку, запомните несколько правил. Во-первых, ребенка нельзя бить. Никогда. Даже несмотря на степень его вины.

Во-вторых, нельзя кричать на ребенка. Точнее, нельзя делать этого постоянно, иначе вырастет невротик или абсолютно неуправляемое существо. Он просто привыкнет к тому, что с ним всегда беседуют на повышенных тонах, и на него уже ничем нельзя будет воздействовать. Конечно, бывают случаи, когда приходится повышать голос. Например, чтобы уберечь от опасности: «Не трогай, горячо!» Даже если он не воспринимает ваши слова, сказанные спокойным голосом, стоит сказать четко и строго, но уже совсем не орать.

Ну а если вы накричали на своего ребенка просто потому, что лопнуло терпение, устали или неприятности на работе и чувствуете, что были неправы, имейте мужество извиниться перед ним. Поговорите с ним с позиции равных, объясните, почему себя так вели. Так вы научите свое чадо быть честным, объективным и признавать собственные ошибки.

Ни в коем случае нельзя оскорблять ребенка. Это, наверное, даже хуже разговора на повышенных тонах. Презрительные выражения ("хныкаешь как маленький"), насмешки, сравнения с другими детьми уничтожают личность, самоуважение.

Помните, что нельзя пугать малыша, сея в его душе необоснованные страхи. Конечно, сообщать о реальных опасностях (чужие люди, дорога и т.п.) необходимо, причем не скрывая возможных страшных последствий. Однако нельзя стращать ребенка какой-то букой, которая живет под кроватью и вылезет, если он сию же минут не закроет глазки.

Когда ребенок становится совсем уж неуправляемым, постарайтесь остановить малыша. И спокойно скажите: «Ты слишком агрессивен, посиди здесь пять минут». Поверьте, это серьезное наказание для малыша, потому как даже несколько минут, во время которых он не занимается ничем интересным, покажутся для него часами. Пока не истекут назначенные три-пять минут (этого времени вполне достаточно), лучше не вступать с ним ни в какие переговоры. И только потом можно выяснить, понял ли он, за что его наказали. Если услышите отрицательный ответ, объясните все ему, так сказать, разложите ситуацию по полочкам.

Журнал "Baby Land"