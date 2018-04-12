Как объяснить ребенку, что он не нужен папе?

Развод родителей — тяжелая ситуация для любого ребенка. Чуть легче, если после расставания и мама, и папа продолжают заботиться о нем, принимают общие решения, делят на двоих расходы и хлопоты. Но, увы, иногда ребенок теряет не только семью, но и отца. Папа редко берет в гости, перестает отвозить в садик, школу или на кружки, его нет рядом в праздники. В крайних случаях — все, что остается от отца — крошечные, назначенные судом алименты…

Сказать, что это обидно для женщины — не сказать ничего. Да, она теперь — бывшая жена. Но дети-то бывшими не бывают! И все же, прежде чем рубить с плеча и заявлять ребенку, что отцу теперь на него наплевать, давайте попробуем разобраться в ситуации.

Почему папа отстраняется?

«Часто бывшие супруги с удивлением открывают, что их проблемы с разводом не закончились, а конфликтов стало только больше, — говорит Анна Быкова, детский и семейный психолог, автор серии книг о воспитании „Ленивая мама“. — Мужчина и женщина так же, как и раньше, не понимают и раздражают друг друга. И им кажется, что единственный выход — прекратить любые отношения. Умом оба понимают, как важно, чтобы у ребенка были и мать, и отец. Но при этом между ними такой эмоциональный клубок из обид, гнева и ревности, что они невольно сами создают препятствия для общения друг с другом, а в итоге — и с ребенком. Конечно, в каждой семье своя история, но нередко случается так:

Ситуация 1. Папа берет ребенка погулять или даже к себе с ночевкой. Возвращает домой. После этого бывшая жена звонит ему с упреками: не там гулял, не так одел, не тем кормил, не то купил, фильм не по возрасту показал. Она уверена, что действует в интересах ребенка, а на самом деле это больше похоже на желание обесценить бывшего супруга. Если мужчину критикуют после каждой встречи с ребенком, вряд ли он захочет часто общаться.

Ситуация 2. Папа берет ребенка погулять. Ребенок возвращается довольный. И чем он радостней, тем мрачнее мама. Мама ворчит, вслух или про себя, о том, что все сложности воспитания достаются ей, а папа как праздник. Она думает о том, что её предал/бросил/всю жизнь испортил/все нервы вымотал человек, с которым сейчас так радостно общается ребенок. Сын или дочка видит грустную и сердитую маму, не очень понимает причину, но почему-то чувствует вину. Из лояльности к маме в следующий раз отказывается идти с папой гулять. Папа слышит: „Не хочу“ Папа чувствует себя ненужным, а это больно. Чтобы избежать отвержения, он перестает видеться с ребенком.

Ситуация 3. У мамы сразу после развода включается „жадность“, чувство собственности. Желание наказать бывшего мужа, лишив общения с ребенком. „Раз ты со мной вот так, то ребенка не увидишь!“ И она не то чтобы явно запрещает им видеться, но препятствия создает. К бабушке на месяц, потом ребенок приболел, потом поездка в санаторий. Через три месяца маму немного отпускает. Эмоции улеглись. Она готова „поделиться“ ребенком с папой. Только что-то у папы с ребенком отношения не клеятся. Отвыкли друг от друга. Если ребенок маленький, для него три месяца — огромный срок. Он папу подзабыл, очень настороженно идет на контакт. Папа чувствует себя неуверенно и неуютно. А если к этому добавить ещё и мамину критику, то всё становится еще сложнее.

Ситуация 4. Ребенок провел выходной у папы и заболел. Температура, сопли, кашель. На самом деле инфекцию ребенок подхватил раньше, но симптомы появились именно в этот день. Мама с азартом ухватилась за возможность рассказать папе, какой он плохой, простудил ребенка. Второй раз ребенок снова пришел от папы с симптомами заболевания. Так совпало, к сожалению. Но это позволило маме сделать обобщение: „От тебя ребенок всегда больной приходит!“ И ещё обсудить это с бабушкой, тётей, своими подругами. Ребенок слышит все эти разговоры. Ребенок принимает правила игры. В следующий раз он придет от папы с аллергическими высыпаниями или расстройством стула. Психосоматика подключилась. Мама ставит условие: „Общаться с ребенком будешь только в моём присутствии и только на моей территории!“ Папе не нравится, когда ему диктуют условия. Он не хочет чувствовать себя приниженным и бесправным и предпочитает не появляться вовсе.

Конечно, на маме только часть ответственности, — резюмирует Анна Быкова. — Переоценивать влияние женщины на взаимоотношения ребенка с папой тоже не надо. Есть папы, которых не смутит ни критика, ни обесценивание, ни отвержение. Ничто не повлияет на их желание общаться со своим ребенком. И есть папы, у которых, к сожалению, этой потребности просто нет. Как правило, это те, кто изначально не хотел рождения ребенка, а просто уступил желанию супруги».

Как говорить с ребенком о папе?

Может быть миллион причин, почему отца нет рядом. Но совершенно точно можно сказать: ребенок в этом не виноват! Дети же порой фантазируют, что будь они умнее, послушнее и лучше, папа бы непременно остался в семье. Им кажется, что папино время и внимание можно заслужить, только они не знают, как.

«Внутренний мир ребенка устроен так, что он ощущает свою причастность ко всему, и в том, что папа ушел из семьи, ребенок тоже может винить себя, — объясняет Дарья Сорокина, практикующий психолог-консультант . — Задача родителей донести: „Ты не виноват в случившемся. Ты не имеешь никакого отношения к тому, что мама и папа больше не живут вместе“».

Да, после развода остается много недосказанности, агрессии и боли. Часто женщина сильно обижена на бывшего мужа и эмоционально транслирует всему миру, в том числе и своему ребенку, что ее бывший супруг не очень-то хороший, порядочный и ответственный человек. Подчеркивает, что в отличие от непутевого отца — предателя, она всегда будет рядом с сыном или дочерью. Всё это помогает сбросить напряжение, но ребенка травмирует тяжело и надолго. Поэтому так важно, чтобы мама нашла в себе силы не впутывать ребенка в отношения взрослых и не выливать на него все свои эмоции.

«Ни в коем случае не обрушивайте на ребёнка свой гнев, направленный на бывшего мужа, каким бы негодяем, по вашему мнению, он ни был! — говорит Анна Цоколова, семейный и детский психолог, специалист по конфликтным и разводным ситуациям. — Потому что для ребенка второй родитель — это как вторая нога, и она должна быть хотя бы в фантазии ребенка здоровая и полноценная. Хороший или плохой, папа навсегда останется его родителем. К тому же, критикуя бывшего супруга, женщина рискует настроить ребёнка против себя, показаться этакой „злой бабой Ягой, которая очерняет любимого папу“. Поэтому говорите об отце максимально нейтрально. Если маленький ребенок спрашивает, где папа, можно сказать, что он занят, но вы точно не знаете чем, потому что не общаетесь. Детям старше 5–6 лет можно сказать, что не знаете, почему папа не приходит, а если бы вы сами хорошо понимали вашего бывшего мужа, то не развелись бы».

«Прежде чем объяснять ребенку, почему папа не появляется в его жизни, попробуйте все-таки спокойно поговорить об этом с бывшим мужем, — рекомендует Дарья Сорокина. — Если диалог будет честным, то выяснятся интересные детали. Например, что мужчина не хочет общаться исключительно со своей бывшей женой и ее семьей, а с ребенком очень даже хочет, но не понимает, как это можно сделать. У папы могут быть причины, по которым он сейчас не может общаться с дочкой или сыном: болезнь, длительная командировка, желание временно побыть одному, собраться с мыслями и восстановиться. Говоря об этом с ребенком, нужно избегать фраз типа: „Твой отец всегда был слабаком, вот и сейчас его болезнь подкосила“, сохранять уважительный тон.

Если бывший муж в прямом смысле слова пропал, совсем не выходит на связь, то в разговоре с чадом тоже следует быть честной, обходиться без необоснованных фантазий и предположений: „Он просто тебя не любит. Теперь ты нужен только мне!“. Гораздо мудрее признаться в том, что вы пока не можете понять, что происходит с вашим бывшим мужем, но уверены в том, что его любовь к ребенку не могла испариться после развода, и он по-прежнему остается для дочки или сына единственным папой.

Иногда отец открыто говорит о том, что больше не хочет общаться с ребенком. Видимо, его обида на бывшую супругу слишком сильна. Тут лучше мягко сказать ребенку: „Твой папа пока не приходит, потому что очень рассержен на меня, ему действительно непросто, но это наша взрослая история“. Мудрая мама добавит, что она тоже сильно злится на бывшего супруга. Тогда у ребенка не будет иллюзий, что в конфликте родителей виноват только папа.

Если отец пообещал и не пришел или забыл поздравить с праздником, маме придется быть вдвойне внимательной к чувствам ребенка. Вместо того чтобы обвинять бывшего мужа и жалеть себя, попробуйте расспросить ребенка, как он себя чувствует. И ни в коем случае не обесценивайте его переживания. Фразы: „У нас полгорода без отцов живет и ничего“ или „Зачем тебе папино поздравление-то ? Смотри, какой тебе классный конструктор тетя Света принесла!“ — совсем не уместны».

Куда лучше сказать: «Я понимаю, что тебе грустно!», позволить ребенку злиться и огорчаться. В конце концов, он тоже имеет на это право. Он не обязан натягивать на себя дежурную улыбку, лишь бы мама была довольна. И уж точно не должен делать вид, что ему нет дела до своего отца.

Что делать маме?

«Нередко родители хоть и развелись, продолжают общаться между собой как муж и жена, причем со всеми отягчающими обстоятельствами — грузом обид, несбывшихся ожиданий, измен, обманов и т. д. — говорит Светлана Волкова, семейный психолог, детский нейропсихолог. — Они продолжают припоминать друг другу все, что было. Я предлагаю поменять ракурс: отложить критику бывшего супруга, перестать перечислять доказательства „наплевательского отношения“ к ребенку и подумать, как перейти к сотрудничеству. Я спрашиваю: „Можете ли вы представить себя и своего бывшего партнера, спокойно пьющих вместе кофе где-то в кафе и обсуждающих, как решить школьную проблему ребенка или спланировать его отдых? Улыбающихся, довольных сотрудничеством?“ Если ответ: „Конечно, нет! Я с ним даже рядом не сяду после всего, что он сделал!“ или „С ним невозможно договориться, он меня избегает“, значит, отношения еще не завершены, один или оба супруга переживают потерю, обиду. Именно с этими чувствами стоит работать».

«Справиться с обидой, ревностью, гневом и другими эмоциями, которые мешают сотрудничеству, бывает очень непросто. Возможно, для этого понадобится поработать с психологом, — отмечает Анна Быкова. — Здорово, если женщине все же удастся сказать отцу своего ребенка слова благодарности и поддержки. „Ты — хороший отец. Я очень ценю твоё участие в воспитании. Я вижу, как важно нашему ребенку общение с тобой. Поговори с ним, тебя он лучше послушает“. Из экспертной позиции („Только я знаю, как правильно воспитывать моего ребенка“) важно перейти в позицию равного („Мы вместе воспитываем нашего ребенка“). Признать за отцом равные с мамой права, советоваться по выбору садика, школы, секции, подарка на День рождения».

Мама не может уговорить или заставить бывшего супруга заниматься воспитанием общего ребенка. Но она несет ответственность за свое состояние. Поэтому, прежде всего, после развода женщине важно заботиться о себе, искать поддержку близких, не стесняться просить о помощи. Чем лучше мама чувствует себя, тем спокойнее она может разговаривать со своим ребенком и тем больше шансов, что ей удастся наладить приемлемое общение с его отцом.

Фото: www.globallookpress.com