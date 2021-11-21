Простые советы, как научить ребенка не бояться проблем, а решать их

Каждый родитель настолько сильно хочет уберечь детей от неудач, что готов решить все их проблемы еще до того, как они наступают.

Беззаботное детство – это замечательно, вот только наши дети привыкают жить без забот и проблем, а если сталкиваются с трудностями, то тут же пасуют и отступают. Решать проблемы нужно учить в детстве.

Почему нужно уметь решать проблемы

Каждый из нас знает, что для развития человека нужно выходить из зоны комфорта, сталкиваться с трудностями и преодолевать их. Каждая такая победа делает нас выше в собственных глазах и рисует новые перспективы.

Точно так же работают трудности для ребенка. Комфортное существование в пеленках (заботе) родителей, безусловно, приятно и удобно. О том, что мир полон сложностей, ребенок часто даже не догадывается. А если все-таки сталкивается с какими-то сложностями, то сразу пасует.

А трудностей у ребенка немало:

- не получается что-то нарисовать или построить;

- не решается задача;

- не берут в игру другие дети;

- не умею плавать;

- не могу кататься на велосипеде;

- не получается выполнить упражнение (движение).

Сколько таких «не умею», «не могу», «не получается» встречается ежедневно. И тут важен посыл на решение: что ребенок будет делать дальше:

- начнет строить (рисовать) что-то другое;

- совсем бросит это занятие;

- попросит сделать что-то вместо него;

- продолжит то, что начал сам;

- попросит кого-то помочь.

Несмотря на кажущееся большое количество вариантов, здесь всего три развязки событий:

1. Отказаться от своего желания (бросить, заняться чем-то другим).

2. Решить проблему с помощью других (попросить сделать вместо него: достань, нарисуй, попроси).

3. Преодолеть самому трудности (попросить помочь или подсказать, начать все снова).

Нужно помнить, что момент столкновения с проблемой часто сопровождается негативными эмоциями: слезы, истерики, обида. Нужно справиться не только с проблемой, но еще и с эмоциями, которые их вызвали. Но человеку дан интеллект, чтобы он мог подумать над своими неудачами и снова двигаться вперед.

Умения решать проблемы и преодолевать трудности очень важны для развития ребенка:

- происходит развитие произвольного поведения;

- развивается интеллект;

- строятся эффективные положительные отношения с другими;

- формируется умение слушать других;

- происходит становление адекватной позитивной самооценки;

- формируется уверенность в себе и своих силах.

Трудности говорят о том, что мы выросли из своей привычной жизни и должны развиваться и двигаться вперед.

Преодоление трудностей говорит, что мы можем гордиться собой, уважать себя. Мы заслуживаем большего – новых трудностей и новых побед.

В основе умения решать проблемы стоит мышление:

1. Критическое мышление позволяет человеку разбить проблему на мелкие составляющие:

- что именно не получается;

- чего я боюсь;

- что мешает попробовать снова.

2. Творческое мышление направлено на попытку решить проблемы: попробовать по-другому, экспериментировать, снова ошибаться, получить совет или новые знания.

Не случайно даже слабые попытки детей решить проблему самостоятельно приносят большую пользу для его развития.

Маленькие препятствия – большие последствия

Первые попытки преодоления трудностей возникают в раннем возрасте. Вокруг малыша огромное количество запретов, а возможностей маловато. Зато полно соблазнов. Ваши «нельзя» он понимает как требование, не осознавая значения правил.

Ситуация 1. Малышу очень захочется взобраться на эту мебель или открыть именно этот шкаф.

Это знакомо всем. Малыш видит цель – открыть, взобраться достать. Взрослый при этом: запрещает, закрывает, прячет, подает нужный предмет, сажает малыша в манеж. Другими словами, делает все, чтобы малыш сам не достиг своей цели. Согласитесь, что это неправильно.

А правильно будет предложить альтернативу:

– переставить нужный предмет в другое место (под кровать), залезть туда будет сложно, но безопасно;

- предложить другую «вершину» - вместо неустойчивого стула – кресло, или разложить стремянку и страховать ребенка, комментируя, что это нужно делать с мамой;

- освободить от опасных предметов нижние шкафы, а туда сложить вещи ребенка: когда он туда доберется, то может «разбираться» с ними, а это безопасно.

Ситуация 2. Малыш берет чужие вещи и портит их.

то могут быть мелкие игрушки старшего брата, косметика сестры или мамы, бумаги папы. Запрещать в этом случае правильно, но неэффективно.

Эффективно и правильно:

- предложить набор ЕГО вещей в чужой комнате: набор детской косметики, листы для рисования и карандаши на папином столе, его игрушки среди коллекции машинок брата;

- разрешить это использовать, но в присутствии других членов семьи, так как мы находимся на чужой территории;

- демонстрировать правильное поведение: положить свои вещи в его комнату или на полку и каждый раз спрашивать разрешение;

- спрашивать разрешение, если хотите взять что-то из его вещей, благодарить и показывать, что все цело, когда возвращаете обратно.

Это все похоже на игру, но так малыш будет понимать, что добиться многого можно путем соблюдения правил, вежливости и переговоров. А еще он будет учиться уважать чужие интересы, потому что вы уважаете его.

Ситуация 3. Хочу делать то, что нельзя.

Хочу играть на дороге, перебегать дорогу в неположенном месте, гладить незнакомую собаку, залезать на высокую горку и т.д. Конечно, важно остановить малыша в момент опасности. А вот дальше нужно объяснить почему «нельзя».

Начиная с двухлетнего возраста, просто «нельзя» дети не понимают, им нужно объяснение, хоть и кажется, что их словарный запас мал. Лучше показать опасность. Помогут тонкие шарики для настольного тенниса. Их можно сбросить с высокой горки, оставить на дороге и понаблюдать, что будет. При этом выражайте свои эмоции и опасения.

Что же касается незнакомых животных, то тут нужно найти альтернативу для проявления детской нежности, но предварительно спросить разрешения у хозяина.

Ситуация 4. Вы заняты важными делами, но именно сейчас вашему ребенку-школьнику срочно нужно что-то сделать там, где находитесь вы.

Первая реакция – «Подождет, пока я закончу». Это неправильно.

То, что делает ребенок, для него очень важно. В его понимании это не менее важно, чем ваши дела, а, может, и более. Отмахиваясь от него, вы одновременно делаете две ошибки:

- во-первых, показываете, что чужие проблемы вас не касаются и важнее ваши собственные;

- во-вторых, не даете ребенку возможности решить свои проблемы.

Правильно выяснить:

1. Что именно нужно ребенку.

2. Как срочно это нужно.

3. Сравнить временные сроки свои и его.

4. Предложить ему выбрать время и выход из ситуации.

5. Найти компромисс или уступить с условиями.

Например, вы затеяли уборку в ванной, но девочке-подростку непременно сейчас нужно принять душ, так как она собирается на встречу с друзьями.

Уступаем при условии:

- Она после душа сама вымоет ванну;

- Она вымоет ванну сама перед душем и потом проверит на предмет чистоты;

- Она будет заранее предупреждать, если куда-то уходит.

Мы ни в коем случае не призываем постоянно уступать своим детям. С подростками работают условные уступки и компромисс, а запреты не действуют вообще. При этом ребенок понимает, что он получает свое, но для этого должен что-то сделать. Проблемы нужно решать.

Шаги к решению проблем

Заложить в ребенке стремление двигаться вперед, преодолевая трудности, сложно, но можно. Просто нужно запомнить самому простые правила и учить им ребенка.

Шаг 1. Собственный пример.

Нас поджидают трудности на каждом шагу, преодоление которых становится нормой. Показывайте это ребенку, а не страдайте по каждому поводу:

Сломался ноготь? Не страдать, не плакать, не ругаться и не сокрушаться. Показать проблему и взять телефон для срочного поиска мастера. А пока – «помогите мне найти лейкопластырь».

Расскажите вечером, как вы опаздывали на работу и бежали за автобусом, но догнали его.

Поделитесь, что вечернее платье стало чуть тесновато, и вы «садитесь» на диету, займетесь пробежками, потому что через неделю нужно быть в форме.

Объясните, что вы не успеваете сделать что-то важное, поэтому взяли работу на дом, возможно, провозитесь долго и просите не беспокоить вас вечером.

Ситуаций много, но вы всегда ДЕЛАЕТЕ! Ребенок это усвоит.

Шаг 2. Введите строгое правило: если ты упал, то нужно подняться.

С раннего возраста учите ребенка, что нужно встать после падения, а только потом плакать, осматривать коленки и думать, как идти дальше. Со временем этот принцип станет аллегорией, но сейчас учите его вставать после падения.

Шаг 3. Слезы и истерики делу не помогут.

У маленьких детей истерика – способ привлечения внимания и манипуляции взрослых. Крайне редко слезы, действительно, сопровождают боль. Поэтому к ним нужно относиться спокойно.

Уже 5-летние дети понимают (если вы станете говорить об этом), что пока ты плакал – ничего не изменилось: игрушка не склеилась, ранка не затянулась, лакомство не появилось. Чтобы что-то исправить, нужно не плакать, а делать. Давай решим, что: склеим, полечим, купим или испечем пирог.

Шаг 3. Рассказывайте детям истории достижения цели.

Это особенно важно для школьников, чтобы они не превратились в скептических подростков: уверенных в ненужности своих действий.

Вот несколько интересных историй:

1. Михаил Ломоносов шел пешком в Москву, чтобы учиться.

2. Томаса Эдисона в детстве исключили из школы за плохую успеваемость.

3. Великого актера Иннокентия Смоктуновского исключили из театров за профнепригодность.

4. Юрий Куклачев 7 лет подряд поступал в цирковое училище.

Среди вашего окружения найдется немало конкретных примеров, когда люди достигали своих целей, несмотря на проблемы.

Пусть сказка про двух лягушек в кувшине с молоком станет для вас любимой.

Жизнь каждого из нас сопровождается маленькими подвигами. Мы расслабляемся в малом и потом совершаем большое. Пусть ребенок знает, что добиваться целей не всегда просто, но к ним нужно идти.