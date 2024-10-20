10 способов избежать детских ссор. Помогаем братьям и сёстрам подружиться

Новый ребёнок в семье — большой стресс для его старших братьев и сестёр. Дети привыкают, что всё внимание достаётся им, но с появлением второго (и следующих) детей внимание родителей неизбежно рассеивается, это часто приводит к ссорам.

В отношениях с детьми важно уделять равное время каждому из детей и не выделять себе «любимчиков». Рассказываем о 10 способах наладить добрые и позитивные отношения между своими детьми.

Будьте тактильными

Любые отношения требуют целых пять положительных взаимодействий на каждое отрицательное. Поэтому не забывайте о физическом контакте со всеми своими детьми — объятия, подвижные игры, дружеские похлопывания по плечу помогают семье сблизиться. К тому же, эти действия способствуют выработке окситоцина и снижают уровень стресса.

Обсудите друг с другом, что чувствует каждый ребёнок

Исследования показывают, что когда родители обсуждают чувства и потребности ребёнка, дошкольники более позитивно взаимодействуют со своими братьями и сёстрами.

Объясняйте всем детям, что чувствует их брат или сестра и помогите сделать эти чувства более позитивными — расскажите, как можно подбодрить брата или сестру и чего делать не стоит. Признание чувств повышает эмоциональный уровень каждого члена семьи.

Пусть младший ребёнок станет частью жизни старшего

Если ваш старший ребёнок постоянно играет в одиночестве, а вы всё время сидите с младшим, он почувствует разлуку с родителем и одиночество. По возможности сядьте рядом со старшим ребёнком, пока он играет, и позвольте ему смотреть, как вы ухаживаете за младшим.

Уважайте вклад старшего ребёнка в воспитание младшего

Иногда можно позволять старшему ребёнку принимать участие в уходе за младшим — это позволит им сблизиться. Когда вы ухаживаете за младенцем, не забывайте приглашать старшего и объяснять свои действия. Например, если сестрёнка плачет, то её нужно покормить, и она перестанет плакать.

Сохраняйте спокойствие и учите, как правильно

Порой в воспитании младшего ребёнка старший может перегибать или делать что-то неправильно — кормить младенца печеньем или громко петь колыбельные. Спокойно и чётко объясните, как лучше поступить, предложите попрактиковаться на кукле.

Сохранение спокойствия требует от родителя много самоконтроля и имеет огромное значение. Помогая ребёнку находить конструктивные способы общения со своим братом или сестрой, вы не даёте ему чувствовать себя отвергнутым и лишним.

Не перекладывайте ответственность на старшего

Старший ребёнок ни в коем случае не должен становиться бесплатной няней для младшего. Если старший не против вовлечься в процесс, он может за что-то отвечать — развлекать младшего во время смены подгузников, петь весёлые песенки или помогать с кормлением. Если ему не хочется принимать участие в жизни младшего, наседать с этим не стоит.

Поощряйте ребёнка развлекать младшего

Младенцы любят, когда старшие братья и сёстры ведут себя с ними глупо. Когда ваш младенец начнёт улыбаться и смеяться в ответ, помогите старшему обратить внимание на это. Так больше шансов наладить между ними хотя бы мирные отношения.

Не умаляйте достоинства ребёнка

Родители иногда пренебрежительно отзываются о младшем ребёнке, чтобы старший почувствовал себя лучше. Для старшего нормально ревновать, но в такие моменты взрослым важно не показывать пример унижения других.

Работайте над созданием атмосферы признательности

Каждый день предлагайте детям найти хотя бы одну особенную вещь, которую они могут «оценить» друг в друге. Развивайте привычку ценить своего брата или сестру. Постепенно они начнут делать это по умолчанию.

Сделайте что-нибудь для себя

Не забывайте о себе. Родители тоже должны отдыхать, иначе в семье не будет гармонии. Если дети нуждаются — постарайтесь дать им одинаковую долю внимания, но обязательно выделите себе время для отдыха. Ваши дети эмоционально зависят от вас, а это означает, что вам нужно держать «чашу» своего ресурса чашу полной.

