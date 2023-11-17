4 сказочные мамы, у которых есть чему поучиться
К празднику День Матери - подборка советских мультфильмов, где мамы дарят дружбу, любовь, поддержку и внимание. Сказочные мамы бывают разными, порой неидеальными и
Приемная мама Маугли, волчица Ракша из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга
Ракша прекрасно умеет прислушиваться ко всему, что происходит в окружающем мире, а, главное, слышать свою интуицию. Волчица — воплощение любви к своим детям. Когда она защищает малышей, не важно, своих или приемных, ее смелости нет равных. Сила Ракши делает ее завораживающе прекрасной.
«Волчица Мать стряхнула с себя своих детёнышей и кинулась вперёд; её глаза, блестевшие в темноте как две зелёные луны, глянули прямо в пылающие глаза Шер Хана. […] Отец Волк посмотрел на неё с изумлением. Он почти позабыл тот день, в который после честного боя с пятью другими волками увёл с собой свою подругу; или время, когда она бегала в стае и её называли Демоном не из одной любезности. Шер Хан мог встретиться лицом к лицу с Волком Отцом, но биться с Ракшей не хотел, зная, что на её стороне все выгоды и что она будет бороться насмерть».
Волчица точно знает, чего хочет и моментально принимает решение, увидев в своей пещере человеческого детеныша: «Оставляю ли я его у себя? Ну, конечно». И не важно, что он слабый, бесшерстный и совсем не похож на других.
Как и любой волк, Ракша строго соблюдает Закон Джунглей, но мнение стаи перестает существовать, если речь идет о жизни ее ребенка. Когда волки не хотели голосовать за Маугли, «Волчица Мать приготовилась к бою, который, она знала, будет для нее последним».
Мама Малыша из сказки Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше»
В обыкновенной семье Свантесон мама тоже самая обыкновенная. И кажется, именно поэтому она нам так нравится.
Эта мама — умелая хозяйка. «Малыш примчался на кухню. Мама в клетчатом переднике стояла у плиты и жарила превосходные тефтели. Время от времени она встряхивала большую сковородку, и плотно уложенные маленькие мясные шарики подскакивали и переворачивались на другую сторону».
Не удивительно, что Карлсон повадился прилетать именно в эту семью.
Мама Малыша — замечательный психолог и мудрый человек. Она знает, что несчастного человека сначала нужно успокоить и пожалеть, и только потом можно обсуждать с ним неприятные вопросы. А если вдруг желание повоспитывать сына возникло не вовремя, она сама себя остановит:
«Мама не нашлась, что ответить, и ей пришлось оборвать свою умиротворяющую проповедь. Ее драчун сын сидел совсем мрачный, и она поспешила поставить перед ним чашку горячего шоколада и свежие плюшки. Все это Малыш очень любил. Еще на лестнице он уловил сладостный запах только что испеченной сдобы. А от маминых восхитительных плюшек с корицей жизнь делалась куда более терпимой».
Мудрая мама готова согласиться даже с тем, что ей кажется фантазиями, поэтому не пытается убедить Малыша, что Карлсона не существует. Она с радостью принимает в доме друзей своих детей и уважает их право на общение и личное пространство.
Вместе с папой они деликатно позволяют старшей дочке любезничать в столовой с бойфрендом и оставляют в покое Малыша и Карлсона, когда видят, что друзьям хочется поиграть вдвоем.
Мама из семейства Свантесон знает, как важно находить время, чтобы побыть наедине с каждым из своих детей. И не забывает дарить ласку даже тем, кто уже подрос и, кажется, в ней совсем не нуждается:
«На следующее утро, едва проснувшись, взъерошенный мальчуган в полосатой голубой пижаме пришлепал босиком к маме на кухню. Папа уже ушел на службу, а Боссе и Бетан — в школу. У Малыша уроки начинались позже, и это было очень кстати, потому что он любил оставаться вот так по утрам вдвоем с мамой, пусть даже ненадолго. В такие минуты хорошо разговаривать, вместе петь песни или рассказывать друг другу сказки. Хотя Малыш уже большой мальчик и ходит в школу, он с удовольствием сидит у мамы на коленях, но только если этого никто не видит.
Когда Малыш вошел в кухню, мама, примостившись у кухонного стола, читала газету и пила кофе. Малыш молча влез к ней на колени. Мама обняла его и нежно прижала к себе. Так они и сидели, пока Малыш окончательно не проснулся».
Она готова уступить и в
А еще она находит время, чтобы отдохнуть от роли мамы и побыть вдвоем с любимым супругом. «Мама и папа Малыша обычно гуляли по вечерам. Вот и теперь мама крикнула из прихожей:
— Малыш! Кристер и Гунилла могут остаться у тебя до восьми часов, потом ты быстро ляжешь в постель. А когда мы вернемся, я зайду к тебе пожелать «спокойной ночи». И дети услышали, как хлопнула входная дверь».
Мама Дяди Федора из книг Эдуарда Успенского про Простоквашино
Конечно, мама Дяди Федора — персонаж неоднозначный.
Она практичная и умеет создавать уют. Даже картина на стене у нее дырку на обоях загораживает. Мама Дяди Федора — разносторонний человек. Много работает, ведет хозяйство, красиво одевается, да еще и в самодеятельности так хорошо поет, что ее на телевидение приглашают.
Она умеет позаботиться о себе. Согласитесь, каждой маме иногда надо найти в себе силы, отшвырнуть в сторону поварешку и сказать: «Хватит, я на вас весь год со сковородкой работала. А теперь хочу на курорт, отдыхать». А потом, любуясь морем со своего шезлонга, нежно шепнуть мужу: «Потерпи! Я два вечерних платья надевала, еще два осталось». Ведь отдохнувшая мама — самая лучшая и заботливая мама на свете!
Мама дяди Федора прекрасно оценивает свои силы, и сразу честно заявляет, что не настолько любит природу, чтобы в концертных платьях зимой в электричках разъезжать. Но сама же найдет выход из ситуации — оденется потеплее, встанет на лыжи и примчится сквозь вьюгу, чтобы быть рядом со своей семьей.
А еще, она не стесняется признавать свои ошибки («Я и не знала, что коты такие умные бывают!») и как никто умеет найти подход к вредному почтальону Печкину.
Мама
Муми-тролля из сказок Туве Янссон
Наверное, многие считают, что
«- Послушай, мама! Мы идём прогуляться и не будем обедать дома.
— Вот как, — ответила мама. — Ну хорошо.
Она взяла корзинку, стоявшую рядом со столом, на котором моют посуду, и положила в неё бутерброды. Потом зачерпнула лапой пригоршню карамелек из банки. Из другой банки взяла два яблока, достала приготовленные накануне четыре маленьких колбаски и бутылку сока, которая всегда стояла на полке над плитой.
— Отлично, — сказал
— Пока! — ответила мама».
И вообще
Эту маму не пугают перемены. Она принимает всё, как есть (вплоть до летящей к ее дому кометы), и легка на подъем: в дорогу она соберется за считанные минуты и при этом всё предусмотрит и ничего не забудет. В ее сумочке всегда есть самые нужные вещи: леденцы, сухие носки и порошки для желудка.
Мама
А еще
Какой бы хаос не царил вокруг, рядом с
Почему бы и нам, реальным мамам, не попробовать воспитывать детей, как в сказке? Хотя… На самом деле мы умеем куда больше. Ведь нам приходится растить их в куда более сложном мире. И
