Почему ребенок кривляется?

Редкий родитель не видел своего отпрыска «в образе» обезьянки. Дети могут гримасничать и кривляться, коверкать слова и передразнивать окружающих. У взрослых такое поведение обычно вызывает скорбное удивление, переходящее в тихое бешенство. И неспроста: психологи говорят, что кривляние часто сигнализирует о нарушениях эмоционально-волевой сферы у ребенка. Потому-то излишнее детское дурачество для нас – это что-то такое, что нужно отменить и убрать, во имя счастья и успеха. Главное – знать, как помочь ребенку, и разобраться, почему он так себя ведет.

Кризис 5-7 лет

Вы еще не устали от череды возрастных кризисов? Даже если и устали, бодритесь! – в 5-7 лет нас одолевает очередной переход. В это время ребенок охладевает к прежним играм и игрушкам, больше тянется к взрослым занятиям, он хочет быть самостоятельным и важным, стремится подражать старшим. Это может выражаться даже в манерности, ребенок начинает ходить не так, как он ходил, разговаривать по-другому. Он снова становится непослушным, стараясь этим отстоять свою важность. И вот тут кривляние часто становится способом выразить протест, именно «свалять дурачка», - протест не очень активный и не буйный, но вполне действенный.

Можно сказать, что таким образом ребенок словно ощупывает новые инструменты, которые есть в его распоряжении: он изучает, как с помощью эмоций и нарочитого поведения он может воздействовать на людей и добиваться своих целей. Точно так же когда-то он овладевал, например, собственными руками: сначала руки сами по себе мельтешили перед глазами грудничка, потом малыш учился специально брать ручкой предметы, доносить их до рта, ковыряться в интересных отверстиях, рисовать, лепить… А теперь ребенок осваивает основы артистизма, пусть поначалу и неловко. Постепенно он изучит свой арсенал эмоциональных приемов, разберется, как регулировать их силу и что из них хорошо работает (и тогда эти средства перекочуют во взрослую жизнь, развиваясь и совершенствуясь), и решит, стоит ли ему, вообще, этим заниматься.

Психологи советуют вооружиться терпением и уважением. Не нужно эмоционально реагировать на откровенное кривляние ребенка, не стоит его раззадоривать, подыгрывать и смеяться над явным детским шутовством или, наоборот, ругаться и возмущаться. Лучше сделать вид, что такое поведение на вас не действует. В крайнем случае, можно сообщить, что вам не нравится кривляние сына или дочки, что выглядит оно некрасиво, и в таком духе вы с ним общаться не намерены, - и немного помолчать, но не демонстрировать обиду или пренебрежение. Постепенно, опытным путем, ребенок отделит «годные» способы общения от негодных, и всем станет значительно легче.

Недостаток родительского внимания

Упорное кривляние может оказаться еще и простым, но крепким способом привлечь внимание окружающих. Ребенку кажется, что он ведет себя смело, ярко и эффектно, всем на радость, и, вообще, – огого! Тем более, что вокруг маленького клоуна обычно начинаются танцы с бубнами, кто-то ворчит, кто-то хохочет, кто-то злится, - эмоции бурлят, жизнь кипит, и все это подкрепляет значимость ребенка: я есть, я достоин внимания.

Подумайте, хватает ли чаду общения с вами? Мы не всегда успеваем поговорить с ребенком по душам и расспросить о прошедшем дне, мы выполняем ритуалы и отправляем детку спать. А может быть, ему было важно рассказать, что утром он видел большую собаку, которая пила из лужи, и его это так удивило, или что Дима не дал ему машинку. Общайтесь с ребенком чаще, со спокойным вниманием и уважением, больше тактильного контакта, совместных дел, и, скорее всего, малыш почувствует себя увереннее и безмятежней. Тогда и проблема кривляния отпадет сама собой. По поводу реакции на шутовство рекомендации прежние: стараться не замечать, прохладно сообщать ребенку, что кривляться некрасиво.

Неуверенность в себе

Даже если вам кажется, что ребенку уделяется достаточно внимания, что с ним обходятся справедливо и немало хвалят, - детка может иметь свое мнение на этот счет. Малыш может быть не уверен в себе, считать себя хуже других, стесняться и тревожиться, - и тогда кривляние становится странным способом все-таки обеспечить себе необходимый контакт с людьми, словно через защитную маску.

К прежним советам (уделять больше внимания, игнорировать детские «кренделя») здесь нужно добавить еще один: помогите ребенку убедиться, что он на что-то способен и чего-то стоит. Замечайте его достижения и хвалите – за прибранную комнату, за скульптуру из пластилина, за красивую строчку в прописи, - но только искренне и с уважением. Создавайте ситуации, в которых ребенок будет одерживать маленькие победы. Поручите малышу какие-то несложные обязанности по дому, помогите ему помнить о них и вовремя выполнять: например, поливать цветы или менять воду в чашке кота, кормить рыбок, - и честно хвалите. Дайте ребенку возможность освоить какое-то новое дело по силам: катание на роликах, поход в дворовый магазин за хлебом или приготовление печенек, - чтобы он чувствовал себя знающим и компетентным взрослеющим человеком, которому есть что предъявить, кроме клоунских примочек.

Чрезмерная опека

Кривляться нередко начинают дети, которые сызмала были окружены избыточной заботой и вниманием взрослых. К ним долго относились как к живым куклам, умилялись их проделкам и шалостям, поощряя их шутовское поведение. И ребенок воспринимает такую манеру как должное, ему бывает непросто перестроиться на другой способ отношений. Здесь малышу может помочь слаженное взаимодействие взрослых, которые начнут более уважительно и сдержанно общаться с подрастающим человечком. Ценно будет договориться с ребенком о его маленьких обязанностях в доме. Придумайте вместе с ребенком интересное дело, в котором он сможет себя реализовать: коллекционирование, занятие шахматами или плаваньем, плетение украшений.

Дезадаптация у младших школьников

У младшеклассников кривляние и шутовство в школе и дома часто становятся одним из признаков школьной дезадаптации, когда у ребенка возникают сложности с учебой и общением в классе. Эту проблему нужно решать совместно с учителем: выяснить, как ребенок ведет себя в школе, какие трудности у него возникают в учебном процессе, в общении, попросить учителя помочь ребенку наладить контакт с одноклассниками (хвалить его, вызывать к доске и давать посильные задания). А дома больше заниматься с ребенком - и не только уроками, но и обычными делами, вселяя в него все то же самоуважение и даря ему родительское внимание.

А может, покривляемся вместе?

В большинстве случаев психологи советуют игнорировать кривляние, но кто-то из них считает, что можно поступить иначе: «Давай я покажу тебе, как ты выглядишь. Интересно, тебе понравится?» - и повторить за малышом его манерные выходки, скорчить те же рожицы, попищать или погнусавить вслед за ним. Здесь важно не сделать ничего обидного и болезненного, не перегнуть палку. Отзеркальте ребенка, без назидательного усердия, посмейтесь вместе, - может быть, этого будет достаточно, чтобы привычка кривляться заметно сдулась.

Вперед, на сцену!

И последнее по списку, но не по важности: есть шансы, что у вас растет актер! А его «кривляние» - это лишь способ заявить миру о своем богатом и тонком эмоциональном мире, который рвется наружу. Если вы заподозрили в ребенке склонность к сценическому искусству, помогите ему развиваться в этом направлении и создать нишу, в которую будет вложено все «позерство»: театральная студия или танцы, студия анимации, ИЗО или кукольные представления. Главное, чтобы малыш чувствовал себя в своей тарелке. Тогда и эпизодические кривляния приобретут изящество и умеренность.