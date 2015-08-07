Темперамент ребенка и воспитание. Дети-сангвиники

Образ сангвиника практически у всех вызывает положительные эмоции. «Общительный, веселый, активный», - говорят о нем. Но у каждого вида темперамента есть свои «подводные камни». Знаете ли вы о них? Есть ли какие-то особенности в воспитании маленького сангвиника? Эти и другие вопросы предлагаю рассмотреть в нашей статье.

Ребенок-сангвиник? Вам повезло!

Впервые в детский сад! Волнуется мама, а малыш уже смело отпустил ее руку и показывает свою машинку шумным мальчишкам. И не обернулся вслед маме. И не заплакал. Он же сангвиник! Переживать некогда, еще столько нужно узнать и успеть. Правда, воспитателю придется быть начеку: спокойно сидеть на стульчике маленький сангвиник не будет.

Его любознательность, активность и отзывчивость покоряют воспитателей, а потом и учителей. Это они, дети-сангвиники, первые тянут руку на вопрос учителя. Это они участвуют во всех школьных мероприятиях. Это они всегда приветливы и улыбчивы, врожденный оптимизм не дает им унывать. Это сангвиников выбирают старостами класса, а позже, во взрослой жизни, назначают на вышестоящие должности.

Обидеть такого малыша трудно, а если и получится, долго дуться он не будет. И сам, если виноват, легко попросит прощения. Только долгого раскаяния не ждите: опять же некогда – нужно наслаждаться жизнью.

Собрались позвать гостей? Ребенок будет только рад, даже если среди них будут незнакомые. Маленький непоседа очарует всех своей непосредственностью.

Нужно приготовиться к урокам? Нет проблем: убиваем сразу несколько зайцев: слушаем аудиокнигу, делаем поделку, пока подсыхает клей или краска, решаем математику. А потом спешим к друзьям, и, спускаясь по лестнице, доучиваем стихотворение.

Отрицательные черты маленьких сангвиников

И этот же школьник-сангвиник вроде и встанет утром пораньше, а все равно опоздает на урок, потому что перед самым выходом замешкается в поисках второй рукавички. А она, рукавичка, окажется в той самой горе книг и тетрадей на письменном столе. Но ребенок совсем не виноват в таком беспорядке: столько всего навалилось, не до уборки ему!

- Да, к сожалению, дезорганизованность – характерная черта больших и маленьких сангвиников. Такими они родились и винить их в этом равносильно тому, что ругать за курносый нос или длинные ноги.

Будем спасать и приучать к порядку.

Начнем с малышей. Главная проблема (и не только сангвиников) – уборка игрушек.

* С 1,5 до 5 лет учим своим примером, вместе убираем предметы и проговариваем: «Мы игрушками играли и в коробку убираем!»

* Приучаем к режиму, в котором обязательно выделено время на операцию «ЧИП» (чистота и порядок). Следуем традиции: перед прогулкой или сном складываем все по местам.

* Играем в «Индейца Джо», правила просты: «К нам едет индеец Джо! Те игрушки, которые не успели попрятаться по своим домикам, индеец берет в плен на месяц». Через назначенное время в комнате появляется Джо в лице папы (а чаще мамы) с коробкой, в которую попадают глупенькие машинки и куклы. Месяц им бедным приходится жить на балконе.

* Игру можно продолжить и предложить договор обмена: меняем одну пленную игрушку на три свободных. Так дети освободят комод от ненужных вещей.

* Когда игра в пленных надоест, можно применить гонки «Поймай сбежавшие игрушки», или поиски детективов: собирать вещи по заданному цвету, форме и др.

* Мало сказать ребенку: «Убери книги на столе». Лучше поставить перед фактом: «Нужно срочно убрать книги на столе». А потом и алгоритм действий добавить: куда, что и в какой последовательности складывать.

* У меня есть одни знакомые. Обычная семья с двумя детьми, но у них всегда порядок. И не потому, что они часто убираются. Они просто не наводят беспорядок. У каждой вещи свое определенное место, на которое они почему-то сразу ее помещают.

* Наведение порядка дети воспринимают как наказание и поэтому так не любят все это мероприятие. А вот если б они знали, что в итоге их приласкают и похвалят, может настрой был совсем другой?

* Тут есть и еще одна сторона: психологи напоминают, что дети непослушны тогда, когда ждут нашего внимания. Они, несчастные, готовы и на наш негатив, лишь бы встретить наш взгляд. Поэтому мы будем чаще хвалить своих маленьких сангвиников.

* Приучить к порядку можно закреплением за чадом определенных зон: его комнаты или, если ее нет, стола, полки, шкафа и др.

- Беспорядок у сангвиника еще и в голове. Творческий, конечно. Он, как восприимчивая и эмоциональная натура, с увлечением берется за какой-нибудь проект (а то и два), но быстро остывает к нему и ищет уже другое дело. Сформировать привычку концентрироваться на работе и доводить ее до конца желательно до подросткового возраста. В помощь родителям обычный контроль качества и завершения выполняемой работы. Хорошо бы еще и участвовать в увлечениях своего чада, подогревать тем самым его интерес.

- Еще одна особенность сангвиников, которая им часто мешает – излишняя эмоциональность. Дело в том, что они сначала говорят, а потом думают. Это их слово-воробей «вылетит – не поймаешь». Это они позже оправдываются: «А я передумал!» Психологи в этой ситуации советуют говорить медленнее (наверное, чтобы успевать подумать) или вообще выдержать паузу перед ответом. Но кто знает, сколько лет понадобится нашим детям, чтобы научиться контролировать свою речь.

- Другая слабость ребенка сангвиника – им часто овладевает разочарование в людях, делах. Тогда ему очень нужна поддержка, сочувствие других людей. Правда, благодарности он долго испытывать к своим помощникам не будет. Также относится он и к многочисленным друзьям: забывает о них, встречает новых. Возможно, дает им какие-то обещания и не всегда сдерживает их.

Вот такой образ яркой бабочки получился: яркой, легкой и беззаботной. Только вот и дождь может пойти, и ветер подуть. Остается только подготовить маленьких сангвиников к такой непредсказуемой «погоде».

Читайте также: Темперамент. Дети-флегматики. Особенности воспитания

Темперамент ребенка и особенности воспитания. Дети-меланхолики

фото: http://globallookpress.com/