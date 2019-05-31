Пять способов справляться с детским нытьём
Расскажем о способах, которые помогут родителям договариваться с ребенком и предотвращать истерики, нытьё и капризы.
На самом деле способ один — стать проактивным человеком. Хоть от этого слова и веет кофе-брейками и конференц-залами, тем не менее, посыл один для всех: перестать ныть, всегда действовать и быть радостным.
Конечно, в ситуации, когда напротив тебя стоит плачущий малыш с твердым убеждением «нет, я никуда не пойду, я буду тут реветь» это сделать довольно трудно. Но возможно!
Почему так важно именно в этой ситуации оставаться радостным взрослым? У Людмилы Петрановской в книге «Если с ребенком трудно» есть такие слова: «Не надо воспитывать детей. Воспитывайте себя, а дети сами вас скопируют». Как убедить ребенка сделать по-твоему и не скатиться при этом на крик и раздражение?
Золотой запас знаний или пять способов остановить слезы:
1. Глаза в глаза
Самый популярный (тоже вне времени и социальных границ) совет детских психологов: сесть на один уровень с ребенком, голова к голове. Глядя в глаза спросить, что не так и что нужно? Обнять, подышать в унисон. Опытный родитель знает, что корень «детского нытья» один – усталость. Очень хочется спать и есть, но гулять хочется сильнее, от этого слезы и вселенская обида. Зачем тогда, простите, приседать взрослому? Все дело в настройке. Когда глаза на одном уровне, происходит сонастройка на общую волну — ребенок начитает слышать своего родителя.
2. Заболтай
Когда выяснение причин слез становится не важным, срабатывает прием нагромождения информации: «а ты помнишь мы с тобой делали ...и т.д.», «оказывается, появилась новая книга/мультфильм про любимого героя…т.д.» - «Какой?». Всё, он в ваших руках.
3. Слон
Бывает и такое, когда мудрый ребенок не позволяет навешать себе лапшу на уши, тогда можно включить иллюзиониста, сказав: «Что там? Неужели там слон?». Да что угодно: пожарная машина, полицейский, жираф, гигантская ворона — объект привлечения внимания.
4. Смеховая зараза
Здесь нужен талант. Прием срабатывает всегда, но не у каждого. Рассмешить, скорчив гримасу. Умеете показывать комарика? Оттянуть щеки вниз одной рукой, а второй вздернуть себе же нос? Если нет, то возвращайтесь на пункт выше.
5. Сломать сценарий
Сделать то, чего ребенок не ожидает от своего взрослого. Речь идет не о том, чтобы развернуться и уйти из парка, оставив сына или дочку плачущими на дорожке в безвыходном положении, а о куда более тонкой игре. Например, взять его же машинку или совок и пойти поиграть ещё. «—Не хочешь уходить? Пошли вместе построим что-нибудь из песка». Пока шли до песочницы, убедили пойти домой. «—Хочешь вот эту конфетку? А давай закажем вооон тот трехэтажный торт с куклой на вершине? —Да,хочу! —Давай на день рождения, и продумаем тщательно декор, а пока думаем, съедим яблоко и вон тот батончик?». И никого подстрекательства родителя к обману юных и наивных созданий, только отсрочка платежа: торт, но через полгода, ко дню рождения; велосипед, но когда наступит лето.
А теперь серьезно. Потеря радости взрослого влечёт за собой неприятные последствия: раздражение, мелкие неудачи и морщины. Если мама взвинчена, как она может остановить слезы или нытьё своего малыша? Если только сама же себе сломает сценарий нытья: вместо ворчания возьмет и улыбнется. Сначала себе, а потом своей крохе.
Фото: www.pexels.com