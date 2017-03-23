Детская дружба. Что делать, когда не нравятся друзья ребенка?

Должны ли родители вмешиваться, если им неприятен круг общения сына или дочери? Можно ли уберечься от негативного влияния? Как помочь, если ребенка обидели те, кого он считал своими друзьями?

Если друг подает плохой пример

Причин, по которым не нравятся друзья ребенка, может быть множество. Пожалуй, самая распространенная — связана с опасениями, что сверстники научат дорогую деточку чему-то плохому. Эти страхи нередко взращивают воспитатели и учителя: «Ваш сын все глупости за Ивановым повторяет» или «Она как связалась с Машей, совсем учебу забросила».

Бывает, что родители сами предпочитают переложить ответственность за какую-то коллективную шалость на чужого ребенка, рассуждая, что «уж мой-то никогда б до такого не додумался».

Что делать в этих ситуациях?

Бесполезно критиковать тех, к кому уже привязался ребенок. Зато можно воспитывать определенные ценности, не упоминая конкретного человека. Фраза «У нас в семье так не принято!» эффективнее, чем «Понабрался всяких гадостей у своего приятеля».

На самом деле, зачинщиком проказ может быть абсолютно любой, в том числе наш собственный, тихий и послушный ребенок. Так что спешить с выводами не стоит. Кроме того, ответственность за неблаговидные поступки всегда лежит не только на лидере, но и на его последователях.

Когда родители запрещают общаться с неподходящим другом, они тем самым подчеркивают зависимость своего чада от сверстников. А наша задача всеми силами внушить ребенку мысль, что у него есть своя голова на плечах. Он может общаться с кем хочет, но при этом свободен делать то, что считает нужным, а не то, чего от него ждут другие. Если друг настоящий, он непременно будет уважать его мнение.

Воспитывать в ребенке лидерские качества, которые помогут противостоять чужому влиянию, и даже повести друзей за собой. Учить детку чувствовать чужие манипуляции и противостоять им.

Ребенок из другой социальной группы

Привычки, традиции, речь, способ проводить досуг, как правило, отличаются в семьях с разным уровнем достатка и образования. Одну маму может шокировать, что подруга дочери сыплет разными «ложит» и «ихняя» или ходит в вытянутых колготках и засаленной куртке. Другую — будет нервировать, что другу сына ежегодно покупают последний iPhone или возят по заграничным курортам. Родители боятся зависти, потери своего авторитета или «не того» влияния.

Кто-то считает, что его ребенок «слишком хорош» или «слишком плох» для своего товарища, а значит, дружба выйдет непрочной и грустно закончится.

Что делать родителям:

Вполне возможно, что дружба с сильно непохожим ребенком, действительно, долго не продлится, но это не так уж и плохо. Главное, чтобы у ребенка было достаточно сил, самоуважения и уверенности в родительской любви, чтобы разрыв с другом не стал очень болезненным.

Многие представления о других семьях — не более чем стереотипы взрослых, зачастую не имеющие ничего общего с реальностью. Не все, кто на нас не похож, — плохие люди. Дети в этом смысле могут быть куда мудрее и смотреть на сверстников незашоренным взглядом.

Для развития социального интеллекта ребенку полезно общаться с представителями разных социальных групп. Это сделает его более адаптированным к жизни в обществе.

Одна Олечка с деревенским выговором не испортит манер Леночки из профессорской семьи в третьем поколении. Равно как один мажор Илюха не отнимет ответственности у воспитанного в трудах Пети. Вырасти непохожим на своих родителей — вообще задача трудновыполнимая.

Если друг - агрессор и эксплуататор

Иногда с высоты своего опыта родители замечают, что так называемый «друг» постоянно эксплуатирует их ребенка, к примеру, списывая «домашку», угощаясь конфетами или занимая велосипед. Они видят, как дочка приходит в слезах, потому что ее приятельница в очередной раз набивала себе цену в компании, отпуская колкости на ее счет, или потерянный взгляд сына, которого подставил «лучший друг». Первое желание — вмешаться и защитить от такой несправедливости.

Но как это сделать?

Мама и папа не могут дружить за своего ребенка; отношения с другими людьми можно строить только самостоятельно. На этом пути неизбежны ошибки, но они делают растущего человека мудрее и сильнее. Может, не стоит так уж сильно беспокоиться?

Если родители всякий раз «разруливают» конфликты со сверстниками, их чадо так и не научится общаться и выбирать подходящих людей. Более того, такое вмешательство убивает его веру в собственные силы.

Поможем ребенку справиться с несправедливостью

Нельзя отмахиваться, когда ребенок приходит за советом сам. Проговорите и даже отрепетируйте то, что он хотел бы сказать некрасиво поведшему себя другу.

Всеми способами повышайте самооценку ребенка. Учите на своем примере, что значит уважать себя. И, конечно, сами демонстрируйте уважение к нему и окружающим людям. Уверенный в себе ребенок сам прекратит неравноправные отношения.

Неумный или неуспешный друг

Иногда родители мечтают, чтобы их чадо водило дружбу с самыми успешными детьми в классе. Мол, с кем поведешься, от того и наберешься. И когда вдруг в друзьях оказывается ничем не примечательный мальчик или девочка, испытывают легкое (а порой, и сильное) разочарование. Неужели их драгоценный отпрыск достоин только такой «серенькой мышки»? Может, с ним что-то не так, раз он не может подружиться со «звездами»?

Что должны понимать родители:

На деле хорошие отметки и спортивные достижения — отнюдь не то, что делает человека хорошим другом. Возможно, первый отличник класса — совсем неприятный персонаж с человеческой точки зрения, а может быть, просто не близок по духу вашему ребенку.

Тихий с виду приятель на деле нередко оказывается кладезем интереснейших мыслей и скрытых талантов. Он может обладать массой неявных для вас положительных качеств, к примеру, умением сопереживать и поддерживать собеседника, или выдумывать удивительные истории и игры.

Оставьте в стороне свои фантазии о престижных друзьях и дайте ребенку право дружить с теми, с кем ему комфортно.

Главные правила для родителей на все случаи жизни

— Воспитываем представления о хороших друзьях «смолоду», а не в подростковом возрасте. Обсуждаем, что такое хороший друг и достойный человек на примерах из жизни, книгах и фильмах. Усвоенные с раннего детства ценности защитят надежнее любого контроля.

— Воздерживаемся от прямой критики людей, которые очень важны для ребенка. Это верный способ испортить ваши отношения, а бонусом получить еще более сильную привязанность к «нежелательному» другу.

— Косвенно пытаемся навести ребенка на размышления. Задаем вопросы: а что тебе нравится в этом человеке? Что тебе дают ваши отношения? Ты ему много помогаешь, а как он тебе помогает? Может быть, ты тоже попросишь его о какой-то услуге? Чему бы ты мог научить своего друга? При этом ни в коем случае не критикуем полученные ответы — ни словами, ни мимикой. Самостоятельные выводы — самые полезные.

— Оставляем ребенку право на личный выбор, в том числе и не самых удачных друзей. Позволяем сталкиваться с неприятными последствиями этого выбора, но если друг обидел, не добавляем: «Я ж тебя предупреждал!», а проявляем сочувствие.

— Твердо защищаем свои личные границы. Если сын или дочь привели в дом сверстников, которые чрезмерно шумят, ломают вещи, грубят, сидят до поздней ночи и т.д., строго призываем к порядку. В случае неподчинения взрослые вправе потребовать, чтобы таких гостей в их квартире больше не было. Кстати, так они дают ребенку хороший пример, как постоять за себя.

— Не шпионим и не контролируем переписку ребенка в соцсетях, но остаемся открытыми для доверительного общения. Ребенок должен знать, что рассказав о проблемах с друзьями, получит от родителей не порцию гневной ругани, а поддержку.

— В исключительных случаях родителям все же придется вмешаться. К примеру, если «друг» значительно старше, состоит в алкогольно-наркотических, криминальных группировках и может оказывать реальное психологическое давление, чтобы управлять ребенком в своих интересах. Только нужно помнить, что и в этих случаях контролем и запретами мало чего добьешься. Возможно, стоит обратиться к помощи психолога или правоохранительных органов.

— Учимся быть терпимее к тем, кто нам не нравится. Уважительно разговариваем с детьми, которые близки и дороги нашему сыну или дочери. Помним, что иногда взрослые тоже ошибаются в людях.