Про зверей и детей

Встречалась ли вам такая формулировка в объявлениях о животных: «Отдаем кота (собаку) в связи с рождением ребенка…»? Когда я это читаю, мне одновременно смешно и обидно. А еще жалко того малыша, которого родители решили так обделить.

Конечно, есть крайние ситуации, когда пребывание животных в доме угрожает здоровью ребенка (аллергия, агрессия…). Но мне бы хотелось сейчас поговорить не об этих случаях.

Давайте, я расскажу вам о нас.

Один ребенок – не вариант

У нас есть сын, ему почти 1.5 года. Настоящий подарок судьбы, но не буду расписывать все его достоинства, это ведь может каждая мама. Но у нашего мальчика один недостаток – он у нас один. Конечно, братики и сестрички – это идеально! Но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Так вот, мне безумно стало жалко мелкого, поэтому на семейном совете было принято решение обрести пушистого члена семьи под названием кот, ну или кошка. Муж был против сначала, у него в детстве не было такого когтистого счастья, поэтому обо всех представителях кошачьих он думал исключительно стереотипами, причем негативными. Вот еще одно доказательство, что все мы родом из детства. «Но дети ведь должны быть лучше родителей и нельзя лишать нашего сына того, чего был лишен ты, давай позволим ему думать иначе»,- этот мой аргумент прозвучал особенно убедительно и муж сдался.

Уже через неделю в нашем доме появился котенок женского пола, 3 месяца отроду. Назвали Тесла (в честь великого ученого), похожи они усами.

Сердитое знакомство

Взяли мы её с домашней передержки. Кто не в курсе, это когда хорошие люди подбирают животных и временно их держат у себя дома, пока не найдутся хозяева. Вот мы и нашлись!

Очень я переживала, как пушистая мадам отреагирует на сынишку. Конечно, услышав восторженные визги и беспорядочный топот, котяра издала громкое шипение. Наш парень оказался для неё угрозой номер один. При виде его она старалась ретироваться. Но это продолжалось ровно один день. Мы учили мелкого гладить кису, а не дубасить ладошкой по ней, играть с ней волшебной палочкой, бегать от неё с ленточкой, качаться в гамаке в обнимку. В общем, они подружились. И наша умная Тесла даже прощала сыну такие бесцеремонные вещи, как дергание за хвост, нажатие на носик и прочие проявления нежности. А если бы вы слышали, как сын изображает мяуканье, с какой лаской в голосе, то просто бы растаяли. Еще очень удобно стало отослать мелкого: «Иди, поиграй с Теслой». И вот, он уже в роли великого дрессировщика дразнит её палочкой–игралочкой и весело убегает! А у меня есть 5 минут личного времени.

Страсти накаляются!

Но кошка не кошка, если рядом нет собаки. Да и нам очень не хватало виляющего хвостика и верного друга на всех наших вылазках на природу. Поэтому на том же семейном совете было принято решение обзавестись щенком, тут уж никаких уговоров не потребовалось. Я лишь настояла, что нам нужно сделать мир чуть-чуть лучше и взять дворнягу, помочь ей обрести настоящий дом. Муж всегда был за собак, кто же еще согласится сопровождать его и в дождь, и в снег на все рыбалки?! Опять обратились к хорошим людям, которые заботятся о бездомных животных, и вот щенуля у нас в доме. Красивая девочка дворянской породы. Назвали Афиной, уж очень умной она нам показалась. А наш мальчик встал утром, увидел нового друга, улыбнулся, сказал «Ав!», - и пошел по своим делам. Как будто мы каждый день собак заводим.

С щенком сыну оказалось посложнее, к дивану–то её не прижмешь, а бегает и прыгает она так, что с ног валит, я уж молчу про режущиеся зубы. Тут уж воспитывать пришлось собаку: кто в доме хозяин объяснили быстро и немного резко. Но Афина наша на то и Афина, что все быстро понимает. Теперь вся её бурная энергия перешла на котяру. А котяра и рада, все её кошачьи чувства особенно активизировались и жить стало совершенно нескучно! Каждый день мы с мелким становимся свидетелями таких страстей, что нам и мультики смотреть необязательно. А еще эти дамы усердно борются за наше внимание, друг другу не уступают, так что нежности нам приходится «вырабатывать» в 2 раза больше, чтобы никого не обидеть.

В общем, закипела жизнь в нашем доме! Не хватает только братика или сестрички!

Люблю я зверей, и хочу, чтобы мой сын тоже их любил, мог думать и заботиться о ком-то. А чего хотите Вы для своих детей?

Фото: globallookpress.com