Ребенок боится чужих взрослых: как ему помочь

Обычно дети в 7-9 месяцев начинают отличать близких людей от чужих. И незнакомцев малыши часто попросту боятся: просятся на ручки, прячутся за маму — это может происходить при встрече с кем угодно — врачом, воспитателем, маминой подругой, людьми в магазине.

Такое поведение чаще всего проходит к двум годам, но иногда дети «держат оборону» гораздо дольше или боятся чужих слишком сильно. Расскажем, что делать родителям в таких ситуациях.

Нормально ли - бояться чужих людей?

Да, если ребенок ближе к году начинает опасаться незнакомцев, это говорит о его нормальном развитии. Такой период длится примерно до двух лет: в это время для ребенка важны именно близкие, значимые взрослые, которые проводят с ним больше всего времени, ухаживают за ним, кормят и играют.

Глядя на них, ребенок учится еще и тому, как взаимодействовать и чего ждать от малознакомых людей.

Малыша в 1-2 года редко интересуют и другие дети. Даже находясь рядом друг с другом они могут играть каждый в свою игру, и это нормально. Только ближе к 3 годам у детей появляется активный интерес к сверстникам и чужим взрослым. До этого времени они в лучшем случае остаются спокойными в присутствии новых людей.

Но если ребенок продолжает сторониться малознакомых и чужих людей после 3-4 лет, или если он сильно беспокоится, так что нарушается его развитие и обычная жизнь семьи, — нужно разбираться в ситуации.

Почему дети боятся незнакомцев?

Нормальные детские опасения могут перерасти в сильные страхи по разным причинам. Если ребенок боится новых людей слишком сильно, понаблюдайте за ним, задайте себе вопросы:

Как давно малыш боится чужих?

Так было всегда или это началось после какого-то события?

Ребенок всегда одинаково реагирует на новых людей или страх то усиливается, то ослабевает?

Он боится всех одинаково или кого-то опасается больше — мужчин, женщин, молодых, пожилых людей?

Как вы сами ведете себя рядом с малознакомыми людьми? В вашей жизни были неприятности, связанные с ними?

Возможно, эти вопросы помогут разобраться в особенностях детского страха и вспомнить какие-то события, повлиять на ситуацию.

Чаще всего сильные детские страхи связаны с прошлым опытом малыша, его сильной чувствительностью или атмосферой в семье.

Опыт ребенка

Если малыш испугался незнакомца в конкретной ситуации, он может бояться повторения. Например, его напугал аниматор в отеле на отдыхе. Но в этом случае причина на поверхности, и решить проблему легче. Объясните малышу, что произошло. Расскажите, что ему делать, если вдруг история повторится. Сочините историю про мальчика или девочку, которые сначала испугались незнакомца и спрятались на ручках у папы или мамы, а потом увидели, что тот человек добрый, и с ним можно играть.

Детская чувствительность

Если ребенок впечатлительный, застенчивый, боязливый от природы, он всегда будет одинаково реагировать на новых людей. С возрастом страх будет смягчаться, но полностью проблема не уйдет. Такому ребенку нужно будет помогать — учить его общаться с чужими, здороваться и прощаться, просить о чем-то, благодарить — и просто понемногу доверять.

Разыгрывайте сценки с игрушками, читайте книжки о стеснительных детях. И просто принимайте особенности ребенка. Кстати, «новым человеком» для такого малыша может быть и дедушка или тетя, с которыми он давно не виделся. И это касается не только младенцев, а детей любого возраста.

Атмосфера в семье

Если страх то усиливается, то угасает, это может быть связано с семейной ситуацией. Например, у мамы конфликт со старшими родственниками, и ее тревога обостряется после семейных праздников. Такую проблему нужно решать уже маме, возможно, с помощью психолога, тогда ребенок постепенно изменит свое поведение.

У каждого ребенка может быть свой набор причин, которые создают страхи перед незнакомцами. Чтобы их выявить, внимательно наблюдайте за малышом и при необходимости посоветуйтесь с детским психологом.

Что делать, когда малыш боится?

Когда ребенок боится нового человека «здесь и сейчас», маме или папе нужно настроиться на позитив и аккуратно помогать малышу.

Успокойтесь сами, настройтесь на добрый лад, расслабьтесь. Ваш настрой и позитив придаст ребенку спокойствия и смелости.

С человеком, которого ребенок боится, поддерживайте спокойный доброжелательный контакт, но не забывайте про малыша, это поддержит его и даст ему время освоиться. Не нужно уходить от «страшного» человека, чтобы не закрепить в ребенке стратегию «спасаться бегством».

По возможности вовлекайте ребенка в беседу, говорите о нем с человеком: «Да, мы с Ванечкой гуляем, собирались идти в парк, да, Ваня?»

Если ребенок хотя бы немного идет на контакт, радуйтесь, хвалите его: «Ты молодец, тетя была так рада видеть твои глазки!»

Чего точно нельзя делать в таких ситуациях, так это стыдить и наказывать ребенка за его страхи. Ведь он действует не назло маме, а просто не может вести себя иначе. А еще не нужно заставлять ребенка общаться с незнакомцами или оставлять его с людьми, которых он боится, даже если это родная бабушка.

Когда нужна помощь?

Иногда лучше обратиться за помощью к детскому или семейному психологу. Вот в когда не стоит это откладывать:

Страх перед чужими усложняет жизнь семьи: с ребенком трудно гулять, ходить в поликлинику, его нельзя ни с кем оставить.

Малыш из-за страхов не может общаться с другими детьми и взрослыми, ходить в детский сад, школу развития.

После встреч с чужими взрослыми ребенок плохо ест и спит.

Он растет нелюдимым, и это не проходит. После двух лет можно посоветоваться с детским психологом, после трех лет на всякий случай показаться психиатру.

Но рано или поздно дети перерастают этап страхов и начинают дружелюбнее смотреть на новых людей. И тогда у родителей появляется новая задача: рассказывать, как лучше общаться с новыми знакомыми, почему не стоит брать у них конфеты или другие вещи и тем более ходить с ними куда-то без спроса.