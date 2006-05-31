Детей, которые не любят, когда им читают, не бывает. Но почему тогда одни дети, научившись читать, продолжают столь приятное маминому сердцу общение с книгой, а другие – нет? Как помочь ребенку полюбить книги? Что можно сделать, чтобы чтение стало для него потребностью, доставляло удовольствие? Ответ однозначен: будущего читателя необходимо воспитывать, когда он только начинает ходить, когда он познает мир, когда переживает свое первое удивление от соприкосновения с окружающим.

Условно в процессе становления читателя можно выделить следующие виды чтения: опосредованное (чтение ребенку вслух), самостоятельное (чтение ребенка без помощи взрослого) и чтение-творчество (чтение, построенное как процесс творческого освоения воспринимаемого произведения). Но не стоит рассматривать выделенные нами виды чтения как этапы становления читателя, они не следуют друг за другом в строгой временной последовательности, а постепенно возникая в жизни малыша, как бы дополняют друг друга, становятся страницами его читательской биографии.

Первое знакомство с книгой

Первый вид чтения, с которым знакомится ребенок, – опосредованное чтение. Но этот вид чтения не теряет своего значения и тогда, когда ребенок начинает читать сам, и когда он уже научился достаточно бегло читать. Поэтому наши рекомендации о чтении вслух пригодятся и тем, кто только начинает читать книжки своему малышу, и тем, кто уже познакомил своего ребенка с азбукой, и тем, чей отпрыск уже налаживает собственные отношения с книгой.

Ведущая роль принадлежит чтецу, то есть взрослому, а ребенок выступает в роли слушателя. Это дает возможность взрослому контролировать процесс чтения: соблюдать ритм, варьировать текст (например, вставлять имя ребенка в стихи о детях), делая его более доступным и понятным; читать ярко и выразительно; следить за реакцией ребенка. Чтение ребенку вслух – задача не из легких. Нельзя монотонно произносить текст, его нужно обыгрывать, не торопиться, создавать голосом образы героев произведения.

Такое чтение несколько отличается от самостоятельного чтения взрослого – упоительного путешествия в страну литературных образов, проходящим в тишине и спокойствии, требующем одиночества и полного погружения в мир фантазий. Малыш ни минуты не сидит на месте, он постоянно задает какие-то вопросы, быстро отвлекается. Взрослому нужно быть готовым реагировать на внезапно возникшие по ходу текста вопросы, комментарии, а также такие проявления своего отношения к прочитанному, как плач, смех, протест против изложенного в тексте хода событий.

Такое чтение в первую очередь - это общение (причем напоминать об этом необходимо только взрослым: для детей это и так непреложная истина). Это ваш разговор с малышом, это диалог с автором произведения. И поэтому не стоит отказываться от совместного чтения вслух, когда ребенок научился читать самостоятельно: продолжайте ему читать сами, читайте по очереди, внимательно слушайте, как он читает, привлекайте к чтению вслух других членов семьи.

Чтение вслух – важнейшее средство построения взаимоотношений ребенка и взрослого, но таковым оно становится только при выполнении ряда условий.

Первое – необходимо не только воспроизводить текст, т.е. произносить его вслух, но и стараться его осмыслить, понять. Причем для взрослого эта задача раздваивается: он находит в прочитанном тексте что-то свое, интерпретирует его с высоты собственного жизненного опыта и в то же время старается создать ситуацию понимания или эмоционального отклика для слушающего его ребенка. Великий сказочник Г.-Х. Андерсен писал об этом феномене восприятия детской литературы взрослыми: «…я точно решил писать сказки! Теперь я рассказываю из головы, хватаю идею для взрослых – и рассказываю для детей, помня, что отец и мать иногда тоже слушают и им нужно дать пищу для размышлений!» Совместное восприятие произведения художественной литературы, его осмысление неизбежно должны вылиться в обсуждение прочитанного: чтение сказки наталкивает нас на рассуждения о добре и зле, знакомство со стихотворными произведениями заставляет задуматься о неограниченных возможностях языка в передаче самых разных смыслов и эмоций…

Культура чтения – это важно!

В период опосредованного чтения ребенок учится у взрослого читательскому мастерству. Малыш вместе с мамой обращает внимание на обложку книги, где сообщается ее название и имя автора (так часто мы потом сетуем, что дети читают, не обращая внимание на название произведения, не запоминая фамилию автора), мама учит его разглядывать картинки, обращает внимание начинающего книголюба на то, что их создал художник (а некоторые детские писатели сами делали иллюстрации к своим произведениям, например, Е. Чарушин был не только автор прекрасных произведений о мире живой природы, но и яркий живописец-анималист). Именно в этот период совместного со взрослым чтения у ребенка закладываются основы культуры чтения: бережного отношения к книге, умения организовать место для чтения, гигиена этого процесса (освещение, расстояние от книги до глаз, поза при чтении).

Немаловажным является и то, как будет складываться круг литературы для опосредованного чтения: какие книги мы подбираем для наших малышей, насколько они разнообразны по тематике, по оформлению, по жанру или настроению. Нельзя допустить, чтобы книжки воспринимались только как развлечение или только как обучение. Мир художественной литературы очень богат и многоцветен, в нем есть место и серьезному разговору, и веселой игре (сегодня мы почитаем грустную сказку «Русалочка», а завтра найдем время для озорных «Вредных советов»).

Как долго нужно читать вслух?

Некоторые рассуждают так: если научился читать, пусть читает сам. Это неверно. Еще только начиная читать (именно читать с листа, а не рассказывать) своему малышу, вы уже готовите его к непростой деятельности – самостоятельному чтению (а заодно и к письму), в основе которого лежит восприятие письменной речи.

Дело в том, что устная (разговорная) и письменная (книжная) речь серьезно отличаются. Читая вслух выразительно, с правильной интонацией, эмоционально, вы готовите ребенка к тому, как он сам будет учиться строить фразу, интонационно ее оформлять. Чем «правильней» в этом смысле будет ваше собственное неторопливое чтение, тем больше шансов, что и у малыша не будет проблем с тем, чтобы сначала научиться читать выразительно, а потом и правильно ставить знаки препинания (именно они отражают интонацию на письме), писать окончания слов (так он не будет их глотать при чтении) и т.д. Именно поэтому не стоит прекращать читать вслух уже казалось бы хорошо читающему ребенку. Читайте с ним по очереди, устраивайте семейные чтения – не лишайте его возможности развиваться и не забывайте, что это дополнительные минуты счастливого общения с малышом.

«Как хорошо уметь читать…»

Наступил долгожданный момент – ваш ребенок научился читать. Сначала это были только вывески на улице и титры на экране телевизора или на мониторе компьютера (о них мы поговорим чуть позже), а теперь это уже совсем взрослый человечек, который осмысленно «тычет в книжку пальчик». Это очень хорошо! Итак, мы подошли к следующему виду чтения – самостоятельному.

Собственно самостоятельным чтение станет не скоро, и на первых порах многое зависит от взрослого: от его умения гармонично сочетать внимание и интерес к первым читательским опытам ребенка с прежним привычным опосредованным чтением вслух. Постепенно пусть малыш сам определяет, сколько ему читает мама (папа, бабушка, старшая сестра или брат), а сколько прочитает он. Первые попытки читать обязательно должны сопровождаться постепенным формированием навыка написания букв, их рисованием. Для юного читателя пока важнее познакомиться с буквами, его собственное чтение носит во многом скорее механический характер: его в большей степени интересует чисто техническая сторона дела – как из букв получаются слова. Поэтому выразительная сторона чтения художественной литературы (способность понимать текст, обращать внимание на его художественные особенности) еще долгое время будет оставаться в ведении взрослого.

Еще одна важная сторона вопроса формирования самостоятельного чтения – определение круга чтения ребенка, начинающего читать. Когда книжку читает взрослый, возникающие у малыша по ходу чтения вопросы разрешаются сразу же благодаря присутствию взрослого, который может на них ответить или разъяснить что-то непонятное. А как подобрать книги, которые будут интересны и понятны 4-5-6-летнему ребенку? Сначала Ваш юный книголюб перечитает уже известные ему книги – этому не стоит препятствовать, дети очень часто перечитывают знакомые книжки, просто листают их. Пусть это не тревожит маму: малыш не остановился в развитии, он просто таким образом снимает стресс, общаясь со старыми друзьями.

В период становления самостоятельного чтения становится как никогда актуальным утверждение: «Книга – лучший подарок». Подарите малышу несколько новых книг (даже если ваша детская библиотека, на ваш взгляд, не нуждается в обновлении), выбирая для этого небольшие рассказы или сказки русских писателей (такие произведения начинающему читателю будет проще освоить), иллюстрированные научно-популярные издания об окружающем мире (это удовлетворит стремление ребенка получить из книги интересующую его информацию, свойственное его возрасту), забавные развивающие книжки-игрушки (для детей этого возраста игра – главный способ познания и развития) с загадками, лабиринтами, ребусами. В период становления самостоятельного чтения ребенка очень важно создавать дополнительные условия для его речевого развития, так как его речь, недавно бывшая только устной, теперь приобрела еще одну форму бытования – письменную. В этом вам помогут самые разные издания, содержащие различные ребусы, словесные задачки и игры.

И еще несколько советов, как поддержать интерес к самостоятельному чтению.

Помогите малышу научиться ориентироваться в книжном море: научите выбирать книжки на полках вашей библиотеки, рассказывайте о том, как расположены на них книги, какие книги предпочитаете читать вы и другие члены семьи, как сложилась ваша библиотека.

Можно (и нужно) провести для ребенка экскурсию в районную детскую библиотеку, где вам с удовольствием помогут ее работники. Конечно, в первую очередь вы будете обращать внимание малыша на те книжки, что будут ему интересны и понятны, может быть, познакомите со своими любимыми детскими книжками, расскажите, какую книжку вам довелось прочитать самостоятельно.

Не забывайте и об авторах книг, об иллюстраторах. Обращайте внимание на то, кто написал книгу, рассказывайте ребенку о детских писателях.

Что делать, если малыш не хочет читать?

Чтобы привлечь внимание не любящего читать ребенка, используйте нехитрые приемы: почитайте с ним книжку, а потом оставьте ее раскрытую и уйдите из комнаты. Но будьте тактичны и внимательны к юному читателю: не давите, не заставляйте читать, не настаивайте на чтении более «сложных» книг, как вам кажется, более соответствующих возрасту вашего ребенка, если он до сих пор самостоятельно читает только совсем уж «детские» книжки.

Иногда причины, мешающие ребенку начать читать, носят психологический характер: у ребенка сформировался своеобразный барьер против чтению, который малыш пока не в состоянии преодолеть сам. А может, у вашего ребенка есть другие причины отказа от чтения: ему сложно читать из-за нарушений зрения, он читает книжку, в которой ему встречается много незнакомых слов (иногда такого непонятого слова достаточно одного, чтобы ребенок бросил читать), крохе сложно представить то, о чем он читает.

Подробнее об этом читайте на ю-маме: Чтение без увлечения или почему ребенок не хочет читать

Шаги к творчеству

Последним выделенным нами видом чтения станет чтение творческое, которое и является основным средством развития ребенка: развития его речи, воображения, способности к восприятию художественной литературы. Мало читать ребенку книжки или создавать условия для формирования круга его самостоятельного чтения. Важно подготовить малыша к встрече с миром художественной литературы – миром вымысла, фантазии, воплощенных в словесных образах. Как сделать так, чтобы застывшие звуки стихотворения «оживали» перед глазами при чтении? Ответ один: нужно научить его творчеству читателя. Начинать развитие таких творческих способностей необходимо с периода опосредованного чтения и не прекращать эти упражнения и в период формирования самостоятельного. Итак, с чего же начать?

Картинки в книжке... Для маленького читателя (точнее – слушателя, так как речь идет о крохе, еще не умеющем читать) картинка в книжке – обязательное условие: это зрительная опора для восприятия услышанного им словесного образа. Важно не только обращать внимание малыша на то, кто изображен на картинке, но и учить его обращать внимание на детали, на цветовое решение иллюстрации (это касается детей постарше – 4-5 лет), на то, как художник передает настроение героя (например, печальная Аленушка или испуганный заяц). Пересказывая по картинке фрагмент произведения, малыш развивает свою речь и учится воссоздавать словесный образ на основе зрительного. А еще по картинке можно и пофантазировать. Но самое интересное – это создавать собственное творение на бумаге, из пластилина, природных материалов и иллюстрировать ими художественное произведение. Развивая у ребенка интерес к художественному творчеству, мы способствуем развитию его фантазии, умению формировать замысел и находить форму для его воплощения, способности находить самостоятельное решение образа, воплощаемого им в красках или пластилине.

Творческое отношение к процессу чтения должно формироваться и на интонационном уровне. Предлагая ребенку различные варианты прочтения одного и того же стихотворения (весело, задумчиво, возмущенно), вовлекая его в эту игру интонаций, мы учим его воспринимать интонационную, эмоциональную сторону художественной речи, без чего, например, невозможно полноценное чтение лирических стихотворений. Очень важно сохранить и развивать эту способность младенца воспринимать различные оттенки интонационной окраски речи, учить его передавать голосом различные эмоции. Помните наши прибаутки и потешки, которые мамы и бабушки активно используют, чтобы успокоить или отвлечь малыша? Кроха еще не понимает ни слова, но уже реагирует на интонацию. Так же малыш, которому исполнилось несколько месяцев, воспринимает и чтение стихов – даже совсем не детских: он затихает и прислушивается, внимая ритмической речи.

Предлагая малышу «разыграть» какую-нибудь сказку, мы развиваем способности, связанные с творческим осмыслением и драматическим воплощением текста. Инсценировать художественное произведение можно, используя для этого кукол и игрушки (это для маленьких – тех, кому нужна зрительная основа), а можно только голосом (читая «по ролям»). С детьми постарше имеет смысл попробовать поставить мини-спектакль. И кукольная постановка, и воплощение роли самим ребенком должны строиться по всем правилам театрального искусства: обсуждение мизансцен (кто где стоит, куда идет, как действует), разработка декораций и костюмов, работа над созданием характера героя – как он говорит, как ходит, как смотрит. Этот вид творчества – один из самых сложных, но и один из самых привлекательных для детей, так как в его основе лежит игра. Сложность же заключается в том, что у ребенка еще очень небольшой опыт наблюдений человеческих взаимоотношений, ему очень сложно простроить пространство разыгрываемой сказки. Но нужно отметить, что игра «в театр» во многом как раз и направлена на развитие этих способностей у ребенка.

Творчество читателя формируется не только во время чтения книг. Богатое воображение «собирается» постепенно из самых разных впечатлений, которые остаются у маленького человечка от прогулок в лесу, от посещений театра или выставки, игр на улице и дома, наблюдений за животными, общения с окружающими, переживаниями…

Писатель создает мир силой воображения, рассчитывая на дальнейшее сотворчество своего читателя. Мир маленького ребенка подобен такому миру фантазии, сказке – нужно только постараться его увидеть и услышать: увидеть, как «шепчутся» два дерева, стоящие рядышком, как кастрюля похожа на шлем космонавта, услышать историю, рассказанную старым чемоданом, или песенку ручейка. Фантазируйте и сочиняйте, учитесь этому у великого сказочника Г.-Х. Андерсена и учите этому своих детей.Творчество, навеянное чтением, может быть каким угодно. Главное - чтобы за то время, пока вы читали книжки ребенку, у него сформировался устойчивый интерес к такой игре «по мотивам» прочитанной книжки. Важно потом, когда он начнет читать сам, поддерживать этот интерес к рисованию, придумыванию, разыгрыванию и фантазированию, потому что чтение художественной литературы должно быть в первую очередь удовольствием.

журнал "Мама и Малыш" №9, 2005

http://www.2mm.ru/