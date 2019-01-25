6 причин не воспитывать послушного ребенка

Кто такой послушный ребенок, почему эти дети подвержены чужому влиянию, как сказывается на их здоровье идеальное послушание, почему послушные дети не умеют принимать решения и не могут постоять за себя. Ошибки и последствия воспитания послушного ребенка.

Ваш ребенок не слушается? И не надо! На самом деле это весьма сомнительная цель — воспитать ребенка, который беспрекословно выполняет все требования взрослых. Слишком послушного ребенка ждет в жизни, как минимум, шесть неприятных последствий.

Каждому ребенку важно осознавать границы допустимого поведения. И установить эти границы — обязанность родителей.

Как сформировать границы в поведении у ребенка Нам хочется, чтобы дети себя «хорошо вели»: выполняли наши требования, умели контролировать свои эмоции и поступки, были ответственными. Во многом такое поведение является результатом сформированных у ребенка границ. Подробнее о родительских границах

Однако порой взрослым кажется, что соблюдать базовые правила поведения — не достаточно. Им хочется добиться от дитятки полного послушания. Они мечтают, что ребенок будет делать то, что ему говорят, перестанет спорить и уклоняться. Воспитание превращается в поиск невидимого, но очень удобного пульта управления: дал указание — и чадо уже послушно сидит на стульчике и читает, или по первому зову кидается помогать по хозяйству, или чистить зубы. А еще не капризничает, не носится и не шумит, ничего не выпрашивает в магазине, безропотно ест полезные овощи и натягивает теплые вещи, если мама считает, что на улице холодно.

Казалось бы, послушный ребенок — это настоящее счастье! Но на самом деле, счастье это уродливое, однобокое и очень недолгое. Вот почему.

Причина 1. Послушный ребенок не умеет принимать самостоятельные решения

Представьте человека, которого никогда не учили одеваться по погоде, а просто указывали, какую одежду надевать. В которого впихивали еду через силу. От которого требовали только «правильных» эмоций и согласия с мнением старших. Что он сможет делать сам? Ему будет трудно услышать себя даже в самых простых ситуациях. Например, понять, жарко в этой курточке или холодно? Хорошо ли он себя чувствует после того, как выпил чашку кофе, и стоит ли пить вторую? Бодрят ли его конкретные тренировки или выматывают? Еще труднее будет принимать важные решения, а без них ни в профессии, ни в личной жизни далеко не продвинешься.

10 признаков, что вы слишком строги с ребенком Разумная строгость необходима в воспитании: детям спокойнее, когда они хорошо понимают, где проходит граница между допустимым и недопустимым поведением. Однако порой родители перегибают палку — строгость в отношениях с ребенком становится важнее любви и радости. Как понять, что вы слишком строгий родитель?

Причина 2. Послушные дети подвержены чужому влиянию

Это очень большое заблуждение, что ребенок будет всю жизнь слушаться только маму, и больше никого слушаться не будет! Исполнительные дети исполнительны везде. Они быстрее других попадают под влияние плохой компании и полукриминальных авторитетов. Ну если друг попросил, он же не может отказать. Его ж с младых ногтей учили ни в коем случае не говорить близким: «Нет!».

А еще послушные дети — мечта любого рекламщика. Сказал им: «Покупай!» — и они покупают. Критическое мышление у них всё равно не развито и оценить свои реальные потребности они толком не могут. Именно эти дети, став взрослыми, легче всего попадают в тоталитарные секты и охотнее всего несут свои деньги разным аферистам.

Причина 3. Послушный ребенок не умеет постоять за себя

Знаете эксперимент про выученную беспомощность? Его ставили на собаках. Животных садили в клетки и через пол подавали несильные, но ощутимые удары током. Собаки из первой группы могли нажать на специальную панель, чтобы отключить питание и избежать боли. А собаки из другой группы никак не могли повлиять на ситуацию, им приходилось терпеть удары. Потом условия эксперимента поменяли: теперь собак садили в невысокие ящики, из которых можно легко выпрыгнуть. Собаки из первой группы именно так сразу и поступали. А вот те животные, которые привыкли терпеть боль, ложились на пол, скулили и переносили удары всё большей силы. По прошлому опыту они запомнили, что когда тебе плохо, ничего нельзя изменить. Тогда психологи сделали вывод, что беспомощность вызывают не сами по себе неприятные события, а опыт неконтролируемости этих событий. Живое существо становится беспомощным, если привыкает, что от его активных действий ничего не зависит.

А теперь задумайтесь, что делают родители, когда заставляют ребенка безоговорочно подчиняться своим требованиям: есть еду, от которой воротит, носить колючие варежки, играть на ненавистном пианино, подолгу находиться в компании неприятных родственников… Если возражения малыша никто не слышит, то он, как и несчастные собаки из эксперимента, запоминает: когда тебе плохо — ничего нельзя изменить. Остается только лечь на пол и тихонько скулить.

Не удивительно, что слишком послушным детям очень трудно постоять за себя. Для них учительница, бьющая линейкой по рукам, будет права. Они молча снесут грубость. У них мало шансов дать отпор сексуальным домогательствам, зато велика вероятность попасть в отношения с домашним тираном. На работе они тоже окажутся в незавидном положении: почти наверняка им придется трудиться за коллег и безропотно терпеть начальника-самодура .

Причина 4. Выдающееся послушание сказывается на здоровье

Очень маловероятно, что «шелковому» ребенку так уж нравятся все родительские указания. Он, как и любой нормальный человек, порой хочет чего-то своего. Но привыкает отказываться от желаний, от своего мнения. Он учится не показывать, что расстроен отказом. И уж тем более не выразит гнева. А куда деваться всем этим «неправильным» чувствам? Они копятся внутри, и, в конце концов, вылезают наружу так, как смогут. Например, разными болячками или другими неприятными симптомами.

Ну и неумение слышать себя (см. пункт № 1) здоровья человеку тоже не добавляет. Например, можно и во взрослой жизни взять себе за правило всегда съедать из тарелки «всё, что положено», зарабатывая лишний вес и проблемы с пищеварением.

Причина 5. Послушный ребенок рискует «пойти в разнос» и оборвать контакты с родителями

Другой способ выпустить наружу все «неправильные» чувства — это однажды сорваться. Терпеть-терпеть , а потом отомстить. Или, достигнув совершеннолетия, молча уйти из родительского дома и постараться там больше не показываться. Или, едва вырвавшись из-под родительской опеки, пуститься во все тяжкие, включая алкоголь, растрату денег, нездоровые отношения и прочие сомнительные удовольствия. То, что обычные дети пробуют делать дозировано в подростковом возрасте, послушные дети не пробуют вовсе. И став взрослыми, просто не имеют достаточного опыта, чтобы отличить опасное от безопасного, полезное от вредного. Раньше им запрещали всё. И если теперь не запрещают, то значит, всё можно?

Конечно, большинство детей не срываются, они так и остаются послушными до седых волос. Но вряд ли стоит надеяться, что став взрослым, послушный ребенок будет испытывать нежную привязанность к своим родителям. Ведь это люди, которых он привык бояться.

Причина 6. Послушным детям трудно вырасти счастливыми и успешными

Они будут бояться мечтать, бояться радоваться без разрешения. Они будут ждать «голоса свыше», который укажет что делать. У них мало шансов стать лидерами. Они не смогут отстоять свои интересы. Они будут десятилетиями терпеть несчастливый брак, нелюбимую работу, некомфортные бытовые условия. Они усвоят, что инициатива наказуема, и в любой ситуации главное — поменьше высовываться. Не слишком ли это высокая цена за удобство иметь послушного малыша?

Так что если ваш ребенок не слушается — порадуйтесь: у вас растет человек, способный слышать свои желания, проявлять индивидуальность и быть лидером. Главное, не забывать про разумные границы.

Фото: globallookpress.com