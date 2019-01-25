6 причин не воспитывать послушного ребенка
Кто такой послушный ребенок, почему эти дети подвержены чужому влиянию, как сказывается на их здоровье идеальное послушание, почему послушные дети не умеют принимать решения и не могут постоять за себя. Ошибки и последствия воспитания послушного ребенка.
Ваш ребенок не слушается? И не надо! На самом деле это весьма сомнительная цель — воспитать ребенка, который беспрекословно выполняет все требования взрослых. Слишком послушного ребенка ждет в жизни, как минимум, шесть неприятных последствий.
Каждому ребенку важно осознавать границы допустимого поведения. И установить эти границы — обязанность родителей.
|
Как сформировать границы в поведении у ребенка
Нам хочется, чтобы дети себя «хорошо вели»: выполняли наши требования, умели контролировать свои эмоции и поступки, были ответственными. Во многом такое поведение является результатом сформированных у ребенка границ.
Однако порой взрослым кажется, что соблюдать базовые правила поведения — не достаточно. Им хочется добиться от дитятки полного послушания. Они мечтают, что ребенок будет делать то, что ему говорят, перестанет спорить и уклоняться. Воспитание превращается в поиск невидимого, но очень удобного пульта управления: дал указание — и чадо уже послушно сидит на стульчике и читает, или по первому зову кидается помогать по хозяйству, или чистить зубы. А еще не капризничает, не носится и не шумит, ничего не выпрашивает в магазине, безропотно ест полезные овощи и натягивает теплые вещи, если мама считает, что на улице холодно.
Казалось бы, послушный ребенок — это настоящее счастье! Но на самом деле, счастье это уродливое, однобокое и очень недолгое. Вот почему.
Причина 1. Послушный ребенок не умеет принимать самостоятельные решения
Представьте человека, которого никогда не учили одеваться по погоде, а просто указывали, какую одежду надевать. В которого впихивали еду через силу. От которого требовали только «правильных» эмоций и согласия с мнением старших. Что он сможет делать сам? Ему будет трудно услышать себя даже в самых простых ситуациях. Например, понять, жарко в этой курточке или холодно? Хорошо ли он себя чувствует после того, как выпил чашку кофе, и стоит ли пить вторую? Бодрят ли его конкретные тренировки или выматывают? Еще труднее будет принимать важные решения, а без них ни в профессии, ни в личной жизни далеко не продвинешься.
|
10 признаков, что вы слишком строги с ребенком
Разумная строгость необходима в воспитании: детям спокойнее, когда они хорошо понимают, где проходит граница между допустимым и недопустимым поведением. Однако порой родители перегибают палку — строгость в отношениях с ребенком становится важнее любви и радости.
Причина 2. Послушные дети подвержены чужому влиянию
Это очень большое заблуждение, что ребенок будет всю жизнь слушаться только маму, и больше никого слушаться не будет! Исполнительные дети исполнительны везде. Они быстрее других попадают под влияние плохой компании и полукриминальных авторитетов. Ну если друг попросил, он же не может отказать. Его ж с младых ногтей учили ни в коем случае не говорить близким: «Нет!».
А еще послушные дети — мечта любого рекламщика. Сказал им: «Покупай!» — и они покупают. Критическое мышление у них всё равно не развито и оценить свои реальные потребности они толком не могут. Именно эти дети, став взрослыми, легче всего попадают в тоталитарные секты и охотнее всего несут свои деньги разным аферистам.
Причина 3. Послушный ребенок не умеет постоять за себя
Знаете эксперимент про выученную беспомощность? Его ставили на собаках. Животных садили в клетки и через пол подавали несильные, но ощутимые удары током. Собаки из первой группы могли нажать на специальную панель, чтобы отключить питание и избежать боли. А собаки из другой группы никак не могли повлиять на ситуацию, им приходилось терпеть удары. Потом условия эксперимента поменяли: теперь собак садили в невысокие ящики, из которых можно легко выпрыгнуть. Собаки из первой группы именно так сразу и поступали. А вот те животные, которые привыкли терпеть боль, ложились на пол, скулили и переносили удары всё большей силы. По прошлому опыту они запомнили, что когда тебе плохо, ничего нельзя изменить. Тогда психологи сделали вывод, что беспомощность вызывают не сами по себе неприятные события, а опыт неконтролируемости этих событий. Живое существо становится беспомощным, если привыкает, что от его активных действий ничего не зависит.
А теперь задумайтесь, что делают родители, когда заставляют ребенка безоговорочно подчиняться своим требованиям: есть еду, от которой воротит, носить колючие варежки, играть на ненавистном пианино, подолгу находиться в компании неприятных родственников… Если возражения малыша никто не слышит, то он, как и несчастные собаки из эксперимента, запоминает: когда тебе плохо — ничего нельзя изменить. Остается только лечь на пол и тихонько скулить.
Не удивительно, что слишком послушным детям очень трудно постоять за себя. Для них учительница, бьющая линейкой по рукам, будет права. Они молча снесут грубость. У них мало шансов дать отпор сексуальным домогательствам, зато велика вероятность попасть в отношения с домашним тираном. На работе они тоже окажутся в незавидном положении: почти наверняка им придется трудиться за коллег и безропотно терпеть
Причина 4. Выдающееся послушание сказывается на здоровье
Очень маловероятно, что «шелковому» ребенку так уж нравятся все родительские указания. Он, как и любой нормальный человек, порой хочет
Ну и неумение слышать себя (см. пункт № 1) здоровья человеку тоже не добавляет. Например, можно и во взрослой жизни взять себе за правило всегда съедать из тарелки «всё, что положено», зарабатывая лишний вес и проблемы с пищеварением.
Причина 5. Послушный ребенок рискует «пойти в разнос» и оборвать контакты с родителями
Другой способ выпустить наружу все «неправильные» чувства — это однажды сорваться.
Конечно, большинство детей не срываются, они так и остаются послушными до седых волос. Но вряд ли стоит надеяться, что став взрослым, послушный ребенок будет испытывать нежную привязанность к своим родителям. Ведь это люди, которых он привык бояться.
Причина 6. Послушным детям трудно вырасти счастливыми и успешными
Они будут бояться мечтать, бояться радоваться без разрешения. Они будут ждать «голоса свыше», который укажет что делать. У них мало шансов стать лидерами. Они не смогут отстоять свои интересы. Они будут десятилетиями терпеть несчастливый брак, нелюбимую работу, некомфортные бытовые условия. Они усвоят, что инициатива наказуема, и в любой ситуации главное — поменьше высовываться. Не слишком ли это высокая цена за удобство иметь послушного малыша?
Так что если ваш ребенок не слушается — порадуйтесь: у вас растет человек, способный слышать свои желания, проявлять индивидуальность и быть лидером. Главное, не забывать про разумные границы.
Фото: globallookpress.com