Бесполезные воспитательные фразы или Почему вас не слышит ребёнок

Мы повторяем несколько раз, повышаем голос, а ребёнок не слушается! Мы говорим четкие и понятные слова, но малыш будто их не слышит. Как часто дети не реагируют на наши фразы?

Откроем секрет: причина непослушания кроется в самом построении обращений к ребенку. Некоторые фразы являются просто бесполезными. Каждое обращение к ребенку должно нести нагрузку: информационную (сведения, указания, инструкцию), или эмоциональную (отношение, переживания, чувства).

Посмотрим, какие бесполезные фразы говорим мы, родители, и какими словами их можно заменить.

1. Запреты

Родители, на самом деле, позволяют ребенку очень многое. Но стараются ограничить его действия, которые угрожают жизни и здоровью. В итоге мы не говорим ребенку, что ему можно. Зато говорим, что нельзя. Иногда даже не поясняя, почему возник этот запрет.

Нам кажется очевидным, что можно все остальное, но ребенку это не понятно. Итог - ребенок из уст родителей слышит ограничения, а не разрешения. ТОЛЬКО запреты!

Фразы с частицей «не»: не бегай, не прыгай, не кричи, не плачь - вообще не воспринимаются разумом, частицу «не» мозг просто игнорирует, а функционал здесь только в глаголах: прыгать, бегать, кричать, плакать. Никакой другой информации ребенку не дали, и эффект подобных фраз – нулевой.

Совет: замените запрещающие фразы разрешающими.

Вместо: «Не бегай»:

- Давай будем ходить по площадке медленно (представь, что ты черепаха или улитка), между этими двумя домиками (горками, качелями) можно двигаться только шагом.

Вместо «Не кричи»:

- Предлагаю говорить только тихо, представь, что ты мне рассказываешь секрет.

Вместо «Прекрати ныть»

- Улыбнись;

- Давай громко посчитаем до пяти;

- Напомни слова считалочки...

Вместо «Нельзя» - МОЖНО:

- Пользоваться только вместе со взрослыми;

- Играть на любой детской площадке, не выходя за ограждение.

2. Фразы о своем бессилии

Увы, но очень часто мы сами информируем своих детей о собственном бессилии в их воспитании: «Я сто раз тебе сказала, а ты не слышишь», «У тебя в одно ухо влетает, а в другое вылетает», «Почему я должна кричать, чтобы ты услышал», - все это мы повторяем довольно часто.

Эти фразы производят обратный эффект: «Я должна сказать тебе 100 раз, тогда можешь слышать», «Я думаю, что ты меня вообще не слышишь, поэтому можешь не слушаться», «Реагируй только на мой крик».

Совет: Обращайтесь конкретно к ребенку и сразу ждите реакции. Лучше всего задавать вопрос, дающий выбор:

- Нам пора домой. Пойдем сейчас или через 15 минут?

- Обед готов. Сколько котлет тебе положить?

- Ты уже убрал игрушки или тебе нужно ещё 10 минут?

Ответ ребенка станет реакцией на ваше обращение.

3. Угрозы

Каждому родителю приходилось чем-то угрожать ребенку: от безобидного «не получишь мороженое» до угроз все рассказать отцу, выбросить все игрушки, не купить обновок.

Подобные фразы бесполезны, если они пустой звук и не становятся реальным делом. Причем, после двух-трех невыполненных угроз ребенок знает, что все ограничится только словами, поэтому дальше уже никак на них не реагирует.

А кроме того, угрозы о наказании, отложенном во времени, говорят о бессилии родителя здесь и сейчас!

Совет: Не обещайте того, что вы не сделаете (выброшу игрушки). Пригрозили сгоряча - выполняйте! Кроме того, наказание эффективно, если оно здесь и сейчас – по факту. Поэтому продумайте, как можно воздействовать немедленно:

- Нам нужно уходить, так как мне стыдно за твое поведение.

- Предлагаю пойти пешком, если ты не умеешь вести себя в транспорте.

4. Пустые похвалы

Как часто мы говорим своему малышу: «Моя умничка», «Мой золотой». Эти фразы настолько прочно вошли в наш обиход, что мы даже не контролируем их произнесение. А что они значат для ребёнка?

Детей обязательно нужно хвалить, но не захваливать. Похвала должна быть конкретной: в нужный момент за конкретные действия. В противном случае ребенок перестает её воспринимать и не реагирует даже тогда, когда ей, действительно, есть место.

Совет: Всегда мотивируйте похвалу:

- Какой же ты красавчик, ты сам быстро и правильно оделся на прогулку.

- Ты умничка, сама вспомнила про волшебные слова и вовремя их сказала.

5. Упреки

Родителям свойственно время от времени упрекать своих детей. Мы иногда реагируем обидой на детские капризы и позволяем себе упрекать детей: «У тебя пока своего ничего нет», «Мы с отцом для тебя сутками работаем», «Я из-за тебя образования не получила».

И вот ребенок уже считает себя виноватым. Чувство вины, которое родители поселяют в душе ребенка, еще никому не помогало стать успешным и счастливым.

Совет: Замените упрек просьбой:

- Сложи аккуратно свои вещи, у нас с папой нет возможности в ближайшее время купить новые.

- У тебя, конечно, есть собственное мнение, только постарайся учесть и наш жизненный опыт.

6. Фразы о беспомощности ребенка

Наблюдать, как ребенок долго завязывает шнурки, неправильно протирает пыль или криво режет колбасу, не очень приятно. Поэтому родители позволяют себе сказать: «Дай я сам сделаю, у тебя все равно ничего не получится».

И мы оказываем своим детям медвежью услугу, делая что-то за них. Чего мы этим добьемся? Во-первых, того, что ребенок сам так ничему не научится. Во-вторых, у него появится уверенность в своей неполноценности и никчемности. В третьих, мы «обрубаем» желание что-то делать. Зачем что-то делать, если родители все сделают за него, причем гораздо лучше, чем он сам.

Совет: Фразы о беспомощности детей замените уверенностью в них:

- Я верю, что ты научишься завязывать шнурки, сейчас нужно очень быстро это сделать, давай я помогу, а вечером вместе потренируемся.

- Я знаю, что ты справишься, просто стоит попробовать ещё раз.

- Я понимаю, что ты расстроился из-за того, что не получилось... Я могу показать, как можно сделать иначе, а ты сможешь повторить.

7. Неуважение к детским переживаниям

Каждый ребенок попадал в ситуации переживаний: ссора с другом, потеря любимой вещи, не получился рисунок, не взяли солистом. На фоне взрослых проблем детские волнения кажутся глупыми и пустыми.

Именно поэтому, чтобы успокоить ребенка, мы подбираем пустые фразы: «Не расстраивайся из-за ерунды», «Ничего страшного не произошло», «Мне бы твои проблемы». Отмахиваясь от малыша, мы должны понимать, что теряем его доверие и веру в себя. Ведь его переживания для взрослых не важны. В следующий раз он просто не расскажет нам о своих проблемах.

Совет: Разделите с малышом переживания и предложите варианты развития событий:

- Я понимаю, что ты очень сильно расстроился из-за ссоры, но думаю, что вы помиритесь, потому что вы – друзья.

- Ты переживаешь из-за плохого рисунка, но можно нарисовать новый.

- Я вижу, что ты очень расстроен, что не получилось прибежать первым. Давай потренируемся и я уверена, у тебя получится бегать быстрее.

Понаблюдайте за своим общением с ребенком. Сколько бесполезных фраз вы сказали ему за день? Стоит ли удивляться, что дети не слышат своих родителей, если мы сами не несем им никакой информации.

Давайте начнем в корне менять свое взаимодействие. Для полноценного устойчивого эффекта нужно время, но начать нужно прямо сейчас!