Не смейтесь над этой любовью

- А моя Маша что утром «отмочила»! Сообщает так серьезно: «Мы с Костей любим друг друга и поженимся». Все до слез хохотали.

Каждый, кто работал с детьми, да и многие родители знают, что и в детском саду, и в начальных классах школы среди ребятишек вдруг возникают пары. Отважные Пети и Коли как истинные рыцари защищают «дам» своего сердца, в меру своих пониманий ухаживают за ними и выражают преданность и восхищение. Прекрасные «дамы» - Машеньки или Дашеньки – ухаживание это принимают в общем-то серьезно, хотя и ведут себя порой как очень ветреные и легкомысленные особы. Идет первая примерка будущих «нарядов любви». И в этом нет ничего дурного, неправильного, противоестественного.

Иное дело – реакция взрослых. А она чаще всего однозначна: взрослые веселятся, хохочут чуть ли не до слез, пересказывая знакомым очередную «шутку», которую «отмочил» их малыш. Но если бы они знали, какую ошибку совершают!

По мнению специалистов, уже в первые годы жизни ребенок учится не только различать и называть людей, но и противопоставлять их по полу. И в самом деле, уже годовалый малыш определяет без вашей помощи и практически безошибочно, кто пришел в гости, подошел на улице – дядя или тетя.

Ну а затем идет становление понятия «я», и совпадает оно у ребенка со становлением полового самосознания, отождествлением себя с представителями того или иного пола. Ребенок делает важное для себя открытие, когда понимает: «я – мальчик» или «я – девочка». В это же время начинается половое воспитание ребенка. Без всяких ученых доказательств, чисто интуитивно родители испокон веков развивали у ребенка представление о принадлежности к своему полу, при этом в мальчике поощряли мужские, а в девочке женские черты характера.

Дети сами довольно быстро разбираются, что к чему. Правда, тут у них возникают первые осложнения с родителями. Пока ребенок изучает свои нос, руки, ноги, они спокойны, но как только внимание переключается на половые органы, взрослые начинают тревожиться, подозревая в своем малыше задатки испорченности.

Однажды Танина мама заметила, что, играя с ребятишками своего возраста, а девочке было 4 года, ее дочка снимает штанишки. То же делает и Петя. Позвав Таню, женщина отругала и нашлепала ее, не разрешила выйти снова гулять. Затем отправилась к маме Пети и рассказала все ей. Та спокойно позвала мальчика домой, как бы невзначай заговорила на эту тему, сказала, что между мальчиками и девочками есть определенные различия. И это естественно, так и должно быть.

Необходимо помнить: чем больше шума поднимают родители из-за «дурных» наклонностей и привычек маленького ребенка, тем сильнее те укореняются. Это касается не только сексуальных игр, о которых мы только что говорили, но и многих других осуждаемых взрослыми действий.

Большинство сексуальных игр проходит незамеченными для родителей. Ну а если уж застали сына или дочь «на месте преступления», то советуем избрать линию поведения Петиной мамы и одновременно постараться хотя бы некоторое время уделять ребенку побольше внимания, чаще ласкать, играть, разговаривать с ним, предложить новое интересное занятие, игру.

Так же нужно вести себя и в том случае, если ребенок дошкольного возраста занимается мастурбацией. Ругать, наказывать в этом случае совершенно бессмысленно (ребенок ни в чем не виноват) и даже вредно. Проанализируйте ситуацию, возможно, малыша мало ласкают и много ругают, возможно, вы чрезмерно требовательны и строги с ним. Или у него нет друзей, он не уверен в себе, чего-то боится или нервничает по какому-либо поводу. Иногда причиной, вызывающей мастурбацию, бывает зуд половых органов, возникающих из-за неправильного гигиенического ухода, глистов, кожных заболеваний или ношения слишком тесных трусиков, колготок и брюк. Окончательно осознав свой пол, ребенок, естественно, задается вопросом: откуда берутся дети? Обычно это происходит в 3-4 года. Следует помнить, что эти вопросы для него столь же важны, как и всякие другие, типа: «Почему трава зеленая?», «Как летает птица?», «Откуда снег?» и т.д. И столь же невинны. Как отвечать на них?

Вот несколько рекомендаций:

Правило 1. Говорить надо только правду. Иначе рано или поздно вам придется менять свою версию на другую (или ребенок узнает что-то со стороны), и тогда, возможно, у него возникнет мысль, что вы неискренни с ним. Вряд ли в таком случае он спросит вас когда-либо еще о таких вещах.

Правило 2. Ребенок задает вопросы не от того, что аморален и думает о недозволенном. Если вам приходят таки мысли в голову, значит, вы переносите на него свою собственную «испорченность». Малыш хочет знать все об устройстве мира и имеет право задать вопрос. Поэтому, отвечая, постарайтесь отвлечься от собственных знаний и ощущений, взгляните на вопрос глазами ребенка. Возможно, тогда будет легче подобрать нужные слова.

Правило 3. Любопытство малыша следует удовлетворять на его уровне. Не нужно читать лекции или делать наставления, не следует углубляться в физиологию или освещать эмоциональную сторону дела. Скажите просто: ребенок растет в животике у мамы. Вполне возможно, что ему будет для начала достаточно и такой информации. Если затем он поинтересуется, как он туда попал, можно сказать, что он вырос из маленького семечка, которое было в маме. Пусть ваши ответы не предвосхищают вопросов. Через некоторое время ребенок, возможно, задаст вам задачки посложнее. Он спросит: а при чем тут папа? Или поинтересуется, как дети выбираются из маминого животика. Первый из этих двух вопросов особенно важен, от того, как вы на него ответите, во многом будет зависеть самосознание мальчика или девочки к отцу. Считаю удачным привести в таком случае в пример рыбок. Вот мама-рыбка, из ее икринок разовьются и вырастут дети, но случится это лишь после того, как папа-рыбка польет икру специальным соком-молоком.

Правило 4. Если ребенок не задает вам таких вопросов, это вовсе не значит, что подобные вещи совершенно не интересуют его. Скорее всего, он уже получил достаточную информацию на стороне или понял, что тема эта запретная и спрашивать ничего нельзя. И в том и в другом случае родителям следует быть внимательными и, когда найдется повод для разговора на эту тему, начать его самим. Во-первых, вы установите таким образом нужный контакт с ребенком, и появится надежда, что в дальнейшем он уже будет приходить с расспросами к вам, к тому же вы поймете, что именно малыш уже знает, сможете выяснить источники и в некоторых случаях предохранить его от дурного влияния.

…Давайте вернемся к Маше. То сообщение, которое она сделала своей маме, действительно важное и серьезное. Оно говорит о том, что девочка благополучно миновала первый этап психосексуального развития, выражаясь языком науки, прошла период психосексуальной идентификации и усвоила свою половую роль. Здесь нет повода для смеха. Своим ироническим отношением взрослые преподали ей урок, из которого следует один вывод: любовь – крайне несерьезное дело, и относится к нему следует как к чему-то смешному, нелепому, неважному. Хорошо ли будет, если она усвоит этот урок и запомнит его на всю жизнь?

По материалам сайта www.psiholognew.com