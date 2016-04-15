Как воспитать ребенка ответственным

Как и многие родители, вы хотите, чтобы ваш ребенок рос ответственным. И это естественно. Ведь за ответственного ребенка можно быть спокойным. Он не станет прогуливать школу, вовремя накормит собаку, не начнет принимать наркотики и не свяжется с дурной компанией. Ответственному человеку можно доверять...

Как же воспитать в ребенке ответственность?

Для начала предлагаю эксперимент - спросите своих домочадцев, что такое «ответственность». И если вам не дадут быстрый внятный ответ, тогда вам точно пригодится эта информация.

Начнем с азов, с объяснения ребенку, что такое ответственность. Итак, ответственность - это состояние, когда:

1. Тот, за кого ты отвечаешь, делает то, что следует (приведите пример и попросите ребенка приводить примеры, пока не убедитесь, что ему понятно)

2. С тем, за что ты отвечаешь, происходит то, что нужно (ваш пример и примеры ребенка)

Рассмотрим подробнее

Представьте такую ситуацию: вы говорите ребенку, что теперь он отвечает за «маракебичи». Его реакция: «А что это такое?» «Неважно, ты просто несешь за это ответственность». Скажите, можете ли вы сами нести ответственность за «марекабичи»? Нет, до тех пор, пока не будете знать, что это, для чего оно и как им пользоваться. Важно ЗНАТЬ и ПОНИМАТЬ, за что тебя назначили ответственным. Объясните ребенку, что и как вы хотите, чтобы он делал. Потому что одна из составляющих ответственности – это компетентность (когда ты знаешь, что делать).

Идем дальше. Вспомните случаи, когда вам приходилось заставлять ребенка делать то, что он был не готов делать. О Боже! Сколько семейных конфликтов случается из-за этого каждый день! «Убери в своей комнате!» «Нет!!!» Что делать? Спросите ребенка, против чего именно он протестует, с чем именно он не готов справляться, что именно ему непонятно. Будьте терпеливы, не спорьте, не унижайте и не язвите. Я знаю, что дети могут вывести из себя даже камень, но продолжайте задавать вопросы и получать ответы. Ваша задача - получить настоящую причину, почему ребенок не готов выполнить просьбу. Вы удивитесь, когда вам честно скажут, например, «это занимает все мое время, хочу играть с друзьями, а их отпускают на прогулку именно тогда». Или: «мне на самом деле не нравится мыть полы тряпкой, она слишком грязная». Это всегда будет проблема, которую он не может решить. И тогда задайте ему ключевой вопрос – «Каким ты видишь решение этой проблемы?» Следующий шаг – найдите решение. Когда известна настоящая причина нежелания и неготовности, то всегда можно найти решение, которое удовлетворит всех. Вторая составляющая ответственности – это готовность делать (когда имеешь желание, прилагать усилия).

И последняя составляющая ответственности – это контроль (т.е. способность доводить дело до конца). Приучайте ребенка к тому, что любое дело, которое он начинает, должно быть завершено. Лучший способ это сделать - позволять ему заканчивать дела, которые он начал. Опять-таки будьте терпеливы. Если вы куда-то собрались идти вместе, а время поджимает, мягко предложите ребенку свою помощь. И если он разрешит вам помочь, то спросите, в чем нужна ваша помощь. Или дождитесь пока он закончит. Это очень небольшой экскурс в раздел контроля детей. Здесь требуется отдельная статья на тему «Как правильно контролировать детей, чтобы их не сломать».

Желаю каждому родителю воспитать самых лучших детей, которые бы делали вас счастливыми и вызывали чувство гордости и радости, чтобы ваши дети достигали всех поставленных целей, преуспевали и были достойными гражданами нашей России!

Автор: Тищенко Татьяна Сергеевна

Эксперт в области антикриминального просвещения

Председатель Совета доверенных лиц АНО «Родители за мир без преступности, насилия и наркотиков»