Лучшие цитаты из «Алисы в Стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье» для воспитания детей

Если вы уже прочитали все книги хороших психологов по воспитанию детей, пересмотрели полезные видео с примерами гармоничного развития ребенка от многоопытных блогеров и даже выслушали советы подруг и бабушек (не только тех, что у вас дома, но и тех, что на лавочке, в трамвае и магазине), и всё еще не знаете, как воспитывать вашего ребенка, то вы в хорошей компании. Мы тоже не знаем. Но всё время ищем новые источники мудрости!

Например, почему бы не попробовать воспитывать детей по Льюису Кэрроллу? Это же просто кладезь житейской философии! Сказано — сделано: Ю-мамы никогда не боятся экспериментировать на себе. Перечитали обеих «Алис» — ту, что в Стране Чудес, и ту, что в Зазеркалье, выписали лучшие цитаты и отправились воплощать идеи на практике.

Цитаты из «Алисы» для воспитания детей

Оказалось, многие мысли Кэрролла очень даже применимы для наших родительских нужд. Ну какой взрослый не убеждался в том, что «Лучший способ объяснить — это самому сделать» или в том, что «Если бы каждый человек занимался своим делом, Земля бы вертелась быстрее»?

Но особенно полезной оказалась вот эта мысль: «Всё, что сказано три раза, становится истиной». Повторите отказ три раза — и чадо его воспримет. Повторите три раза просьбу вынести мусор или вымыть за собой посуду — и вас услышат (а если вдруг не услышат — повторите в четвертый).

Впрочем, правило работает и в обратную сторону. Если вам три раза рассказали какую-нибудь небылицу про Марь Иванну, вы можете в нее поверить так крепко, что на очередном родительском собрании вам удастся удивить учительницу внезапным фактом из нее биографии.

Когда ребенок ноет, что не знает, с чего начать уборку или как писать сочинение, вы можете смело напомнить ему вот этот диалог:

— С чего начинать, Ваше Величество? — спросил он [Кролик].

— Начни с начала, — важно ответил Король, — продолжай, пока не дойдешь до конца. Как дойдешь — кончай!

Любителю провести день у компьютера или телевизора, стоит сообщить, что «Время очень не любит, когда его убивают».

Когда чадо расстроено неудачами, скажите ему:

— Знаешь, одна из самых серьезных потерь в битве — это потеря головы.

А пока голова на месте, еще не все потеряно. И вы точно будете рядом, и поможете справиться с трудностями и найти выход из самой безвыходной ситуации.

Когда ребенок заскучал и размышляет о тщете всего сущего, спросите у него словами Алисы:

— Если в мире всё бессмысленно, что мешает выдумать какой-нибудь смысл?

Но спросить мало. Выдумыванию смыслов можно научить только на своем примере. Отчего бы, например, унылый поход в магазин, поликлинику или на почту не превратить в секретную миссию по поиску невидимых чудовищ, а скучную прополку сорняков на даче — в борьбу с проростками растений-гигантов на далекой планете? Хотите узнать, зачем? Читайте: 20 вещей, которые навсегда запомнит ваш ребенок

Если, вопреки всем стараниям, ребенка всё же охватит пессимизм, а вера в себя упадет до нуля, прочитайте ему этот отрывок:

— Нельзя поверить в невозможное!

— Просто у тебя мало опыта, — заметила Королева. – В твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый день! В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака!

И непременно напомните о том, что в самой обычной жизни есть место чудесам:

— А что это за звуки, вон там? — спросила Алиса, кивнув на весьма укромные заросли какой-то симпатичной растительности на краю сада.

— А это чудеса, – равнодушно пояснил Чеширский Кот.

— И.. И что же они там делают? — поинтересовалась девочка, неминуемо краснея.

— Как и положено, — Кот зевнул. — Случаются…

Мудрость Льюиса Кэрролла для утешения родителей

Но цитаты из «Алисы» годятся не только для воспитания. Они отлично подойдут, чтобы спокойно пережить его последствия.

Вот, допустим, задумали вы родить ребеночка. Хорошенького такого младенчика, которого будете постоянно развивать, закалять и кормить только натуральными продуктами. И голос повышать никогда не станете, и всякой гадости, вроде пустышки, конфет и гаджетов ни за что не дадите. И вырастет ваш златокудрый ангел внимательным, аккуратным и послушным. А вы будете только радоваться, умиляться и еще больше для любимой крохи стараться, а уставать и раздражаться никогда не станете.

Что же вам скажет Льюис Кэрролл по этому поводу? А вот что:

«План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один: было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение».

Начнутся материнские будни. Вы узнаете много интересных вещей, например, что такое полифазный сон, колики и режущиеся зубки. И когда-нибудь научитесь спасать машинки, отправившиеся в заплыв по весенней луже, и клеить закладки в учебники, и очищать тетрадки от сгнивших в портфеле яблок. Но как только вам будет казаться, что теперь вы, как супергерой, готовы ко всему, ваш ребенок будет подкидывать новую задачку повышенной сложности. И в один прекрасный день вы воскликните:

— А где я могу найти кого-нибудь нормального?

И незримый Чеширский Кот ответит вам:

— Нигде, нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.

К сожалению, не все врачи, воспитатели и учителя помнят эту истину. Порой они будут одолевать вас своими страшилками, жалобами и претензиями. А вы в такие моменты вдыхайте поглубже и мысленно повторяйте вслед за Алисой:

— Не грусти, рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно.

Пройдет время, и ваше дитятко превратится в своенравного подростка, и каждый разговор с ним потребует от вас осторожности минера и деликатности дипломата. И вы, как и Кэрролл задумаетесь: «Не все ли равно, о чем спрашивать, если ответа все равно не получишь, правда?» Но все-таки будете каждый раз встречать у порога и спрашивать хоть что-нибудь, и пытаться приобнять, несмотря на торчащие отовсюду колючки. Просто, чтобы он знал, что вы по-прежнему его любите.

И пытаясь поспеть за всеми идеями, словечками и увлечениями вашего растущего ребенка, вы бесповоротно убедитесь, что:

— Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!

Но вам не привыкать. Вы справитесь, как справлялись и прежде. А если станет грустно, напомните себе, что:

— Серьёзное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой.

— А жизнь — это серьёзно?

— О да, жизнь — это серьёзно! Но не очень…

***

Вы скажете, что это не статья по воспитанию, а чепуха какая-то. Но «Видала я такую чепуху, по сравнению с которой эта чепуха — толковый словарь!». И вообще, «Во всем есть своя мораль, нужно только уметь ее найти!»