Как подготовить первенца к рождению брата или сестры. Часть 1

Когда моя подруга вернулась из роддома, ее четырехлетний сын спрятался от лялечки в ванной… Как сделать, чтобы появление нового члена семьи не стало стрессом для ребенка? Ведь раньше он был центром всеобщего внимания, а теперь ему придется делиться.

Начинаем адаптацию заранее

Пока ребенок не знает о беременности мамы, приучайте его к самостоятельности. Ваша цель - сделать ребенка менее зависимым от взрослых в бытовом плане. В будущем это поможет избежать многих предпосылок к ревности. Например, когда пить просят оба, мама сначала напоит младшего, потому что он не умеет терпеть и более беспомощен. Если старший ребенок способен налить себе воды сам, он даже не заметит, что младшему отдали предпочтение.

Пусть ваш первенец научится сам одеваться, собирать игрушки, заправлять постель. Ребенку даже понравится, что ему доверяют «взрослые» дела. Например, самостоятельно налить молоко в стакан и согреть его в микроволновке, сделать бутерброд, помыть свою тарелку, почистить обувь.

Конечно, степень самостоятельности очень зависит от возраста ребенка: в три, пять, семь лет у детей разные возможности. Поэтому, например, родителям погодок эти рекомендации не совсем подходят из-за маленькой разницы между старшим и младшим. В любом случае ваш ребенок должен почувствовать, что становится взрослее и берет на себя какие-то новые для него обязанности.

Сверхцель приучения к самостоятельности – воспитать помощника, который и кроху развеселит, и с уборкой посодействует, и поглаженное белье разложит по полочкам.

Когда и как сообщить ребенку?

Сама природа подсказывает – не слишком рано и не слишком поздно. Лучше это сделать, когда ваш беременный животик будет ощутимо заметен. Таким образом, новость о лялечке получит наглядное подтверждение. Если скажете рано – ребенок устанет ждать события, о котором все говорят, если поздно – не успеет адаптироваться к новой роли.

Психологи советуют сообщать счастливую новость максимально спокойно, даже буднично, чтобы не вызвать эмоционального потрясения старшего ребенка. Объясните, в какое время года родится младенец. Покажите, как вырастет ваш живот, расскажите, что малыш уже слышит старшего и чувствует его прикосновения.

Привыкаем к новым правилам жизни

Никаких резких движений, не меняйте все и сразу. Ремонт в детской, лялечная кроватка, пеленки-распашонки – пусть все это появляется в жизни вашей семьи постепенно.

Если в детской намечается перестановка или старшего ждет переселение в кроватку побольше – начните с разговоров. Вы собираетесь перекроить личное пространство ребенка. Сделайте так, чтобы он был готов впустить на свою территорию еще кого-то. Пусть ребенок станет участником событий, а не наблюдателем. Вместе решите, где что будет находиться. Здорово, если вы превратите это в игру – начертите план комнаты и переставляйте на нем кубики или вырезанные из бумаги предметы мебели.

Новые правила поведения тоже нужно вводить медленно, но верно. Осторожно приучайте малыша не проситься на руки, не подбивать вас на подвижные игры. Хорошо, если ребенок достаточно взрослый и понимает, что мама устает, что ей нельзя перенапрягаться. А как быть с двухлетками, четырехлетками?

Что отвечать, когда ребенок просится на руки? Главное – отвлечь его от этой мысли, вам виднее, какой способ сработает лучше:

- расскажите что-нибудь о том, что прямо сейчас видит ребенок. «Знаешь, зачем у этого дома такие длиииинные трубы от крыши до земли?», «Сможешь поймать этого голубя?», «Хочешь услышать сказку об этом дереве?»

- гуляйте с каталкой, детской колясочкой, самокатом. Обыгрывайте преодоление препятствий – горки, канавки, трещины в асфальте.

- дайте специальный «волшебный напиток» или «колдовской пирожок» для возвращения сил. Увидите эффект плацебо в действии. Мой сын, к примеру, преодолел серьезный туристический маршрут, благодаря «волшебным» ягодам черники.

- поиграйте в буксир или ниточку-иголочку. Взрослый тянет пояс, палочку, пакет, за который держится ребенок. Модифицируйте игру так, чтобы ребенку было интереснее. Например, в нашем варианте это была рыбалка.

- чаще дома берите ребенка на колени, обнимайте, целуйте, чтобы он получал то, чего теперь лишен на прогулке.

Чем заменить подвижные игры? Видоизменяйте игры так, чтобы ребенок двигался столько, сколько ему нужно, а вы – аккуратно и без фанатизма. Например, игры с мячом легко подстроить под беременный организм:

- в футболе стойте на воротах

- соревнуйтесь, кто дальше кинет мяч. Когда все мячики раскиданы, ребенок превращается в машину по сбору урожая, собирает мячи, привозит к вам и игра начинается снова

- катайте мяч по нарисованным дорожкам. Мяч – Колобок, им управляет ребенок, переходит по нарисованной тропинке от зайца к волку, к медведю и так далее. А вы – лиса, сидите (лежите) и хитро выжидаете, когда лакомство само сядет вам на нос.

Смотрим «правильные» мультики и фильмы

Во-первых, чаще показывайте старшему, каким он был раньше. Он приготовится к тому, как примерно будет выглядеть малыш, что он будет уметь, а чего нет. Ваш первенец увидит, с какой нежностью вы смотрите видео и фото о нем, и почувствует, что любим. Благодаря таким вечерам воспоминаний ребенок меньше будет ревновать вас к новорожденному.

Во-вторых, чтобы научить любви, показывайте как можно больше фильмов и мультиков о заботе и нежности по отношению к малышам. Это редкий случай, когда поведенческий шаблон – не зло. Ребенку очень полезно видеть, как персонажи оберегают новорожденных, обучают их, развлекают, прощают беспричинный плач и капризы. Моему сыну очень помог сериал «Поезд динозавров». Конкретно о появлении малышей есть серия «Яйца Коритозавров». А еще наш любимый научно-популярный сериал ВВС «Всё о животных». Каждая серия - рассказ о детеныше животного с момента рождения до вступления в половозрелый возраст. Серии по 15-20 минут. Обед хищников, битвы за территорию, спаривание – все показано без лишних физиологических подробностей и крови.

Кстати, про спаривание. Приготовьтесь к тому, что ребенок может спросить, как малыш попал в животик к маме. Родителям заранее нужно решить, что сообщать ребенку и в каких подробностях. Мне, например, очень хвалили латвийский мультфильм «Как малыш приходит в этот мир» 1991 года. Здесь он на латышском языке http://megogo.net/ru/view/30653-kak-malysh-prihodit-v-etot-mir.html. Конечно, «про это» должна быть отдельная статья, поэтому пока так, вскользь.

Избегаем ошибок

- Не спрашиваем у ребенка, кого он больше хочет, брата или сестру. Зачем создавать иллюзию выбора, когда его нет?

- Не объясняем свои действия потребностями младшего ребенка, потому что старший начнет видеть в нем причину своих «несчастий». Плохо: «Ляля проснулась голодной, нам пора домой». Лучше: «Мы столько всего увидели, пойдем скорее домой, расскажем папе, как погуляли».

- Не превращаем ребенка в няньку. Он не должен воспринимать положение старшего как обязанность. Пусть ухаживает за малышом не по принуждению, а добровольно, иначе обид и ревности не избежать.

- Не допускаем ситуации, когда один получает больше, а другой – меньше. Внимание, забота, игрушки, наказание – все должно быть поровну. Если покупаете младшему игрушку, старшему купите тоже. Если гости пришли с гостинцем для младшего, достаньте из заначки презент и для второго.

Здесь больше говорится о том, как подготовиться к рождению второго малыша. В следующей статье расскажем, как вести себя родителям, когда детей уже двое.

Фото: globallookpress.com