Авторитарная мать. Что делать?

Все мы наслышаны о разных подходах в воспитании, о пользе и важности свободы, партнерского доверия и развитии ответственности у ребенка. Но многие из нас раз за разом ловят себя на деспотических нотках в голосе, на привычке принуждать детку к нужным и полезным делам и во всю ширь пользоваться родительской властью. Сегодня мы решили нарисовать картину жизни и отношений с ребенком авторитарной мамы: как это выглядит изнутри и как снаружи, что чувствует ребенок и от чего страдает, как выйти из круга семейной тирании и стать свободнее и счастливей.

Но прежде всего напомним простую психологическую максиму: авторитарность в умеренных дозах – не зло, а благо для ребенка. Этап авторитарного воспитания - это важный момент в формировании волевой сферы малыша. Для счастливой и успешной жизни дети должны уметь подчиняться внешним распоряжениям, распознавать ситуации, в которых подчинение необходимо. Да и сами они должны будут научиться грамотно командовать – без этого взрослая жизнь не сложится. Другое дело – вовремя передать ребенку руководство собой в его собственные руки, перейти от авторитарного к партнерскому взаимодействию, от подчинения ребенка к сотрудничеству с ним. Или сочетать эти стили с учетом разных ситуаций. Авторитарное воспитание бывает очень удобно для родителей, и оно имеет ценный смысл, когда через какое-то время детям дается свобода, и они становятся разумными людьми, которые умеют строить свою жизнь самостоятельно.

Авторитарная мама: вид снаружи

Что же представляет собой авторитарная мама? Удивительно: еще каких-нибудь сто лет назад авторитарными были отцы, а мама чаще представлялась подавленной и опекающей. Сегодня ситуация очень изменилась, практикующие психологи говорят, по их клинической картине видно, что авторитарным органом в семье становятся матери. Папы все чаще «работают» в демократическом или попустительском стиле, иногда самоустраняются из жизни ребенка, зато мамы берут на себя роль тотального воспитателя, который должен дать детке и любовное тепло, и представление о порядке. Эти вещи совмещаются непросто, часто мягкая любовная сфера ущемляется в пользу уставных отношений, и тогда поведение мамы приобретает жесткие черты.

* Авторитарный стиль – это взаимодействие по вертикальной схеме: «Я говорю – ты подчиняешься, твоя задача не обсуждать, а делать что сказано». Иногда это необходимо – в критических ситуациях, в спешке, и ребенок должен уметь подчиниться, доверяя маме или папе. Но жизнь (в норме) тем и хороша, что кризисы в ней случаются не сплошь, а значит, мама может расслабиться и общаться с детьми проще, теплее, игривее. Отличие авторитарной мамы как раз в том, что она командует и призывает к порядку постоянно, у нее все время война и пули свистят.

* Авторитарная мама все время контролирует ребенка, читает нотации и вразумления, она агрессивно моральна: «Ты опять забыл телефон, не поел, не туда пошел, испачкал, испортил, нарушил!»

* Часто мама считает ребенка своей собственностью, по крайней мере, до тех пор, пока ребенок не убедит ее в своей самостоятельности и благополучии. А этого может не случиться никогда, и мама продолжает нести воспитательное добро, хотя ребенку уже 50 лет, и он готов застрелиться после каждого телефонного звонка родительницы. Такая мама хочет, чтобы ее огромный вклад в ребенка был не напрасным, и все время стремится стрясти с ребенка подтверждение этой идеи.

* Важный инструмент деспотичной мамы - это страх наказания. В семье устанавливается атмосфера напряженности, дети боятся «штрафных санкций» и рассерженной мамы. Боязнь рассердить маму становится чуть ли не главным критерием при принятии детских решений, в выборе дел и занятий, при вранье и сокрытии разных фактов.

* Авторитарная мама пользуется «отрицательным подкреплением нежелательного поведения», нагружает детей виной. То есть, она постоянно указывает детям на плохие поступки, промахи, недочеты, клюет и третирует их за это. Удачи и хорошее поведение мама может совсем не замечать и не хвалить, не давать детям положительного подкрепления, потому что «так и должно быть». За что его поощрять, если порядок в комнате – это норма? А начнешь говорить, что молодец, – еще зазнается и испортится, вырастет неподготовленным к жизни.

* Властная мама часто воспринимает ребенка как маленького взрослого. То есть, между ребенком и родителем отсутствует возрастная грань, и мама становится глуха к эмоциональному миру малыша. Она будто не признает того обстоятельства, что ребенок живет совсем в другом мире, с другими законами и ценностями. Или считает это временной неудобной глупостью, которая должна поскорее пройти, чтобы ребенок мог по-взрослому себя контролировать.

* Мама избегает душевной близости с ребенком. Иногда она бы и хотела вместе посмеяться, посекретничать, посмотреть с детьми мультик и понежиться, - но уже не может этого сделать: слишком много напряженности в отношениях, много вины, страха и подозрительности.

* Чаще всего со стороны авторитарные мамы производят очень хорошее впечатление (если не впадают в крайности). Они заботливые, хорошо содержат своих детей, следят за тем, как дети развиваются, очень много времени тратят на них. Это ответственные люди, и увидеть в них авторитарную личность, которая может подавлять в ребенке его собственную личность, удается не всегда.

Что чувствует ребенок авторитарной мамы?

Каждый малыш любит своих родителей. Ему не с чем сравнивать, он попадает в семью и притирается к ней, принимает такие формы и «позы», которые позволят ему жить и развиваться именно в этой семье. Конечно, это накладывает на характер и судьбу грандиозный отпечаток. Хотя в последнее время психологи все чаще говорят о том, что взрослая личность способна отделиться от своих детских опытов, способна развиться и изменить курс своей жизни даже коренным образом. Есть мнение, что влияние родительской семьи слишком переоценено, некоторые современные психологи постепенно отходят от идеи фатального влияния родителей. И это воодушевляет: значит мы не только можем перестать оглядываться на свои детские травмы и смело работать над собой, но и не слишком мучиться от того, какое ограничивающее влияние оказываем на собственных детей. Конечно, мы делаем лучшее, на что способны, а дети – вырастут и сделают себе еще лучше. Тем не менее, в семье авторитарных родителей ребенок испытывает немало сложных переживаний и специфических проблем.

* Ребенку сложно адаптироваться в группе сверстников, у него часто случаются конфликты с другими детьми и взрослыми. Ему трудно выходить из конфликтных ситуаций, он теряет много сил на том, чтобы сойтись с детьми, отстоять свой интерес и место в группе, потому что у него не развит механизм самозащиты. Нередко дети занимают в компаниях и тусовках подчиненное положение, не могут «расправить плечи», хотя именно ради этого они бегут из семьи в детские группы.

* Ребенок учится подавлять свои чувства. Он запоминает, что его гнев или страх вызывают ровный поток неприятностей – гнев или страх родителей, наказания и ограничения. А что может быть хуже, когда тебе самому очень сложно, тебя раздирают чувства и желания, при этом еще и мама с папой обеспечивают дополнительный стресс. Тогда уж лучше не испытывать чувств или хотя бы никому их не показывать, вплоть до депрессий. Скорее всего, чувства будут прорываться, в исковерканной форме, дико, внезапно, истерично, рядом с теми людьми, кто не так страшен, как авторитарная мама, - со сверстниками, учителями, воспитателями. Возможно, однажды случится эмоциональный бунт против мамы (как у младшей дочери Эми Чуа в книге «Боевой гимн матери-тигрицы» - вот уж кто авторитарный родитель!) или побег из дома. В любом случае, важно знать, что именно сильные эмоции и спонтанность позволяют человеку меняться и менять свою жизнь, чувства дают ребенку, подростку и взрослому ту энергию, на которой возможны изменения установок, привычек и нейронных сетей. Без ярких эмоций и спонтанности человек становится инертным, плывет по течению и больше страдает.

* Ребенок не развивает волевую сферу. Он привыкает к тому, что его всегда направят и наставят на путь истинный, он боится принимать серьезные решения. Ответственность – тоже остается незнакомым явлением, ведь с авторитарной мамой «ответственность» настигает ребенка прежде всего в виде потоков маминого возмущения, а не в виде реальных неприятных последствий. Ибо мама предпочтет проконтролировать с ворчанием, взял ли детка сменку и деньги на обед, чем предоставит ребенку дивную возможность самому убедиться, что без сменки и обеда живется кисло.

* Властная мама мешает ребенку развить психологическую зрелость, которая проявляется в умении трезво смотреть на вещи, принимать ответственность за свои поступки и добиваться своих целей. Здесь стоит различать взрослость и зрелость. Взрослость позволяет выживать самостоятельно и даже заботиться о близких. А вот зрелость позволяет не только выживать, но и заниматься любимым делом, понимать себя, исполнять свои желания и успешно развиваться. Зрелость помогает развивать внешние опоры и делать их внутренними, очень сильно увеличивая устойчивость человека в жизни и уровень его счастья. Например, внешнюю опору «достойная интересная работа» превращать во внутреннюю убежденность «я – хороший специалист в интересной для меня сфере, я развиваюсь и всегда смогу быть востребованным». Внешнюю опору «любование природой по выходным» превращать во внутреннее чувство «я – частица прекрасного мира, я связан с природой, я всегда могу найти у нее подпитку и делать для нее что-то хорошее». Даже такая структура, как совесть, которая очень важна для социализации человека и его устойчивости в мире, может не развиться под авторитарным давлением. Детская, инфантильная совесть руководствуется мотивом «чтобы не наказали», взрослая, зрелая совесть опирается на ощущение «самому противно делать плохо».

Но, конечно же, надо помнить, что все перечисленные ужасные последствия авторитарного воспитания зависят от его дозы, от характера ребенка и позиции родителей. Если умеренно авторитарные родители вызывают у детей уважение и восхищение как сильные и уверенные в себе люди, то дети копируют родительский стиль и воспроизводят его там, где возможно. У авторитарных родителей могут быть прекрасные, мыслящие, волевые и самостоятельные дети, и чаще всего это происходит в том случае, если родители любят и заботятся о детях, поддерживают близость с ними, вызывают у детей уважение и уверенно, шаг за шагом, в соответствии с возрастом, настаивают на том, чтобы дети начинали проявлять самостоятельность и личную силу.

Что чувствует авторитарная мама, вид изнутри

Казалось бы, зачем втягивать себя в такие сложные и невыгодные дебри авторитарных отношений? Вопрос законный, но психика работает таким образом, что всегда находит оптимальные позы и установки в заданных условиях. То есть, авторитарные мамы становятся такими не потому, что им это нравится и вызывает извращенное удовольствие. Их позиция – практически, вынужденная.

Чаще всего маму заставляет «держать руку на пульсе» и третировать ребенка страх и тревога за детку и семью. Мамы часто взваливают на себя непосильный груз в виде обязанностей, требований и представлений о том, что должна делать хорошая мама, при этом постоянно находятся в стрессе и усталости, в собственном чувстве вины, отчего растет давление на ребенка. Мама может стать авторитарной «с перепуга», если ей никто не помогает, и она боится не справиться с воспитанием ребенка. Повышенная тревожность, мнительность, перфекционизм, страх общественного осуждения, страх, что ребенок не справится со своими обязанностями и станет неуспешным, - все это и толкает маму на «тропу войны».

Конечно, все это – трагические искажения, которых можно и нужно избегать. Никто не застрахован от ошибок и перекосов, каждая мама хочет помочь ребенку стать счастливым и благополучным человеком, мамы работают над собой, ходят к психологам и ищут информацию. И если вы читаете эту статью, значит вы точно хорошая мама, вы беспокоитесь о своем ребенке, любите его, тревожитесь о его комфорте.

Как перестать быть авторитарной мамой

Допустим, вы диагностировали у себя повышенное властолюбие и теперь думаете, что же делать и как перестать глушить ребенка сверхдозами заботливой деспотии. Конечно, в этом может помочь психолог, личная и групповая терапия для мамы, - чтобы можно было внимательно и бережно изменить собственные глубинные установки и взгляды на жизнь. Однако грамотный психолог скажет вам, что без сознательной каждодневной работы над собой вы не так скоро добьетесь успеха, поэтому мы и хотим рассказать, что мама может сделать сама и на что ей стоит обратить внимание.

Надо сказать, в специальной литературе и просто в интернете есть огромное количество текстов о том, как авторитарная мама портит жизнь своим маленьким и взрослым детям, как ее сын вырастает безвольной тряпкой, а дочь – фрустрированной мямлей, раздаются эхом вопли: «Помогите, мне уже 40 лет, а мама все воспитывает меня!» Как убежать от мамы по телефону, как избегать стресса, когда она приходит в гости и заглядывает в твой холодильник… И на этом фоне – редкие единичные статьи о том, как властная мама может заняться самовоспитанием и дать детям больше свободы во имя счастья и развития. Мы постараемся резюмировать все полезные советы на эту тему.

Прежде всего, маме необходимо заняться собой. Пойти навстречу своему счастью, начать исполнять мечты и хотелки. Прессинг на детку часто становится следствием излишней фиксации мамы на своей родительской роли. Как будто в подкорку вшивается идея, что только материнство способно стать истинной реализацией женщины и дать ни с чем не сравнимое счастье. А ведь родительство – это нормальная часть жизни, только часть. Чем займется мама, когда дети вырастут? – возможно, через 20-30 лет она найдет себя на кухне дочери, ворчливо заглядывающей в ее холодильник.

Итак, первый и важный шаг – увидеть другие важные сферы жизни, которые могут приносить радость и реализацию. Образование, домашние хобби, путешествия, карьера, друзья, собственный имидж, отношения с любимым… Даже если на первый взгляд все эти сферы меркнут перед привычными и освоенными задачами материнства – ничего. Если кажется, что все это не приносит радости, и успех в этих областях невозможен – тоже ничего. Вам только кажется. Просто старайтесь, вкладывайтесь, шаг за шагом. Наша психика, наши нейронные сети устроены таким образом, что перенастраиваются постепенно, в ходе нашей деятельности. Как только вы начнете получать удовольствие и пользу от нового занятия, - это направление начнет развиваться и приносить все больше отдачи, все больше радости и ценности, превращаясь в настоящий питающий ресурс. Так вы не только разгрузите ребенка от своего тревожного внимания, но и сделаете себя более счастливым и уверенным человеком, а детке совершенно точно будет гораздо легче уважать и ценить такую маму.

Далее, необходимо посмотреть на ребенка как на отдельное существо со своими особенностями, великими и маленькими планами и неподдельными интересами. И понять, что это существо, кроме шуток, очень заинтересовано в своем благополучии. Ребенок очень хочет быть счастливым и жить наполненной, интересной жизнью. Он обязательно будет выходить в мир, прислушиваться к нему, строить отношения с людьми, включаться в разные проекты, брать на себя обязательства и получать обратную связь. Убеждаться на собственном опыте, что лучше быть ответственным и вежливым, находить меру своей выносливости и общительности, понимать, в какую сторону он хочет развиваться. Все это невозможно без промахов, конфликтов и сложностей – и это часть жизни. Просто иногда ребенку, как и взрослому, нужно время, чтобы разобраться во всем. Иногда ему нужно больше времени, чем нам кажется. А еще ему нужна хорошая поддержка и информация – так проще двигаться вперед. И уж поддержку с информацией мы можем ему дать.

По поводу поддержки. Как мы уже говорили, авторитарная мама любит влиять на ребенка с помощью отрицательного подкрепления нежелательного поведения, то есть, часто и разнообразно рассказывать ребенку, как он плохо поступил там и здесь. Предлагаем изменить стратегию. Первое – запускаем в мозгу бегущую строку: «Промахи ребенка неизбежны, это нормально», - и перестаем его третировать. Наблюдаем. Помогаем разобраться в сложных ситуациях (конфликт в школе, например), рассказываем, как и почему такие вещи случаются. Второе – начинаем положительно подкреплять желательное поведение. Ребенок сделал пару ошибок в тексте, зато красиво написал упражнение – молодец! Ошибки технично исправили, повторили правило. Убрал за собой посуду со стола – спасибочки тебе, зайчик, как хорошо! Фокус в том, чтобы изменить привычную реакцию и вместо стрессовых гормонов впрыскивать в свою и деткину кровь гормоны радости. Вы сами заметите детское удивление и оживление, когда начнете хвалить его за обычные правильные и нужные дела. Конечно, речь не о том, чтобы завалить его похвалами за ерунду, а о том, чтобы поощрять все более сложные и разнообразные хорошие действия.

По поводу информации. Все мы хотим предупредить детей о рисках, дать им основы безопасного поведения и рассказать, почем фунт лиха. Авторитарные мамы часто делают это в угрожающей форме, в жанре триллера, на фоне широко распахнутых глаз, адреналина и скандала. Снова меняем стратегию. Теперь мы будем рассказывать о законах человеческих джунглей отвлеченно и интригующе, в духе передачи «В мире животных» или «Галилео». Например, что бывает, если постоянно опаздывать на занятия? – в таком случае, тебя перестают воспринимать всерьез, перестают считать надежным человеком, статус понижается, могут начаться насмешки, меньше желающих дружить и звать в свои игры, кому это нужно? А если человек всегда приходит вовремя – к нему возникает особое уважение, даже если об этом вслух никто не говорит. Рассказывать о таких вещах необходимо, ведь ребенок не сможет и не должен испытать все на своей шкуре, эволюция в человеческом обществе давно происходит путем передачи знаний. А родительские наставления все равно закрепятся в детской памяти и рано или поздно дадут о себе знать, «выстрелят» и прорастут. Просто важно следить за позитивным тоном во время передачи данных. Ведь наша задача – помочь ребенку захотеть вести себя выгодным образом, а не заставить.

Начните делегировать полномочия ребенку – но только честно и без попятного движения. Например, утренние подъемы и сборы в школу, - пусть ребенок возьмет это на себя, лет с 8-9 он вполне способен прочувствовать ответственность и справиться. Помогите ему начать и втянуться. Но не давайте ребенку задачу, которая без вашего контроля действительно провалится, тогда это превратится для ребенка в подтверждение его неумелости, а для вас – в самосбывающееся пророчество, и вы останетесь при мнении, что пускать на самотек нельзя ничего вообще. Начните с мелочей.

Властная мама – слишком ответственна, слишком хочет блага семье и ребенку, она постоянно испытывает стресс от неидеальности. Хотя может при этом внутри быть очень доброй и щедрой мамой, может пытаться исправить положение, но то и дело попадает в заколдованный круг, в котором автоматически выходит на желание доказать свою правоту и заставить ребенка быть хорошим мальчиком или девочкой. Попробуйте быть не «слишком», а просто мамой. И если вам удастся вырастить свои внутренние опоры, стать увереннее и сильнее, увидеть в ребенке отдельного интересного человека, которому нужны ваши поддержка и опыт, то многое может измениться!

