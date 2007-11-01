Гиперактивность: правила общения

Дети на то и дети, чтобы все время двигаться. Но порой безостановочное движение вашего малыша выходит за рамки и превращается в проблему. Такого ребенка называют гиперактивным. Что это такое и как с этим быть?

Говорят специалисты

Иногда мы слышим высказывания родителей о своих детях: «Она такая подвижная», «Он такой несносный». Подобные фразы можно продолжать дальше, а специалисты такое поведение обозначают как «синдром дефицита внимания с гиперактивностью» (СДВГ). Исследования показывают, что этот синдром наблюдается у 20 % детей школьного возраста, причем у мальчиков — в четыре раза чаще, чем у девочек.

Для гипреактивных детей характерны постоянное двигательное беспокойство, проблемы с концентрацией внимания, импульсивность, «неуправляемое» поведение. Это проявляется уже в дошкольном возрасте, а с поступлением в школу проблемы обостряются. В подростковом возрасте описанные симптомы могут привести к возникновению девиантного поведения (отклоняющегося от нормы) или различных зависимостей, а во взрослой жизни из одних гиперактивных детей вырастают лидеры и предприниматели, а другие испытывают затруднения всю жизнь.

Проблема заключается и в том, что семья, воспитывающая особо подвижного ребенка, испытывает хроническую усталость. Это связано нередко с чувством бессилия и вины за поведение своего ребенка. Но выход есть.

Сплошные особенности

Если вы считаете, что ваш ребенок не в меру активен, то нужно обратиться к специалисту, например, к детскому невропатологу. Только врач может определить, действительно ли ребенок гиперактивен. Если диагноз СДВГ все-таки поставили, то стоит думать о том, как организовать жизнь вашего ребенка с учетом природных особенностей его психического склада.

Также стоит обратить внимание на ряд особенностей в поведении в школе. Ребенка со СДВГ можно отдавать в школу и в шесть, и в семь лет, решается это индивидуально. Желательно обеспечить ему после уроков пребывание дома, а не в группе продленного дня.

До пятого класса родители совместно с ребенком делают домашние задания. Иногда стоит своему чаду разъяснить материал урока или зайти вперед в изучении материала, тогда ребенку будет легче усвоить объяснения учителя. Обязательно поговорите с педагогом вашего сына или дочери и разъясните ему ситуацию: активность подобных детей сменяется пассивностью, а более терпимый подход позволит сгладить ситуацию.

Иной ракурс

Вам ясна ситуация, но как реагировать на поведение своего ребенка? Настройте себя на то, что гиперактивность — это не совсем проблема, а шанс творчески подойти к воспитанию ребенка и проявить свои лучшие родительские качества или обнаружить новые.

Удерживайтесь от постоянных замечаний, критики и контроля. Лучше хвалите за самые элементарные успехи. Перестаньте ограничивать активность и инициативу ребенка, а направьте это в нужное русло, например, пусть ребенок помогает вам по хозяйству. Предоставьте своему сыну или дочери больше самостоятельности, которая позволяет детям стать ответственными и приучает их к выбору. Дайте ребенку возможность проявить себя в ином качестве: отдайте его в спортивную секцию, отведите в театральную студию, наконец, придумайте способ зарабатывать карманные деньги.

Девять правил поведения

Соблюдая определенные правила поведения, вы сможете эффективно общаться с гиперактивным ребенком.

Изменение сопровождает любой этап нашей жизни. Для детей со СДВГ — это норма, потому что их настроение и поведение постоянно меняются: то спад, то подъем, то бурная радость, то беспричинная грусть. Вы можете улавливать настроение ребенка и на какой-то момент разделить его эмоциональное состояние. Вы — семья, а значит, многое можете делать вместе, например, жить в ритме постоянных изменений.

Поддержка необходима человеку всегда, а в определенных ситуациях особо. Вы можете за ней обратиться как к родным, так и к специалистам. От одних вы услышите слова утешения, от других практические советы. В целом силы ваши увеличатся, так как вы не одни, только не стесняйтесь просить о поддержке.

Внимания такому ребенку требуется чуть больше, чем обычному. Лишний раз обнять его, на два-три слова больше сказать. Внимание выражайте с помощью визуального контакта с ребенком. По глазам сына или дочери можно прочесть то, что их волнует. Гиперактивные дети одареннее и талантливее, чем они кажутся. Они полны творческих идей и воодушевлены желанием их воплотить. Внимание проявляется и в конструктивном подходе: «Ты понимаешь, что ты сейчас сделал?», «Как ты считаешь, ты мог сделать это по-другому?» Задавая подобные вопросы, вы побуждает ребенка к самопониманию.

Планирование жизненно необходимо каждому человеку, и вашему ребенку оно сослужит хорошую службу. Определите вместе с ним режим дня, красиво его оформите и разместите на видном месте. Ребенок может сам делать пометки о его соблюдении, вносить изменения. Кроме того, режим дня поможет малышу избежать такой проблемы, как откладывание дел на потом или их невыполнение.

Систематизация — это хороший способ организовать гиперактивного ребенка. Ему обязательно нужно окружение, которое может привести в систему его внутренний беспорядок. Это могут быть какие-то ежедневно повторяющиеся действия, которые приучают его к собранности и в то же время ограничивают неуемную активность. Для этого хорошо подходят планы, графики, которые стоит повесить на холодильник или на дверь в комнату ребенка. Так малыш будет знать, чего от него ожидают родители.

Упрощение поможет вам не только при выполнении уроков, но и при достижении ребенком каких-нибудь целей. Любое совместное дело разбивайте на маленькие этапы. Выполнение малого этапа оборачивается для ребенка определенным результатом. В лексиконе вашего чада не может быть фразы: «Я никогда не смогу это сделать». Доведите до него мысль, что с вашей поддержкой он сможет все, при этом напоминайте ему о его же успехах. Тогда физические и эмоциональные перегрузки и ощущение неспособности выполнить задание ему не грозят.

Повторение естественно для любого процесса. Говорят, сорок раз повторил — запомнил. Так что не уставайте повторять своему активному ребенку все по нескольку раз, желательно при этом держать визуальный контакт с ним и иметь доброжелательное выражение лица. Иногда зрительная память малыша развита лучше, чем слуховая, поэтому записывайте то, что говорите ему, а непонятные моменты рисуйте в виде схем. Если сын или дочь вас не услышали с первого раза, повторяйте без гнева и раздражения столько раз, сколько нужно.

Чередование — неотъемлемая часть работы с любым ребенком. Выполнение заданий должно сменяться отдыхом. Это может быть какая-нибудь игра или небольшие физические упражнения. Если после отдыха ребенок слишком возбужден, пусть выйдет на время из комнаты и побудет в тишине. Так он придет в себя намного быстрее, нежели слушая ваши замечания, и научится самоконтролю.

Поощрение — верный путь к достижению результата. Как бы вам ни было сложно с гиперактивным ребенком, поощряйте его всегда!! Отмечайте любые его положительные поступки и достижения. Ему постоянно нужна и важна забота и позитивная реакция с вашей стороны. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок дал вам обратную связь. Пусть он говорит о своих проблемах и трудностях, предлагает пути решения, обращается именно к вам за помощью. Поощрение за малейший успех и поддержка маленького человека в его начинаниях позволяют ему справляться с любыми задачами.

Что бы вы ни делали, все время контролируйте поведение своего ребенка, направляя его в нужную сторону. Делайте это мягко, но регулярно. Возьмите на себя ответственность быть для сына или дочки не только строгим родителем, но и мудрым наставником.