Как вырастить ребенка креативным?

Мы часто слышим, что ключевая компетенция, которую стоит развивать взрослым и детям – это креативность, творческий подход. Почему он так важен сегодня (и будет еще важнее завтра), зачем искать несколько ответов на один вопрос и как всему этому научиться, - читайте в нашей статье.

Какая от креативности польза?

Креативный ребенок? А зачем? – скажет кто-то. Пусть он будет образованным, воспитанным, в контакте с собой, - разве этого недостаточно для счастливой и успешной жизни? Но футурологи и педагоги все чаще говорят, что именно творческая жилка будет ценным инструментом в обществе, когда наши дети вырастут. Ведь мир меняется: будущим поколениям придется всерьез столкнуться с проблемами голода, перенаселенности и миграции, экологии, истощения нефтяных запасов и перехода на другие источники энергии, - и мир будет меняться неизбежно, в большинстве сфер. А значит космически повысится ценность таких людей, которые умеют находить удачные и нетипичные решения сложных задач – больших и маленьких, в обход стереотипов и закостенелой логики. То есть – нужны будут люди творческие, креативные. И если творчество мы привычно относим к сфере искусства и вдохновения, то креативность больше похожа на ремесло, она помогает решать повседневные задачи.

Креативный человек может сэкономить или заработать огромные средства: скажем, Питер Юберроут во время подготовки Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 1984 предложил ряд новых идей, и город заработал на играх 250 млн долларов, хотя обычно организаторы тратят на Олимпиаду миллионные суммы. Креативный человек может облегчить жизнь сотням и тысячам людей: скажем, Дэвид Келли и его компания IDEO когда-то придумали компьютерную мышку по заказу Стива Джоббса, а теперь создают человечные системы управления для больниц, отелей и крупных компаний. Креативщики цепляют нас за живое, поднимают настроение и заставляют смотреть на мир иначе – хотя бы когда создают рекламные ролики и слоганы. Да и вообще, люди с прокачанной креативной жилкой не только получают приличный доход, но и живут веселее прочих, ведь они умеют выскакивать из неудобных схем и давящих ситуаций. В трудную минуту они не застрянут в позиции жертвы, а найдут силы и средства для хороших и правильных действий.

Еще один аргумент в пользу развития креативности: сегодня меняется сам подход к образованию. Благодаря гаджетам и информационным сетям, мы имеем быстрый доступ почти к любым данным. А значит, важно уже не просто выучить тему, а научиться быстро и гибко работать с информацией, развить те качества, которые не сможет отнять у нас техника: лидерство, эмпатию и, конечно же, креативность.

Простые средства на каждый день

«Хорошо, вы меня убедили! – скажет заботливый родитель. – Пусть мой сын или дочь растут креативными и всех победят, что для этого нужно?» На этот счет есть общие рекомендации, которые помогают создать атмосферу, питательную почву для детского творческого начала, чтобы оно колосилось и крепло год за годом. И есть специфические методы, которые помогают поднять креативность на уровень навыка: ведь мы учим детей кушать с помощью ложки и вилки, учим их писать каллиграфическим почерком, говорить вежливые слова на автопилоте, - и точно так же можно научить ребенка включать креативность. Но начнем с простых вещей.

* Давайте волю детской фантазии. Дети способны увидеть живое существо в палочке или пакете с крупой, они «развлекают» взрослых безумными идеями глобальных проектов – как построить трубопровод из трубочек для коктейля между двумя квартирами, чтобы передавать друг другу сок по утрам, они способны создать нечто из ничего. Не критикуйте детей за их «несбыточные» фантазии, наоборот, поддерживайте их.

* Пусть ребенок рисует. Следите, чтобы у сына или дочки всегда было достаточно бумаги и удобных цветных карандашей или маркеров для рисования, чтобы они всегда могли нарисовать свои фантазии и задумки (и в идеале - повесить на стену). Фиксация творческих идей в образах – это важная привычка, она организует сознание и укрепляет связь с реальностью.

* Дайте ребенку пространство для реализации своих проектов. Пусть у него будет право строить замки из подушек, наклеивать скотчем на пол дорожную разметку, возводить на тумбочках и полках бумажные города для игрушек и протягивать между шкафом и кроватью «монорельс» из швейных ниток. Хотя бы в границах своей комнаты или уголка для игр – пусть детка воплощает свои желания.

* Вместо «правильно» - говорите «здорово», «интересно», «любопытно», «отлично». Вместо «неправильно» - «а почему?», «может быть», «давай посмотрим так»… Учите ребенка отстаивать свою позицию, аргументировать, вести дискуссию.

* Покажите ребенку, что учиться – весело и интересно. Этому могут помочь хорошие книги с картинками – со стихами и сказками, о науке и истории. Фильмы, мультики и научные шоу, которые сейчас доступны. Ваши совместные поездки, прогулки и разговоры. Пусть еще до школы с ее организующим и дисциплинарным подходом ребенок узнает, что получение знаний и знакомство с миром может стать увлекательным приключением.

* Знакомьте ребенка с разными иностранными языками и культурами. Покажите ему мультик на немецком, включите ролик, где малыши его возраста разговаривают на английском или японском. Если вы вместе едите роллы в «японском» ресторане или пасту в «итальянском» кафе – обратите на это внимание ребенка, расскажите немного о традициях этих стран, чтобы он мог видеть мир как сплетение разноцветных нитей, а не странный винегрет.

* Обеспечьте детям культурный багаж. Ставьте хорошую музыку и рассказывайте о композиторах, показывайте репродукции картин, фотографии архитектурных шедевров, ходите с ребенком в театры и музеи. Важно одно: чтобы ребенку было интересно, поэтому постарайтесь увлечь и зацепить его, а если что-то наводит на малыша скуку – оставьте это. Многие взрослые с тоской вспоминают, как в детстве их «пичкали» филармонией и галереями, и это не пошло им впрок.

* Поощряйте юмор. Шутки, ирония, юмор – это особые процессы, очень близкие творческому подходу. Они тоже позволяют отходить от стереотипов и серьезных насупленных схем, дают новый взгляд на мир, оживляют эмоции и питают спонтанность. Поэтому шутите сами, поощряйте к этому ребенка, читайте веселые и парадоксальные стишки и сказки – Юнну Мориц, «Матушку Гусыню», Заходера, Хармса.

Методики развития креативности

А теперь – о специальных средствах для развития творческого начала. В мире появилось уже немало методик, которые помогают взрослым и детям настраиваться на творческую волну и находить креативные решения самых разных задач. Сегодня эти методики активно используются в бизнесе, политике, рекламе, управлении и, конечно же, образовании. Расскажем о трех популярных системах, с которыми можно легко ознакомиться по книгам и внести их в свое общение с ребенком, использовать некоторые инструменты в жизни семьи.

Дизайн-мышление

Термин «дизайн-мышление» родился в Силиконовой долине в 60-х годах прошлого века, затем оттачивался в Стэнфордском университете и после этого вышел в массы. Дизайн-мышление смотрит на мир как на сложный механизм, работу которого всегда можно улучшить, придать ему более удобный дизайн, и удобство для человека – это ключевой момент. В дизайн-мышлении мы при решении любой задачи в первую очередь смотрим на людей, для которых ищем решение, пытаемся понять их ценности и потребности, наблюдаем за ними «с открытыми глазами», без предвзятых схем. Так что эмпатия – один из китов дизайн-мышления. Еще один кит – коллективное творчество: группа людей умнее каждого отдельного участника, поэтому важно подхватывать и развивать идеи друг друга, сотрудничать. Так что в дизайн-мышлении всегда работают команды. И эти команды всегда мыслят визуально, фиксируют свои идеи карандашом на бумаге, создают модели решений из конструктора Лего, чтобы проверить, как это будет работать.

Так что приемы дизайн-мышления могут быть очень привлекательны для ребенка и всей семьи, они будто приглашают поучаствовать в креативной игре. И цель игры – улучшить что-то в жизни семьи или придумать новое интересное решение задачи. Что подарить бабушке на юбилей, как разгрузить маму в работе по хозяйству, как помочь брату успевать делать уроки и не забывать про секции и кружки? Такая креативная работа – очень вдохновляющий опыт, она дает много удовольствия от совместных поисков и лишает страха придумывать что-то новое.

Например: Мама устает от работы на кухне, ей не хватает благодарности домочадцев и времени для разных симпатичных дел, она драматично объявляет семье, что больше так не может. Семейство с любопытством смотрит на маму и пытается решить проблему по-дизайнерски. Первый этап – эмпатия, пытаемся маму понять, чего она хочет? – вкусной и полезной еды для всех, чистой и уютной кухни, она не готова махнуть рукой на немытую посуду и наотрез отказывается кормить семью полуфабрикатами. Второй этап – фокусируемся на проблеме: как мы можем маме помочь, приступаем к генерации идей. Выслушиваем и записываем все, особенно детские предложения: купить посудомоечную машину (да!), нанять домработницу (нет!), варить только каши и макароны (папа не согласен), каждый готовит себе сам (мама закатывает глаза), готовить еду на неделю вперед, выращивать еду в горшочках, а что каждый член семьи может делать на кухне? дочка хочет украшать блюда шоколадом - поток идей становится все веселее и фантастичнее. Когда поток иссякнет, выбираем из списка те идеи, которые понравились всем и их можно реализовать, рисуем схему: на завтрак мама готовит кашу (омлет, гренки), папа раскладывает тарелки, ложки и наливает чай, дочка моет фрукты и украшает тарелки шоколадом. Дети могут воплотить схему с помощью Лего. Наутро тестируем решение.

Книги. «Дизайн-мышление. Гайд по процессу» - лаборатория Wonderfull создала и выложила в свободный доступ прикладной русскоязычный гайд по теме. http://wonder-full.ru/

«Думай как дизайнер». Жанна Лидтка и Тим Огилви. http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/dizain_myshlenie_dlya_menegerov/

Теория решения изобретательских задач

Эту теорию начал разрабатывать в 40-х годах прошлого века Генрих Альтшуллер, советский изобретатель и писатель-фантаст. Он исследовал более 40 тысяч патентов и выделил 40 стандартных методов, которые используют изобретатели. После этого Альтшуллер создал алгоритм решения изобретательских задач и сформулировал главные законы развития технических систем. Сегодня метод получил распространение во многих странах мира, методика приспособлена для образования детей всех возрастов, она применяется в высшем образовании, в бизнес-консультировании и решении проблем экономической и социальной сферы. Теоретический ТРИЗ довольно тяжеловесен и труден для понимания, в нем много технических терминов и схем. Но если использовать практические пособия для детей – то занятия становятся веселыми и интересными. И хотя по-настоящему эффективные занятия может вести только подготовленный ТРИЗ-педагог, но все равно задачи из сборников по ТРИЗ могут очень продвинуть в креативности и ребенка, и родителя.

Методика ТРИЗ говорит, что не нужно давать детям готовые объяснительные схемы, а надо побуждать ребенка самостоятельно искать связи и закономерности явлений. Ребенок не должен опираться на стереотипы, в ТРИЗе его учат смотреть на события, анализировать их и самому устанавливать систему ориентиров для поиска решений. Сначала ребенок учится находить и различать противоречия, которые окружают его повсюду: что общего между цветком и деревом, между картиной и дверью? Потом ребенка побуждают фантазировать, изобретать: придумать новый удобный стул, найти способ выжить на необитаемом острове, где есть только коробки с конфетами. Затем происходит решение сказочных задач и придумывание разных сказок с помощью приемов ТРИЗ. В итоге ребенок учится находить выход из любой ситуации, использует нестандартные, оригинальные решения проблем.

Например: Мы задаем ребенку исследовательскую задачу из сборника ТРИЗ. Когда медведица отправляется на охоту, она оставляет медвежат одних, но при ее возвращении медвежата ведут себя очень странно – едва завидев маму, залезают на тонкие деревца, и только когда она подойдет совсем близко, спускаются к ней. Почему они так себя ведут? – даем ребенку возможность высказывать идеи и понемногу направляем его. Медвежата хотят с высоты лучше видеть маму? Они хотят сделать ей сюрприз? Может быть, они боятся? Не сразу узнают маму издалека? А почему тогда на тонкие деревца? Тонкое дерево выдержит маленького медвежонка, а большой медведь не сможет на него залезть, останется внизу. Наверное, медвежата так прячутся на всякий случай? Ведь вдруг это не мама, а чужой злой медведь, - вот мы и нашли правильный ответ. При этом важен не столько ответ, сколько исследовательский путь ребенка к нему, именно это учит его искать связи, пробовать разные подходы, выбирать лучшее решение.

Книги. «Денис-изобретатель. Книга для развития изобретательских способностей детей младших и средних классов». Геннадий Иванов. http://www.ozon.ru/context/detail/id/19962312/

«Занятия по ТРИЗ в детском саду». Светлана Гин. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3364912

«150 творческих задач о том, что нас окружает». Александр Гин, Ирина Андржеевская. http://www.labirint.ru/books/228479/

Латеральное мышление

Термин «латеральное мышление» предложил в конце 60-х Эдвард де Боно, сегодня он – один из самых авторитетных в мире экспертов в сфере креативности, «гуру менеджмента». Термин оказался настолько удачным, что его занесли в Оксфордский словарь английского языка. «Латеральное» означает «боковое», оно противопоставляется привычному «вертикальному» логическому мышлению и ищет решение трудных проблем с помощью необычных «боковых», «обходных» методов или элементов, которые обычно игнорируются логическим мышлением. Все мы помним забавные задачки, которыми дети развлекают друг друга: «Почему едет трамвай?» - «Потому что у него план?» - «Нет! По рельсам! Я спросил «по чему едет трамвай». И это некий вариант латерального мышления, когда сознание немного перестраивается и учится видеть нестандартные схемы в привычной реальности.

Латеральное мышление имеет ту же основу, что инсайт или юмор, но им можно овладеть как навыком и применять намеренно. Уже знакомый нам Питер Юберроут, который помог Лос-Анджелесу заработать на Олимпиаде, признавался, что при разработке своих концепций применял методы латерального мышления. Считается, что латеральное мышление включает перестройку паттернов, в которые организован наш опыт и память, помогает изменять стереотипы, уходить от сковывающих паттернов и создавать новые. А для этого нужно отказываться от лежащих на поверхности логических решений, доверять озарениям, сомневаться в допущениях, хвататься за новые идеи, находить новые точки входа в задачу.

Например: Один из способов включить латеральное мышление – составить так называемый «ПЛЮМИН» - карту своего отношения к ситуации, в которой будут отмечены ПЛюсы, Минусы и просто ИНтересные моменты. Только после этого не нужно сравнивать, чего больше – плюсов или минусов, не нужно анализировать их логически. Соль в том, что уже во время этой простой работы мы включаем незадействованные резервы и оцениваем ситуацию широко. За время составления «ПЛЮМИНа» у детей и взрослых часто меняется отношение к ситуации, находится неожиданное решение, а мозг учится особой концентрации и внелогическому поиску решений. Скажем, мальчик не знает, стоит ли ему продолжать ходить на йогу, что-то отталкивает его и смущает. Он садится за стол, разделяет лист на три зоны и заполняет их: плюсы – занятия проходят близко от дома, их ведет интересный тренер, нравятся ощущения от некоторых асан, полезно для здоровья; минусы – нужно в воскресенье вставать рано и идти на занятие, некоторые дети в зале ведут себя глупо, тренер шутит про состояние ума и карму; интересно – узнавать новых людей, ощущать свое тело… В голове внезапно проясняется: «Да, я, пожалуй, продолжу ходить на йогу!» – так в процессе работы открываются новые ракурсы ситуации и новые линии развития. Если ребенок еще не пишет, он может наскоро рисовать плюсы и минусы.

Книги. «Я прав – вы заблуждаетесь», Эдвард де Боно. http://www.labirint.ru/books/110653/

«Шесть шляп мышления», Эдвард де Боно. http://www.labirint.ru/books/97575/

Креативность – важное умение для самых разных сфер жизни. В работе и учебе оно помогает видеть решения сложных задач. В общении с близкими и дальними людьми – помогает лучше понимать их и находить к ним подходы. В любви, творчестве, в жизни души – тоже позволяет замечать и реализовывать новые перспективы и ценные возможности. Развивать творческие способности несложно – не бойтесь экспериментировать, и вы обязательно откроете новые таланты своего ребенка и увидите новые грани его личности!

