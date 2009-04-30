Ваш ребенок говорит «нет» всему, что ему предлагают, не хочет засыпать, отказывается кушать, не хочет ходить в садик, у него бывают приступы ярости, он пинает кошку, кусает сестру, говорит грубости, и вы не знаете, что с этим делать. Не существует чудесного средства, чтобы избежать этих состояний, так как эти проявления нормальны в развитии ребенка.

Почему?

Приступы злости являются выражением внутреннего конфликта, который переживает ваш ребенок: он разрывается между желанием независимости и потребностью цепляться за вас. Эти желания не опасны и не означают, что у вашего малыша скверный характер.

Кстати, если драма разразилась в публичном месте, не нужно пугаться. Некоторые мамочки от растерянности пытаются уволочь вопящее чадо с чужих глаз долой, рискуя оторвать ему руки. Даже если вам мерещатся недовольные гримасы, поймите, что большинство из присутствующих испытали вашу ситуацию на своей шкуре, а кто-то и не однажды. Сию секунду в целом мире есть только вы и ваша орущая кровиночка, которую нужно как можно скорее привести в чувство. Вот и займитесь этим, вместо того чтобы сердиться.

Детям, как и взрослым, не следует копить в себе гнев. Они наравне со старшими имеют право на усталость, недовольство и злость. Ваша задача донести до малыша, что вы очень хорошо его понимаете. Он не может сам разрешить терзающие его противоречия. Помогите ребенку. Говорите просто и не считайте его слишком меленьким для диалога. Если вы сформулируете его трудности, ему станет легче, и он сможет ответить.

«Да, мне тоже не нравится этот шарф. Но на улице холодно, и без шарфа шея примерзнет к курточке! Посмотри, и я в шарфе, и папа».

Что делать?

Физическая разрядка помогает ребенку больше, чем кому бы то ни было. Ему точно полегчает, если вы уговорите его попрыгать, побегать по комнате, станцевать танец маленьких дикарей. Можно выпустить пар, от души поколотив палкой диван. Вообще, неплохо организовать или просто обозначить «сердитое» место. Например, пуфик в углу комнаты, который можно в «злые» минутки «покрошить» игрушечным мечом.

Ребенок оценит ваши усилия, если вы покричите вместе с ним. Только договоритесь, что ваш крик будет все тише, тише и закончится тишиной, которую вы вместе послушаете.

Можно поиграть в «Хмурого художника». Сведите брови для наглядности. Пусть кроха нарисует объект, обидевший его, а потом зачеркает.

Если ребенок отказывается от всего, что вы ему предлагаете, подхватите малыша и нежно и насмешливо вытряхните из него «сумашедшинки».

Иногда малыш просто «играет на публику», в таких случаях уместно оставить его ненадолго одного. Но не в ванную с выключенным светом и закрытой дверью. Бывает и такое, что греха таить. Просто выйти попить водички. Пока вы пьете, истерика может закончиться, так как нет благодарной (читайте, реагирующей) публики.

Моя знакомая все дочкино детство бегала в туалет «пописать». Собравшись с силами, выходила и вела спокойный воспитательный диалог. Смешно? А что делать? Зато однажды она случайно подслушала во дворе дискуссию дочери с друзьями. Та c пеной у рта убеждала в чем-то честную компанию со словами: «…А МОЯ МАМА сказала, что...». Авторитет!

Эти нежные мамины руки…

Если вы не верите, что дети устают, пробуйте повторять их движения в течение часа. Как показывают эксперименты, свалитесь через пятнадцать минут. Представьте, каково вашей кровинке играть (понимайте, работать) с утра до вечера. В таких случаях нет ничего лучше маминой ласки.

Тесно прижмите к себе ребенка; качайте его и тихонько пойте. Выразите ему свою любовь всевозрастающими сравнениями: «Моя любовь к тебе такая же большая, как цветок… такая же большая, как арбуз…». Вовлеките малыша в поиск все больших и больших по размеру вещей для сравнения.

Шепните что-нибудь ему в ухо. Крик обычно прекращается, малыш пытается расслышать, что ему говорят. Если вы скажете что-то действительно приятное, настроение вашего ребенка может резко измениться.

Скажите ребенку, что у него внутри прячется улыбка, и если он не выпустит ее, она превратиться в хихиканье. Вместе поищите улыбку.

Мой крокодильчик всегда при этом хохочет. Всю обиду как рукой снимает!

Всему есть предел

Ребенок узнал слово «нет» в возрасте 1 года, и на втором и третьем году жизни оно становится основным в его словаре. Чтобы утвердить себя, он должен противоречить вам. Иногда он начинает отвечать «нет» на все предложения. Заранее говоря «нет», ребенок оставляет себе время принять решение, подумать, прежде чем сделать выбор. Кроме того он таким образом проверяет родительский авторитет. Привлекая внимание родителей, он ощущает, что живет интенсивной жизнью. Ребенок понемногу строит свою личность, становится индивидуальностью, отделяется от матери.

Но такое поведение трудно выносить, так как оно может проявляться во всех областях повседневной жизни: играх, одевании, еде, дневном отдыхе и т.д. Тем более трудно сохранить твердость и спокойствие, когда ребенок буквально захлебывается от слез. Но надо. Попробуйте маленькие упражнения для восстановления равновесия, описанные в статье Как научиться не выплескивать раздражение на ребенка?

Если не поможет вам, возможно сработает эффект неожиданности для малыша. Его заинтересует, что вы такое делаете, или даже рассмешит. И дальнейшие ухищрения не понадобятся.

Не нужно, более того, опасно отвечать грубостью на грубость, но так же вредно пустить все на самотек и плыть по течению, избегая конфликтов. Ребенок должен знать, что ему положены пределы. Слишком большая свобода пугает его, так как оставляет в полном одиночестве перед выбором. Малыш ждет от родителей поддержки, активного участия и проявлений авторитета.

Спокойно покажите, что не согласны с его действиями. Не помогает? Вспомните бородатый родительский прием «Раз, два, три». У ребенка появится ориентир, до какого числа хватает вашего терпения. Только будьте готовы сделать что-то реальное, когда дойдете до этого числа. Пустые угрозы, как правило, не помогают.

Важное условие в разрешении конфликтов – последовательность. Если вы сегодня за что-то ругаете ребенка, а завтра разрешаете это же самое, он запутается, и конфликт с каждым разом будет только сильнее. То же самое случиться, если мама что-то запретит, а папа разрешит. Крохе нужны ориентиры, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Обязательно поздравьте ребенка по случаю его взросления, когда неподобающее поведение прекратится.

«Посмотри, ты совсем уже большой, сумел справиться со своей сердитостью»