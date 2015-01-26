Родитель-перфекционист: в чем опасность для ребенка?

Знакомьтесь: перфекционист

Перфекционионистами называют людей, стремящихся к достижению совершенства. Это требование совершенства может предъявляться к самому себе, к другим людям или окружающему миру в целом. Там, где другой человек при выполнении какой-то работы давно бы остановился, перфекционист будет продолжать кропотливо поправлять мало кому заметные детали. Для него не существует фразы: «И так сойдет!», он приемлет только два состояния: сделано отлично или не сделано вовсе. Ему важно всегда соответствовать самым высоким стандартам, установленным им самим или обществом.

На первый взгляд, ничего плохого нет в том, что человек стремится получить наилучший результат. Это заставляет его расти над собой, добиваться большего. Но только в том случае, если речь идет, во-первых, о результате — наилучшем из возможных, реализуемом в текущих условиях, а не об идеальном. А, во-вторых, если мы говорим о действительно важном результате — о таком, ради которого гигантские вложения времени и сил оправданы. Сравните: одно дело отшлифовать резюме, которое поможет получить работу мечты, и совсем другое — бесконечно редактировать еженедельные отчеты, подаваемые начальству. Но даже в случае с резюме всем усилиям есть разумный предел, в противном случае конкурс на вакансию мечты просто успеет закончиться, пока соискатель найдет идеальный вариант самопрезентации. Увы, перфекционист такой предел не всегда чувствует.

Что же происходит, когда такой человек становится родителем? Конечно, в этой важной для себя роли он тоже начинает стремиться к совершенству. Формы родительского перфекционизма могут быть разными. В одном случае, это повышенные требования к себе в качестве мамы или папы. В другом — устанавливается высокая планка для ребенка, который должен быть почти идеальным, чтобы родители были им довольны. В третьем случае — это ожидание (или требование), что мир будет создавать для их уникального чада уникальные условия. Ну а поскольку совершенный человек должен быть совершенным во всем, то нередко и все формы перфекционизма встречаются одновременно.

Давайте обсудим несколько примеров того, как родительские поиски совершенства могут сказываться на ребенке.

Задушить любовью

Часто родитель, стремящийся быть идеальным, преувеличивает значение собственной роли в жизни ребенка. И даже сложно сказать, что тут причина, а что — следствие: то ли перфекционизм возникает из-за гипертрофированной любви, то ли наоборот. Но, так или иначе, результат неутешителен. Мать (куда реже отец) всецело посвящает себя ребенку, вместо того, чтобы заниматься собственной жизнью и отношениями с супругом. Она изо всех сил помогает отпрыску, контролирует каждый его шаг. В итоге ребенок до собственной старости сохраняет зависимость от родителей, чувство вины по отношению к ним, и не может построить собственную счастливую жизнь. Об этой страшной и довольно распространенной проблеме написано немало книг, поэтому не буду в нее углубляться, а подробнее остановлюсь на других, более простых ситуациях.

Всё по науке

Молодые родители, не имея опыта заботы о новорожденном, естественно обращаются за информацией к врачам, литературе, бабушкам - дедушкам, «старшим товарищам» и прочим носителям ценных знаний. Все это правильно до той поры, пока следование тем или иным рекомендациям не становится слепым, не учитывающим особенностей конкретного маленького человечка и текущей ситуации.

Излишняя ответственность в следовании правилам может привести молодую маму в тупик и заставить сильно понервничать. К примеру, некому сходить за продуктами в магазин (муж уехал в командировку или отсутствует в принципе). А на улице мороз. Оставлять ребенка дома одного? Нельзя. Гулять при температуре ниже 20° градусов тоже нельзя. И вообще ходить по магазинам с младенцем во время эпидемии гриппа опасно. Похоже, единственное решение — самой умереть с голода... Мне кажется, с объективной невозможностью следовать тем или иным разумным рекомендациям сталкивается практически каждая семья, даже самая благополучная. Так что чем легче мама будет подстраивать казалось бы неоспоримые правила под собственную жизнь, тем меньше у нее будет поводов для беспокойства и тем здоровее и спокойнее в конечном счете будет малыш.

Другая сторона проблемы в том, что родители, слишком увлеченные уходом за младенцем «по науке», перестают прислушиваться к нему, замечать его реакции. В каком-то смысле нарушается уникальная связь мать – дитя, в которой определяющей должна быть интуиция и любовь. Правила ухода и советы педиатров меняются не только каждое поколение, но, порой, и каждые два – три года. От наших мам требовали кормить нас по часам и туго пеленать. Сейчас это кажется диким, и, пожалуй, повезло тем, чья мама тридцать лет назад была достаточно «пофигисткой», чтобы приложить орущего младенца к груди вне зависимости от времени суток. А можем ли мы быть уверены, что все современные подходы верны, если даже в текущий момент по некоторым вопросам у трех врачей или психологов четыре мнения?

Таким образом, перфекционизм обычно делает ставку не на гибкость, а на правильность и последовательность. Родителям же, готовым отказаться от достижения совершенства, проще приспособиться к особым потребностям своего младенчика и конкретной ситуации.

Обманутые ожидания

Еще будучи беременной, мама-перфекционистка готовится сдать свой главный в жизни экзамен на очередную «пятерку». Она представляет, как легко ей удастся справиться с родами. Она видит в мечтах свою идиллическую семейную жизнь после рождения малыша: розовощекий ребенок, обезумевший от счастья муж, и она-красавица, успевающая печь пироги и заниматься ранним развитием наследника. Безусловно, позитивные образы помогают сформировать сходную реальность. Но все мы знаем, что жизнь все же отличается от красивой картинки в глянцевом журнале. Это значит, что ожидая хорошего, мы все же должны ставить себе реалистичные цели, иначе столкновение с действительностью может оказаться очень болезненным.

К примеру, я помню, каким ужасом для меня стала первая после роддома ночь дома, в которую мой, до этого спокойный младенец, почти не спал. Мне было страшно, а заодно стыдно перед мужем, что я ничем не могу успокоить ребенка. Я боялась — он кричал сильнее. А что было, когда в месяц у малыша потекли сопли! Казалось, мир рушится: я же делала все правильно, как он мог заболеть? С моим ребенком такого просто не могло случиться! А ведь на самом деле все это были сущие пустяки, о которых теперь и вспоминать смешно.

Скольких переживаний можно избежать, если принять как данность, что всякая семья сталкивается с определенными проблемами. Если вы посмотрите вокруг, то вряд ли найдете человека, который вырос, ни разу не поболев; супругов, не переживших ссор из-за подходов к воспитанию; братьев и сестер, никогда не испытывавших ревность друг к другу. Похоже, все это обычные вещи, а вовсе не конец света, как может показаться перфекционисту.

Увы, порой в жизнь молодой семьи врываются проблемы, серьезнее среднестатистических. Но и здесь лучшим выходом будет готовность принять ситуацию. Принять, чтобы начать с ней справляться. Ступор перфекциониста, повторяющего, что с ним и его ребенком такого не могло случиться, — явно не лучший помощник.

Загнанная лошадь

В продолжение темы про обманутые ожидания стоит сказать про еще одну опасность, подкарауливающую родителей-перфекционистов. Предположим, молодая мама видит, что реальность отличается от ее идеальных представлений. Но не принимает это как данность, а продолжает из последних сил биться, чтобы таки достичь намечтанного образа супер-мамы.

Ну и что, что устала? Без обеда из трех блюд нельзя. Надо нравиться мужу, но ничем его не обременять: он ведь и так устает на работе. Что говорите: пеленки не гладить? Да как можно — обязательно и с двух сторон. Ежедневная влажная уборка — в доме должен быть идеальный порядок. В десять утра у нас пальчиковая гимнастика, в двенадцать — массаж. Две прогулки в день — это святое. Что значит, покорми пюре из баночки? А что за химию в эту баночку напихали? Нет, уж, я сама приготовлю и сок отожму и т.д.

Количество дел нарастает как снежный ком. Женщина забывает о том, что у нее есть свои потребности, и, в конце концов, загоняет себя до такой степени, что рано или поздно психологически сорвется или заболеет, и уж тогда будет страдать вся семья. Правда, заодно выяснится, что многие дела можно было делать не так часто или не делать вовсе.

Лучше не делать, чем делать плохо

А иногда все происходит строго наоборот. Парадоксально, но перфекционисты чаще других склонны вообще отказываться от деятельности. А все потому, что убеждены, что всякое дело надо делать очень хорошо. Если не можешь, то лучше и вовсе не браться. В итоге они упускают кучу интересных возможностей, которыми менее требовательные граждане пользуются и получают неплохие результаты.

Мать-перфекционистка может рассуждать примерно так. У меня нет ни слуха, ни голоса, поэтому я не стану петь малышу песен. И рисовать я не умею, так что пусть с ребенком рисуют специалисты. Конечно, неплохо бы начать его закаливать, но у меня нет времени на все эти измерения температуры воды с ежедневным понижением на полградуса. А обливать просто прохладной на ощупь водичкой — ну что вы, это не серьезно. Вот помню смешные стишки и считалки на английском, но рассказывать ребенку не стану — вдруг схватит мое плохое произношение. И вообще, если не сможешь быть идеальной матерью, то стоит ли рожать?

Семейная гордость

По мере взросления в фокус родительских требований попадает уже сам малыш. Ведь очевидно, что у совершенных родителей должны быть идеальные дети. И пока ребенок дает повод, чтобы в этом утвердиться, с точки зрения мамы, все идет хорошо. Она радостно сообщает подружкам по детской площадке, что ее младенчик одним из первых начал садиться, вставать, говорить. Возникают диалоги в духе: «Сколько слов уже говорит ваш Ванечка? Как, всего пять? А мой Миша уже десять!»

Но понятно, что ничего хорошего такие родительские амбиции растущему человечку не несут. А если бы он был тем Ванечкой, который пока говорит только пять слов и не ходит? Что, мама бы его меньше любила? Или любила, но чувствовала себя менее счастливой? Ведь только кажется, что малыш пока не понимает, оправдывает или нет родительские ожидания. На самом деле, безусловное принятие родителями всех особенностей ребенка — его первейшая потребность. И не важно, насколько эти особенности пригодны для того, чтобы ими хвастаться. Жаль, что перфекционисты об этом порой забывают.

Кто не первый, тот уже не второй

Постепенно ребенок перфекциониста усваивает родительское отношение к жизни. Он понимает, что чтобы его любили, он должен стремиться к совершенству. У каждого складывается свой комплект «хорошести», в зависимости от родительских установок. В одной семье, чтобы заслужить поощрение, нужно быть чистюлей — всегда ходить на горшок и не заляпывать грязью комбинезон на прогулке, в другой — демонстрировать чудеса интеллекта, в третьей — хорошо кушать и во всем помогать маме и папе.

И вот уже не только родитель мучается от своего перфекционизма, но и ребенок. Тревога быть не лучшим становится его постоянным спутником. К тому же она регулярно подкрепляется новыми родительскими ожиданиями, которые только растут. К начальной школе мы имеем дело с состоявшемся во всех отношениях маленьким перфекционистом.

Что делать?

Осознание проблемы — отличное начало на пути к ее решению. Зная за собой наклонности перфекциониста, задумайтесь, как вам это помогает и как мешает в жизни. Сохраняя сильные стороны этой своей особенности, человек может попытаться скорректировать слабые. К примеру, запретить себе заниматься самобичеванием, если что-то вышло не достаточно хорошо. Взять себе за правило в этих случаях делать краткие выводы и идти дальше. Если от каких-то важных поступков вас отделяет только страх неудачи, значит, пора взять себе за правило девиз: «Если страшно, значит, тем более надо!» И впредь не искать причины, чтобы не действовать, а только возможности, чтобы достичь желаемого.

Искорените в себе привычку критиковать окружающих, и увидите, насколько легче станет ваша собственная жизнь. Психологи предлагают такое упражнение: выбрать человека, которого вы чаще всего критикуете в лицо или за глаза, и запретить себе даже мысленно осуждать его поведение в течение 30 дней. Сорвались раньше — начинайте сначала. Удивительно, но отказавшись от критики, мы начинаем куда лучше относиться к себе и наши реальные возможности существенно возрастают.

Стоит помнить, что принимая себя – несовершенного, давая себе право на ошибки, мы оказываем неоценимую услугу нашим детям — дарим им опыт безусловной любви и избавляем от многих тревог. А, порой, кажется, что это наш ребенок послан нам для того, чтобы мы научились радоваться жизни во всех ее несовершенствах. Может быть, замечали, что нередко быстрым и супер-пунктуальным мамам достаются дети-копуши, а аккуратисткам — отъявленные неряхи? И, наверное, лучше урока никто перфекционисту не преподнесет.