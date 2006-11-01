Мамы разные нужны, мамы разные важны…

Вы считаете себя хорошей мамой? Вы уверены? Попробуйте критически посмотреть на себя со стороны. Ведь многие недостатки детей — наши промахи в их воспитании…

Мама-тиран

Ребенок с утра до вечера спешит выполнять ее приказы. У него нет своей маленькой личной жизни, он постоянно находится в оглядке и желании маме понравиться. Она часто недовольна его успехами, критикует его по поводу и без повода. С трех лет дитя обучается языкам, музыке, танцам… На улице она его держит за руку, контролируя каждое его движение. Малышу некогда шалить, бегать и не с кем общаться. Мама «посвящает» ему свою жизнь и часто в детский садик отправлять не собирается. Если он «набедокурил», маме становится очень стыдно. Она отведет дите в сторону и скажет, что тот ее просто опозорил. Ее любимые слова «нельзя» и «ты должен».

Ребенок

Будучи взрослым, он продолжает находиться в зависимости от мамы. Он непременно вырастет эрудированным и честолюбивым, однако будет страдать от неуверенности, проявлять робость и инфантильность. Мальчики становятся зависимы от противоположного пола. Женщины постарше могут женить его на себе, те, что жестче характером, сделают его подкаблучником. Взрослые дочки продолжают во всем слушать маму, обделяя свою, зачастую так и не состоявшуюся, личную жизнь.

Супермама

Она во всем ищет равновесие. Занятия с ребенком происходят по ее инициативе или по просьбе малыша. Если тот проявляет самостоятельность и говорит маме «я сам» — она терпеливо сносит все его неудачи, поправляя и объясняя причину. Супермама любит ребенка таким, какой он есть, и всегда избегает крайностей в воспитании. Не упустит момент обучения. К примеру, играя с малышом в мяч, она обязательно спросит, какого он цвета, а делая покупку в магазине, непременно посоветуется с малышом. Слово «нельзя» она старается заменить альтернативой. Когда малыш норовит шагнуть в глубокую лужу, мама пояснит, что тогда прогулка закончится. А в качестве компенсации разрешит ребенку выбирать лужи маленькие и безвредные. Малыш упорно ест снег. Мама объясняет, что снег есть можно, но только чистый, в лесу. Как доказательство они приносят городской снег домой и рассматривают талую воду вместе.

Ребенок

Растет очень любознательным. Охотно решает свои проблемы и норовит помочь более слабым людям и членам семьи. Его чувства в гармонии с рассудком. Он практичный, сообразительный и всегда с пониманием будет относиться к негативным поступкам окружающих. Неконфликтный. В дальнейшем о его выборе не стоит беспокоиться. Он очень уверенно будет чувствовать себя в любых жизненных перипетиях. Мнение мамы всегда будет уважать, считаться с ним, но не сделает его превалирующим.

Почти мама

Любит свое дитя и принимает его таким, какой он есть. Но поведение такой мамы бессистемно и хаотично. Развитие ребенка пускает на самотек — плывет по течению сама и предоставляет ему развиваться, как «маугли». Она его может обожать, петь песни на ночь, носить на руках и ничего от малыша не требовать. Ее поведение на пользу ребенку только в первый год его жизни. Предоставленная свобода, элементарный уход и питание по потребности формируют интересную личность, но проблемную. Суть маминой ошибки такова: она пассивно ждет проявления инициативы со стороны своего сына или дочки. И когда это происходит, не понимает его мотивов, ей просто не под силу организовать систему обучения и хороший уход за ребенком.

Ребенок

Если ребенок супер-мамы начинает рано напрягать свои умственные способности, то «маугли» почти мамы интеллектуально отстает. Но не потому, что он глуп. Скорее, ленив и ищет что-то свое. Он упрямо желает заниматься только тем, что ему доставляет истинное удовольствие. В школе он троечник по одним предметам и отличник по другим. Как правило, гуманитарий. Во взрослой жизни это индивидуалист, или романтичный, или циничный, остро чувствующий одиночество. Если нашел себя в творчестве, может достигнуть больших результатов.

Замученная мама

Считает свои повседневные обязанности тягостными и бесконечными. У нее нет времени ни на себя, ни на мужа, ни на хозяйство. Детьми занимаются старшие братья и сестры. Она не может привести свою жизнь в порядок. Безденежье приводит такую маму в уныние и часто погружают в лень. Дети занимают себя сами в запущенном донельзя доме. Обычно это многодетные мамы, не имеющие достаточно средств на содержание семьи.

Ребенок

Нетрудно предположить, что ребенок интеллектуально не развит. Это маленький сопливый плакса, желающий хоть как-то привлечь внимание окружающих. В его часто «потухших» глазах можно прочесть грусть. Ему чужда эстетика и красота. Даже взрослый он не умеет со вкусом одеться, а красивая жизнь, смотрящая на него с картинок глянцевых журналов, кажется недостижимой. Как правило, не получает высшего образования и в обществе культурных людей чувствует себя ущербно. Является хорошим специалистом среди рабочих. Самое трудное для него — это выкрутиться из нетипичной ситуации. Вся его жизнь должна строиться на подчинении. Нарушение личной жизненной системы опасно для него, часто грозит уголовной ответственностью.

Мама-педант

Дом прекрасно организован. У ребенка есть все, что душа желает. Однако он одинок и большую часть времени проводит наедине с собой (например в манеже, наполненном педагогически правильно подобранными игрушками). Налицо отсутствие взаимопонимания между такой мамой и ее ребенком. Маме некогда лишний раз взять дите на руки, приласкать, проникновенно выслушать детские проблемы. Она часто занимает хороший пост в обществе и имеет возможность пригласить няню. Не привыкшая к роли домохозяйки, такая мама часто раздражается на детские капризы и шалости, спешно выдавая тираду из окриков и унизительных обвинений в адрес малыша, а заодно и сбрасывает накопленную за день усталость.

Ребенок

Несмотря на обилие игрушек, ребенок будет расти заурядным, часто избалованным.

В дальнейшем он может с головой погрузиться в чтение художественной литературы и с дивана его не стащить. Или, профинансированный мамой, окажется в неформальной компании, а там уж как «карта» ляжет: встретится он с людьми, которые станут ему учителями, или же наркотики и секс поработят его душу. Маме надо будет приложить немало усилий, чтобы любимое чадо в дальнейшем занимало хороший пост в социуме, а потом еще терпения и денег, чтобы удержать его на этом посту.

Чувство холода и отчуждения между мамой и ребенком очень трудно преодолеть. Но делать это надо. Наступит время, мама сама будет нуждаться в опеке и любви. С партнерами у нее отношения часто не складываются. Однако этот «неблагодарный» будет с легкостью забывать даже позвонить маме, которая так «много» для него сделала.