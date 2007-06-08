Этикет с малых лет или Зачем ребенку здороваться

"Поздоровайся!.." "Скажи тете спасибо!" - то и дело требуем мы от ребенка. Он вяло подчиняется. А достигает ли такое понукание цели? И вообще - какая цель у всех этих реверансов?

ВСЕГО ДОБРОГО!

В повседневной жизни слова вежливости мы произносим автоматически и не задумываемся, что именно они обозначают - например, что, здороваясь, мы желаем человеку здоровья. Эти благие пожелания стали формальностью - для кого-то дежурные улыбки и любезности даже составная часть профессии. И детей мы учим хорошим манерам так же поверхностно, как пользуемся ими сами. Ну кому не охота продемонстрировать знакомым своего развитого трехлетку, освоившего весь набор традиционных "вежливостей"? Бенджамин Спок пишет: "Обучение ребенка таким словам как здравствуйте и спасибо должно быть не первым шагом, а последним. Главное - это научить его любить людей."

В самом деле, почему на многих из нас выражение "хорошие манеры" нагоняет тоску? Не потому ли, что мы с детства чувствовали во всем этом неуловимую фальшь? Совсем другой отклик в душе вызывает настоящая доброжелательность. Поэтому, может быть, есть смысл начать обучение ребенка этикету с рассказов между прочим о том, как знакомые ему люди милы и симпатичны, как они его любят... Проникаясь искренней симпатией к окружающим, ребенок сам захочет радовать их добрыми словами.

Далеко не все люди на свете вписываются в эту идиллию и вызывают расположение к себе? Да, это так. И все же в окружении ребенка люди, как правило, "положительные". Пусть со своими недостатками, но ведь не отпетые негодяи, каких обычно подразумевают под людьми, не заслуживающими искренних симпатий. Когда-нибудь, возможно, ваш ребенок столкнется и с такими. И может быть, даже будет вынужден с ними "расшаркиваться", поняв, что не всегда вежливые слова приходится говорить по велению сердца. Но пусть это станет для него исключением, а не правилом.

РЕБЕНОК, ПРИЯТНЫЙ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ

Есть еще одна причина, по которой стоит научить своего ребенка хорошим манерам. Она более прагматична. Все тот же Спок пишет, что ОБЯЗАННОСТЬ родителей - вырастить своих детей такими, чтобы их любили другие люди. Порой мне кажется, что это главная и чуть ли не единственная подлинная цель воспитания. Если вашего ребенка будут любить окружающие, ему будет легче реализовать себя в жизни, да и сама жизнь будет у него куда приятнее...

Исподволь, пока ребенок маленький и пока ему приятно радовать вас своими достижениями, обучайте его полезным и красивым навыкам: аккуратно есть, убирать за собой, помогать другим людям. Не оставляйте без внимания плохие привычки - то же швыряние тарелок, или истерики, или битье собственных родителей. Как поступить в каждом конкретном случае? Это вам подскажет ваша интуиция, книги, а когда и консультация психолога или опытного педагога. Иногда выходки ребенка лучше подчеркнуто игнорировать, иногда - отвлекать его, иногда и наказывать. Постарайтесь найти оптимальную стратегию воздействия на ребенка.

ЖИЗНЬ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ

Словосочетание "вечные ценности", конечно, красиво, но далеко не все ценности стоит причислять к вечным. Критического переосмысления иногда требуют и правила хорошего тона. То, что вчера считалось само собой разумеющимся, сегодня может показаться церемонным и нелепым. А что-то не вполне допустимое вот-вот будет признано удобным и нормальным.



Ну, например, еще вчера старшие поколения пеняли молодежи за сленг. Сегодня меткие стильные словечки получили право на существование, ведь порой они так удачно оживляют речь. А уж вопросы моды, одежды, уместности тех или иных сочетаний в ней претерпевают одно изменение за другим.

Сегодня вполне можно оставаться воспитанным человеком, но позволять себе небольшие чудачества, оригинальные привычки. "Вас не покоробит, если я буду наливать чай в блюдце? Так уж я с детства привык..."

Поэтому не увлекайтесь "старорежимными" представлениями о том, что прилично и что неприлично.

Один ребенок, посещавший экспериментальный детский сад с красноречивым названием "Былое", оказался совершенно потерянным в обычной районной школе. Великосветские манеры, с упоением преподаваемые там малышам педагогами, увы, сделали его посмешищем в глазах других детей. А научиться есть алюминиевой ложкой куриное крылышко в школьной столовой оказалось для него труднее, чем орудовать специальными ножами и вилками в сложных блюдах...

Родителям не стоит забывать, что даже самое лучшее нужно прививать ребенку в разумных дозах.

ЭТО - СЕМЕЙНОЕ

И все же самое главное - помнить о том, что ребенка воспитывают не слова родителей, а обычные семейные будни. Но упоминаю я об этом не для того, чтобы вызвать у мам и пап чувство вины по поводу непохвальных манер, которые их чадо усвоило в собственной семье. Как раз наоборот! Подумайте, не переусердствуете ли вы, пестуя в ребенке пай-мальчика или пай-девочку, если в вашей семье стандарты поведения более мягкие? Старайтесь избегать ханжества.

Вы что, в самом деле никогда не ковыряете в носу? Или просто понимаете, что этого нельзя делать на людях? Вот и объясните это своему ребенку. Или, например, что такого в том, если он иной раз допьет остатки супа через край тарелки, замучившись черпать его ложкой? Конечно, в гостях или в ресторане так делать не следует, но дома, если никого из близких это не раздражает, - почему бы и нет?

Итак, определитесь, какие манеры вы на самом деле считаете хорошими, а какие - плохими, какие - допустимыми и какие - нет. Чем реальнее будут ваши представления об этикете, тем скорее вы поможете его освоить своему ребенку.

Один философ заметил, что "хорошие манеры состоят из мелких самопожертвований". И тогда становится понятно, почему они порой с трудом даются нам и нашим детям - ведь в каждый конкретный момент обойтись без них легче и проще. Поэтому, если вы хотите подвигнуть ребенка на эти усилия, помогите ему увидеть в них смысл.



Вера Селезнева, писхолог, "Здоровая газета"

