Почему ребёнок плохо себя ведёт? Пять основных причин
Когда ребенок ведёт себя плохо, мы раздражаемся и думаем, как наказать непослушное чадо. Но чаще всего плохое поведение — отнюдь не признак злых намерений, дурного характера и педагогической запущенности. Куда вероятнее, это сигнал SOS, скрытая просьба о помощи.
Самые частые причины плохого поведения
Нехватка внимания
Любовь и забота родителей — первейшая потребность маленького человека. Но бывает так, что маму и папу невозможно оторвать от работы, домашних дел, компьютера или младшего братика. «Смотри, я нарисовал домик!» В ответ унылое: «Ага» без поворота головы. «Давай поиграем!» — «Мне некогда!» Что остаётся делать? Только привлекать к себе внимание более заметными способами — шалостями, истериками, драками или «двойками» в школе. Получилось один раз? Отлично! Ребёнок берет новый метод на заметку. Чем больше внимания удаётся добиться плохими поступками, тем чаще они будут повторяться.
Что делать?
Постарайтесь уделять ребёнку как можно больше внимания со знаком «плюс». Находите время для игр, делайте вместе домашние дела и хвалите за каждый успех. Давайте ответственные поручения и поощряйте за их выполнение. Организуйте выставку детских работ или домашний праздник, где можно проявить свои таланты. Удивляйтесь новым «умелкам» и спортивным достижениям чада. Подчеркивайте все хорошие качества ребёнка и старайтесь не заострять внимание на нежелательных. На некоторые шалости можно просто не реагировать. Конечно, не стоит игнорировать ребёнка, когда он кричит в истерике, но и давать положительного подкрепления («Ладно, куплю» или «Ну делай, раз так хочешь!») тоже не нужно. Просто обнимите сына или дочь, побудьте рядом.
Поверьте, ребёнку тоже куда радостнее чувствовать себя хорошим и получать ежедневную порцию внимания в виде похвалы и искреннего интереса, а не окриков и замечаний.
|
Как сформировать границы в поведении у ребенка
Нам хочется, чтобы дети себя «хорошо вели»: выполняли наши требования, умели контролировать свои эмоции и поступки, были ответственными. Во многом такое поведение является результатом сформированных у ребенка границ.
Усталость, неудовлетворенные потребности и плохое самочувствие
Дети, особенно маленькие, не всегда понимают, что с ними происходит (что греха таить, даже мы, взрослые, порой не знаем,
Что делать?
Кстати, даже если с ребёнком ничего не случилось, а он просто разбаловался, шутливый жест мамы, которая щупает, не горячий ли лоб, будет весьма кстати. Лишнее напоминание, что родители уверены: их ребенок — хороший, а плохое поведение — случайность, признак «высокой температуры».
Стоит помнить, что иногда причиной того, что принято называть плохим поведением, могут быть реальные неврологические проблемы. В этом случае есть смысл обратиться к хорошему специалисту (врачу, психологу), потому что никакими наказаниями ситуацию не исправить.
Чрезмерная опека родителей наталкивается на естественное желание ребёнка расти
Ребёнок запрограммирован природой на то, чтобы становиться всё более самостоятельным и, в конце концов, отделиться от родителей. Взросление идёт неравномерно, самые резкие скачки происходят во время возрастных кризисов — одного года, трёх лет, семи лет, подросткового возраста. И часто именно в эти периоды дети ещё плохо справляются с вновь приобретёнными возможностями (ходить, говорить, абстрактно мыслить
Бывает и более грустная ситуация: родители не то, что не успевают перестроиться, а просто не желают этого делать. Они превращают ребёнка в главный проект своей жизни и душат его постоянной заботой, непрерывно причиняют добро и стремятся уберечь от всех неприятностей. Если, по счастью, в ребёнке окажется достаточно силы, он начнёт сопротивляться опеке и контролю, будет искать любые способы утвердить себя как отдельную личность. Такое желание отстоять себя — ещё одна частая причина плохого поведения (или нормального самостоятельного поведения, которое гиперопекающие мамы и папы считают плохим).
Что делать?
Следовать рекомендациям психологов по преодолению возрастных кризисов. С пониманием относиться к желанию ребёнка становиться всё более самостоятельным, постепенно отдавать растущему чаду новые полномочия и ответственность за новые сферы жизни, позволять сталкиваться с естественными последствиями собственного выбора.
|
Любить или наказывать? Воспитательная дилемма, которой нет
Почему родители боятся любить безусловной любовью и нередко наказывают ребенка, травмируя его психику? Разбираемся, как ребенок может вырасти хорошим, если его любят даже тогда, когда он плохо себя ведет.
Ребёнку не хватает бытовых навыков и умения общаться
Иногда плохим выглядит неумелое поведение ребёнка. Ребёнок портит или теряет вещи, потому что его не научили правильно с ними обращаться. Он отбирает игрушки в песочнице, потому что не умеет попросить. Он обзывает одноклассников, потому что не знает, как ещё можно постоять за себя.
Что делать?
Прежде чем обвинять сына или дочь в неряшливости, невежливости или грубости, разберитесь: а они точно знают, как вести себя в сложных ситуациях и умеют это делать? Любому новому делу ребенка нужно учить — терпеливо и пошагово. Никто не рождается со встроенным знанием, как делать уборку в комнате, собирать портфель, запускать стиральную машину или планировать своё время. Если ребёнку предстоит оказаться в непривычной обстановке — в театре, музее, на юбилее у дедушки или в самолете, подготовьте его к этому событию. Расскажите, как всё будет происходить (так малыш будет меньше тревожиться) и объясните, как принято себя вести в такой ситуации, что можно делать, а что нельзя.
Развивайте социальный интеллект ребёнка, учите навыкам взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Дошкольники не умеют вставать на позицию другого человека, но по мере взросления их можно этому обучать. На своём примере показывайте, как правильно обратиться с просьбой, попросить прощения, поблагодарить, отказаться
|
10 типичных ошибок родителей в воспитании детей
Самые распространенные ошибки в воспитании детей, которые совершают родители.
У родителей нереалистичные ожидания по поводу хорошего поведения
А вы уверены, что ребёнок ведёт себя плохо? Возможно, его поведение — вполне нормально и естественно для его возраста. Или для той ситуации, в которой он оказался. Поверьте, когда мы вспоминаем, какими послушными и милыми детьми были
Очень может быть, что «плохое поведение» — сигнал, что взрослым пора расстаться со своими иллюзиями о том, какого безупречного ребёнка они могут воспитать.
Что делать?
Не ждать от ребёнка идеального послушания, давать свободу в соответствующих возрасту пределах, не создавать слишком много запретов и ограничений. Но при этом неукоснительно требовать соблюдения тех немногих правил, которые приняты в вашей семье, самим чётко соблюдать границы дозволенного.
Помнить, что ребёнок — вовсе не обязан быть
Позволять ребёнку быть таким, какой он есть, любить его вместе с раздражающими вас качествами. И очень может быть, что под покровами «плохого поведения» отыщется настоящий бриллиант — редкий талант или замечательная способность, присущая только вашему чаду.
|
Уступчивые дети. Кому хорошо, когда ребенок послушен?
Давайте попробуем разобраться в том, что же