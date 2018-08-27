Почему ребёнок плохо себя ведёт? Пять основных причин

Когда ребенок ведёт себя плохо, мы раздражаемся и думаем, как наказать непослушное чадо. Но чаще всего плохое поведение — отнюдь не признак злых намерений, дурного характера и педагогической запущенности. Куда вероятнее, это сигнал SOS, скрытая просьба о помощи.

Самые частые причины плохого поведения

Нехватка внимания

Любовь и забота родителей — первейшая потребность маленького человека. Но бывает так, что маму и папу невозможно оторвать от работы, домашних дел, компьютера или младшего братика. «Смотри, я нарисовал домик!» В ответ унылое: «Ага» без поворота головы. «Давай поиграем!» — «Мне некогда!» Что остаётся делать? Только привлекать к себе внимание более заметными способами — шалостями, истериками, драками или «двойками» в школе. Получилось один раз? Отлично! Ребёнок берет новый метод на заметку. Чем больше внимания удаётся добиться плохими поступками, тем чаще они будут повторяться.

Что делать?

Постарайтесь уделять ребёнку как можно больше внимания со знаком «плюс». Находите время для игр, делайте вместе домашние дела и хвалите за каждый успех. Давайте ответственные поручения и поощряйте за их выполнение. Организуйте выставку детских работ или домашний праздник, где можно проявить свои таланты. Удивляйтесь новым «умелкам» и спортивным достижениям чада. Подчеркивайте все хорошие качества ребёнка и старайтесь не заострять внимание на нежелательных. На некоторые шалости можно просто не реагировать. Конечно, не стоит игнорировать ребёнка, когда он кричит в истерике, но и давать положительного подкрепления («Ладно, куплю» или «Ну делай, раз так хочешь!») тоже не нужно. Просто обнимите сына или дочь, побудьте рядом.

Поверьте, ребёнку тоже куда радостнее чувствовать себя хорошим и получать ежедневную порцию внимания в виде похвалы и искреннего интереса, а не окриков и замечаний.

Усталость, неудовлетворенные потребности и плохое самочувствие

Дети, особенно маленькие, не всегда понимают, что с ними происходит (что греха таить, даже мы, взрослые, порой не знаем, из-за чего злимся или нервничаем). Если ребёнок переутомился, не выспался, проголодался, измучился от скуки или недомогает, то очень вероятно, что он не придёт и не скажет об этом словами. А вместо этого начнёт капризничать или хулиганить.

Что делать?

Во-первых , будьте предусмотрительны к потребностям ребёнка, правильно оценивайте его силы и возможности. Заберите малыша с шумного детского праздника раньше, чем он там со всеми перессорится. Возьмите перекус на длинную прогулку. Приготовьте подходящие развлечения для долгого ожидания в очереди.

Во-вторых , почувствовав, что ребёнок начал вести себя как-то неадекватно (например, грубит, ломает игрушки, не выполняет просьб), остановитесь, обнимите или сядьте рядом, спросите, что случилось, не расстроен ли он чем-то . И очень может быть, что сын или дочка расплачется и признается, что обиделся, поссорился с другом или боится чего-то . В этом случае, разговор по душам куда лучше решит проблему плохого поведения, чем наказание. Когда ребёнок уже немного успокоился, можно сказать, что в будущем вам будет проще понять ситуацию и помочь, если вам о ней скажут напрямую, а не с помощью недовольного фырканья.

Кстати, даже если с ребёнком ничего не случилось, а он просто разбаловался, шутливый жест мамы, которая щупает, не горячий ли лоб, будет весьма кстати. Лишнее напоминание, что родители уверены: их ребенок — хороший, а плохое поведение — случайность, признак «высокой температуры».

Стоит помнить, что иногда причиной того, что принято называть плохим поведением, могут быть реальные неврологические проблемы. В этом случае есть смысл обратиться к хорошему специалисту (врачу, психологу), потому что никакими наказаниями ситуацию не исправить.

Чрезмерная опека родителей наталкивается на естественное желание ребёнка расти

Ребёнок запрограммирован природой на то, чтобы становиться всё более самостоятельным и, в конце концов, отделиться от родителей. Взросление идёт неравномерно, самые резкие скачки происходят во время возрастных кризисов — одного года, трёх лет, семи лет, подросткового возраста. И часто именно в эти периоды дети ещё плохо справляются с вновь приобретёнными возможностями (ходить, говорить, абстрактно мыслить и т. д. ), а родители не успевают перестроиться и относятся к резко выросшим детям как к маленьким. Конечно, «большие» мальчики и девочки начинают протестовать (и правильно делают!). Но этот протест вместе с другими проявлениями кризиса выглядит как самое что ни на есть плохое поведение.

Бывает и более грустная ситуация: родители не то, что не успевают перестроиться, а просто не желают этого делать. Они превращают ребёнка в главный проект своей жизни и душат его постоянной заботой, непрерывно причиняют добро и стремятся уберечь от всех неприятностей. Если, по счастью, в ребёнке окажется достаточно силы, он начнёт сопротивляться опеке и контролю, будет искать любые способы утвердить себя как отдельную личность. Такое желание отстоять себя — ещё одна частая причина плохого поведения (или нормального самостоятельного поведения, которое гиперопекающие мамы и папы считают плохим).

Что делать?

Следовать рекомендациям психологов по преодолению возрастных кризисов. С пониманием относиться к желанию ребёнка становиться всё более самостоятельным, постепенно отдавать растущему чаду новые полномочия и ответственность за новые сферы жизни, позволять сталкиваться с естественными последствиями собственного выбора.

Ребёнку не хватает бытовых навыков и умения общаться

Иногда плохим выглядит неумелое поведение ребёнка. Ребёнок портит или теряет вещи, потому что его не научили правильно с ними обращаться. Он отбирает игрушки в песочнице, потому что не умеет попросить. Он обзывает одноклассников, потому что не знает, как ещё можно постоять за себя.

Что делать?

Прежде чем обвинять сына или дочь в неряшливости, невежливости или грубости, разберитесь: а они точно знают, как вести себя в сложных ситуациях и умеют это делать? Любому новому делу ребенка нужно учить — терпеливо и пошагово. Никто не рождается со встроенным знанием, как делать уборку в комнате, собирать портфель, запускать стиральную машину или планировать своё время. Если ребёнку предстоит оказаться в непривычной обстановке — в театре, музее, на юбилее у дедушки или в самолете, подготовьте его к этому событию. Расскажите, как всё будет происходить (так малыш будет меньше тревожиться) и объясните, как принято себя вести в такой ситуации, что можно делать, а что нельзя.

Развивайте социальный интеллект ребёнка, учите навыкам взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Дошкольники не умеют вставать на позицию другого человека, но по мере взросления их можно этому обучать. На своём примере показывайте, как правильно обратиться с просьбой, попросить прощения, поблагодарить, отказаться и т. д.

У родителей нереалистичные ожидания по поводу хорошего поведения

А вы уверены, что ребёнок ведёт себя плохо? Возможно, его поведение — вполне нормально и естественно для его возраста. Или для той ситуации, в которой он оказался. Поверьте, когда мы вспоминаем, какими послушными и милыми детьми были когда-то сами, то сильно приукрашиваем прошлое. Нашим родителям тоже было от чего вздрогнуть. А все разговоры о том, что в любящей семье дети якобы никогда не плачут, на шалят и не капризничают — ведут только гуру-теоретики , в жизни не остававшиеся с детьми дольше, чем на пару часов.

Очень может быть, что «плохое поведение» — сигнал, что взрослым пора расстаться со своими иллюзиями о том, какого безупречного ребёнка они могут воспитать.

Что делать?

Не ждать от ребёнка идеального послушания, давать свободу в соответствующих возрасту пределах, не создавать слишком много запретов и ограничений. Но при этом неукоснительно требовать соблюдения тех немногих правил, которые приняты в вашей семье, самим чётко соблюдать границы дозволенного.

Помнить, что ребёнок — вовсе не обязан быть образцово-показательной витриной вашего родительского мастерства. Его сиюминутное поведение не может быть мерилом вашей ценности и «хорошести».

Позволять ребёнку быть таким, какой он есть, любить его вместе с раздражающими вас качествами. И очень может быть, что под покровами «плохого поведения» отыщется настоящий бриллиант — редкий талант или замечательная способность, присущая только вашему чаду.

