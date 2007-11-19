Как рассказать ребенку о сексе (практика)

Откуда современная ребятня может узнать ПРО ЭТО - читайте в нашей статье Откуда я взялся?

Теоретические знания о том, что и когда говорить - читайте здесь: Как рассказать ребенку о сексе? (Теория)

В этой статье - практика рассказа, конечно, мы предлагаем познакомиться с рекомендациями практикующих психологов о том как, когда и в какой форме стоит говорить с чадом именно о сексе и «подтемах», которые вытекают из общего вопроса: половом созревании, контрацепции, ЗППП.

«Может, ему письмо написать?..»

Часто родители заявляют, что им важнее знать, ЧТО и КОГДА следует говорить ребенку, а уж с тем, КАК это делать, они со своим ребенком и сами разберутся. Однако психологи отмечают, что в таком тонком деле, как разговор о сексе, форма подачи информации (то самое КАК) играет очень важную роль. От этого зависит, насколько ребенок к нам прислушается, услышит ли он нас, вообще, поверит ли, не захочет ли опротестовать сделанное ему внушение. И, прежде всего, приведем руководство о том, КАК НЕ НАДО рассказывать ребенку о сексе:

* не надо специально сажать ребенка напротив себя в позе послушного ученика и говорить: «Пришло время тебе узнать о сексе;

* не надо мяться и краснеть, словно ребенок своим вопросом застал вас самих за чем-то неприличным; не надо начинать хихикать и делать большие глаза;

* не надо окрашивать ваш разговор в специфические тона, нагнетать особые эмоции; и вообще, не надо транслировать свои чувства, если ребенок об этом не спрашивает отдельно;

* не надо замалчивать эту тему, отговариваясь избитыми фразами типа: «Это тебе еще рано», «Подрастешь - узнаешь» или, вообще: «Где это ты нахватался таких вопросов?»

* не надо затягивать разговор о сексе; ребенок способен сосредоточиться на 3-7 минут, и лучше оставить его «дожевывать мысль», чем утомить своей дотошностью;

* не надо делать из секса культ, снабжая ребенка тоннами «предохранительной информации во избежание», шокируя его сильными образами, к восприятию которых он еще не готов;

* не надо «спрашивать урок», чтобы удостовериться, что ребенок запомнил ваши наставления.

А на вопрос КАК НАДО рассказывать ребенку о сексе, психологи отвечают: просто и честно. Как об устройстве будильника или электрическом токе. Просто – значит, давая информацию в такой форме и в таком количестве, какие способен усвоить данный конкретный ребенок. Честно – значит, ничего не выдумывая и ничего не путая. Если вы боитесь напутать, лучше обратиться к источнику знания: «Я забыл, с какого возраста мальчик может иметь детей, вот в этой книге должно быть». Если вы ощутимо боитесь/стесняетесь сказать правду – лучше перенаправить ребенка на нужную страницу книги: «Думаю здесь написано лучше, чем я мог бы рассказать» А если вы чувствуете, что от детского вопроса готовы либо залезть под диван, либо покраснеть и начать хихикать, то лучше честно сказать: «Извини, сейчас я не могу с тобой поговорить. Давай вечером?» - но тогда уж подготовиться и выполнить обещание. Как вариант, раздобыть нужную книгу/кассету/распечатку и вручить ребенку или прочесть/просмотреть вместе.

Кроме того, маленькие ребятки убийственных вопросов не задают, а подрастающие дети очень неплохо чувствуют, о каких вещах можно спрашивать родителей в лоб, а какие вещи лучше выяснять в специальной подходящей обстановке (например, в отсутствие бабушки), и едва ли их вопросы будут для вас такими уж мучительными.

Янке 9 лет и месяц. Вчера впервые напрямую поинтересовалась, что такое влагалище и как технически происходит половой акт. Любопытно, как она преодолевает собственное смущение, чтобы поговорить "об этом". Она ловит меня, занятую каким-то делом, на слове, связанном, хоть бы и отдаленно, с темой секса и цепочкой вопросов подводит к интересному ей. Не помню, чтобы в те "тихие" часы, когда нам выдается возможность сесть и поговорить наедине, она спрашивала о чем-то подобном.

Ребенок может быть смущен не меньше взрослого, и он тоже преодолевает себя, чтобы обсудить интересующий вопрос, а еще детки часто трепетно берегут психическое здоровье родителя, поэтому лучше расслабиться и аккуратно выдать информацию, ибо излишнее родительское напряжение может только встревожить ребенка и отвадить его от подобных разговоров.

И есть еще утешительная новость: родительский опыт говорит, что страшно только в первый раз, когда тема проклевывается и родитель с ребенком только-только находят общую почву для разговора. А после того как прорыв совершен, родитель «сделал признание» и увидел, что ребенок принял информацию и контакт состоялся, - разговор на темы секса принимает уже более мирный, уточняющий характер.

«Табу на инцест»

Однако при этом приведенные «надо» и «не надо» остаются важны. И пусть эти рекомендации немного напоминают инструкцию по безопасной детонации динамитной шашки, но к ним стоит отнестись серьезно, ибо они помогают отследить важный момент в сексуальном воспитании, а именно:

Родитель должен информировать ребенка – корректно и по возможности полно (с помощью тех же книг, схем, учебных фильмов). Но родитель не должен навязчиво совать нос в сексуальную жизнь своего ребенка – в его фантазии, желания и практику. Он не должен набиваться к ребенку со своими эмоциями или страхами и предубеждениями по поводу сексуальной жизни. Не должен лезть ребенку под кожу, выуживая его эмоции и чувства по поводу секса. Соль в том, что пагубна именно родительская назойливость, но если ваши отношения с ребенком открыты, и вы можете свободно делиться впечатлениями и чувствами на тему – то все в порядке. Психологи считают, что навязчивое вмешательство родителей в сексуальную жизнь ребенка чревато недобрыми последствиями, и вот почему.

Пока ребенок мал, родители – это единственные люди, в которых он нуждается; он зависит от них всецело, доверяет им безгранично – это условие его выживания. Но ребенок подрастает, хочет выйти в большой мир, зажить своей жизнью, а для этого ему нужно психологически отделиться от родителей. И одним из главных механизмов такого отделения становится секс. Сексуальность выросшего ребенка – часть его личной силы, с помощью которой он находит себя среди людей, находит партнера, с которым он будет строить свое житье и продолжать род. Сексуальные отношения с родителями невозможны – и предки благополучно остаются за чертой. К ним за черту можно приходить в гости. Но бывает, что в детстве родители проникают в сексуальную жизнь зависящего от них ребенка и ухитряются грубо впечататься в нее, осуществляя «моральное сексуальное насилие»: например, жестко наказывают за мастурбацию, критикуют или осмеивают влюбленности ребенка, пренебрежительно или негативно отзываются о его половых органах или половом развитии, обильно рассказывают о своем сексуальном опыте или страхах и тревогах по поводу половой жизни. Тогда позже родители могут незримо присутствовать в сексуальной жизни уже выросшего ребенка, словно стоять за его плечом, не позволяя ему почувствовать себя большим и самостоятельным. А это ему жизненно необходимо. И тогда взрослый ребенок может начать бороться и резать по живому: либо по родителям, либо по сексу, возможно, по себе, а чаще – по всему сразу.

Раз ступенька, два ступенька…

2-4 года:

малыш обожает раздеваться, он в восторге от того, как устроено его тело, он изучает его. Ребенок примеряет на себя роли: мамы, папы – для того, чтобы определиться с собственной ролью. В этом возрасте ребенок может задавать вопросы: «откуда я взялся?» и «почему девочки и мальчики ходят в туалет по-разному?» Расскажите ему о беременности и о том, что он получился из маминой и папиной клеточки (подробно этот вопрос разбирался в первой статье о сексуальном воспитании). Можно почитать малышу энциклопедию, показать картинки, где видно, как ребеночек сидит в животе у мамы и чем отличаются мальчик и девочка, мужчина и женщина.

Кроме того, ребенка стоит познакомить с конкретными названиями половых органов. Ясно, что гениталии наших детей мы называем ласковыми «детскими» именами: «пися» «пипка», «краник», «гусик». Но если в будущем мы собираемся рассказать чаду о сексе, то с таким словарем далеко не уедешь. Поэтому неплохо бы уточнить, что мужские и женские органы имеют свои «серьезные названия»: пенис или половой член, вагина или влагалище. «Вот твоя ручка, но это не просто рука: вот запястье, вот кисть, вот локоть. На ноге есть щиколотка, голень, колено. Видишь, сколько у тебя всего! (часто дети приходят в восторг от такого своего богатства). И для всего-всего есть свое название. Точно также есть «серьезное название» для писи: сам «краник» называется пенис, а мешочек под краником называется мошонка, в мешочке-мошонке лежат два яичка. У девочек пися устроена по-другому, она похожа на щелку и называется вагина». На этом этапе ребенку еще не нужно говорить, что у половых органов есть своя особая миссия – надо просто указать на различие полов и дать гениталиям названия. Это технически облегчит вам дальнейшие разговоры. Хотя, в обиходе родители по-прежнему именуют пипки – пипками, и, конечно же, это в порядке вещей.

4-6 лет:

ребенка очень интересуют физиологические различия между полами, в этом возрасте одна из любимых детских игр – «доктор». Нет ничего страшного, если играют малыши одного возраста и занятие происходит без насилия. И все же, постарайтесь переключить внимание детей на другие игры. Играя в доктора, дети знакомятся с телом другого человечка (не бойтесь, «в гинеколога» малыши не играют – все больше в терапевта или реанимацию), получают радость и удовольствие от телесного контакта со сверстником, изучают отношения подчинения-контроля. Это важное дело!

Именно в этом возрасте дети чаще всего задают вопросы о сексе. Но вопросы эти еще размыты, неконкретны. Например, малыш может увидеть в фильме любовную сцену и спросить: «Что они делают?» - на такой вопрос достаточно ответить: «Они любят друг друга». Вероятнее всего, немного погодя возникнет тема «дети появляются, оттого что взрослые вот так вот любят друг друга». Нередко на улице или в фильме ребенок видит спаривающихся животных и задает вопросы.

Сына обожает серии БиБиСи о животных, динозаврах, насекомых. Часто в них вставляют сюжеты о спаривании – из фильмов он и подхватил это слово. Как-то раз возвращаемся мы домой и – о, радость! – наблюдаем в деталях, как кот загнал кошку на дерево, потом спустил вниз пинками, поймал за загривок и начал исполнять свои должностные обязанности. Сын пытался спасти «бедненькую кошку», разрыдался, когда кот наорал на него… Тут же объяснила, что кошки – спаривались. Как в фильме, да. Придя домой, ребенок возбужденно сообщал бабушке: «Мы видели СПАРИВАЮЩИХСЯ КОШЕК!!!» - бабушка только открывала и закрывала рот. К вечеру созрел вопрос: «А когда спариваются люди, они тоже дерутся и рычат??» Пришлось разубеждать и проводить черту между зверем безмозглым и человеком разумным.

На вопросы о «смешных собачках» стоит ответить просто, не вдаваясь в подробности, что от этого занятия у них появляются детки. Маленькие. У мам в животиках. Потом растут и выходят наружу. У животных это занятие называется спаривание, у людей – любовь или секс. На этом этапе ребенок просто связывает такое вот совместное копошение с появлением потомства, ему еще в большинстве случаев неинтересно и неважно, как это происходит технически.

Рассказывая о новых сложных вещах, вроде секса, используйте метод «пробного мини-ответа». То есть, когда ребенок о чем-то вас спрашивает, отвечайте просто и кратко – не пытайтесь втиснуть в ребенка сразу целый комплекс информации, чтобы избежать эффекта «папа, с кем это ты сейчас разговаривал?» Психологи знают от детей, что часто родители рассказывают им то, о чем они и не думали спрашивать, и это лишь путает, а порой смущает. Давайте маленькую порцию корректной информации и ориентируйтесь на реакцию ребенка. Если малыш «ушел переваривать» данные или удовлетворился ответом и переключился на что-то другое – то оставьте его в покое. Если малыш уложил ответ в голове и уже задает новый вопрос, углубляя тему, – вот тогда можно продолжить обсуждение и дать еще небольшую порцию информации. Приблизительно так:

«Что это там делают эти две смешные собачки?» - «Так у них появляются детки: сейчас у собачки-мамы в животике заводятся маааленькие щеночки, потом они будут расти». – «Значит, сейчас соединяются клеточки собачки-папы и собачки-мамы?» - «Да, точно. У животных это называется спаривание: видишь, их же двое, пара – они сдвоились, спарились, их клетки тоже соединились». – «И люди тоже так делают? Вы с папой так делали?» - «У людей это происходит немножко по-другому. Люди ведь отличаются от животных. Но да, люди тоже соединяются, чтобы у них появился ребенок. Папа же должен как-то отдать маме свою клеточку, чтобы она соединилась с маминой. Только у них это называется «заниматься любовью» или «заниматься сексом».

Хотя, конечно, подобный разговор почти невероятен – чаще всего он проходит в две-три ступени, между которыми проходят несколько дней или даже месяцев.

6-9 лет:

в этом возрасте ребенок обычно узнает, что такое, собственно, секс и контрацепция. Тогда же ребенок может узнать интересные вещи об отношениях полов от приятелей. Но даже если ребенок принес из школы сведения, что «все трахаются», не стоит хвататься за голову – можно просто объяснить ребенку, что и в этой сфере есть грубые слова и есть спокойные, красивые.

Объяснять детали полового акта можно, отталкиваясь от таких пунктов (и держа в голове метод мини-ответов):

Секс приносит взрослым людям большое удовольствие.

Мужчина и женщина обнимаются, целуются, от этого мужской пенис твердеет, увеличивается и поднимается, и тогда мужчина может аккуратно ввести его во влагалище женщины. Как вставить ключ в замочную скважину.

После этого мужчина и женщина начинают раскачиваться – это очень приятно.

После этого из мужского пениса выходят его половые клетки и спешат наперегонки к женской клетке. Самая сильная мужская клетка побеждает в соревновании и соединяется с женской – и из этой новой клетки растет ребенок.

Рассказы о сперматозоидах и яйцеклетках, фаллопиевых трубах и закреплении зародыша не стенке матки сопровождайте картинками из энциклопедии или сами набросайте схемы на листке бумаги.

Дотошным детям можно рассказать, что природа специально сделала так, чтобы секс приносил удовольствие: тогда мужчина и женщина чаще будут стремиться друг к другу, и у них чаще могут появляться дети.

Но не всегда секс ведет к соединению половых клеток и появлению ребенка. Люди научились делать так, чтобы мужская и женская клетки не соединялись, если сейчас мужчина и женщина не хотят детей. Например, мужчина может надевать на пенис специальный резиновый мешочек, презерватив, и тогда все его сперматозоиды останутся в этом мешочке и в мамин живот не попадут. Или женщина может пить специальные таблетки, которые не дают мужским и женским клеткам соединяться. Это называется контрацепция. Сегодня есть очень много средств и способов контрацепции.

Разговоры о технике полового акта напрямую связаны с вопросом «как младенец выходит из маминого живота?» Если раньше ребенок знал, что младенцы появляются из неопределенного «специального отверстия» под животом, то теперь самое время уточнить, что младенцы выходят тоже через влагалище.

Важно! Объясните сыну или дочери, что бывают взрослые, которые дружат с детьми, и в этом нет ничего плохого. Но бывают «плохие» взрослые, которые хотят подружиться с детьми, чтобы заняться с ними сексом, для своего удовольствия. Дайте понять ребенку, что никто не имеет права вторгаться в его интимную зону, ребенок должен быть твердо уверен, что его тело — его собственность. «Давай договоримся: если любой взрослый, даже самый близкий, предлагает тебе сделать что-то неправильное или неприятное, куда-то пойти, раздеться, показать себя — не делай этого. Скажи НЕТ и громко позови других на помощь, скажи громко: «Этот дядя меня трогает!» И обязательно расскажи об этом мне». Научите ребенка не брать у чужих конфеты или игрушки: «Если другие люди будут давать тебе конфеты или игрушки, звать тебя посмотреть на хомячков или игрушечный трехэтажный автотрек, ничего не бери и никуда не ходи. Скажи: «Мне мама не разрешает». Это могут быть плохие люди. Хотя они всегда притворяются хорошими».

9-12 лет:

начало полового созревания. В этом возрасте необходимо подготовить ребенка к изменениям. Рассказать о стремительном росте, который порой кажется неравномерным. Об изменениях голоса – мальчикам. О росте груди и изменении фигуры – девочкам. Отдельно: мальчикам о ночных поллюциях и невольных эрекциях («Это проверка члена на его дееспособность, она проходит у всех подростков, если это случается – значит, с тобой все в полном порядке»). Девочкам – о менструациях, нужно предупредить, что первые менструации могут быть не вполне обычными: обильными, или болезненными, или наоборот очень короткими – все это нормально, потом все уравновесится. Для подростка начало эрекций или менструации может быть болезненным психологически: эти вещи часто воспринимаются им как драматическая помеха прежнему образу жизни.

А с ранними месячными, вообще, помню, было смешно, когда бы не грустно - мама гордо сказала: вот! теперь у тебя могут быть дети! А я ревела и говорила: какие дети??? не хочу детей, хочу, чтоб это прекратилось...

Поэтому не нужно фиксировать ребенка на новых подарках природы-матери, стоит объяснить, что это – нормально, так бывает со всеми. Постепенно подросток свыкнется с этими явлениями, научится их контролировать, и они станут для него обычным делом.

Некоторые психологи считают, что девочкам стоит рассказывать о мальчишеских непроизвольных эрекциях, потому что ничего толком не зная об этом, девочки нередко принимают эрекции (которые мальчишкам трудно скрыть) на свой счет, начинают важничать или оскорбляться - и это вносит дополнительное напряжение в отношения между мальчиками и девочками, доставляя страдания и той, и другой стороне. Те же психологи высказываются за то, чтобы рассказывать мальчикам о девичьих менструациях – чтобы мальчики без наносного ажиотажа относились к этому явлению и не тиранили девчонок лишними дразнилками.

И, конечно же, важно познакомить подростка с правилами гигиены половых органов: мыть, с мылом под кожу не лезть, ничем термоядерным не мазать, знать, где лежат прокладки и чистые простыни.

12-14 лет:

в этом возрасте происходит новый всплеск серьезного интереса к сексуальным проблемам, изменения в организме ребенка невольно подталкивают его к дальнейшим исследованиям. Все чаще тема отношений полов и секса всплывает в вопросах, разговорах и жестах подростка – хотя в иных случаях интерес к теме просыпается гораздо позже, а собственно подростковый период проходит достаточно мягко.

А в 13-14 лет мы с близкой подругой, по-моему, 99% разговоров говорили про секс и около того. хотя опыта у обеих было ноль. потому, возможно, и была эта тема навязчивой, что никто нам ничего по-человечески не объяснил, вот мы и домысливали, сами себе объясняли

Меня в 13 лет вопрос секса просто не интересовал. То есть, я не видела в нем темы для обсуждения. Притом, что с родителями эти вопросы тоже как-то никогда не поднимались, изучение происходило по книгам. Именно не замалчивались (пристань я с вопросами - ответили бы) а просто не поднимались, интимное - это то, что не обсуждают с посторонними.

Если вопросы, таки, возникают, родителям не стоит отмалчиваться, ребенок должен знать, что у вас он может спросить обо всем и прийти с любой своей проблемой. Хотя иногда вопросы подростка могут ставить родителей в тупик: «Что такое транссексуал?» - но на подобные вопросы лучше отвечать по-прежнему «небольшими дозами», не вдаваясь в детали: «Это человек, который хотел бы принадлежать к другому полу».

В этом возрасте нужно ответственно вскрыть тему контрацепции: либо обсудив вопрос с подростком, либо снабдив его печатными руководствами к действию. Постарайтесь загодя поднять в его глазах презервативы: все-таки, это самый адекватный для молодых людей метод контрацепции.

14-16 лет:

возраст первых свиданий. Высока вероятность узнать, что же это такое – секс, о котором столько говорили. Психологи считают, что никто кроме родителей и других значимых взрослых не может убедить подростка не начинать половую жизнь слишком рано. Вот только тон этих разговоров не должен быть нравоучительным. Внушите дочери, что нужно уметь сказать «нет», если тебе не хочется вступать в близкие отношения. И все же, стоит смотреть на жизнь реально и напомнить подростку, что важно иметь под рукой презерватив!

Важно потому, что в мире существуют венерические заболевания и риск нежелательной беременности. В этом возрасте информация (с картинками! с описаниями страданий!) о ЗППП уже не шокирует юный ум, а, скорее, прибавит ответственности. Что касается ранних беременностей, то хорошо бы было иметь контакт с родственницей или подругой, у которой есть маленький ребенок, чтобы обратить внимание подростка на ту уйму времени и сил, что требует лялечка. Ибо бывает, что девочки-подростки действительно Очень Хотят ребенка, иррационально, не задумываясь о последствиях такого шага. Но с другой стороны, точно не следует запугивать подростка «ужасами материнства».

А мне бы вот как-нибудь наоборот - забыть о проблемах и вспомнить что-нибудь позитивное. А то я себя так качественно этими проблемами запугала, что при одной мысли о беременности хочется уже бежать стреляться. Ну, все очень просто. Надо любопытной деточке лет в 14 дать медицинскую энциклопедию. И параллельно очень подробно рассказать, какие у беременности и родов бывают осложнения и вообще чем характерна каждая минута таковых - и вуаля! Любопытная деточка назначает все это китайской пыткой и не хочет размножаться никогда и ни за какие коврижки )))) А что родители? У меня маман уже многими годами позже призналась, что не знала с какой стороны к вопросу подойти, стеснялась, блин! И ведь медик же!

Как вариант - накручивание подростка на тему: "не смей заводить ребенка, пока не будешь полностью готов, это очень важное испытание и огромная ответственность, ты должен обеспечить своего ребенка всем, чем только можно и заводить его только по очень большой любви!" А потом человек всю жизнь дергается - все ли он предусмотрел, готов ли он, достаточно ли большая его любовь, чтобы завести ребенка. Встречала я такие варианты. Жутко выглядят, да.

После 16 лет разговоры на тему секса между детьми и родителями обычно происходят только при условии очень большого доверия и открытости – хотя и до того без взаимной теплоты и доверия едва ли сможете поднимать эти темы. Так что берегите ваши отношения с детками, они так быстро растут и уходят – сначала в себя, потом к новым горизонтам и партнерам.