20 вещей, которые навсегда запомнит ваш ребенок

Как поступать, чтобы у ребенка было счастливое детство? Все мы понимаем, что однажды наши маленькие мальчики и девочки станут взрослыми и уйдут от нас в самостоятельную жизнь, поэтому так хочется успеть напитать их теплом и любовью. А еще подарить нашим детям воспоминания, которые будут поддерживать и радовать их даже тогда, когда нас уже не будет на свете.

К сожалению, рутина, которая требует так много родительских сил, постепенно сотрется из памяти. Что же останется? Мы рискнули и составили список из 20 вещей, которые ваши дети почти наверняка запомнят на всю жизнь. Вот они:

1. Дом, в котором прошло их детство

Конечно, речь не о том, что спустя годы дети будут оценивать стоимость ремонта и мебели, количество квадратных метров и престижность района. Но они непременно будут вспоминать, как бродили взглядом по узору на обоях и, засыпая, разглядывали сказочные тени, разбежавшиеся по стенам от ночника. Как играли в прятки в гостиной. Как строили шалаш из одеял. Как мама разрешила не убирать на ночь кукольный домик и разрисовать зубной пастой окна к новому году. И как круто можно было скакать на диване, пока никто не видит.

2. Как родители учили их новому

Чему бы вы ни обучали вашего ребенка, он непременно будет вспоминать об этом с благодарностью. Кидать мяч, строить башню из песка, поливать грядку из лейки, складывать бумажные кораблики, кататься на лыжах, плавать под водой, менять колесо у велосипеда, печь вкусный кекс… Разве может что-то сравниться с радостью, когда тебе впервые что-то удалось, а рядом был терпеливый взрослый, готовый поддержать, помочь и восхититься результатом вместе с тобой?

3. Как взрослые баловались вместе с ними

Серьезным мамам и папам приходится поддерживать дисциплину и решать кучу проблем, поэтому у них почти не остается времени и сил на шалости. Но тем ценнее для ребенка те редкие минуты, когда родители хохочут и дурачатся вместе с ним, забывая обо всем. Брызгаются водой, валяются в сугробах, делают в ванной мыльные рожки из волос, рисуют картину в тарелке с кашей, корчат рожи и рассказывают дурацкие стишки.

4. Как родители отвечали на их тысячу и один вопрос

Для ребенка счастье знать, что от него не отмахнутся, даже если он спросит глупость. Даже если он спросит ее в сто тридцать третий раз.

5. Как в семье их учили смело мечтать

Здорово, когда вместо дежурного: «Что поел?» и «Какие оценки получил?», родители интересуются, что бы ребенок сделал, если бы у него была волшебная палочка, куда бы он полетел на воздушном шаре, в какой сказке хотел бы побывать, какое несуществующее животное завел бы у себя дома, о чем бы снял фильм и в какую экспедицию отправился.

6. Вкусную еду, которую готовили для них

Даже через десятилетия, чадо будет с блаженством вспоминать вкус картошки, которую жарил папа, и запах маминого супчика. И самый приятный звук воскресного утра — звук скворчащих на сковородке оладушек. И торт, который бабушка пекла на каждый день рождения. И самый обычный бутерброд, который довелось разделить с дедом на рыбалке.

7. Подарки, которые им дарили

У детей свои критерии лучшего подарка. И это не стоимость, не мода, и не полезность. Нет, запомнится тот подарок, о котором ты тайно мечтал, а взрослые чудом догадались. Или вещь, которая казалась твоим родителям странной, но они все равно ее купили. Или внезапный сюрприз без всякого повода. А еще конфеты, которые папа доставал из чемодана, вернувшись из командировки, и красивые камушки, который мама находила на улице и приносила домой.

8. Как родители вместе с ними отправлялись на поиски приключений

… в соседний парк, в деревню, в горный поход, в далекую страну — да куда угодно!

9. Как взрослые читали им вслух, рассказывали сказки и пели песенки

Может, дети и не вспомнят свою первую колыбельную, но тепло маминого голоса непременно останется в их душе. Кстати, если ребенок уже ходит в школу, это совсем не значит, что ему больше не нужно читать вслух.

10. Семейные истории

Наверное, в каждом семье найдется несколько приятных сюжетов, которые так любят вспоминать старшие: про знакомство бабушки и дедушки, про старый дом с садом, про детские и студенческие годы родителей и про то, как они влюбились друг в друга… Даже если эти истории давно всем известны, а подростки морщатся, мол, мы уже это слышали, не стесняйтесь рассказывать о хорошем снова и снова.

11. Письма, которые родители им писали

Серьезные и смешные. По делу и без повода. Отправленные по обычной или электронной почте, прикрепленные магнитиком к холодильнику, спрятанные в дупле дерева. С рисунками и ребусами. Составленные на известном только вам двоим тайном языке. Написанные молоком и проявляющиеся над свечкой.

12. Как мама и папа однажды разрешили им что-то особенное

Например, залезть в холодную речку в июне. Или съесть мороженое перед супом. Или прогулять школу без всякой уважительной причины.

13. Как они вместе с родителями любовались природой

Слушали по дороге в детский сад капли дождя, ударявшие по зонтику. Смотрели ночью на звезды, вместо того, чтобы идти спать. Кидались осенними листьями. Приносили по весне домой веточки деревьев и ждали, когда из почек вылупятся клейкие зеленые листочки. Стояли вдвоем у окна и наблюдали, как ярко-оранжевое солнце уходит за горизонт. Или на морском берегу высматривали резвящихся вдалеке дельфинов.

14. Как они впервые делали самостоятельный выбор

Порой ребенку проще, чтобы за него всё решили мама и папа. Нет выбора — нет ответственности. И всё же, как волнительно и радостно самому выбрать, кого позвать на день рождения и где его провести, что взять с собой в летний лагерь, в какой секции заниматься и куда пойти учиться. А еще самому решать, какого цвета и длины будут твои волосы и какую одежду лучше купить.

15. Как родители им доверяли

Не контролировали без надобности и не были надсмотрщиками за выполнением уроков. Не душили опекой и не критиковали каждый шаг. Не твердили: «Давай я помогу», «Ты не сможешь», «Лучше я сам». Наоборот, верили, что ребенку многое по плечу, поддерживали, позволяли брать ответственность на себя и ошибаться.

16. Как взрослые благодарили их за помощь

Каждому человеку, даже если ему всего три годика, приятно чувствовать себя важным и нужным. Какой гордостью светятся малыши, которым поручено самим накрыть на стол или пропылесосить! И ничуть не менее приятно подростку помочь маме с тяжелыми сумками, что-то починить или купить для всей семьи сладостей с первой зарплаты. Главное, видеть в глазах родных искреннюю радость и благодарность.

17. Как близкие поддерживали их увлечения

Каким бы самостоятельным ни казался ребенок, ему, несомненно, будет приятно, если родители придут на его отчетный концерт, выставку или спортивные соревнования. И, конечно, детке запомнятся не только грамоты и кубки, забитые мячи и аплодисменты, но и мамины счастливые глаза и папина гордость. Но еще более драгоценным воспоминанием останется поддержка и любовь родителей, проявленная в те дни, когда успех обошел стороной.

18. Друзей, первую любовь (и как родители к ним относились)

Нередко, став взрослыми, люди расходятся со своими школьными товарищами, и поражаются, как могли быть влюблены в этого человека. Но благодарность к родителям, которые уважали их подростковый выбор и были деликатны, остается навсегда.

19. Как в семье им разрешали быть настоящими

Не требовали чему-то соответствовать и не заставляли меняться. Как позволяли отказываться от «прекрасных возможностей» и разрешали делиться своими искренними, пусть порой и неприятными чувствами. Принимали их слабости и прощали ошибки.

20. Радовались их взрослению и потихоньку отпускали

Куда проще делать первые шаги в самостоятельной жизни, не беспокоясь о том, как одиноко и грустно родителям оставаться одним. Приятно знать, что с твоим взрослением и уходом, жизнь в семье продолжается. Что никто не плачет и не сходит с ума от беспокойства и тревог, не выставляет неоплатных счетов и не заваливает советами. Именно в такой родительский дом, где тебя отпустили и считают взрослым, хочется возвращаться снова и снова…

