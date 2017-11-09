Еда из мультфильмов: с экрана на тарелку

В жизни всех родителей рано или поздно наступает период, когда ребенок становится чрезвычайно капризным в еде созданием. Сражаются с «то не хочу, это не буду» самыми разными способами — от показа мультфильмов во время трапезы (или наоборот, запрета на них до окончания обеда) до изощренного оформления, способного набирать тысячи «лайков» в Instagram.

Среди способов есть еще один, очень забавный, и связан он тоже с мультфильмами: можно попробовать накормить ребенка едой прямо из них. Да, просто взять и приготовить то, что с удовольствием уплетают любимые детские герои на экране. Под этим соусом можно и что-то полезное скормить, и в обычный скучный прием пищи нотку веселья внести. Главное — чтобы перед глазами был оригинальный пример.

Все нижеприведенные рецепты объединены любовью того или иного мультипликационного героя, которая может вдохновить хороший аппетит и у вашего ребенка.

Рататуй из одноименного мультфильма

Начинаем с одного из наиболее полезных и наглядных примеров высокой кулинарии в большой анимации. Мультфильм «Рататуй» недаром получил свой анимационный «Оскар»: так вкусно про еду и про крыс еще никто не рисовал. Вряд ли дети с охотой будут есть тушеные овощи просто так, но в версии от Реми у этого блюда есть все шансы! Точнее, от Томаса Келлера, ведь именно этот знаменитый кулинар разработал свой рецепт рататуя специально для мультфильма.

Вам понадобится: 3 половинки красного, оранжевого и желтого перца; 5 ст. ложек оливкового масла, 3 зубчика чеснока, 3 томата, 1 луковица, по одной веточке тимьяна и петрушки, 1 кабачок цуккини, 1 баклажан и соль с перцем по вкусу.

Как приготовить:

Запеките перцы в духовке при температуре 220 градусов около 20 минут. Остудите, удалите кожицу, семена и хвостики, и нарежьте.

Мелко покрошите лук и чеснок, пассеруйте их в оливковом масле 6−8 минут (лук должен стать прозрачным), добавьте туда предварительно измельченные травы, специи и сладкий перец.

Баклажан, цуккини и помидоры (желательно подобрать одинаковые по диаметру овощи) нарежьте на тонкие круглые ломтики и выложите в форму для запекания «улиткой», начиная от центра. Сверху залейте соусом, накройте крышкой и выпекайте в разогретой до 150 градусов духовке около 1.5 часов, затем еще 30 минут без крышки.

Рататуй готов! При подаче можно сбрызнуть блюдо соусом винегрет (винный уксус, оливковое масло, соль и молотый перец).

Крабсбургер из «Губка Боб Квадратные Штаны»

Рецепт бургера из приключений Губки Боба — настоящая легенда. Вокруг данного блюда крутятся сюжеты некоторых серий и даже целая полнометражка «Губка Боб в 3D». Несмотря на строгую секретность, рецепт крабсбургера существует, и он перед вами. Сразу оговоримся, что в разных сериях упоминаются разные котлеты ( в т. ч. крабовые), но мы советуем вам обратить внимание на «земную» версию этого домашнего бутерброда.

Вам понадобится: 3 свежие булочки с кунжутом, помидор, 2 луковицы, 3 ломтика твердого сыра, 3 маленьких маринованных огурца, 3 листа зеленого салата, по 200 грамм нежирной говядины и свинины, яйцо, кетчуп, горчица, подсолнечное масло для жарки, соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

Измельчите в мясорубке говядину, свинину, лук (оставив несколько колец для бутербродов), добавьте яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте, сформируйте 3 котлеты толщиной не более 2 см и пожарьте их до готовности на сковороде (желательно чугунной) с сильно разогретым подсолнечным маслом. Остудите.

Нарежьте помидор тонкими кольцами, огурцы — на 3 продольных ломтика.

Разрежьте булки напополам, положите нижнюю часть на тарелку и приступайте к формированию бургера: вниз отправляется котлета, смазанная кетчупом и горчицей, на соусы кладутся куски огурцов, кольца лука, по листу салата, ломтику сыра и свежего помидора. Закройте верхней частью булки, и не забудьте про «секретный ингредиент» — любовь. Готово!

Завтрак Мушу из «Мулан»

Отличный повод разнообразить обыденную глазунью так, чтобы это было вкусно, оригинально и очень по-восточному . В приготовлении ничего сложного нет, блюдо можно взять на вооружение в качестве хорошего сытного завтрака.

Хитрец Мушу плохого не посоветует! Во всяком случае, в плане еды.

Вам понадобится: полстакана риса, 2 яйца, ломтик бекона, 3−4 стакана воды.

Как приготовить:

Сварите рис любым удобным для вас способом. Например: залейте крупу водой, поставьте на сильный огонь. 5 минут помешивайте, затем убавьте огонь, закройте кастрюлю крышкой и оставьте вариться на 15 минут.

За это время пожарьте простую глазунью из двух яиц (аккуратнее со «зрачками»!) и бекон.

Сервируйте на тарелке «лицо» с угодным вам настроением (в оригинале веселым) и подавайте к столу.

«Рыцарские пальчики» и «Мохнатый пупок» из «Шрека»

Устроить детям ироничный и праздничный вариант стола «по-шрековски» очень просто. Предлагаем сразу два рецепта, и основное блюдо, и напиток. Готовить их совсем нетрудно, в отличие от предыдущих рецептов, они откровенно неполезные, зато веселья и позитива будет — хоть отбавляй!

Рыцарские пальчики, любимое блюда Драконихи: отварите сосиски и выложите на тарелку. Ножом сделайте несколько надрезов, имитируя суставы пальцев, и соорудите «ногти»: это могут быть пластины миндаля, кусочки вырезанного по форме лука или помидора (последняя версия — пальчики дамские). Получившееся безобразие обильно полейте кетчупом. Bon Appetit!

Существует еще версия с тестом, но это уже немного из другой, хэллоуиновской оперы.

Коктейль «Мохнатый пупок», который активно потребляют персонажи в баре «Ядовитое яблоко»: в полстакана кока-колы добавьте две ложки ванильного мороженого и перемешайте. Не волнуйтесь! Месиво и должно пойти такой густой пеной, к восторгу всех присутствующих детей.

Приятного аппетита!

Источник: tlum.ru