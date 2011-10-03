Если ребёнок говорит «Нет!»…

«Не кочу!» или «Неть!» — вот любимые слова моей маленькой упрямицы! Практически каждый ребёнок проходит такой этап развития, когда он всё категорически отрицает. Такое поведение не всегда просто вынести, ведь слово «Нет!» произносится во всём, что касается еды, сна, отдыха, прогулок, игр. Не стоит воспринимать это как поражение или пробел в воспитании, это всего лишь один из этапов становления личности вашего малыша. Стадия «Нет!» будет негативной лишь тогда, когда мы, родители, будем бороться с ней, настаивая на своём. Пусть личность вашего малыша упражняется в том, чтобы быть личностью, а мы ему в этом поможем, направим и поддержим. Постарайтесь в игровой форме подвести ребёнка к решению, которое устроит всех.

«Я домой не хочу!»

Распространенная ситуация, малыш не хочет уходить с площадки домой, хотя время сна или обеда уже давно настало. Мы с дочкой придумали такой ритуал: за 10 минут до конца прогулки мы идём кормить голубей (с собой заранее беру мешочек крупы, хлеб), когда птички покушали, машем им пока-пока и уходим домой, ведь птичкам тоже пора спать. Ритуал может быть любым — катание на горке, качели. Но ни в коем случае не стоит отрывать ребёнка в середине очень важной игры и волоком тащить домой.

«Не хочу сидеть в автокресле!»

Поиграйте дома в водителя и пассажира, пусть ребёнок будет водителем, а непослушный мишка пассажиром. Помогите ребенку объяснить мишке, что тот должен сидеть в кресле.

«Я играть не хочу!»

Малыш не хочет играть в ту или иную игрушку, собирать пирамидку, строить башню. В таких случаях просто отойдите в сторону и начните с увлечением играть. Через пару минут ребёнок обязательно к вам присоединится, а вы в свою очередь похвалите его за это и скажите, что без него вам было очень скучно.

«Не хочу спать!»

Сон - очень важный режимный момент. Пусть время сна всегда будет одинаковым, как и последовательность действий за полчаса перед сном, например, уборка игрушек, купание, чтение сказок, поцелуй на ночь. Пусть у ребёнка будет какая-то вещь, которая заменит маму, когда она отойдёт от кроватки: мягкая игрушка или кукла. Скажите ребёнку, чтобы он пожелал игрушке спокойной ночи и не будил её, потому что она уже спит.

«Не хочу вставать!»

В период сна замедляются все процессы в организме, снижается температура тела, расслабляются мышцы, поэтому пробуждение не должно быть резким. Пусть ваш малыш просыпается под спокойную музыку, или включайте фоном любимые мультики. Можно немного погладить малыша, сделать легкий массаж (например, «рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, едет поезд запоздалый...»), позвать по имени. Также можно помассировать немного мочки уха — это будет способствовать кровообращению и соответственно приливу энергии. Пусть ритуал пробуждение войдет у вас в привычку, оставляйте достаточно времени, чтобы не будить ребенка в спешке.

«Не хочу есть!»

Я, как мама «малоежки», испробовав все мыслимые и немыслимые способы накормить ребёнка, пришла к выводу, что голодный ребёнок ест всегда и всё. Никакие игры, мультики, песенки, игрушки, любимые блюда не заставят есть ребёнка с хорошим аппетитом постоянно, это лишь временные решения проблемы. Для меня выходом оказалось питание по строгому режиму раз в 4 часа, если дочь отказывалась от еды, то никаких «перекусов» до следующего приёма пищи плюс активные прогулки на свежем воздухе. Возможны и маленькие хитрости: папа садится и с аппетитом начинает есть овсяную кашку, как тут удержаться? У малыша должна быть своя тарелка, ложка, кружка и своё постоянное место за обеденным столом. Очень важна и подготовка к приёму пищи, если малыша отвлекли от какого-то занятия и посадили за стол, вполне возможно, что он будет капризничать. Поручите ему какие-то дела по подготовке обеда, например, протереть стол или разложить ложки, маленький ребёнок вполне спрвится с заданием посыпать тёртый сыр. Моя годовалая дочь с большим удовольствием приносит из специально отведенного места свою тарелочку и ложку, как только я зову ее кушать.

Что делать, когда ребёнок говорит «Нет!»:

1. Не забывайте говорить ребёнку, что вы его очень любите, что он самый лучший и что вы им гордитесь. Особенно в те моменты, когда он это заслужил.

2. Во время диалога постарайтесь быть на одном уровне с ребёнком (сесть на колени), так, чтобы его глаза были напротив ваших.

3. Позволяйте малышу самому принимать решения.

4. Будьте последовательны. Нельзя значит нельзя всегда. Можно значит можно всегда.

5. Говорите простыми фразами, помогите ребёнку разобраться со своими желаниями.

Чего нельзя делать, когда ребёнок говорит «Нет!»:

1. Не ругайтесь, не кричите и не заставляйте ребёнка силой сделать то, что вам хочется.

2. Не требуйте ничего категорично, предложите ему выбор.

3. Не обижайтесь на ребёнка.

4. Не говорите слишком часто «Нет!» ребёнку, только тогда, когда в этом есть необходимость.

5. Не задавайте вопросы, на которые можно ответить «Нет!». Например вместо вопроса «Ты будешь суп?» спросите «Из какой тарелки ты будешь сегодня есть суп: из красной или из зелёной?».