Как научить ребёнка управлять своими эмоциями?

Взрослые часто недовольны тем, что ребёнок не сдержан, пуглив, капризничает, чуть что сердится или лезет в драку. Но мало кто задумывается о том, что умение управлять своими эмоциями не приходит к человеку само по себе. Эмоциональный интеллект нужно развивать так же, как мы развиваем умение читать, считать и решать логические задачки. Мы расскажем, как это делать.

Для маленького человека эмоции — это что-то непонятное, туманное и плохо осознаваемое. Иногда он тонет в океане сложных переживаний, не может узнать неприятные чувства «в лицо», а, узнав, гонит их прочь, потому что в некоторых эмоциях страшно сознаться даже себе, особенно, если ты не умеешь их контролировать. Порой кажется, что ребенок завелся с пол-оборота , но на самом деле клубок из страхов, тревог и огорчений мог копиться в его душе часами, днями и даже месяцами.

Чтобы человек был в состоянии справиться с этими проблемами, ему необходим эмоциональный интеллект, который помогает:

— различать эмоции, узнавать их у себя и окружающих;

— принимать любые чувства, в том числе негативные, понимать, что это нормальная, неизбежная и даже необходимая часть жизни;

— самому выбирать, как проявлять ту или иную эмоцию.

Учимся узнавать эмоции

1. В кино и литературе

Знакомить малыша с разными чувствами можно уже по первым книжкам и мультикам. Для начала можно разобраться с внешними проявлениями эмоций, а потом и с их внутренними причинами.

Выбирая детскую литературу, обращайте внимание на иллюстрации. Важно, чтобы лица или мордочки героев сказок и рассказов были хорошо прорисованными, «живыми» (вспомните замечательные сказки В. Г. Сутеева ). Тогда можно будет обращать внимание маленького слушателя на их чувства: «Какой здесь котик — грустный или весёлый? А почему котик грустит?» «Смотри, как лисичка нахмурилась. Видимо, она рассердилась на волка…" и т. д.

Конечно, по мере взросления ребёнка, материал для обсуждения должен меняться (подойдут почти любые качественные подростковые книги и фильмы, хоть тот же «Гарри Поттер»). Годам к десяти-двенадцати дети способны различать куда более сложные оттенки эмоций, с ними важно говорить о том, что часто люди могут одновременно испытывать противоположные чувства. И это абсолютно нормально, ведь мы сложно устроенные существа, сложные настолько, что можем любить и ненавидеть одного человека, хотеть чего-то и бояться этого…

2. В играх и творчестве

В электронных сообщениях мы обозначаем чувства «смайликами». Но ведь эмодзи можно рисовать и на бумаге! Попросите малыша угадать, что вы изобразили — грусть, радость, удивление, страх. Спросите, как малыш догадался — по бровкам, уголкам рта и т. д. Потом пусть нарисует свою мордочку, а родители угадают, какое у нее настроение. Если кроха уже пользуется гаджетами, то попросите найти на экране подходящие «смайлики» для той или иной ситуации из сказки или мультика.

Поговорите об эмоциях, которые ребенок слышит в музыке или видит на картинах известных художников. Попробуйте вместе нарисовать грусть, радость, страх, злость. Какие цвета вам понадобятся, какие мазки?

Изучать чувства можно и играя в пантомиму. Подготовьте «эмоциональные» карточки по аналогии с популярной игрой «Активити», на которых будет задание изобразить сердитого сторожа, испуганного олененка, растерянного покупателя, разгневанного гражданина, ликующую девочку, удивленную даму и т. д. Здесь ребенок обратит внимание не только на мимику, но и на другие телесные проявления эмоций — позы, жесты, скорость движений.

Подростки, у которых есть интерес к литературе, могут посоревноваться в самом точном словесном описании эмоций через действия, запахи, вкус и звук. К примеру, попробовать передать в маленьком тексте нетерпение, воодушевление, тревогу, оцепенение, безразличие так, чтобы их можно было угадать.

3. В жизни

Мы довольно легко говорим о своих «хороших» чувствах, но избегаем упоминать «плохие». Но на самом деле очень важно, чтобы родители называли свои негативные эмоции словами, а не проявляли их в раздраженных жестах, повышенном тоне, язвительных интонациях. Ребенку проще ориентироваться в окружающей действительности, если мама говорит напрямую: «Я расстроилась», «Я рассердилась», «Мне было обидно» и т. д. Слыша это, детка еще и учится сопереживать другим, усваивает, что его поступки могут вызывать у окружающих те или иные чувства. Главное, не перегибать палку — нельзя грузить детей своими сложными взрослыми проблемами или заниматься эмоциональным шантажом («Если ты не…, мамино сердце не выдержит»).

Не менее полезно называть эмоции ребёнка. Конечно, мы не вправе категорически решать за другого человека, что он чувствует («Ты не замерз, а проголодался»), но можем высказать свои предположения. «Кажется, ты расстроился из-за того, что…», «Ты обиделся, когда…, да?», «Тебе очень скучно и ты хочешь…».

Учимся принимать эмоции

Дети часто слышат: «Ты не можешь сердиться на учительницу», «Тут нечего бояться», «Нашёл из-за чего грустить», «Мальчики не плачут», «Девочки должны всегда быть добрыми», «Обижаться — плохо», «Хорошие дети себя так не ведут» и т. д. Родителям кажется, что стоит запретить «неправильные» чувства, как они исчезнут, словно по мановению волшебной палочки. Но не замечать эти эмоции так же опасно, как пытаться остановить воду, стекающую с гор. Лучше приготовить для нее удобные русла или позволить струиться красивыми водопадами, чем ждать, когда запертая наглухо мощь прорвет плотины и обрушится вниз, сметая всё на своем пути.

Ребёнок может чувствовать всё, что угодно. Имеет право. И куда вероятнее, что он поделится сложным переживанием, если никто не будет его ругать и стыдить в ответ. И тогда, скорее всего, это переживание не перейдет в болезнь.

Расскажите детке, что эмоции появились у человека и животных совсем не просто так. Они полезны, а порой помогают выжить. К примеру, страх уберегает нас от опасности, злость — помогает защититься, удивление заставляет пристально разобраться с новым, а отвращение — держаться подальше от того, что вредно для организма.

Объясните, что всем людям порой бывает скучно, больно или страшно. И с этими тяжелыми чувствами тоже можно какое-то время жить. Они переносимы, с ними можно справляться, и, даже испытывая их, в то же время отыскивать в душе что-то радостное и светлое.

Учимся управлять эмоциями

Понимать свои чувства и не бояться их — уже большой успех. Следующий шаг — усвоить несколько стратегий поведения в эмоционально сложных ситуациях.

Можно сказать ребенку, что когда его охватывает сильное чувство, он сам выбирает, как реагировать, буквально, как одежду в шкафу. Если у малыша в шкафчике с названием «Я рассердился» висит только две футболки «Полезть в драку» и «Обзываться», то ему больше и «надеть» нечего. Но можно в этот шкафчик повесить много разных вещей, например, «Отойти в сторонку и отдышаться», «Поговорить с обидчиком», «Побить подушку», «Попросить помощи у взрослых» и т. п. Теперь ребенок может осознанно решить, как поступить в конкретной ситуации. И окажется, что совсем не обязательно каждый раз кидаться в бой с кулаками.

Чтобы кроха усвоил разные способы поведения, разыгрывайте их в сценках с игрушками. К примеру, машинке не хватило места в гараже, зверята не поделили угощение на чаепитии, к медвежонку не пришел на день рождения лучший друг и т. д. Иногда родитель может побыть капризным, драчливым, обидчивым героем, которого ребенок будет успокаивать и учить, как справиться с проблемой.

Но, конечно, лучше всего дети учатся на нашем примере. Предположим, мама вернулась домой уставшая и в сильном раздражении. Она может швырнуть сумку в угол, накричать на детей за невымытую посуду и не сделанные уроки, резко отвечать на вопросы. Получается, что ее раздражение (истинная причина конфликта) будто бы не существует, а есть только непослушные отпрыски. Но ведь это не так! Мама может честно признаться: «Я измотана, и готова закипеть в любой момент. Пожалуйста, приготовьте мне чай и оставьте в покое. У вас будет полчаса, чтобы доделать всё, что вы не успели». В этом случае дети получат ценный урок: 1) узнавания эмоции, 2) бережного обращения с ней, 3) цивилизованного проявления без ущерба для окружающих.

Здорово, если родители поделятся своим опытом проживания сложных эмоций, ведь у каждого из нас свои способы. Например, они могут быть такими:

Говорить другим о своих чувствах словами

Громко кричать в лесу

Комкать, рвать и швырять бумагу, а потом собрать каждый кусочек и выбросить

Построить что-то специально, чтобы разрушить

специально, чтобы разрушить Максимально быстро бегать, прыгать, бить боксерскую грушу

Слушать любимую музыку

Гулять в парке и что-нибудь собирать или считать

собирать или считать Рисовать свои эмоции в виде монстров, а потом разрывать их на клочки

Танцевать и кривляться перед зеркалом

Стрелять в тире, плавать в бассейне, заниматься другим спортом

Нанизывать бусы, плести фенечки, вышивать

Выделять себе 15 минут в день для непрерывного нытья или пения «депрессивных песен» (как можно заунывнее петь о своих проблемах на произвольный мотив, пока не расхохочешься)

Описывать чувства в дневнике, писать стихи, рисовать картины

Писать письма человеку, на которого злишься, а потом уничтожать их

Дышать под счет, постепенно растягивая вдох и выдох

И т. д.

Если ребёнок опять выражает свою злость или раздражение неприемлемым способом (оскорбляет или бьет других людей, швыряет в них предметы, ломает их вещи или поделки), нужно аккуратно его останавливать, напомнить, что в его «шкафчике» еще много других вариантов поведения. Постепенно ребенок начет сам выбирать более эффективные стратегии реагирования, научится управлять своими эмоциями и помогать успокоиться тем, кто рядом с ним.

В будущем развитый эмоциональный интеллект еще не раз поможет растущему человеку переживать жизненные драмы, находить общий язык с людьми, добиваться успеха в профессии, а, главное, быть более здоровым и счастливым.

Фото: www.pexels.com, www.globallookpress.com