Как научить ребёнка управлять своими эмоциями?
Взрослые часто недовольны тем, что ребёнок не сдержан, пуглив, капризничает, чуть что сердится или лезет в драку. Но мало кто задумывается о том, что умение управлять своими эмоциями не приходит к человеку само по себе. Эмоциональный интеллект нужно развивать так же, как мы развиваем умение читать, считать и решать логические задачки. Мы расскажем, как это делать.
Для маленького человека эмоции — это
Чтобы человек был в состоянии справиться с этими проблемами, ему необходим эмоциональный интеллект, который помогает:
— различать эмоции, узнавать их у себя и окружающих;
— принимать любые чувства, в том числе негативные, понимать, что это нормальная, неизбежная и даже необходимая часть жизни;
— самому выбирать, как проявлять ту или иную эмоцию.
Учимся узнавать эмоции
1. В кино и литературе
Знакомить малыша с разными чувствами можно уже по первым книжкам и мультикам. Для начала можно разобраться с внешними проявлениями эмоций, а потом и с их внутренними причинами.
Выбирая детскую литературу, обращайте внимание на иллюстрации. Важно, чтобы лица или мордочки героев сказок и рассказов были хорошо прорисованными, «живыми» (вспомните замечательные сказки
Конечно, по мере взросления ребёнка, материал для обсуждения должен меняться (подойдут почти любые качественные подростковые книги и фильмы, хоть тот же «Гарри Поттер»). Годам к
Что делать, если ребенок капризничает?
Несколько идей, которые помогут преодолеть слезы, крики и непослушание.
2. В играх и творчестве
В электронных сообщениях мы обозначаем чувства «смайликами». Но ведь эмодзи можно рисовать и на бумаге! Попросите малыша угадать, что вы изобразили — грусть, радость, удивление, страх. Спросите, как малыш догадался — по бровкам, уголкам рта
Поговорите об эмоциях, которые ребенок слышит в музыке или видит на картинах известных художников. Попробуйте вместе нарисовать грусть, радость, страх, злость. Какие цвета вам понадобятся, какие мазки?
Изучать чувства можно и играя в пантомиму. Подготовьте «эмоциональные» карточки по аналогии с популярной игрой «Активити», на которых будет задание изобразить сердитого сторожа, испуганного олененка, растерянного покупателя, разгневанного гражданина, ликующую девочку, удивленную даму
Подростки, у которых есть интерес к литературе, могут посоревноваться в самом точном словесном описании эмоций через действия, запахи, вкус и звук. К примеру, попробовать передать в маленьком тексте нетерпение, воодушевление, тревогу, оцепенение, безразличие так, чтобы их можно было угадать.
3. В жизни
Мы довольно легко говорим о своих «хороших» чувствах, но избегаем упоминать «плохие». Но на самом деле очень важно, чтобы родители называли свои негативные эмоции словами, а не проявляли их в раздраженных жестах, повышенном тоне, язвительных интонациях. Ребенку проще ориентироваться в окружающей действительности, если мама говорит напрямую: «Я расстроилась», «Я рассердилась», «Мне было обидно»
Не менее полезно называть эмоции ребёнка. Конечно, мы не вправе категорически решать за другого человека, что он чувствует («Ты не замерз, а проголодался»), но можем высказать свои предположения. «Кажется, ты расстроился
Учимся принимать эмоции
Дети часто слышат: «Ты не можешь сердиться на учительницу», «Тут нечего бояться», «Нашёл
Ребёнок может чувствовать всё, что угодно. Имеет право. И куда вероятнее, что он поделится сложным переживанием, если никто не будет его ругать и стыдить в ответ. И тогда, скорее всего, это переживание не перейдет в болезнь.
Расскажите детке, что эмоции появились у человека и животных совсем не просто так. Они полезны, а порой помогают выжить. К примеру, страх уберегает нас от опасности, злость — помогает защититься, удивление заставляет пристально разобраться с новым, а отвращение — держаться подальше от того, что вредно для организма.
Объясните, что всем людям порой бывает скучно, больно или страшно. И с этими тяжелыми чувствами тоже можно
Учимся управлять эмоциями
Понимать свои чувства и не бояться их — уже большой успех. Следующий шаг — усвоить несколько стратегий поведения в эмоционально сложных ситуациях.
Можно сказать ребенку, что когда его охватывает сильное чувство, он сам выбирает, как реагировать, буквально, как одежду в шкафу. Если у малыша в шкафчике с названием «Я рассердился» висит только две футболки «Полезть в драку» и «Обзываться», то ему больше и «надеть» нечего. Но можно в этот шкафчик повесить много разных вещей, например, «Отойти в сторонку и отдышаться», «Поговорить с обидчиком», «Побить подушку», «Попросить помощи у взрослых»
Чтобы кроха усвоил разные способы поведения, разыгрывайте их в сценках с игрушками. К примеру, машинке не хватило места в гараже, зверята не поделили угощение на чаепитии, к медвежонку не пришел на день рождения лучший друг
Но, конечно, лучше всего дети учатся на нашем примере. Предположим, мама вернулась домой уставшая и в сильном раздражении. Она может швырнуть сумку в угол, накричать на детей за невымытую посуду и не сделанные уроки, резко отвечать на вопросы. Получается, что ее раздражение (истинная причина конфликта) будто бы не существует, а есть только непослушные отпрыски. Но ведь это не так! Мама может честно признаться: «Я измотана, и готова закипеть в любой момент. Пожалуйста, приготовьте мне чай и оставьте в покое. У вас будет полчаса, чтобы доделать всё, что вы не успели». В этом случае дети получат ценный урок: 1) узнавания эмоции, 2) бережного обращения с ней, 3) цивилизованного проявления без ущерба для окружающих.
Здорово, если родители поделятся своим опытом проживания сложных эмоций, ведь у каждого из нас свои способы. Например, они могут быть такими:
- Говорить другим о своих чувствах словами
- Громко кричать в лесу
- Комкать, рвать и швырять бумагу, а потом собрать каждый кусочек и выбросить
- Построить
что-тоспециально, чтобы разрушить
- Максимально быстро бегать, прыгать, бить боксерскую грушу
- Слушать любимую музыку
- Гулять в парке и
что-нибудьсобирать или считать
- Рисовать свои эмоции в виде монстров, а потом разрывать их на клочки
- Танцевать и кривляться перед зеркалом
- Стрелять в тире, плавать в бассейне, заниматься другим спортом
- Нанизывать бусы, плести фенечки, вышивать
- Выделять себе 15 минут в день для непрерывного нытья или пения «депрессивных песен» (как можно заунывнее петь о своих проблемах на произвольный мотив, пока не расхохочешься)
- Описывать чувства в дневнике, писать стихи, рисовать картины
- Писать письма человеку, на которого злишься, а потом уничтожать их
- Дышать под счет, постепенно растягивая вдох и выдох
И т. д.
Если ребёнок опять выражает свою злость или раздражение неприемлемым способом (оскорбляет или бьет других людей, швыряет в них предметы, ломает их вещи или поделки), нужно аккуратно его останавливать, напомнить, что в его «шкафчике» еще много других вариантов поведения. Постепенно ребенок начет сам выбирать более эффективные стратегии реагирования, научится управлять своими эмоциями и помогать успокоиться тем, кто рядом с ним.
В будущем развитый эмоциональный интеллект еще не раз поможет растущему человеку переживать жизненные драмы, находить общий язык с людьми, добиваться успеха в профессии, а, главное, быть более здоровым и счастливым.