Как общаться с ребенком после развода. Мужской взгляд на проблему

Разведенные женщины часто переживают по поводу отношений бывшего супруга с детьми. И порой забывают, что у отцов есть свои мотивы и свои чувства. Мы побеседовали с мужчинами, чтобы узнать, как они общаются с детьми после распада семьи. И в очередной раз убедились, что общих правил «нормальной» жизни после развода не существует. Сколько пап — столько решений проблемы.

История первая. Рассказывает Егор:

Когда мы расстались, ребенку было 6 лет. Про развод я ничего не объяснял. Моя жена ушла от меня, поэтому всё объясняла сама.

Бывшая супруга никогда не была против того, чтобы я общался с дочерью, но видимся мы не часто. Поначалу я забирал ребенка каждые выходные. Когда в моей жизни появилась другая женщина, я сразу познакомил ее с дочерью, но все равно встречаться с ребенком мы теперь стали реже — примерно раз в месяц и то не всегда. Иногда берем дочку в кино, видимся, когда я вожу ее к бабушке. У дочери часто бывают какие-то планы на выходные, поэтому ее и мое свободное время не всегда совпадает. Но я не испытываю чувства вины из-за того, что редко вижу ребенка.

Никаких совместных решений с бывшей женой по поводу дочери мы не принимаем, меня просто ставят перед фактом. Но я всегда готов помочь, если требуется: например, отвезти-привезти, свозить в больницу и т.д.

История вторая. Рассказывает Сергей:

Ребёнку на момент расставания было 13 лет. Ситуацию я объяснил просто: «Мне надоело отношение мамы ко мне, и я решил с ней расстаться. Это никак не скажется на наших отношениях с тобой». В конце беседы я добавил: «Посмотри на это с другой стороны, теперь ты будешь получать в два раза больше подарков на день рождения (это ценная цитата из какого-то фильма). Единственный минус в том, что теперь ты будешь получать еще и мою порцию регулярного выноса мозга». У дочери правильное мировоззрение и отличное чувство юмора, и, думаю, что эти две фразы сняли напряжение.

Отдельного знакомства с моей любимой женщиной не понадобилось, потому что она давно занималась в одном зале со мной и ребёнком. Вместе с дочерью они отработали не один спарринг ещё до того, как я расстался с женой. А потом просто изменился статус, и появилась ещё одна семейная шутка: «Мало кто из детей имеет шанс безнаказанно избить мачеху».

С развода прошло три года, никаких запретов на встречи с дочерью ни разу не было. Обычно ребёнок приезжает к нам на неделю-две, «вахтовым методом». Иногда сваливает из дома, чтобы пересидеть очередной конфликт с мамой. У нас дочь занимается уроками и рисованием. Мы вместе ходим в кино, на выставки собак, по магазинам, устраиваем домашние посиделки с мороженным и сериалами.

Конфликтов с бывшей женой у меня нет, потому что общение сведено к минимуму. Рабочие моменты обсуждаем через WhatsApp или электронную почту, а важные вопросы — через адвоката. Наши совместные решения обычно связаны с зарубежным отдыхом ребёнка. Иногда бывшая жена куда-то уезжает в одиночку и просит забрать дочь к себе.

Никакого отцовского чувства вины я не испытываю. У меня есть телефон и WhatsApp для ежедневного общения, а у ребёнка есть загородный дом, стая собак и «мачеха»-подружка, с которой дочь общается легче, чем с мамой. Хотя, возможно, я просто бездушная скотина)

История третья. Рассказывает Тимур:

У нас с дочерью очень сильная связь, она с пелёнок у меня на руках. Это был действительно желанный и рожденный в любви ребёнок. Поэтому представить расставание с ней было просто ужасно. Тем более на момент развода ей было всего три года.

Вопросов она особо не задавала, но каждое наше прощание было просто жутким: дочь с одной стороны двери ревёт в голос, я с другой, молча слёзы глотаю. Когда она подросла, мы объяснили, что нам с мамой лучше жить отдельно, потому что иначе мы бы сильно ссорились. Безусловно, ребёнок мечтал и мечтает о том, чтобы папа и мама были вместе с ним, но справедливо рассуждает о том, что лучше жить отдельно и мирно, чем каждый день выяснять отношения. В общем, чем взрослее становится, тем лучше понимает и проще принимает тот факт, что людям с разным мировоззрением лучше жить в комфортных и привычных для них условиях. Хотя мы сами осознали это только через 12 лет совместной жизни…

Когда мы с женой только расстались, я каждый день приходил к ним, играл с дочкой, укладывал её спать и уходил, чтобы утром вернуться и отвести её в садик. Изредка забирал ребенка к себе. Так продолжалось, наверное, около полугода. Потом мы поняли, что такие встречи — мука для всех. У ребёнка в голове полный винегрет, поскольку папа вроде и есть, а вроде и нет. Ну, и личная жизнь взрослых тоже страдала.

Каждодневные визиты прекратились, началась череда постоянных переговоров о том, когда можно и нужно забирать ребёнка. Такие спонтанные договоренности тоже были неудобны для всех, поскольку приходилось иногда перестраивать планы на ходу. Последние полтора-два года мы пришли к жизни по «фиксированному» графику: дочь проводит у меня вторник, четверг и один из выходных дней. Конечно, в случае каких-то форс-мажоров график корректируем. Да, эти «мотыляния» иногда утомительны как для дочки, так и для меня, но ни я, ни она не готовы встречаться реже.

С дочерью проводим время, как все обычные люди. Приходим домой, ужинаем, делаем уроки, я могу с ней поиграть, вместе посмотреть мультфильм или кино. Перед сном обязательно читаю ей книжку, а иногда она просит спеть именно «её» колыбельную: обычно это грузинская «Данама» или «Girl from Ipanema». В выходные стараемся погулять, сходить в кино, на общегородские мероприятия или соревнования в ДИВСе. Гостим у друзей или приглашаем их к нам.

С бывшей женой у нас в последнее время гармония и взаимопонимание. Откровенных конфликтов из-за ребенка и раньше не было. Ну, может, раз или два были слова или поступки, продиктованные эмоциями, допустим, я опоздал, а они не дождались и уехали, чтобы «проучить». Но это в прошлом (тьфу три раза, чтобы не сглазить).

Другим отцам я сказал бы так. Во-первых, важно, чтобы ребёнок хотел вас видеть, тогда на «бунтующую» маму будет давление с двух сторон, и вряд ли она сможет отказать во встречах. Во-вторых, нужно, чтобы ребёнок никак не фигурировал в разборках между двумя взрослыми. Низко манипулировать своими детьми.

Считаю, что официально оформлять алименты — это унизительно, прослеживается в этом какая-то коллекторская нотка... Мы просто определили сумму, которую я ежемесячно перевожу на карту бывшей жены. И при планировании своего бюджета на повседневные нужды, я конечно учитываю тот факт, что полмесяца дочка живет у меня. Крупные траты (чаще всего это путевки) обычно делим пополам. У дочери в ее неполные восемь лет гораздо больше печатей в заграничном паспорте, чем у меня.

Но одной финансовой помощи недостаточно. Для ребёнка бесценны моменты, когда папа идёт вместе с ним и его классом в поход, участвует в постановке детсадовского спектакля, ходит по врачам, чтобы вылечить недуг... Это важно не только детям разведенных пар, но и тем, кто живет в полных семьях. Безусловно, мужчина добытчик, но иногда в погоне за Золотым руном можно упустить по-настоящему ценные моменты. Научить готовить завтрак, завязывать шнурки, попадать в баскетбольное кольцо, водить машину, решать примеры, учиться метко и колко отвечать на неприятные фразы других людей, помогать тем, кто слабее — много чего такого, что нужно делать с детьми именно папам. И, безусловно, папы должны говорить дочкам, какие они красивые, а ещё открывать двери, носить их тяжелые пакеты и подавать пальто. И всё это не получится сделать через Сбербанк-онлайн, для этого нужно быть рядом с ребенком.

Безусловно, я по-максимуму участвую в жизни дочери. Больницы, тренировки, курсы — всё это обсуждается и в большинстве случаев, вожу дочку именно я. В детском саду и школе я всегда был в составе родительских комитетов. Многие были шокированы, когда узнавали, что мы с ее мамой в разводе. Мне приятно, что для дочки мое мнение авторитетно. Например, она говорит: «Папа не любит два раза повторять», «Он строгий, но справедливый» и т.д.

Думаю, не стоит постоянно винить себя из-за того, что живешь отдельно, если решение о разводе принято обдуманно и пошло во благо. Нужно чётко понимать, что ребёнку лучше видеть папу один раз в неделю, чем наблюдать его каждодневные ссоры с мамой. И как показывает мой опыт, если есть желание, то всегда найдётся возможность, время, силы, чтобы быть в жизни ребёнка. Иногда законы бизнеса, службы, призвания создают такие условия, что и в полной семье, папы дома нет — он борется за дензнаки, защищает наш покой или спасает других детей, пока дома его ждут свои.

Вместо того, чтобы заниматься самоедством, лучше просто приехать и привезти апельсинов и таблеток больному ребёнку, который сидит дома с мамой, можно поддержать его на соревнованиях, поучаствовать в весёлых стартах, можно и нужно поздравлять его маму с 8 Марта и днем рождения, потому, что это его Мама, как бы не складывались ваши отношения с ней... В общем, много чего можно и нужно делать вместо того, чтобы вздыхать и пускать слёзы. И, кстати, мы живём в век современных технологий, когда организовать коммуникацию проще простого. Как поётся в замечательной песне «Басты»: «Папа Skype, папа FaceTime, Папа WhatsApp».

Сложный момент — это появление в жизни отца новой женщины. Думаю, если папа решил насладиться долгожданным (или неожиданным) счастьем вольного полёта, то совсем не обязательно «делиться своей радостью» с сыном или дочерью. Потому что от карусели новых «жен» у ребенка и голова может закружиться. Считаю, что знакомить стоит только тогда, когда и сам мужчина, и его новая возлюбленная готовы к тому, что в их общей жизни будет ребенок от первого брака. По сути это почти так же серьезно, как и решиться на рождение малыша.

Мне кажется, что не стоит устраивать из знакомства «смотрины». Первый раз лучше встретиться там, где будут не только папа и новая «мама», чтобы вектор внимания не был таким уж острым. После одной-двух встреч «на людях» можно осторожно интересоваться мнением ребёнка по поводу того, как ему новая знакомая. Если все «Ок», то можно предложить провести время уже втроём. Главное, при этом не вести себя откровенно романтично, чтобы лишний раз не травмировать сына или дочь. Ну, а после череды таких встреч, можно уже озвучить, что новая знакомая нравится не только ребёнку, но и папе. И вообще они влюблены. И папе с ней очень хорошо.

Главное, при этом дать ребёнку понять, что у него по-прежнему есть и папа, и мама. И они никогда и никуда от него не денутся, как бы ни складывалась их личная жизнь. Объяснить, что ребенку будет даже лучше, если у его родителей появятся новые «вторые половинки», потому что это еще как минимум два близких и заботливых человека в его окружении.

Конечно, дети переживают, когда у них рождаются братья или сестры. Моя дочка собственница, потому что долго была не только единственным ребенком, но ещё и единственной внучкой. Не удивительно, что появление братьев вызвало у нее и ревность, и тревогу. Но! Она всегда хотела большую семью, как у наших родственников, где четыре ребёнка. Я сказал, что теперь у нее будет целых два пажа, которые будут ей помогать и потакать на том простом основании, что она девочка. Конечно, она спрашивала, кого я больше люблю. Я сказал, что люблю всех абсолютно одинаково, но вот её люблю на целых семь лет дольше... И вот это «дольше» волшебным образом греет ей душу. А младших братьев она очень любит, носится с ними, как с писаной торбой. И я уже сейчас внушаю ей мысль, что это самые близкие для неё люди, после родителей, что они в ответе друг за друга, что они должны всегда быть вместе и поддерживать друг друга.

Фото: globallookpress.com