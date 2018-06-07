Ребенок не понимает слово «нет»

10 советов родителям, которые помогут научить ребенка слышать запреты.

1. Говорите «нет» как можно реже

Дети перестают реагировать на слово «Нет», когда слышат его слишком часто. Если родители запрещают одно, другое, третье, у ребенка не остается выбора и он начинает делать всё по-своему . Самое страшное, что кроха, привыкший жить среди запретов, не в состоянии оценить, когда родители говорят «Нет» на автомате, а когда предостерегают его от реальной опасности. Вчера было нельзя залезать в лужу, а он залез, и вышло очень весело. Сегодня нельзя выбегать на дорогу… а точно нельзя?

Если в вашей семье слова «Нет» и «Нельзя» уже превратились в пустой звук, нужно найти им замену. Например, «Стоп» или «Опасно».

2. Держите свое слово

Если ребенок начинает спорить, будьте готовы настойчиво повторять слово «Нет» после каждого детского довода. Вам придется сделать это на один раз больше.

Категорическое «Нет» никогда не должно меняться на «Да». Именно поэтому, прежде чем сказать «Нет», надо очень хорошо подумать. Если вы не знаете, разрешить что-то ребенку или запретить, лучше честно скажите: «Я пока не решил, давай подумаем вместе!».

Если ребенок знает, что ваше «Нет», хотя бы иногда можно изменить на «Да», он будет методично проверять на прочность каждый запрет. Так что если вы любите менять свое мнение, то готовьтесь к регулярным истерикам чада. Дети добиваются своего всеми способами, если знают, что у них есть хотя бы малейший шанс.

3. Объясняйте, почему «Нет»

Ребенок — любознательное и разумное существо. Он куда легче воспримет запреты, если поймет, с чем они связаны. Только в армии приказы не обсуждаются. В семье, наоборот, лучше все объяснить и разложить по полочкам, рассказать о последствиях и чувствах других людей. Иногда вместо того, чтобы кричать: «Нет, я сказала», можно устроить физический эксперимент, который покажет, почему нужно быть осторожным с огнем, электричеством, горячими или хрупкими предметами. Такое объяснение никогда не забудется.

4. Избегайте пустых угроз

Объясняя свои запреты, никогда не врите и не преувеличивайте (например, «Будешь ловить снежинки ртом, у тебя горло и живот заболят»). Бесконечные запугивания в духе: «Если ты сейчас же не прекратишь…, тебя дядя милиционер заберет/ я тебя тут оставлю/ я тебе больше никогда ничего не куплю» вредны со всех сторон. Если малыш в них поверит, то сильно испугается. Но скорее всего, ребенок быстро поймет, что эти угрозы ничего не стоят, и вообще перестанет предавать значение слову «Нет».

Куда лучше угроз работает положительное подкрепление: «Как только ты соберешь игрушки, мы пойдем гулять» или «Если ты не будешь мне мешать, я быстро доделаю свою работу, и мы сможем вместе поиграть».

5. Установите гибкие, но обязательные правила

Если вы хотите, чтобы ребенок хорошо понимал слово «Нет», расскажите ему, что правила поведения похожи на светофор.

Красный свет — это то, что нельзя делать никогда; то, что опасно или может причинить боль окружающим. Например, совать спицы в розетку и мучить кота запрещено всегда, вне зависимости от настроения мамы и погоды на улице, даже по праздникам и даже когда болеешь. Точка.

Желтый свет — обозначает то, что можно делать, но осторожно, или под присмотром взрослых, или очень редко. Например, можно смотреть телевизор поздно вечером, но только в выходной. Можно лезть в лужу, но надо надеть резиновые сапожки. Можно играть в телефоне в длинной очереди в поликлинике, а вот дома лучше найти другие занятия и т. д.

Зеленый свет — все остальные развлечения и забавы. У мудрых родителей сюда попадут многие игры, которые могут раздражать взрослых, но в целом безопасны и полезны для развития ребенка.

6. Учите соблюдать правила своим примером

Установленные правила должны соблюдать не только дети, но и родители! Малыши путаются, если мама говорит то «Да», то «Нет» в одной и той же ситуации. Например, вчера к маме в гости приходила подруга, и можно было играть на планшете три часа, а сегодня гаджет почему-то даже трогать нельзя. Конечно, ребенок будет возмущаться, и еще большой вопрос, кто тут нарушает дисциплину: может быть, мама?

Ваше настроение не должно влиять на договоренности с ребенком. Допустим, вчера вас умиляло, как малыш стучит по игрушечному барабану и дудит в дудку, а сегодня вы устали, и домашний оркестр выводит из себя. Но не спешите кричать «Нет, дома шуметь нельзя!». Лучше спокойно объяснить, что конкретно сегодня вы просите ребенка отложить занятия «музыкой» и поиграть в заботливого доктора, который полечит утомленную маму.

И, конечно, взрослые должны быть единодушны и последовательны. Папе ни к чему разрешать то, что запрещает мама, и наоборот.

7. Чувствуйте внутреннюю уверенность

Давно известно, что «Когда есть сила приказывать, повиновение последует». Ребенок хорошо слышит слово «Нет», если оно произнесено уверено и твердо, но при этом спокойно и вежливо. А вот сомнения в голосе мамы заставят задуматься, так ли уж важно слушаться? Если взрослые срываются на крик, они тоже показывают свою слабость, а слабым можно и не подчиняться.

Нельзя думать, что осознанно запрещая что-то , вы непременно сделаете детей несчастными. На самом деле, ребенку нужна не только свобода, но и сильный человек рядом, который будет направлять, защищать, а порой и что-то запрещать. Когда вы верите в свое право устанавливать границы дозволенного, детям значительно легче их соблюдать.

8. Не требуйте невозможного

Очень часто дети не слышат слово «Нет», потому что, устанавливая запреты, родители не учитывают их возрастные особенности. Не идите наперекор природе, которая заставляет трехлетку кричать «Я сам!». Это все равно, что бороться с ветряными мельницами. Нельзя требовать от дошкольника то, до чего он в принципе еще не дорос. Например, сидеть и 40 минут заниматься одним делом, смирно стоять, никуда не лезть, не баловаться и т. д. , потому что здоровые дети должны быть активными и любопытными, а еще потому, что до семи лет у них не сформирована произвольность.

9. Предлагайте альтернативу

Обидно, когда что-то нельзя. Но ведь всегда есть что-то , что можно! Напоминайте ребенку об этом. Запрещая одну игру, тут же предлагайте другую, более безопасную. Научите правильно и аккуратно пользоваться запретными предметами (например, нельзя бегать с ножницами по комнате, но можно резать ими бумагу сидя за столом). Если малыша так и тянет рисовать на обоях, закрепите на удобной высоте большой рулон бумаги или выделите одну стенку на балконе, где можно рисовать мелками. Нельзя сейчас купить игрушку в магазине, но можно выбрать вкусное печенье на ужин или (для более взрослых детей) начать присматривать подарок к ближайшему празднику. Когда у ребенка есть альтернатива, он не будет устраивать истерику из-за того, что ему в чем-то отказали.

10. Любите, а не устраивайте войну

Ребенок плохо слышит слово «Нет», когда его отношения с родителями оставляют желать лучшего, когда взрослые грубы или ведут себя отстраненно. Ребенок не научится адекватно воспринимать запреты до тех пор, пока истерики и протесты — это единственный способ привлечь к себе внимание или добиться, чтобы его услышали.

Очень важно не устраивать бесконечную борьбу за власть с собственными детьми, а еще не провоцировать их на запретное поведение. С малышами это довольно просто сделать. Порой достаточно вовремя отвлекать внимание, убирать подальше опасные предметы и вызывающие аллергию сладости, не ходить на прогулку в тот двор, где глубокая лужа и сломанная горка и т. д.

Чем старше становится ребенок, тем чаще категорическое «Нет» можно заменять правом решать самому. При этом достаточно объяснить ребенку все последствия того или иного поступка и дать понять, что за них неизбежно придется нести ответственность.

И, конечно, в любом возрасте, запрещая что-то , важно оставаться любящим родителем.

Фото: http://globallookpress.com, https://www.pexels.com