Дети: очередность рождения и характер

Наверняка каждый из нас время от времени удивляется, глядя на детей из одной семьи. Родители – общие, окружение, круг общения – тоже, а дети разные. Этот удивительный факт объясняют и особенностями хода беременности и родов матери, и индивидуальностью генетического кода. Существует и ещё одна теория. По ней всё дело… в очерёдности появления на свет.

Первым такое предположение выдвинул английский исследователь Гальтон. Занимаясь вопросами наследственности, он изучал биографии знаменитых учёных и обратил внимание на интересный факт: среди них было больше всего первенцев. Нет, и вторые, и третьи и последующие дети тоже встречались, но значительно реже. Гальтон пришёл к выводу, что, очевидно, какое-то отличие старших детей от младших позволяет им добиваться больших успехов.

Впоследствии психологи, в том числе современные, тоже отмечали влияние порядка рождения детей на их личности. И пришли к небезынтересным для родителей выводам:

Это только кажется, что дети из одной семьи живут и формируются в одинаковых условиях. На самом деле это не так, поскольку влияние на личность больше оказывают не быт, а психологическая обстановка. А она не статична. Ребёнок, рождённый первым, попадает в одну, вторым – в другую и т.д.

Средним детям (неважно, один он в семье с тремя детьми или их несколько в семье с большим количеством детей), как правило, труднее, чем первенцу или последнему ребёнку, поскольку им приходится осваивать сразу обе роли: и младшего, и старшего.

То, что думает ребёнок о себе, как он себя представляет, в значительной степени зависит от порядка рождения.

Семейные позиции не являются раз и навсегда установленными. Дети с маленькой разницей могут бороться за «старшинство». И если младший по возрасту обладает более сильным характером, то «смена власти» становится вполне вероятной. Ощущать себя первенцем и взять на себя его функции может и ребёнок, старшие брат или сестра которого серьёзно больны.

Очерёдность появления на свет – это не приговор. Отношение родителей ко всем детям, стиль их поведения в значительной степени влияют на развитие личностей, как малышей, так и подростков.

С небес на землю

Конечно, первенцы от рождения обычно попадают в центр внимания родных и близких. Положение «пупа Земли» и центра Вселенной приводит к интересным последствиям:

Старшие дети нередко предпочитают общество взрослых компании сверстников.

Они рано усваивают язык взрослых, их манеру общения, чувствуют себя среди них комфортно.

Однако потом рождается второй ребёнок. И вот тут-то первенцу приходится ох как не сладко. Особенно если родители не понимают всей глубины и силы обуревающих его чувств и не уделяют ему достаточного внимания.

Как результат – ревность и конкуренция за любовь близких. Причём от возраста спектр переживаний почти не зависит. Ну, разве что погодки в силу малых лет довольно легко воспринимают изменение своего статуса.

Исследователи считают, что такое низвержение с небес на землю приводит к формированию в первенцах жёсткости, авторитарности и даже консерватизма (они в значительной степени ориентированы на те ценности, которых придерживаются родители).

Кроме того, старшие дети стремятся стать лучшими, добиться большего, хотят как можно чаще побеждать. Возможно, именно поэтому они нередко хорошо учатся и достигают значительных успехов. На их положение в коллективе влияет и то, что они умеют руководить людьми (особенно, если младших братьев и сестёр у них больше одного).

К новым горизонтам

Если первенцы чаще других вырастают в больших учёных, то вторые и последующие дети нередко показывают себя мятежниками и вдохновителями самых разных революций: от социальных до интеллектуальных и культурных. Исследования американского учёного Фрэнка Салловэя подтвердили этот удивительный факт.

Действительно, оказалось, что среди видных революционеров и их убеждённых последователей почти нет первенцев. Но это и понятно, если вспомнить об и склонности к консерватизму.

Психологи заинтересовались данными Салловэя и пришли к выводу, что такое положение вещей вполне объяснимо, если принять во внимание положение вторых и далее детей в семье. Чтобы утвердиться и найти своё место, они с детства формируют в себе такие качества как смелость, умение и готовность рисковать, восприимчивость к новому, стремление менять всё вокруг. Если добавить к этому желание власти, склонность к самоутверждению и соревновательный дух, социальную активность и коммуникабельность, свойственные не первым детям, то становится понятно, откуда берутся революционеры.

Завершающий - не значит последний

Последние дети в семье тоже имеют свои особенности, которые родителям желательно учитывать в процессе воспитания. Условно последних детей можно разделить на два разных типа:

Психологически сильные, активные и честолюбивые дети. Их не устраивает положение самого младшего и слабого. Они стремятся к власти и первенству и нередко добиваются своего и даже обгоняют старших братьев и сестёр, становясь самыми успешными из них.

Более слабые дети. Они тоже хотели бы быть победителями и лидерами, но у них нет ни достаточной энергии, ни необходимой самоуверенности. Поэтому часто их амбициозные планы так и остаются лишь прожектами. Такие нередко дети страдают от комплекса неполноценности и нуждаются в поддержке.

Один-единственный

Положение единственного ребёнка в семье тоже влияет на развитие личности малыша. Отличия нельзя назвать очень уж разительными, однако они всё же есть. И речь вовсе не о пресловутых эгоизме, избалованности, недостаточном уровне социализации и других пугающих особенностях, которые часто приписывают единственным детям.

Многолетние исследования учёных из разных стран удивительно схожи. Все специалисты отмечают такие качества единственных детей:

Гипертрофированный перфекционизм, стремление всё и всегда делать не просто хорошо, а отлично. Это вполне достойное, на первый взгляд, качество, к сожалению, нередко делает их подверженными стрессам и излишне требовательными к окружающим.

Критичность, причём не только к другим, но и к себе.

Эрудированность (конечно, на неё влияет и среда).

Стремление держать всё под контролем, собранность, даже педантизм.

Недостаток гибкости, нетерпимость к тем, кто не соответствует их высоким требованиям.

Амбициозность, энергичность, предприимчивость.

Как видите, у единственных детей тоже много как достоинств, так и не самых приятных качеств.

Кто самый умный?

Не даёт учёным покоя и влияние очерёдности рождения на интеллект детей. Сотрудники Психологического института РАО провели исследование большой группы детей, имеющих братьев и сестёр. Вне зависимости от порядка рождения все ребята в целом справились с заданиями приблизительно одинаково.

Однако исследователей удивил тот факт, что дети, разница со старшими у которых составляет 3-4 года, хуже справились с заданиями, чем те, у кого разница меньше (1 – 2 года) и больше (от 5 лет). Возможно, это связано с тем, что при маленькой разнице у родителей есть возможность заниматься с обоими детьми одновременно, таким образом уделяя им много внимания, а при большой взрослые успевали многое дать старшему ребёнку ещё до рождения следующего, а с младшим заниматься, пока первенец в школе или детском саду. Однако это только предположение, которое ещё ждёт подтверждения или опровержения.

Эти же исследования продемонстрировали зависимость интеллекта детей от того стиля воспитания, который выбирают родители. Причём большее влияние он почему-то оказывает на младших детей. Учёные установили, что в этих случаях сильный контроль со стороны матери при недостаточной эмоциональной поддержке отца приводит к невысокому уровню интеллектуального развития ребёнка.

Конечно, результаты всех этих исследований не стоит считать истиной в последней инстанции. Учёные продолжают работу по выяснению влияния очерёдности рождения на детей. Несколько лет назад в нашей стране была распространена интересная социальная реклама «Они родились вторыми (третьими, четвёртыми и т.д.)». Из неё можно было узнать, что Ю.А. Гагарин, например, третий ребёнок в семье, а Н.И. Пирогов – тринадцатый.

Кроме того, из всех правил бывают исключения. Так что всерьёз полагаться только на данные приведённых исследований, разумеется, не стоит, но знание особенностей детей в зависимости от порядка их рождения может хотя бы немного помочь родителям в нелёгком деле воспитания.

Фото: www.globallookpress.com