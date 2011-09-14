Ребенок от года до трех. Мифы воспитания

Любой родитель частично осознанно и большей частью неосознанно при общении с собственными детьми воспроизводит модель поведения, усвоенную в детстве. Мы все — дети своих родителей и потому часто поступаем, как они; говорим, как они; думаем, как они.

Движимые естественным человеческим желанием воспитать своих детей лучше, чем воспитывали нас, мы хотим обогатить воспитательскую модель семьи. Один из способов осуществить это благородное желание — почерпнуть новые подходы и неожиданные решения в общении с малышом из книги. Именно психологическая и педагогическая литература способна опровергнуть устоявшиеся мнения, изменить привычные стереотипы поведения, развенчать сложившиеся мифы в области воспитания и ухода за ребенком. А мифов воспитания, которые убедительно опровергнуты научными экспериментами и доказаны многочисленными исследованиями, множество. Вот несколько из них.

Миф первый

Мужчина не может быть надежным воспитателем маленького ребенка, так как у него нет такой чувствительности к потребностям малыша, как у матери. Отцовское чувство возникает только тогда, когда ребенку исполняется пять — семь лет.

Отношения между отцом и ребенком на протяжении всей жизни во многом зависят от того, как они складывались в младенчестве. Если отец был недосягаем для малыша, то есть не участвовал в уходе, не носил на руках, не разговаривал и не играл с ним, то в дальнейшем могут возникнуть трудности в налаживании с ребенком прочных эмоциональных связей. Возможно даже, что отец будет негативно влиять на своего растущего ребенка.

В наше время все больше мужчин активно участвуют в воспитании детей. Все чаще встретишь на улице папу с коляской, с забавно топающим малышом или даже с младенцем в слинге или в сумке-кенгуру. Не редкость — отец с ребенком в бассейне, поликлинике, цирке. Как показывают многочисленные психологические исследования, отцы, занимающие важное место в жизни своих маленьких детей, не только проводят с ними время, но и чутко отзываются на их желания, слезы и связанные с развитием потребности.

Действительно ли женский организм более чутко, чем мужской, реагирует на переживания детей, их плач и другие болезненные состояния? Чтобы ответить на этот вопрос, психологи поставили множество экспериментов, и по их результатам можно сделать некоторые выводы.

• Между мужчинами и женщинами в ситуациях сопереживания ребенку нет ни малейших различий по физиологическим реакциям.

• Женщины оценивают свои переживания как более сильные, чем мужчины, но физиологические показатели при этом у «сильного» и «слабого» пола — одинаковы.

• В ситуациях общения с ребенком, испытывающим трудности, поведение мужчин и женщин зависит от присутствия других людей. Чем больше посторонних наблюдает за опытом, тем более активно ведет себя женщина, тогда как мужчину, наоборот, присутствие других людей сдерживает.

Таким образом, судя по экспериментам, эмоции мужчин и женщин в ситуации сопереживания ребенку, по-видимому, мало различаются. Однако общественное мнение по-разному относится к проявлению этих эмоций. Считается, что мужчине неудобно выходить из себя из-за детского плача или испуга, тогда как для женщин подобные переживания служат признаком хорошего развития естественных материнских чувств. Такое отношение окружающих, конечно, постоянно ощущается и мужчинами и женщинами: первых заставляет прятать свое волнение, вторым разрешает свободно его «выплескивать».

Важным является то, что физиологическая чувствительность на переживания ребенка одинакова для мужчин и женщин, а значит, нет серьезных оснований для возникновения отцовского чувства некомпетентности в уходе за ребенком.

Миф второй

Для ребенка важны уход, забота, общение с родителями. Свое внутреннее душевное состояние родители могут легко скрыть от малыша, так как он слишком мал, чтобы понимать его.

Многочисленные исследования показывают, сниженное настроение родителей оказывает как сиюминутное, так и долговременное неблагоприятное воздействие на развитие ребенка. На протяжении первых двух лет жизни, согласно психоаналитической теории, ребенок не понимает различия между осуществляемой заботой и собственными действиями, направленными на снижение напряжения и удовлетворения потребностей. Внешняя забота воспринимается ребенком как собственная забота о себе. Если мать подвержена депрессии и ушла в себя на протяжении первых двух лет жизни ребенка, малыш воспринимает ее некомпетентность как собственную несостоятельность. Вследствие этого человек пожизненно имеет недостаточную способность справляться с напряжением и управлять взаимодействием с окружающим миром.

Дети склонны воспроизводить манеру поведения, наблюдаемую ими у родителей. Поэтому достаточно часто (но не всегда!) у застенчивых родителей — застенчивые дети, у агрессивных — агрессивные. Если же родители скрывают свои переживания, то дети получают противоречивую информацию. Слова, действия взрослых отражают желаемое их поведение, то, которое они хотят воспроизводить, а их жесты, мимика, позы невольно транслируют их истинные чувства — тело не может обманывать! Получая такие двойные послания, дети не знают, как на это реагировать. Поэтому часто проявляют беспомощность, пассивность, неуверенность.

Миф третий

Воспитание без отца для девочки не так болезненно, как для мальчика.

Родительское влияние на эмоциональное и социальное развитие ребенка осуществляется таким образом: в какой-нибудь новой для себя ситуации малыш выбирает подходящую, по его мнению, модель поведения из тех, что уже имеются в памяти. Начиная ее реализовывать, ребенок чутко следит за реакциями близких взрослых: одобряют они такое поведение или нет. Причем для малыша важны реакции не всех взрослых, а только тех, с которыми уже сложились близкие стабильные эмоциональные связи.

Чаще всего таким живым ориентиром поведения для ребенка становится мать, так как с момента рождения связующие нити между ней и ребенком постоянно укреплялись в процессе ежедневного ухода и кормления. Если же в заботах о малыше активно участвовал и отец, то и он становится «влиятельным лицом», на его реакции также будет ориентироваться маленький человек, оказавшись в ситуациях, когда ему неясно, как себя вести. лишенные в детстве достаточного общения с отцом, мальчики либо усваивают «женский» тип поведения, либо создают искаженное представление о мужском поведении как агрессивно противостоящем женщинам и женскому поведению, в этом случае они не воспринимают всего того, что пытается им привить мать. Выросшие без отцов мальчики оказываются менее целеустремленны, не чувствуют себя в достаточной безопасности, менее инициативны и уравновешенны, у них труднее развивается способность сочувствовать, управлять своим поведением. Им в дальнейшем труднее выполнять свои отцовские обязанности.

Образ отца очень важен как для дочери, так и для сына. Для дочери отец — самый первый представитель мужчин в ее жизни. Его отношение к девочке, его мнение о достоинствах и недостатках ее внешности и личности в целом становятся эталоном на долгие годы вперед.

Активное и прямое физическое присутствие отца весьма важно для формирования у девочки позитивного отношения к своему телу, осознания собственной привлекательности, чувства личностного достоинства. В раннем детстве прямой физический контакт отца с дочерью, когда он подбрасывает ее вверх, держит на плечах или сажает на колени, приходя с работы домой, дает девочке совершенно иные, чем во время контакта с матерью, ощущения от собственного тела.

Хотя мы привыкли думать, что колени матери являются местом, где ребенок чувствуют себя уверенным и защищенным, эти ощущения на самом деле возникают у ребенка чаще, когда он сидит на коленях отца. Связано это с тем, что мать слишком занята домашними делами, слишком неспокойна, чтобы ребенок ощутил покой и уверенность, усаживаясь ей на колени.

Отцовская и материнская любовь — это два полюса, между которыми располагаются чувства реальных людей. любой человек для нормального развития нуждается и в материнской, и в отцовской любви. Каждому необходима справедливая оценка его достоинств, его достижений и неудач, но с другой стороны, также важны безусловное принятие и понимание.

Девочки, воспитанные без отцов, менее успешно формируют представление о мужественности, во взрослой жизни у них меньше шансов правильно понимать своих мужей и сыновей, исполнять роль жены и матери. любовь отца к дочери важна для развития ее самосознания, уверенности в себе, формирования своего образа женственности.

Таким образом, можно сделать вывод, что для полноценного развития ребенка ему нужна полноценная семья, представленная обоими родителями: и отцом и матерью. Каждый из них осуществляет свой неповторимый вклад в воспитание малыша, передавая ему свой жизненный опыт, свои ценности и свою картину мира. Уникальность этого вклада связана как с полом, так и с индивидуальностью родителей.

У.Т. Воробьева

Из книги «Развитие личности ребенка от года до трех»