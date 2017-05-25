Как научить ребенка проигрывать?

Горечь поражения способна испортить впечатление от самой увлекательной игры. Неумение быть проигравшим порождает массу детских ссор. А страх новых неудач останавливает от участия в интересных конкурсах и соревнованиях. Как научить ребенка адекватно относиться к проигрышам?

Не поддавайтесь

Первый опыт побед и поражений ребенок получает, играя с родителями. Иногда, не желая расстраивать любимое чадо, взрослые стараются играть в поддавки. Подход весьма рискованный, потому что либо малыш почувствует обман, либо у него сложится неадекватная самооценка, нереалистичное требование: «Я всегда должен только выигрывать!». Поэтому поддавки можно использовать только на первых порах и очень дозировано. В редких случаях папа-шахматист может «зазеваться» и получить мат от шестилетнего сына, но будет неправильно, если это станет обычным делом. Папа много лет трудился, чтобы научиться хорошо играть. Ребенку еще предстоит пройти этот путь — он должен понимать, что ему есть куда стремиться.

Не соревнуйтесь

Как же тогда создавать мотивацию и ощущение успеха? Другими способами: пусть ребенок играет в паре со вторым взрослым; на период обучения пользуется облегченными правилами (к примеру, может дважды за игру отменять неудачный ход). Важно отмечать личный прогресс ребенка («Раньше ты мог придумать 10 слов на одну букву, а теперь 20», не подчеркивая при этом, что мама придумала 40.).

Если ребенок всякий раз горько плачет из-за проигрышей, можно вообще пока отказаться от соревнований. К примеру, решать шахматные задачи, а не устраивать турнир; бегать не на скорость, а для удовольствия; играть в слова, но не сравнивать результаты. Есть мнение, что готовность проигрывать отчасти сама приходит ближе к подростковому возрасту.

Играйте в игры, где победителя определяет вероятность

Чтобы показать на своем примере, как относиться к проигрышу, лучше вместо поддавков использовать различные лото и игры-бродилки, где всё решает случай и выиграть может каждый, даже самый маленький. Тут детке будет легко получить долгожданную победу, научиться сочувствовать взрослому, когда тот проигрывает. Увидеть, что родители счастливы не только своим, но и его успехам, и в следующий раз порадоваться за них.

Не обесценивайте значимость игры

Стараясь утешить проигравшего ребенка, родители нередко говорят: «Ну что ты плачешь — это только игра», «Ничего страшного!» и т.д. Но на самом деле от таких утешений становится еще обиднее. Лучше сказать, что вы прекрасно понимаете, как сыну или дочке грустно и горько не стать победителем в такой важной для него игре. Знаете, что он очень хотел выиграть и старался. Дать понять, что у него есть право злиться, только нужно выражать эту злобу так, чтобы никому не навредить. Научите выпускать пар — топать ногами, бить подушку или боксерскую грушу, рвать бумагу на мелкие клочки. Но при этом не обижать других игроков словами и поступками.

Не жалейте сверх меры

Когда команда соперника забивает в ворота сына третий гол подряд, материнское сердце сжимается от боли: «Сейчас он проиграет и расстроится». Конечно, расстроится, если его мама уже перепугана грядущим результатом игры. Другое дело, если родитель после матча готов спокойно и заинтересовано его обсуждать. Стоит согласиться, что сегодня соперник был сильнее, но найти и за что похвалить «своих»: «В этой непростой ситуации вы стойко держались», «Мне понравилось, какой красивый пас ты сделал» и т.д. Если родители спокойно принимают, что ребенок порой проигрывает, то и малыш быстрее освоит этот навык. Если же у взрослого все кипит внутри от «ужасной несправедливости» за свою кровиночку, то и для ребенка проигрыш станет тяжелым событием.

Любите в победе и проигрыше

Постоянно напоминайте чаду: если человек проиграл, это не значит, что с ним что-то не так. Это значит, что в конкретной ситуации он не так успешно справился с заданием (или ему не повезло — в играх на вероятность). Время от времени проигрывают все — и это нормально. Невозможно быть лучшим всегда и во всем. Но даже если ты не лучший — это совсем не значит, что тебя нужно меньше любить. Любовь вообще никак не связана с победами, она просто есть, потому что ребенок — ваш родной человечек и всегда таковым останется.

Чтобы демонстрировать такую безусловную любовь, важно справиться с собственными амбициями. Если родитель искренне готов хоть к первому, хоть к 50-му месту в соревнованиях по плаванию или олимпиаде по математике, то и ребенку будет проще мириться с неудачей. И тогда от огорчения есть шанс добраться до беспристрастного анализа причин поражения и работы над ошибками.

Ищите положительные стороны

Отметьте смелость ребенка, который решился поучаствовать в сложной для него игре или соревновании. Обсудите, чему он научился, что нового узнал, что преодолел в себе, с кем подружился. Поздравьте с новым опытом. Спросите, были ли по ходу дела какие-то приятные моменты, ради которых стоило ввязываться в это мероприятие. Подчеркните, что уметь проигрывать с достоинством — тоже важный и полезный в жизни навык, поэтому опыт проигрыша не менее важен и ценен, чем опыт выигрыша. Он закаляет и учит верить в себя вопреки всему.

Учите творить новые победы

Как правило, победа в той или иной мере зависит от опыта и усилий участника (за исключением игр на вероятность и конкурсов с нечестным на руку жюри). Поэтому не стоит всякий раз утешать ребенка тем, что соперники играли нечестно, «судья свистел не в нашу пользу», «на самом деле ты у меня самый лучший» и т.д. Этим ничего не добьешься, кроме нереалистичных требований к себе и неадекватной самооценки: «Я лучший, заслуживаю только побед, но мне всегда не везет и с этим ничего невозможно поделать».

Обсудив всё хорошее, что было в игре, можно аккуратно задать вопрос: «Как тебе кажется, чего не хватило, чтобы ты выиграл? Ты хотел бы этому научиться? Чем я могу тебе помочь? Хочешь, мы с тобой на досуге потренируемся?».

Поговорите о цене достижений

Объясните, что каждая значимая победа имеет свою цену. И иногда можно честно признаться, что для тебя цена слишком высока. Это вопрос личного выбора. Кто-то готовится к городской олимпиаде или конкурсу не покладая рук и выигрывает. Но при этом он лишен прогулок с друзьями, свободного времени, возможности посещать любимую секцию и т.д. Спросите, что важнее для ребенка: направить все силы на что-то одно или быть в «середнячках», зато заниматься всем понемногу? Если в его графике «драмкружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота…», то не удивительно, что ему трудно быть лучшим во всем. А, может, и не надо?

Анализируйте чужие примеры

Посмотрите вместе с сыном или дочкой Олимпиаду, футбол, конкурсы красоты. Понаблюдайте, как реагируют участники соревнований на свои победы и поражения. После плохой игры тренер не явился на пресс-конференцию, серебряный призер не подал руки победителю, проигравший ушел в слезах — как ребенок оценивает эти ситуации, что он чувствует по их поводу, на чьей он стороне? Тут не нужны родительские морали, важно задавать вопросы, которые помогут задуматься, прожить какие-то сложные для ребенка эмоции. Увидеть, что даже всеобщим кумирам бывает непросто проигрывать, они тоже порой плачут, но это не стыдно.

Спросите, обратил ли ребенок внимание, как реагируют его друзья на свой проигрыш и чужой выигрыш. Приятно ли ему, когда его поздравляют с победой? А каково ему, когда говорят, что он выиграл нечестно? С кем хочется играть снова? Постепенно у ребенка выработается свое отношение к соревнованиям, к победам и поражениям. Оно может не совпадать с родительским, главное, чтобы этот подход помогал ему в жизни.

Фото: http://www.globallookpress.com