10 типичных ошибок родителей в воспитании детей

Самые распространенные ошибки в воспитании детей, которые совершают родители.

1. Родить ребенка с конкретной целью

Печальна и трудна жизнь детей, которым нашли «работу» еще до рождения, не важно, какая миссия им назначена: скрепить семью, воплотить в жизнь несбывшиеся мечты родителей, подавать стаканы с водой в старости. Даже если дети будут стараться, им никогда не оправдать все ожидания папы или мамы («Защитил кандидатскую, а когда докторская?», «Победишь на российских конкурсах, а когда поедешь на международные?»).

Но и родители будут разочарованы. По каким-то необъяснимым причинам, ребенку сложнее всего исполнять именно то, для чего его родили. Тот, кто появился на свет ради дружбы с братиком, чаще всего с этим братиком дерется. А дети, рожденные как «сувенир на память» от любимого, но недоступного мужчины, крайне редко на него походят, либо походят, но именно этим потом всю жизнь и раздражают.

2. Думать, что ребенок ведет себя плохо родителям назло

Многие родители считают, что все дети — манипуляторы: грудные младенцы плачут, чтобы вывести маму из себя, годовички с этой же целью пачкают одежду и тянут в рот всякую грязь, а первоклашка не понимает задачки по математике исключительно, чтобы разозлить отца. Забудьте об этом. У маленьких детей в принципе не может быть намерения причинить боль близким. К тому же, их интеллект не достаточно созрел, чтобы вставать на позицию другого человека и предсказывать его чувства.

Выдохните. Они не нарочно. А так называемое «плохое поведение»-либо призыв о помощи, либо естественный способ исследования мира.

3. Не учитывать возрастные особенности ребенка

В каждом возрасте у ребенка свои потребности и возможности. Типичная ошибка родителей считать, что если приучить грудничка к рукам, он потом с них не слезет. Не стоит ругать дошкольника за то, что он не может подолгу удерживать внимание на одном занятии. А также сокрушаться, что подросток с бушующими гормонами, навсегда останется рассеянным и не очень вменяемым человеком. Мудрые родители понимают, что всему свое время. Возрастные кризисы минуют, а психические функции постепенно созреют.

В то же время нельзя забывать и о том, что ребенок растет, а значит, ему можно поручать все более сложные и ответственные задания. При этом вместе с новыми обязанностями, у него должны появляться и новые права.

4. Неправильно хвалить

Одинаково плохо себя чувствуют как захваленные дети, так и те, кого не хвалят вовсе. Ребенку важно, чтобы родители замечали его достижения, поощряли хорошие поступки, благодарили за помощь. Без этого он не научится уважать себя и верить в свои силы. Но если родители хвалят за каждый чих или внушают ребенку, что он гениален и ему положено только все самое лучшее, то чадо вырастает неподготовленным к реальной жизни, где людям приходится преодолевать препятствия и выполнять повседневную работу отнюдь не под восхищенные взгляды и дифирамбы начальника.

5. Слишком строго наказывать или всё позволять

Наказывая ребенка, еще важнее избегать крайностей. Одна из самых распространенных и страшных родительских ошибок — лишать ребенка любви за плохое поведение. На самом деле, всегда есть возможность остановить недопустимые действия ребенка и при этом продолжать любить его самого. А вот угрозы, физическое или психологическое насилие никогда не достигнут воспитательных целей.

В то же время родители, которые ни в чем не ограничивают своего ребенка, тоже создают массу проблем — и ему, и себе. Если дитятке все всегда сходило с рук, а негативные последствия его поступков устраняли мама и папа, ему будет очень трудно вырасти во взрослого, ответственного человека, способного управлять своей жизнью.

6. Регулярно читать нотации

Еще одна типичная ошибка родителей — верить в особую силу воспитательных бесед. «Вот я ему говорю-говорю : прибирай игрушки/делай уроки вовремя/предупреждай, когда задерживаешься, а он все равно не делает», — часто сетуют мамы, и неудивительно. Нотации быстро превращаются в фон, на который можно не обращать внимания. Куда лучше ребенок учится не на словах, а на реальном опыте или на примере близких.

Чем в сотый раз повторять одно и то же, лучше проверить, все ли члены семьи сами соблюдают предъявляемые к ребенку требования. Понимает ли ребенок, как сделать то, чего от него хотят, или его надо сначала научить сортировать игрушки по ящикам/планировать время и т. д. ? И, наконец, подумать, есть ли у чада мотивация делать то, что вы от него хотите. Что будет, если школьник вовремя сделает уроки: свободное время, чтобы поиграть, или дополнительные занятия? А что будет, если не вымыть за собой чашку: мама поворчит и вымоет сама, или добавит в раковину свою посуду и попросит помыть то и другое?

7. Чрезмерно опекать

Некоторым кажется, что опека — признак любви и заботы. Но чаще всего за опекой стоит желание контролировать, то есть утверждать свою родительскую власть. Если ребенка постоянно опекают, ему начинает казаться, что он и впрямь не способен самостоятельно справляться с простыми вещами, перестает верить в свои силы, чувствовать свои желания. Именно так возникают анекдотические, но грустные сцены: «- Мама, я замерз? — Нет, ты проголодался!»

Гиперопека — не просто верный способ воспитать неудачника. Иногда дети буквально задыхаются от родительской «заботы», ведь у них нет ни капли свободы, ни единого шанса встретиться с реальным миром, который вообще-то таит не только опасности, но и массу прекрасных вещей. Поэтому родителям так важно научиться доверять ребенку и своевременно передавать ему ответственность за все новые и новые сферы жизни — от выбора футболки в детский сад до выбора профессии и спутника жизни.

8. Неадекватно выражать свои эмоции

Все мы не раз видели эту картину: усталая мама, которая тащит за руку плачущего малыша и сердито кричит на него. В этой паре не знаешь, кому больше сочувствовать — от хорошей жизни мамы на детей не срываются. Но все-таки именно на взрослом человеке лежит ответственность за ситуацию. В его силах научиться контролировать свой гнев и выдерживать детские истерики. Родителю доступно с десяток способов справиться со стрессом, а у ребенка есть только кричащая мама, которая грозит отдать «непослушного мальчика чужому дяде». Кроха пока даже не способен ответить на грубость или невыдержанность взрослого. Все, что он может — это испугаться и расплакаться еще сильнее. Увы, многие родители пользуются своей безнаказанностью, резкий тон в общении с ребенком становится для них нормой. Самому маленькому и слабому приходится отдуваться за хамство других взрослых, которым родитель по разным причинам боится возразить. Грустная история…

Но, значит ли, что выдержанные родители не должны говорить ребенку о своих чувствах? Конечно, нет! Мама может описать свое состояние словами: «Я устала, замерзла, у меня тяжелые сумки. Я знаю, что ты хочешь еще погулять, но нам придется идти домой прямо сейчас. Помоги мне, пожалуйста!», тогда, может, и детская истерика будет не такой сильной.

Если взрослый способен управлять своими эмоциями и умеет выпускать пар, никому не навредив, он одним своим примером передает ребенку бесценный навык.

9. Постоянно сравнивать

Типичная ошибка родителей — ждать, что ребенок будет похож на своих старших братьев и сестер или на сверстников. Но каждый человек уникален. Один в годик неплохо говорит, другой молчит, зато уверенно ходит. Одному легко дается физика, а другому — рисование. Дети не могут соответствовать идеальному шаблону. И все, что мы можем, это научиться принимать их такими, какие они есть — с острыми углами их характера, шустрыми или медлительными, общительными или погруженными в себя, в чем-то способными, а в чем-то не очень, иногда болеющими и капризничающими, но все такими же дорогими и любимыми. Они не лучше и не хуже детей коллеги, они не лучше и не хуже нас в их возрасте — они просто другие.

И мы, родители, тоже имеем право, чтобы нас ни с кем не сравнивали. Может быть, мы не печем таких прекрасных пирогов, какие нам пекла в детстве наша мама, зато любим играть с ребенком в подвижные игры. Может быть, у нас нет времени водить чадо на три секции, как у соседки, зато малыш видит, что у него успешная, увлеченная работой мама. Или, наоборот, не важно. В любом случае, ребенок любит свою маму и знает, что именно она для него самая лучшая.

10. Превращать ребенка в главный проект своей жизни

Есть родители, которые полностью отдают себя своему чаду, зачастую, единственному. Чаще всего это женщины, решившие посвятить себя исключительно материнству. Они стараются все делать правильно, любить, заботиться, прислушиваться, давать самое лучшее… При этом они выбиваются из сил и зарабатывают невроз, потому что панически бояться ошибиться, причинить боль, нанести травму. А еще они совершенно не готовы отпускать взрослеющего ребенка в большой мир, ведь если он станет самостоятельным, в жизни матери останется звенящая пустота.

Куда лучше для всех, когда у родителей есть свои, не связанные с детьми, цели и интересы. Ведь тогда ребенок может прожить свою жизнь самостоятельно, а не возвращать ее родителям, как некогда навязанный без его согласия заем.

Фото: globallookpress.com