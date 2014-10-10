Хорошая ли я мама?

Если вдуматься, то получать удовольствие от общения с ребенком и вообще от родительства нам зачастую мешает наше стремление во что бы то ни стало быть идеальной мамой и осознание того, что нам это не удается.

Вся жизнь как вызов

Это было давным-давно. После лекций в университете мы шли с однокурсницей через парк, и вдруг она сказала: «Знаешь, я лучше совсем не буду заводить детей — я не смогу быть хорошей мамой. Только подумать: ошибешься, поведешь себя неправильно, и всю жизнь ребенку испортить можно…» В тот день у нас была одна из первых лекций по психоанализу, и мы услышали о значении раннего периода жизни, о роли матери в формировании психики малыша, о том, как легко нанести маленькому человеку глубокую травму. Тот страх не стать хорошей мамой был первым, хоть и чисто теоретическим.

Впрочем, вскоре мне представилась возможность убедиться, что и на практике с этим страхом дела обстоят ничуть не проще. И, наверное, многим эти чувства покажутся знакомыми. Сначала «беременные сомнения»: правильно ли я поступаю, соглашаясь или не соглашаясь пить сильнодействующее лекарство, назначенное врачом? Или: почему я не чувствую себя готовой отдать жизнь за пятинедельное существо внутри меня — ведь все говорят, что должно быть именно так? После родов вопросы, касающиеся собственной «материнской профпригодности», возвращаются, причем их количество увеличивается в геометрической прогрессии. Что бы ни происходило с ребенком, мама понимает, что за все отвечает она, и если малыш не спит, плохо ест, много плачет, значит, она что-то делает неправильно.

Потом кризис года, трех лет, семи, а там и подростковый возраст… «Мамская роль» подкидывает все новые испытания на прочность — от «не хочу идти ножками» до «пойду в ночной клуб и все тут». В какие-то моменты от усталости и бессилия уже не удается сдерживать раздражение — срываешься, кричишь, делаешь что-то еще, о чем потом предстоит горько пожалеть. Когда свидетелями нелицеприятных сцен или нежелательных поступков нашего чада (да и наших собственных) становятся окружающие, к чувству вины добавляется еще и стыд, и, как ни странно проскакивает банальное: «Что теперь люди скажут?»

Все время вертится в голове: надо бы побыть с ребенком рядом, погулять, поиграть, да только не хватает времени. При этом одна знакомая поражает нас тем, что находит возможность водить своего отпрыска в три секции, другая — тем, сколько внимания уделяет его здоровью, у третьей ребенок одет «с иголочки» и имеет «все самое лучшее». Всегда найдется другая мама, сравнение с которой по какому-то пункту окажется не в нашу пользу, даже если у нас все благополучно. Оказавшись же в трудной ситуации, будь то финансовые проблемы, болезнь кого-то из членов семьи или развод, женщина еще острее ощущает, как сложно соответствовать тому образу идеальной мамочки, который мечтался ей до рождения малыша. А ведь в тех сладких грезах представлялось, что став мамой, мы будем изо дня в день наслаждаться этой ролью. Как же наслаждаться, если тут не успел, там не справился, здесь «недовоспитывал»?

Быть достаточно хорошей

Но наслаждаться ролью мамы можно и нужно — только надо себе это позволить. А чтобы это удалось, надо в один прекрасный день сказать себе: «Стоп! Я хорошая мама — самая подходящая для своего ребенка». Внутренний критик, конечно, тут же возмутится: «Да какая ж хорошая? Станешь так думать — совсем ребенка запустишь. Разве можно тебе расслабляться?» Можно. Потому что иначе удачи не видать.

Больше того, оказывается, все та же психологическая наука, которая вначале напугала нас своими зашкаливающими требованиями к тому, какой должна быть мама, открывает и другую сторону медали, аргументировано подтверждая народную мудрость: «Сильно хорошо — тоже не хорошо!» Так, спустя еще пару лет учебы, мы узнали, что был такой британский детский врач и психоаналитик Дональд Винникотт, который описал три типа матерей: «плохая», «достаточно хорошая» и «идеальная».

«Достаточно хорошая мать» обеспечивает малыша на протяжении первого года жизни всем, в чем он нуждается, удовлетворяет его потребности и желания. Но к году состояние полной вовлеченности в жизнь малыша у нее естественным образом проходит, к тому же потребности дитятки становятся все более сложными и их уже невозможно полностью ни предугадать, ни удовлетворить. Ребенок сталкивается с неудачами, и этот опыт позволяет ему нормально развиваться дальше.

«Плохая мать» вместо того, чтобы удовлетворять потребности ребенка, навязывает ему свои, и малышу приходится приспосабливаться, к тому же он отучается доверять собственным желаниям. «Идеальная мать» сохраняет вовлеченность в ребенка на протяжении всей жизни, оберегает его от реальности, поддерживает в нем иллюзию всемогущества, опекает во всех сферах. И знаете, по Винникотту «идеальная мать» для развития ребенка куда хуже «плохой».

В поисках мнимых идеалов

Со стороны «идеальные матери», посвящающие себя детям, действительно могут производить ошеломляющее впечатление. Впрочем, и то до поры до времени — одно дело, пока ребенку пять, другое — когда уже тридцать. Здесь становится очевидно, что материнское рвение было направлено вовсе не на сына или дочку, а на себя саму, на то, чтобы заполнить пустоту своей жизни, удовлетворить свои потребности быть идеальной, быть центром Вселенной, быть той, без которой «малыш» и шагу ступить не может. И дай Бог, если ребенку со временем удается выйти из этого симбиоза, ведь тогда основной проблемой остается, как успокоить маму, кричащую вслед: «Я тебе всю жизнь отдала, а ты — неблагодарный…» По-настоящему же страшно смотреть на людей, которые на всю жизнь остаются несамостоятельными детьми при таких матерях.

Поэтому помним, что от достаточно хорошей мамы отнюдь не требуется «отдавать всю жизнь», отказываться от своих целей, желаний и интересов. Для нее нормально, думая о потребностях чада, удовлетворять также и свои собственные. Постановка вопроса: «ребенок или… работа/хобби/друзья/любимый человек» где-то с самого начала неверна. Женщина — не только мать, и по мере взросления малыша может (и должна!) уместить в свою жизнь всё то, что для нее действительно важно. Иначе как ей удастся научить своего ребенка, что значит быть счастливым?

Представим, что свекровь утверждает, будто с рождением малыша вы забудете обо всем на свете, а вы не только не забываете, но и спустя полтора года мечтаете вернуться на любимую работу, игнорируя все причитания: «Ужас-ужас! Педиатры рекомендуют кормить до двух лет грудью! А что в яслях творится сегодня!» Однозначно, происходящее — не повод записать себя в негодные и эгоистичные родительницы. Даже последовательная сторонница домашнего воспитания, многодетная мать Л. А. Никитина в конце своей книги «Мама или детский сад?» делает вывод: главное — мама не должна уставать! И если женщина не в состоянии находиться дома, она все равно не сможет дать ребенку того, в чем он нуждается, поскольку будет задергана и несчастна. И лучше уж часть дня ребенок проведет с другими людьми, зато оставшееся время счастливая мама с удовольствием посвятит ему. Если, конечно, не запретит себе это счастье испытывать, вновь и вновь осуждая саму себя.

От оправданий — к действию

О какой бы ситуации мы не говорили — чувство вины вообще несет в себе очень мало конструктива. Критикуя себя, мы не только не становимся ближе к идеалу, а, наоборот, удаляемся от него. Однажды я наткнулась на одну простую, но очень сильную мысль: перестаньте думать, что вы — плохая мама, потому что на самом деле это самый простой способ оправдать свое «неправильное» поведение. И правда, все отлично знают, что дети с легкостью подтверждают навешанные на них ярлыки «двоечника», «отличника», «хулигана» и т.д. Думаете, мы действуем как-то иначе?

Предположим, уставшая мама едва успела забрать чадо до закрытия садика, в очереди в супермаркете прикрикнула на расшалившегося малыша, потом поторапливала его всю дорогу домой, не давая поковыряться в лужах, потому что сумки оттягивали замерзшие руки. Дома еще раз прикрикнула, потому что надо было готовить ужин, а ребенок кривлялся в коридоре, не желая снимать куртку и обувь. Понятно, что кричать было неправильно. Но когда это уже случилось, у женщины остается выбор — замкнуться в своем: «Какая я ужасная мать!», либо сказать себе: «Я хорошая мама, и сейчас я придумаю, как поправить дело!»

Что произойдет в первом случае? К усталости добавится плохое настроение и чувство вины. Захочется женщине пообщаться с ребенком после ужина? Нет, скорее, она углубится в самокопание, саможаление и поиски самооправданий. Возможно, остервенело возьмется за домашнее хозяйство, а то и просто уткнется в компьютер. Самое страшное, что так может происходить изо дня в день. А вот если она подумает: «Да, я была сегодня резка, но в целом я — молодец!», да еще припомнит какой-нибудь счастливый момент из дружных семейных выходных, то почти наверняка улыбнется, и после ужина к ней непременно вернется самообладание. И если мама почувствует, что надо попросить у ребенка прощения, то легко сделает это, и может быть, даже поиграет вместе с ним и почитает сказку на ночь.

Повторяя как мантру: «Я хорошая мама!», куда легче замечать свои успехи в деле воспитания, легче укрепить веру в свои силы и справиться с самыми трудными проблемами. С уверенностью в себе приходит и понимание, что именно нужно делать. И даже если конкретная попытка решить родительскую задачку проходит не слишком гладко, женщина спокойно предпринимает вторую, а если нужно — и третью, и десятую. Главное, что бы ни случилось — дитятко не читает, врет, подрался, пойман на курении — не впадать в панику: «Все, мы ребенка упустили, вовремя недосмотрели и т.д.» Истерика и самобичевание — пустая растрата сил, а вот отказавшись от них, можно творчески обдумать ситуацию, составить разумный план действий, найти людей, которые вам помогут.

Маленькие манипуляторы

Чувство вины опасно еще и потому, что дети интуитивно ощущают его и не преминут воспользоваться маминой неуверенностью. Как ни странно, но женщину, едва пробивающуюся от зарплаты до зарплаты, порой легче раскрутить на «айфон», нежели весьма обеспеченную даму, убежденную, что в таких гаджетах в начальной школе совершенно нет необходимости. А происходит так в том случае, если первая героиня регулярно переживает, что не обеспечила ребенку «достойную жизнь» (каковой она ей видится). На самом деле не играет роли, сколько именно денег в семье. Просто некоторых взрослых давит страх «быть хуже других», его усваивают дети, и вот уже недалеко до истерики: «Мама купи (наклейку, куклу, джинсы, квадроцикл)! Маше купили, Пете купили, я что, хуже всех?» Фразочка попадает точно в цель, и родитель открывает кошелек или отправляется на поиски денег.

Пожаловались в телефонном разговоре подруге, что совсем не успеваете гулять с ребенком? Ждите в самый неподходящий момент заявления в требовательной форме: «Мама, ты со мной совсем не гуляешь. Пошли играть на площадку!» Нет, безусловно, надо гулять с детьми. Поэтому спланируйте, сколько раз в неделю, в какое время вы реально можете выходить на совместную прогулку, может быть, в остальные дни с ребенком погуляют другие члены семьи, или удастся обойтись прогулкой в садике или школьном дворе. И все — тема закрыта, перестаем жаловаться сами и не позволяем детям нами манипулировать.

Мой ребенок на протяжении долгого времени чуть ли не каждый день играл на моем чувстве вины следующим образом: «Как, мама, ты уже ложишься спать? Мы же совсем не успеваем общаться!» И у моей «совушки», учащейся со второй смены, очень хорошо получалось не давать маме - «жаворонку» вовремя отправиться в постель в преддверии раннего подъема. Со стороны такие детские «приёмчики» отлично видны, а вот изнутри их можно подолгу не замечать, искренне переживая за свои реальные или мнимые огрехи.

Взгляд со стороны

Бывает и так, что источником сомнений в нашей «мамской компетентности» выступают окружающие.

Чаще всего, это бабушки и дедушки, которым, естественно, хочется помочь! И они тревожатся по поводу ребенка больше всех остальных. Если это ваши родители, то они еще и ощущают свою ответственность, подспудно переживают: всему ли смогли вас научить в свое время. Безусловно, тема отношений молодой мамы с бабушками и дедушками достойна отдельного рассмотрения, но в целом важно понимать, что ответственность за ребенка лежит все-таки только на его отце и матери, и только вы можете принимать решения, касающиеся здоровья и воспитания. Если таковые решения не нравятся бабушкам и дедушкам, это не значит, что вы поступаете неправильно.

Молодая мама будет чувствовать себя куда комфортнее, если сама выделит родственникам определенные сферы, где они смогут ей помогать. И маме легче, и бабушки не за бортом — а выигрывает ребенок. Не раз замечала, как трудно бывает принять помощь от родителей или свекров, потому что видишь в этом намек: ага, а сама, выходит, не справляюсь… Но дело, конечно, не в этом. Как бы старательны не были молодые родители, бабушкам-дедушкам не избавиться от желания помогать и участвовать в жизни любимого внука или внучки — достаточно принять это как данность. Тогда станет проще воспринимать и подарки, и советы. Ваше право - пользоваться ими или нет, поблагодарить за них — ваша обязанность, а вот воспринимать их как укор в свой адрес — категорически не стоит.

Как ни странно, но и совершенно посторонние люди регулярно комментируют отношения мам с их детьми. Что и говорить, комментарии эти, как правило, не способствуют, позитивной самооценке. «Смотри-ка, ребенка без шапки в такой холод (такую жару) ведет!» — ворчит проходящая мимо старушка. «Такой большой мальчик, и не хочет делиться своей машинкой, а мама молчит!» — удивляется незнакомая дама с ребенком в песочнице. «Отпускает свою дочь гулять по вечерам — дождется, принесет она ей «в подоле», — громко перешептываются соседки на лавочке. Иной раз и внимания на подобные реплики не обратишь, а порой и расстроишься.

Больше того, многие мамы делают замечания своим детям в общественных местах, чтобы предотвратить негативные оценки окружающих: «Ну-ка стой спокойно! Не бегай! Не шуми! Не лезь!» — сыплется на малыша, скучающего в очереди или в автобусе. На этот счет замечательно высказалась Ирина Млодик в своем издании «Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную тему». Вкратце идея такая. Те, кто возмущаются невоспитанностью вашего ребенка, в большинстве случаев растили своих детей давным-давно и не помнят, что это такое. К тому же воспитанный ребенок в общественном понимании на самом деле скорее невротик: всегда вежлив, помогает старшим, не говорит, пока его не спросят, сам не задает вопросов, не злится, не боится и не обижается, уныло и смирно стоит в очереди больше часа… Здоровый же ребенок должен быть активным и любопытным. Да, увы, кто-то этого не понимает. Но разве это повод «долбить» своего ребенка бесконечными запретами и ограничениями? Ведь если он их прочно усвоит, ему потом придется жить с этим грузом. А если не усвоит, то зачем вы тратите свои нервы?

«Если на каком-то этапе родительства вы бы разрешили себе быть неидеальными родителями, это значительно снизило бы вашу тревогу, — пишет Ирина Млодик. — Если бы вы позволили себе с улыбкой относиться к комментариям других взрослых, которые на самом деле не знают ни вас, ни вашего ребенка, то это позволило бы вам значительно реже испытывать вину и стыд. Если бы вы смогли довериться своей родительской мудрости, то появилась бы отличная возможность просто радоваться тому, что рядом с вами растет хороший человек».

«Книгу для неидеальных родителей» вообще обязательно стоит почитать тем, кто порой задается вопросом: а хорошая ли я мама? Вы поймете, что ответ на этот вопрос может быть только один: да! Вы — лучшая мама для своего ребенка. «Если не верите, спросите об этом у ваших детей».