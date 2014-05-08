Деньги и дети, или Финансовое благополучие наших детей

Вряд ли кому-то из родителей удалось избежать размышлений: давать ли ребенку деньги на личные нужды, когда и сколько, в чем ограничивать… И какого бы стиля воспитания вы ни придерживались, ясно одно: умение обращаться с деньгами и делать покупки – это совершенно особый навык, который, к счастью, поддается тренировке. А карманные деньги – это отличный тренажер финансовой самостоятельности вашего ребенка.

Здорово, если родителям удается осознанно подойти к вопросу личных денег для детей, обдумать разные скользкие моменты и – высший пилотаж – обсудить их с детьми. Но даже если мы не задумываемся о том, как мы вводим деньги в картину мира ребенка, мы все равно придерживаемся определенной политики в отношении денег, - по привычке, по традиции своей родительской семьи или под гнетом обстоятельств. Можно разделить финансовые стратегии на несколько стилей, каждый из них в чем-то хорош, в чем-то рискован. Может быть, вы узнаете свое поведение в одном из этих описаний или возьмете на заметку некоторые подходы.

Патриархальный стиль

Многие папы и мамы считают, что все необходимое они могут купить ребенку сами, а если ребенок в чем-то нуждается, - он попросит об этом. Деньги выделяются на конкретные цели: обед в школьной столовой, мороженка на прогулке, билет в кино с друзьями, - и так до финансового совершеннолетия. В этом случае ребенок четко знает, что всеми деньгами распоряжаются мама с папой, а он в этом смысле – маленький, у него нет своих денег, но он может попросить маму с папой сделать что-то для него.

Ребенок «вырастает» и становится почти равен родителям только тогда, когда начинает сам зарабатывать на жизнь. И то он, скорее всего, долгое время будет «меньше» родителей: ведь доход папы или мамы с 25-летним рабочим стажем или собственным бизнесом несравним с доходом вчерашнего студента. С точки зрения системной семейной иерархии, это очень здравый и правильный подход: здесь ребенок чувствует себя в безопасности, он четко знает свое место младшего, зависимого, но защищенного члена семьи и уважает старших родственников, от которых зависит его жизнь и благополучие.

Риск заключается в том, что ребенок поздно учится самостоятельно распоряжаться деньгами, поздно созревает в финансовом смысле. К подростковому и взрослому возрасту у него может накопиться куча нереализованных желаний и денежных иллюзий в духе: «вот начну зарабатывать – сразу все изменится». И все эти иллюзии ребенок будет разбивать о жизненные реалии самостоятельно уже во взрослом возрасте (иногда вплоть до 30 с лишним лет).

Демократический стиль

На Западе, а в последние годы и в России, все больше мам и пап начинают знакомить своих детей с деньгами с малых лет. Как в сказке про еврея, который посылал маленького сына в город продавать козу, - все соседи смеялись над выручкой мальчика, а расчетливый папа отвечал: «Я эти деньги еще отобью в будущем: он же учится!» Дети лучше всего видят экономическую сторону окружающего мира, когда остаются один на один с деньгами и возможностями, которые дают деньги.

В дошкольном возрасте это могут быть смешные 15 рублей в неделю, 10-летка может получать средства на школьные обеды, проезд в общественном транспорте, мобильную связь и развлечения, - так карманные деньги превращаются в фиксированную «стипендию», которая увеличивается с возрастом, потому что растет и круг ответственности ребенка. В старшем подростковом возрасте он уже может покупать себе одежду, обувь, рюкзак, необходимую электронику, оплачивать репетиторов…

В этом случае ребенку приходится вести расчеты (в тетрадке или даже в специальных финансовых программах), понимать свои статьи расхода, распределять между ними доступные средства, на чем-то экономить, на что-то копить и подрабатывать, если «стипендии» не хватает на все хотелки. Разумеется, родители подслеживают за чадом и опекают его, но дают возможность учиться и делать выборы самостоятельно. Подростков часто знакомят с устройством банковской системы, с 18 лет у ребенка может появиться дебетовая карта. Риск такого подхода заключается в том, что он довольно рано делает ребенка взрослым, а ведь не всякому это под силу. Ребенку может не хватить чувства защищенности и безмятежности, которыми мы напитываемся от заботливых родителей, а это тоже – ощутимая дыра в структуре личности.

Попустительский стиль

Иные родители не очень-то задумываются о том, как они будут знакомить ребенка с деньгами и поступают спонтанно, опираясь на всю широту души. У них нет определенной политики в отношении карманных денег для сына или дочки. Есть свободные средства – щедро одаривают ребенка, нет денег – разводят руками на детские просьбы. Все происходит органично и естественно. Ребенку не пытаются читать установочные лекции о том, что деньгами надо распоряжаться непременно мудро, что деньги достаются упорным систематическим трудом и их нужно ценить.

Нельзя сказать, что такой хаотический подход плох, хотя он и вносит сумятицу в будущие отношения ребенка с финансами. Зато он позволяет не зацикливаться на денежной теме, не проблематизировать ее (чего редко удается избежать при других подходах). Ведь в жизни ребенок все равно так или иначе научится зарабатывать деньги, научится более-менее разумно тратить их и соизмерять свои расходы с доходами. Возможно, во взрослом возрасте он «наплюхается» со своей спонтанной финансовой практикой, но не будет особенно переживать об этом (может быть, в отличие от своей будущей жены, например). Он сможет счастливо опираться на другие сферы жизни и получать удовольствие от общения, учебы, творчества и простых земных радостей.

Спартанский стиль

Некоторые папы и мамы всерьез считают, что научиться правильно зарабатывать, тратить и ценить деньги может только тот ребенок, который ограничен в средствах. Они с малых лет будут осознанно или неосознанно создавать финансовые воспитательные барьеры и задачи для отпрыска.

Посылать его в магазин за продуктами с определенной суммой и списком покупок, разрешать оставлять сдачу себе, чтобы накопить на ценную игрушку, покупать ему вещи все время чуть попроще, чем хочется ребенку, - чтобы у него сохранялось стремление как-то извернуться и добиться желаемого. Часто после совершеннолетия такому ребенку объявляется, что в родительском доме он может рассчитывать на кров и тарелку супа, а всего остального должен добиваться самостоятельно.

При таком подходе, конечно, сохраняется риск, что ребенок на многие годы затаит обиду и неуверенность в том, что его любят и ценят, но при крепком характере ребенок может вырасти очень самостоятельным и активным, при этом благодарным своим родителям за такое воспитание.

Немного статистики

В России еще не проводилось социологических и психологических исследований о том, как влияют карманные деньги на жизнь детей, давайте посмотрим, к чему пришли западные ученые.

* Дети, которых выращивает один родитель, часто получают больше денег, чем дети из традиционных семей (если позволяет финансовое положение), - так одинокие мамы или папы пытаются компенсировать недостаток участия взрослых в жизни ребенка.

* В большинстве случаев, родители одобряют, когда дети копят деньги, и плохо относятся к транжирству и тем более – детским долгам.

* При этом более половины детей не имеют конкретных целей на собственные карманные деньги, они тратят их спонтанно на чипсы, мороженки и наклейки, а позже – футболки с героями, модные аксессуары, компьютерные игры. Кстати, именно поэтому индустрия подростковых развлечений в развитых странах так активна: подростки имеют немалое количество средств и охотно тратят их. В любом случае, так они учатся регулировать финансовый поток и координировать доходы и расходы.

* Из тех детей, которые копят деньги, более половины стремятся к покупке ценных игрушек и электроники, затем идут подарки родителям и близким, затем следует модная одежда, обувь и аксессуары.

* 3/4 европейцев и американцев выдают детям деньги регулярно, чаще всего – еженедельно, поощряют детей копить на желанные игрушки и вещи и подрабатывать в свободное время. В Америке нормально смотрят на подработку даже 5-летних детей (выгул соседской собачки, стрижка газонов, даже внутри семьи ребенку готовы платить за выполнение каких-то работ), в Германии средний возраст начала подработки – 8 лет, в Англии полагают, что 10 лет – наиболее подходящий для этого возраст, в России подработка начинается чаще после 12 лет.

* Большинство родителей на Западе прекращает выплату карманных денег подросшему ребенку тогда, когда он начинает зарабатывать хотя бы «прожиточный минимум», и не требуют от ребенка финансового участия в семейном хозяйстве (квартплата, продукты в дом), но стимулирует отпрыска к началу самостоятельной жизни.

* Согласно опросу, проведенному Йоркским университетом среди детей от 11 до 15 лет, подростки не чувствуют себя более или менее счастливыми в зависимости от дохода своих родителей и объема своих карманных денег. Любящая семья и возможность близкого общения значат для счастья гораздо больше.

Условия, которые говорят о том, что ваш ребенок готов получать карманные деньги

Средний возраст начала регулярных «выплат» - 6-7 лет. Это возраст, когда ребенок уже немного умеет считать и способен совершать покупки. Психологи рекомендуют немного взвесить его базовую финансовую зрелость, прежде чем начать выдавать даже и маленькие суммы.

* Ребенок знает, хотя бы примерно, что он хочет покупать. Это могут быть сладости, мелкие игрушки или журналы. Возможно, ребенок хочет копить на что-то важное.

* Ребенок знает, как деньги приходят в семью: где и кем работает мама или папа, за что они получают средства, сколько они трудятся.

* Ребенок приблизительно ориентируется в количестве средств и промежутках «выплат», он может сказать, какую сумму он хотел бы получать и как часто. Например, мой старший сын впервые заговорил о карманных деньгах в 6 лет и, крепко подумав, сказал, что был бы рад 43 рублям раз в неделю. А младший не думает на эту тему и в свои 8. Специалисты рекомендуют сохранять зависимость между возрастом и суммой карманных денег, и малышам выдавать небольшую «стипендию», в которой ребенок не «потеряется», а с возрастом увеличивать ее объем.

* Ребенок готов обсуждать, на что тратить деньги не следует. Если вы не хотите, чтобы детка покупал газировку, химозные конфетки или пополнял баланс телефона, чтобы потом сливать средства в сетевых компьютерных играх, - это обязательно нужно с ним обсудить.

* Вы с ребенком готовы разграничить сферы финансовой ответственности, чтобы в этом вопросе была ясность. Например, вы говорите 10-летке о том, что деньги на перекусы, транспорт, кино и телефон вы даете ему из семейного бюджета, на велосипед тоже копить не надо, вы купите его ко дню рождения, а вот на любые другие развлечения, вкусняшки и маленьких пони он может тратить или копить карманные деньги по своему усмотрению. С другой стороны, с 14-летним человеком разговор уже другой: в область его финансовой ответственности, которую покрывают карманные деньги, может входить «подножный корм», мобильная связь и новые колесики для скейта, а вот на подарок другу ко дню рождения родители выделят деньги особо (или наоборот, главное – ясность), а что касается новых крутых наушников, - пусть он постарается заработать деньги на покупку сам.

* Психологи не советуют лишать детей карманных денег в качестве наказания за проступки, это в любом случае унижает ребенка. Лучше изымать из «карманных доходов» ребенка те убытки, которые он нанес семейству по головотяпству (например, потерей учебников или порчей ценных вещей). И то это лучше делать в несколько «траншей», чтобы не лишить детку всего благосостояния в один миг и не посеять семена тревоги перед банкротством в будущем, но в то же время дать прочувствовать финансовую ответственность.

* Если вы узнаете, что ребенок тратит деньги на «то, что нельзя, но очень хочется»: сетевые игры, игровые автоматы, сигареты или легкие алкогольные напитки, то эти проблемы лучше решать не лишением средств, а переговорами, наведением психологических мостов и повышенным вниманием к жизни потомка.

* Доплачивать ли ребенку за выполнение обязанностей по хозяйству – вопрос индивидуальный, решается в каждой семье особо. Но для российской ментальности такой ход едва ли будет приемлемым. У нас лучше работает традиционная схема: мы – одна семья, поэтому мы делим на всех обязанности и приобретения. Т.е., работа по дому – отдельно, карманные деньги – отдельно. И мухи, и котлеты довольны.

* Если ребенок знает, сколько карманных денег выдается его друзьям, то стоит и с ним придерживаться примерно того же уровня (если это не создает сложностей для семьи).

* Будет хорошо, если вы научите ребенка каким-то простым методам подсчета доходов и расходов. Для малыша это может быть блокнотик, в котором он подсчитает, за какой срок он накопит на бионикла, а для подростка – компьютерная программа или даже бизнес-схема учета оборотных средств.

И нам лучше помнить, что карманные деньги для ребенка в семье – это не награда за труд или хорошую учебу и не плата за помощь по дому, не материальное выражение родительской любви.

Это – один из приемов воспитания, который имеет четкую цель: научить ребенка наладить отношения с деньгами, научиться получать деньги, тратить, копить, распределять, зарабатывать недостающее. Чтобы ближе к взрослому возрасту он чувствовал себя в финансовых потоках пусть и маленькой, но уверенной рыбкой.