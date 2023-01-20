Почему ребенок ломает игрушки и что с этим делать

Сломанные куклы, разобранные машинки. Довольно распространенная картина. Разберемся, почему дети ломают игрушки, когда бить тревогу и как приучить ребенка бережно относиться к вещам.

Современные дети перестают играть игрушками в 7-8 лет, хотя раньше, до появления интернета и гаджетов, играли и до 10 лет. Детские игры не просто приятное времяпровождение. Именно в играх все детеныши, человеческие и звериные, учатся разным навыкам.

Внимательные наблюдатели по поведению ребенка в играх могут многое о нём узнать. Один из таких пунктов – разрушения и повреждения игровой среды и игрушек. Почему малыш может это делать?

Растет исследователь

Самая распространенная причина – любопытство исследователя. «А что будет если», «а если сделать вот так», «из чего это сделано» – такие мысли посещают малыша, и он начинает действовать. Так могут быть разобраны и заброшены кукла и машинка, а части лего воткнуты в горшок с землей.

Не спешите ругать маленького экспериментатора, он проходит важный этап развития. Вам нужно сесть рядом и научить ребенка чинить, собирать, мыть сломанное и испорченное (по возможности). Спросите чадо, какую еще игрушку он хотел бы разобрать и (если это возможно) вместе аккуратно разберите ее, объясните, как она устроена, для чего нужна та или иная деталь. Пусть малыш попробует ее сам собрать (помогите ему при необходимости).

Также стоит рассказать, что некоторые игрушки невозможно разобрать, можно только сломать, и о том, что вещи требуют ухода и заботы. Возможно, в наш век большого количества разнообразных дешевых игрушек (когда поиграл, сломал – выкинул, купил другую) такие беседы немногие практикует. Но если держать в уме долгосрочную цель – привить ребенку навыки аккуратности и ответственности, то самое время начинать именно сейчас.

Игрушка плохого качества

Тоже распространенная причина. Увы, встречаются игрушки, жизнь которых ограничена буквально пятью минутами игры. Тем более в не слишком умелых детских ручках. Хлипкие товары, хотя внешне могут выглядеть неплохо.

Плохое настроение или самочувствие

Ребенок сегодня не в духе или недомогает. В итоге может стать более рассеянным или неуклюжим, и некоторые игрушки могут быть нечаянно «покалечены». Что ж, у всех есть право на ошибки, будьте благосклонны к малышу.

Злость, капризы, протесты

Если малыш обычно нормально играл игрушками, но в определенный момент начал их ломать, значит, так он проявляет эмоциональный дискомфорт – выплескивает, например, злость, обиду, беспомощность. Подумайте, что предшествовало такому поведению? Нехватка внимания за последний день? Много ругали? Не разрешили сладкое? Не выполнили обещание, данное ребенку?

Такое поведение естественно для детей, ведь они пока не особо умеют высказывать свое недовольство словами, не всегда могут контролировать реакции тела. Подойдите к ребенку, когда он остынет. Не нужно ругать или учить жить! Просто обнимите, а потом поговорите. Спокойно и доброжелательно, как сильный любящий взрослый, который может выдержать и несогласие, и недовольство ребенка. Пусть малышонок почувствует, что его любят несмотря ни на что.

Не дорос еще

Игрушка может быть хорошей, но, если подобрана не по возрасту, малышонок не сможет ее оценить по достоинству. Двухлетка вряд ли сможет играть подобающим образом радиоуправляемым вертолетом (только если рядом взрослый) или магнитными шахматами (при наличии мелких деталей это еще и опасно).

Для каждого возраста – свои игрушки, которые мозг детеныша уже готов воспринимать. Непонятная игрушка может быть и разобрана, и сломана в попытках понять, что она из себя представляет, и использована не по назначению. Если вам подарили игрушку «на вырост», то попробуйте объяснить малышу, как она «работает». Не увидели интереса в его глазах – убирайте подарок до лучших времен.

Добивается реалистичности

В играх дети проигрывают разные жизненные ситуации и пока не могут воспринимать «как будто». Это тоже этап развития. Поэтому если игра в больничку, и у плюшевого зайчика болит лапа, то для достоверности чадо может оторвать ее. Если играем в автомобильную аварию, то машинки должны быть повреждены.

Таким образом ребенок добивается реалистичности ситуации. Вполне нормально. Но неплохо бы научить и приучить детку «чинить» игрушки и убирать последствия своих игр.

Хочет новые игрушки

У некоторых в доме есть правило, что все неисправные игрушки заменяются новыми, и маленький хитрулька может ускорить процесс получения новой вещи. Если не хотите вырастить избалованного ребенка, которому все покупается по первому требованию, то лучше пересмотреть подобные правила.

Проблемы с психикой

Главный вопрос, который волнует многих мам. С врачом стоит проконсультироваться, если чадо ломает игрушки постоянно (и при условии, что игрушки, подходящие по возрасту и хорошего качества!), а не время от времени. Во всех остальных случаях – можно спать спокойно.

Управляем «жаждой разрушения» и снимаем напряжение

Почаще наблюдайте за деткой во время игры. Когда видите, что он пытается ко всем игрушкам применить силу, то обеспечьте его подходящими. Это может быть большой надувной мяч, кегли, крупные конструкторы, специальные мягкие блоки, из которых можно стоить пещеры, крепости и башни и ломать их. Иногда можно обойтись подручными средствами – пусть ребенок комкает листы бумаги и бросает их в корзинку или ведро. Для более спокойных занятий подойдет пластилин, полимерная глина и старое доброе рисование пальчиковыми красками.

На прогулке слепить куличики из песка и сломать их лопаткой, сгрести в кучу опавшую листву и разворошить ее, зимой скатать большой снежный ком и потом разрушить его. Подобные игры не только удовлетворяют любопытство исследователя, но и снимают внутреннее напряжение. Но играть в них нужно только при наличии желания у ребенка – не каждый захочет сломать свои куличики или снеговика.

Учить бережно относиться к вещам?

В эпоху потребления эта идея не всем кажется актуальной, ведь то, что сломано, можно легко заменить. Большинство детей живет в достатке, у них переизбыток игрушек. Надоевшие или испорченные игрушки легко выбрасываются и заменяются новыми. Все это ведется к захламлению, нерациональному потреблению, обесцениванию вещей.

Если вы за более осознанные выборы в своей жизни и хотите научить детей бережно относиться к вещам, то:

– Не покупайте детке игрушки и вещи по первому требованию. Желания детей меняются очень часто, сегодня нравится одно, завтра – другое. Не поддавайтесь на манипуляции. Покупка должна состояться, когда вы железобетонно уверены, что ребенок хочет эту вещь, будет долго ею играть, знает с чем носить и т.д.

– Не приобретайте много игрушек и вещей. Пусть их будет немного, но каждая особенная по-своему. Игрушки можно разделить на три пакета, и выкладывать по очереди – пару недель только игрушки из первого пакета, потом из второго пакета и т.д.

– Периодически можно устраивать вместе с крохой ревизию игрушек. То, из чего ребенок «вырос», отдавать нуждающимся, то, что сломалось – починить, заменить батарейки, запачкалось – вымыть или постирать. То, что невозможно починить – выбросить.

– Если детка берет в детский сад, в гости или на улицу какие-то игрушки, то проговорите вслух, что именно он берет, посчитайте вместе количество. А вернувшись домой, проверьте, всё ли принесли обратно.

– Время от времени читайте ребенку сказки о бережном отношении к игрушкам и вещам (можно найти в интернете). Из самых известных – «Федорино горе» Корнея Чуковского.

Собственный пример отношения к вещам тоже важен, но без целенаправленного и постепенного приучения к аккуратности, самостоятельности и осознанным покупкам все равно не обойтись.