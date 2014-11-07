Поможем ребенку справиться с несправедливостью

Как только малыш начинает понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо», он сталкивается с рядом разочарований. Его собственные представления о мире противоречат с жестокой реальностью. Мы, родители, не можем уберечь свое чадо от всей несправедливости жизни. Вот почему перед нами другая задача – научить ребенка реагировать на стрессы и сохранить его душевное равновесие. Давайте поговорим о том, как сформировать стрессоустойчивость у ребенка.

Для начала представим образ человека, которого трудно сразить какой-то неприятностью. Среди вашего взрослого окружения, наверняка, есть один-два таких экземпляра. Как они выглядят? Внешне уравновешенные, уверенные в себе, немного эгоисты. Возможно, лидеры в коллективе, занимают руководящую должность. Оптимисты. Любимы и уважаемы. «Сильные духом», - так говорят о них окружающие. А ведь они тоже когда-то были детьми…

Итак, чтобы наши дети соответствовали вышеописанному портрету, делаем следующее.

Воспитываем оптимиста

Жизнерадостным людям легче справиться с несправедливостью. Они умеют быстро отпустить неприятную ситуацию и жить новыми надеждами. Придерживайтесь такого отношения к жизни, и ваш ребенок будет подражать вам. Для этого несколько советов:

не показывайте детям свои страхи и неуверенность;

говорите чаще о позитивных сторонах жизни;

мечтайте вместе;

в случившихся неприятностях учите находить плюсы;

нацеливайте на успех. «У меня все-равно все получится», - вот девиз вашего малыша.

читайте произведения, в которых главный герой верит в успех и добивается своего;

радуйтесь красоте и прекрасному. Учите наслаждаться жизнью во всех ее простых проявлениях.

чаще отдыхайте всей семьей.

танцуйте и слушайте с ребенком приятную музыку.

смотрите позитивное видео (художественные и мультипликационные фильмы).

Учим любить себя

Стрессам меньше подвержены люди с адекватной самооценкой, то есть в достаточной мере любящие себя. Эту любовь и уверенность в своей исключительности они в свое время черпали из семьи.

Не скрывайте и вы свою родительскую любовь, поощряйте успехи своего воспитанника. Если вы будете верить в успешность и исключительность ребенка, то и он в это поверит. Столкнувшись однажды с несправедливостью, он будет чувствовать себя сильным, потому что эту силу дали ему вы. Но в то же время придерживайтесь такого стиля воспитания, когда внимание к личности ребенка сочетается с должной строгостью.

Учитывайте индивидуальные особенности и возможности ребенка при предъявлении к нему требований.

Не сравнивайте вашего малыша с другими. Цените его достижения в сравнении с собственными результатами.

Будьте любящим другом ребенка.

Избавляемся от негатива

Стрессы способны накапливаться и разрушать нашу психику, провоцируя разные заболевания. Вот почему психологи призывают освобождаться от отрицательных эмоций, не держать их в себе.

Мы, взрослые, спешим поведать о неудачах своим друзьям и родным. Детей также можно научить релаксации. Вот несколько простых приемов:

Предложите ребенку поиграть в «Ленивую кошечку». Сделайте вдох. Потяните руки вверх, слегка наклонитесь вперед как кошка. Почувствуйте, как тянется тело. Затем резко опустите руки вниз, сделайте выдох.

Упражнение «Зевота». Зевая, мы компенсируем недостаток кислорода. Можно имитировать зевоту, делая глубокие вдохи и выдохи.

Бой подушками, прыжки на скакалке, теплая ванна, любимая музыка – возможный список релаксаций.

Самое важное – вызвать ребенка на беседу. Если вы видите, что он чем-то расстроен, не задавайте вопросы. Вместо этого покажите, что готовы помочь ему и находитесь на одной волне с ребенком. Для этого констатируйте факт: «Вижу, ты расстроен. Я волнуюсь за тебя». Далее сделайте длинную паузу и ждите, когда сын (дочь) сам поведает о случившемся.

Объясняем несправедливость

Сталкиваясь с противоречиями жизни, малыш задает лишь один вопрос: «Почему? Ведь это нечестно!». Если несправедливость может подчиниться каким-то объяснениям, значит, у ребенка есть шанс избежать стресс.

На самом деле несправедливость у детей затрагивает лишь несколько вопросов:

- Вопрос равенства. Ребенку кажется, что все должны быть равны друг перед другом. Поэтому его волнует, почему младшему братику прощают беспорядок в комнате, почему соседскому мальчику разрешают дольше гулять и т.д. В этом случае на примерах объясняйте, что абсолютного равенства нет, нельзя слепо подражать другим, ведь мир состоит из разных людей с разными потребностями. Аргументируйте свои требования к ребенку.

- Вопрос о физических возможностях и конкуренции. Наиболее актуальна эта проблема у подростков. «Почему другой может это сделать, а я нет?!» Это непонимание порождает ряд комплексов. Вместе с сыном (дочерью) находите его уникальность. Он не силен в спорте? Не может освоить английский? Но зато он лучший в классе по математике. Рассказывайте ему о своем детстве, где тоже были какие-то проблемы, но они ушли. Кроме того, ребенок должен понимать, что многого можно добиться ценой усилий и стараний.

- Вопрос о ценности подарков. Чувство обиды подавляет ребенка, когда он видит, что его сверстнику на день рождения подарили смартфон, а ему достался новенький свитер. Как бы сурово это не было, но нужно объяснять воспитаннику разницу в доходах. А чтобы такая несправедливость не угнетала его, можно вспомнить о других семейных ценностях, которыми вы все вместе дорожите.

Многие факты несправедливости можно объяснить, главное - делать это открыто и без фальши. Обманывая же детей, мы закрываем их от реальной взрослой жизни, с которой им все же придется столкнуться.

Итак, мы можем помочь маленькому человеку безболезненно пережить несправедливость, постепенно подготавливая его к факту неизбежной встречи с ней. Для этого нужно действовать согласно простым истинам: любить ребенка, понимать его и быть честным с ним.