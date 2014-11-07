Поможем ребенку справиться с несправедливостью
Как только малыш начинает понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо», он сталкивается с рядом разочарований. Его собственные представления о мире противоречат с жестокой реальностью. Мы, родители, не можем уберечь свое чадо от всей несправедливости жизни. Вот почему перед нами другая задача – научить ребенка реагировать на стрессы и сохранить его душевное равновесие. Давайте поговорим о том, как сформировать стрессоустойчивость у ребенка.
Для начала представим образ человека, которого трудно сразить какой-то неприятностью. Среди вашего взрослого окружения, наверняка, есть один-два таких экземпляра. Как они выглядят? Внешне уравновешенные, уверенные в себе, немного эгоисты. Возможно, лидеры в коллективе, занимают руководящую должность. Оптимисты. Любимы и уважаемы. «Сильные духом», - так говорят о них окружающие. А ведь они тоже когда-то были детьми…
Итак, чтобы наши дети соответствовали вышеописанному портрету, делаем следующее.
Воспитываем оптимиста
Жизнерадостным людям легче справиться с несправедливостью. Они умеют быстро отпустить неприятную ситуацию и жить новыми надеждами. Придерживайтесь такого отношения к жизни, и ваш ребенок будет подражать вам. Для этого несколько советов:
- не показывайте детям свои страхи и неуверенность;
- говорите чаще о позитивных сторонах жизни;
- мечтайте вместе;
- в случившихся неприятностях учите находить плюсы;
- нацеливайте на успех. «У меня все-равно все получится», - вот девиз вашего малыша.
- читайте произведения, в которых главный герой верит в успех и добивается своего;
- радуйтесь красоте и прекрасному. Учите наслаждаться жизнью во всех ее простых проявлениях.
- чаще отдыхайте всей семьей.
- танцуйте и слушайте с ребенком приятную музыку.
- смотрите позитивное видео (художественные и мультипликационные фильмы).
Учим любить себя
Стрессам меньше подвержены люди с адекватной самооценкой, то есть в достаточной мере любящие себя. Эту любовь и уверенность в своей исключительности они в свое время черпали из семьи.
Не скрывайте и вы свою родительскую любовь, поощряйте успехи своего воспитанника. Если вы будете верить в успешность и исключительность ребенка, то и он в это поверит. Столкнувшись однажды с несправедливостью, он будет чувствовать себя сильным, потому что эту силу дали ему вы. Но в то же время придерживайтесь такого стиля воспитания, когда внимание к личности ребенка сочетается с должной строгостью.
Учитывайте индивидуальные особенности и возможности ребенка при предъявлении к нему требований.
Не сравнивайте вашего малыша с другими. Цените его достижения в сравнении с собственными результатами.
Будьте любящим другом ребенка.
Избавляемся от негатива
Стрессы способны накапливаться и разрушать нашу психику, провоцируя разные заболевания. Вот почему психологи призывают освобождаться от отрицательных эмоций, не держать их в себе.
Мы, взрослые, спешим поведать о неудачах своим друзьям и родным. Детей также можно научить релаксации. Вот несколько простых приемов:
- Предложите ребенку поиграть в «Ленивую кошечку». Сделайте вдох. Потяните руки вверх, слегка наклонитесь вперед как кошка. Почувствуйте, как тянется тело. Затем резко опустите руки вниз, сделайте выдох.
- Упражнение «Зевота». Зевая, мы компенсируем недостаток кислорода. Можно имитировать зевоту, делая глубокие вдохи и выдохи.
- Бой подушками, прыжки на скакалке, теплая ванна, любимая музыка – возможный список релаксаций.
Самое важное – вызвать ребенка на беседу. Если вы видите, что он чем-то расстроен, не задавайте вопросы. Вместо этого покажите, что готовы помочь ему и находитесь на одной волне с ребенком. Для этого констатируйте факт: «Вижу, ты расстроен. Я волнуюсь за тебя». Далее сделайте длинную паузу и ждите, когда сын (дочь) сам поведает о случившемся.
Объясняем несправедливость
Сталкиваясь с противоречиями жизни, малыш задает лишь один вопрос: «Почему? Ведь это нечестно!». Если несправедливость может подчиниться каким-то объяснениям, значит, у ребенка есть шанс избежать стресс.
На самом деле несправедливость у детей затрагивает лишь несколько вопросов:
- Вопрос равенства. Ребенку кажется, что все должны быть равны друг перед другом. Поэтому его волнует, почему младшему братику прощают беспорядок в комнате, почему соседскому мальчику разрешают дольше гулять и т.д. В этом случае на примерах объясняйте, что абсолютного равенства нет, нельзя слепо подражать другим, ведь мир состоит из разных людей с разными потребностями. Аргументируйте свои требования к ребенку.
- Вопрос о физических возможностях и конкуренции. Наиболее актуальна эта проблема у подростков. «Почему другой может это сделать, а я нет?!» Это непонимание порождает ряд комплексов. Вместе с сыном (дочерью) находите его уникальность. Он не силен в спорте? Не может освоить английский? Но зато он лучший в классе по математике. Рассказывайте ему о своем детстве, где тоже были какие-то проблемы, но они ушли. Кроме того, ребенок должен понимать, что многого можно добиться ценой усилий и стараний.
- Вопрос о ценности подарков. Чувство обиды подавляет ребенка, когда он видит, что его сверстнику на день рождения подарили смартфон, а ему достался новенький свитер. Как бы сурово это не было, но нужно объяснять воспитаннику разницу в доходах. А чтобы такая несправедливость не угнетала его, можно вспомнить о других семейных ценностях, которыми вы все вместе дорожите.
Многие факты несправедливости можно объяснить, главное - делать это открыто и без фальши. Обманывая же детей, мы закрываем их от реальной взрослой жизни, с которой им все же придется столкнуться.
Итак, мы можем помочь маленькому человеку безболезненно пережить несправедливость, постепенно подготавливая его к факту неизбежной встречи с ней. Для этого нужно действовать согласно простым истинам: любить ребенка, понимать его и быть честным с ним.