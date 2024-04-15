Как общаться с отцом своего ребенка после развода? 6 советов для мам

Если муж не хочет общаться с детьми после развода, женщина не сможет научить, уговорить или заставить бывшего мужа заниматься воспитанием общих детей. Но в её силах не мешать проявлениям отцовской любви и поощрять их.

Изучив рекомендации психологов, размышления отцов и положительный опыт Ю-мам , мы сформулировали несколько правил, которые помогут выстроить приемлемые отношения в разведенных семьях с детьми.

Не говорить плохо об отце и его родственниках

Как бы ни было обидно и больно, важно найти в себе силы признать, что человек, который оказался плохим партнером для вас, вполне может быть хорошим отцом для вашего ребенка.

Если мама говорит, что папа — скверный человек, ребенок понимает, что он сам ничем не лучше — ведь наполовину он продолжение своего отца. Зачем причинять ребенку такую боль?

Также, не стоит после развода рвать отношения с родителями и другими родственниками бывшего мужа. Ребенку важно знать, что они хорошие люди, а еще лучше периодически встречаться с ними — это станет дополнительной связующей ниточкой с отцом, что вдвойне важно, если сам папа мало участвует в воспитании.

Рассказывают Ю-мамы :

«Мы разошлись, когда сыну был всего месяц: бывший муж просто поставил меня перед фактом. Я никогда не препятствовала общению с сыном, но особого желания у отца не было. Выручала и выручает бывшая свекровь, она всегда на моей стороне и очень любит внука. Ребенок часто бывает у нее, заодно и с папой там пересекается. Чем старше становится сын, тем больше точек соприкосновения с отцом, сейчас у них отличные отношения. При этом я никогда не транслировала ребенку свои обиды, говорила об отце только хорошее».

«Родители развелись, когда мне было пять или шесть, а разъехались еще раньше. Папа работал вахтой на севере. Когда приезжал, я почти всегда жила с ним. Он пек мне блинчики и заплетал косички. Мы с ним вдвоем ездили в отпуска, я к нему всегда была очень привязана, может, даже больше, чем к маме. Бабушку со стороны папы я тоже любила, постоянно „паслась“ у нее. Папа хорошо нас обеспечивал, мама не работала — они так договорились. Друг про друга они мне ничего плохого никогда не говорили, хотя я знаю, что какое-то время у них были очень непростые отношения. Думаю, что мы с папой были так близки, в том числе и благодаря маме. Она была обижена на отца, но никогда не препятствовала нашему общению».

Поддерживать желание бывшего мужа встречаться с ребенком

Очень вероятно, что встречи станут редкими, если чтобы увидеть ребенка, отцу всякий раз приходится решать сложный квест: «У тебя будет полтора часа в следующее воскресенье, но мы еще не знаем, где и во сколько».

И, наоборот, если папа на связи, если он в курсе важных событий в жизни ребенка, ему вряд ли захочется надолго пропадать. Ну и, конечно, у него должна быть физическая возможность встретиться с чадом: если мама увозит ребенка на другой конец страны, то вряд ли стоит рассчитывать на активную папину роль в воспитании.

«Когда мы развелись, ребенку было 1,5 года. Бывший муж берет ребёнка к себе тогда, когда ему удобно; два раза ездил с ним в отпуск. Изредка я прошу побыть с ребенком в конкретный день или ночь. Ребёнку сейчас 3,5 года, он всегда рад встречам с папой. Я постоянно скидываю отцу фото или пишу о новых „умелках“ малыша».

«С бывшим супругом мы живем в соседних домах: после раздела имущества осознанно купили квартиры рядом. Ребенок минимум раз в неделю бывает у отца, уходит на весь день, иногда с ночевкой. Папа готов забирать и чаще».

Благодарить, а не критиковать

Бывший супруг может как-то не так помогать, но если его за это критиковать, то можно остаться вообще без помощи. Вам ведь тоже не захочется что-то делать для человека, который вместо «спасибо» регулярно ворчит/кричит вслед: «Вечно ты всё не так делаешь!», «Опять ты не вовремя», «Ладно, ничего не надо, и без тебя разберемся!»

И, наоборот, как приятно чувствовать себя важным и нужным! Понятно, что мамам часто не нравится, как бывший муж ведет себя с ребенком: не так одевает, не тем кормит, не те фильмы показывает… Но у ребенка не может быть идеального отца. У него будет вот этот папа — с его достоинствами и недостатками… или никакого. Так что, если чаду не угрожает опасность, разумнее мириться с воспитательными подходами имеющегося папы и с радостью принимать даже его незначительную помощь.

«Бывший муж довольно часто забирает ребенка из садика, отводит в бассейн и на другие занятия. Я никогда не снимала с него обязанность обеспечивать сына и заботиться о нем. Может, поэтому и не расслабляется, помогает, чем может. Я время от времени говорю: „Ребенок тебя любит, поэтому ты должен быть для него примером“. Кстати, с первым ребенком у бывшего мужа всё намного сложнее, так что я считаю налаженные отношения между папой и сыном и своей заслугой».

Избегать общения с бывшим супругом в период острого конфликта

Нередко папа был бы рад чаще общаться с ребенком, но останавливает мысль о том, что для этого придется регулярно видеть и бывшую жену. Если боль после развода еще не утихла, взрослым лучше свести общение к минимуму.

Подросший ребенок вполне может сам связаться с папой. О встречах с малышом отец может договариваться, например, через бабушку. Многим людям неприятно обращаться к юристам, но кому-то , наоборот, проще однажды официально установить правила общения и финансовой помощи, а потом их выполнять. По крайней мере, так исключается лишний повод для вражды.

«Самый простой способ не ссориться с отцом своих детей — это не общаться с ним. К счастью, старший сын уже может сам созвониться с папой и обо всем договориться, а потом сообщить мне, что они решили».

«До тех пор, пока бывший муж давал на ребенка деньги наличными под расписку, мы постоянно ссорились: где и во сколько встретиться, должна ли расти оговоренная сумма и т. д. После заключения алиментного соглашения у нотариуса, мы оба вздохнули свободнее. Теперь деньги приходят мне на карту, а размер индексации установлен государством, поэтому никто его не оспаривает».

Помочь ребенку обрести две пары любящих родителей

Рано или поздно встает вопрос о том, отпускать ли ребенка в новую семью бывшего мужа. Конечно, все мы в детстве читали сказки про злобную мачеху, но в реальной жизни общение с женой отца и сводными братьями — сестрами только обогащает ребенка.

«Я поощряю общение ребенка с новой семьей мужа, считаю, чем больше вокруг ребенка любящих его людей, тем ему лучше. Кто знает, что ждет нас в будущем».

«Когда моя сестренка разводилась, то спрашивала, как делить ребенка с бывшим мужем, и я посоветовала не делить вообще. Считаю, чем больше людей заботится о ребенке, тем лучше. С тех пор моя сестра вышла замуж во второй раз, ее бывший муж женат. Обе пары очень хорошо относятся к ребенку, а он сам решил называть второго маминого мужа — папой, а вторую папину жену — мамой. И в этом нет ничего страшного. У ребенка получились две семьи, где его с радостью ждут и очень любят. Сестра хорошо ладит со второй женой своего бывшего мужа. И их мужчины нашли общий язык. Ребенок не стал яблоком раздора, а наоборот, помог выстроить комфортные отношения.

Постоянно ребенок живет с мамой и новым папой. Периодически приезжает в семью родного отца на день-два , а то и на неделю. Папа и вторая мама активно участвуют в школьной жизни ребенка, водят в кружки и секции, занимаются лечением, когда болеет. Планируя отпуск, эти две семьи договариваются, кто в какое время будет отдыхать, чтобы ребенок мог полноценно провести время с теми и другими родителями.

В целом, получился один общий ребенок на две семьи, и каждая считает себя семьей с ребенком со всеми вытекающими обязанностями. Алиментов здесь нет, но все расходы родители несут сообща, добровольно.

На день рождения ребенка запросто приглашают папу со второй женой, все собираются за одним столом. Друзья сестры очень удивляются такому положению вещей и по-тихому завидуют. Бывали и казусы: когда в большой компании, где присутствуют оба мужчины, ребенок кричит: „Папа!“, оборачиваются оба отца, теперь приходится уточнять имя. В школе тоже некоторое время недоумевали, когда на собрания приходили разные папы».

Оставаться реалистом

Практика показывает, что по тому, каким был супруг в браке, можно с высокой вероятностью предполагать, как он поведет себя после развода. Папы, проводившие много времени с детьми, продолжают это делать и потом. А отцы-добытчики , возвращавшиеся домой, когда ребенок уже крепко спал, помогают бывшим женам растить детей в основном деньгами. Если же папа с детьми никогда сам не гулял, не играл и не обеспечивал их, то странно ждать, что он внезапно займется этим после развода. Пары, жившие на вулкане страстей, расставшись, могут с не меньшей силой скандалить по поводу детей. И, наоборот, те, у кого в супружестве все было тихо-мирно , имеют высокие шансы со временем найти общий язык и по поводу воспитания ребенка.

«Считаю, что у нас с бывшим супругом отношения более чем адекватные. Правда, у нас и в браке истерик не было».

«У меня хороший бывший муж — удачный брак и удачный развод».

Оставаясь реалистом, нужно помнить: как бы мудро ни вела себя мама, это никак не гарантирует, что папа будет активно участвовать в воспитании ребенка.

На отцовские качества мужчины всегда будет влиять его семейная история, его личные взгляды и ценности. И если уж вам не удалось изменить мужчину, пока вы были в браке, то странно рассчитывать, что это удастся после расставания.

Поэтому, долой чувство вины в духе «Я его плохо замотивировала». Простите себя. И простите бывшего супруга: он любит ребенка настолько, насколько способен.

Фото: globallookpress.com, www.pexels.com